Crunchyroll: quali anime guardare in simulcast nel mese di maggio 2022?

Nel corso del mese di marzo, Crunchyroll ha annunciato i primi anime in simulcast della stagione primaverile, tra i quali spiccano sicuramente Spy X Family (ecco le nostre impressioni sulla prima puntata di Spy X Family) e il ritorno di The Rising of the Shield Hero. Inoltre, durante il Napoli COMICON, il colosso internazionale dello streaming degli anime ha fatto altri annunci a dir poco eclatanti: oltre al debutto del film Jujutsu Kaisen 0, ha anche dichiarato che già a partire da questa primavera arriveranno le prime serie doppiate in italiano (qui potete leggere le nostre aspettative sul doppiaggio italiano di Crunchyroll). In attesa di vedere i primi titoli doppiati, scopriamo gli altri simulcast arrivati ad aprile su Crunchyroll.



Shin Ikki Tousen (17 maggio)



La regione del Kanto è sconvolta dalle continue guerriglie per il territorio tra sette differenti licei. Alcuni studenti di queste scuole sono in possesso di sacri(ciondoli tipici della tradizione giapponese), al cui interno sono imprigionate le anime dei guerrieri che hanno combattuto in Cina durante il periodo dei Tre Regni.

Gli studenti prescelti non solo sono in grado di usare le forze degli spiriti, ma condividono anche il loro stesso destino. La protagonista è Hakufu Sonsaku, una studentessa premurosa ed ottusa, che si è da poco trasferita a casa del cugino Koukin Shuyu e si è iscritta al liceo Nanyo. Il suo arrivo scuote non poco la guerra tra gli istituti: la ragazza può utilizzare il potere di Sun Ce, famigerato e temuto signore della guerra cinese.



I quattro studenti più potenti della scuola temono quel potere e vogliono fermare Hakufu, così da impedirle di raggiungere l'obiettivo lasciatole dalla madre: sconfiggere tutti coloro che osano sfidarla e riunire le sette scuole.

Ikki Tousen è la trasposizione dell'omonimo manga di Yuji Shiozaki (edito in Italia da J-Pop); invece, Shin Ikki Tousen è il sequel diretto.



Aharen-san wa Hakarenai



è una studentessa dolce e carina, con una voce tranquilla, ma che non riesce a mantenere le giuste distanze e a rispettare gli spazi personali: a volte si ritrova a pochi centimetri dalla faccia di qualcuno; altre, invece, è troppo distante per comunicare normalmente.

L'unico che riesce a comprenderla è Raido Matsuboshi, suo compagno di banco che ha un animo gentile, a discapito della sua espressione minacciosa. I due diventano inseparabili quando lui le restituisce una gomma da cancellare che le era caduta: da quel momento Reina crede che siano diventati migliori amici.



Lo slice of life Aharen-san wa Hakarenai è la trasposizione del manga di Asato Mizu (attualmente inedito in Italia), ed è arrivato in simulcast su Crunchyroll lo scorso 1 aprile.



Shadowverse Flame



Nel 2020 ha debuttato su Crunchyroll, adattamento del videogioco di carte collezionabili per dispositivi mobile sviluppato da Cygames; lo scorso 1 aprile, invece, è iniziata la nuova serie

Il gioco di carte Shadowverse è diventato talmente popolare che è stato istituito lo Shadowverse Battle College: una scuola dove gli iscritti possono imparare a diventare giocatori professionisti di Sahdowverse. Dopo aver ricevuto un invito dal fondatore della struttura in persona, il giocatore alle prime armi Light Tenryu decide di iscriversi. Il protagonista entra a far parte del Seventh Flame, uno dei sette club scolastici, ma prossimo alla chiusura per mancanza di iscritti.



Light decide dunque di salvare la situazione cercando membri pronti ad entrare a far parte del circolo: una strada che lo porterà a trovare nuovi alleati e ad affrontare formidabili giocatori di Shadowverse.



Yatogame-chan Kansatsu Nikki - Stagione 4



Il licealesi è trasferito nella cittadina di, dove conosce, una studentessa con orecchie da gatto che parla utilizzando il dialetto di Nagoya.

A causa di ciò, la giovane trova difficoltà a socializzare con Jin, che non sempre comprende ciò che lei dice. Il 9 aprile è iniziato il simulcast della stagione 4 di Yatogame-chan Kansatsu Nikki, la serie comedy i cui episodi durano poco meno di una manciata di minuti.



Healer Girl



Il nuovo anime originale, arrivato il 4 aprile in simulcast su Crunchyroll, è ambientato in un mondo con tre prestigiose scuole di medicina: la scuola dell'Ovest, quella dell'Est, e la scuola della medicina vocale.

Quest'ultima consiste nel curare le malattie e le ferite utilizzando il canto: una particolare tecnica che non si limita a sanare la salute mentale dei soli pazienti, ma anche dei dottori. Le vicende ruotano attorno a tre apprendiste guaritrici: Kana Fujii, Reimi Itsuhiro, e Hibiki Morishima. Le tre sono affiancate da Sonia Yanagi, una guaritrice di livello C, che le aiuterà ad usare al meglio le canzoni e a raggiungere i loro obiettivi.



Birdie Wing - Golf Girls' Story



è una ragazza che trascorre le giornate a giocare a golf per guadagnarsi da vivere. Un giorno, sul campo, la giocatrice compete con, un'esperta di golf e figlia del presidente di un'importante compagnia.

Eve perde contro di lei, ma ciò le dà la spinta necessaria a non fermarsi davanti alla sconfitta e a migliorarsi costantemente per superare l'avversaria. La rivalità porterà Eve e Amawashi a conoscersi meglio e ad influenzarsi a vicenda. Birdie Wing - Golf Girls' Story è il nuovo spokon targato Bandai Namco Pictures incentrato sul mondo del golf, che ha debuttato lo scorso 6 aprile in contemporanea con la trasmissione giapponese.



Deaimon: Recipe for Happiness



Dopo 10 anni di lontananza per inseguire il suo sogno di diventare musicista,ritorna a Kyoto quando apprende che suo padre è stato ricoverato. Nella città natale, Nagomu vuole rilevare l'attività di dolciumi di famiglia, ma non sa che nel lungo periodo di assenza la giovaneha iniziato a lavorare come dipendente nel negozio.

Quando il protagonista scopre che i genitori di lei sono scomparsi, decide di adottarla e prendersene cura. Nonostante il generoso gesto, Itsuka non condivide la scelta di Nagomu di aver abbandonato il padre e la madre per diventare un musicista, e gli rivela che un giorno sarà lei ad essere la proprietaria del negozio di dolci.



Il simulcast della serie Deaimon: Recipe for Happiness è iniziato lo scorso 6 aprile.



Kaginado - Stagione 2



Il 6 aprile è andato in onda il primo episodio della stagione 2 di Kaginado, serie anime di Liden Films.

In episodi della durata di pochi minuti, Kaginado riunisce alcuni iconici personaggi in formato chibi di Kanon, Air, Clannad, Little Busters, Rewrite, e di altre visual novel sviluppate dalla software house Key.



RPG Real Estate



Sono trascorsi 15 anni da quando è stato sconfitto il temibile re dei demoni ed è tornata la pace nel mondo fantasy in cui si svolgono gli eventi di RPG Real Estate. In questo contesto seguiamo le vicende di, che, dopo essersi diplomata ed essere diventata una maga provetta, ha iniziato a lavorare per la, un'agenzia immobiliare.

Kotone lavora insieme alla semi-umana Fa, alla sacerdotessa Rufuria, e al soldato Rakira: il loro compito è aiutare le persone a trovare un luogo che possano chiamare casa, che essi siano receptionist di gilde o necromanti.

RPG Real Estate ha debuttato in simulcast lo scorso 6 aprile.



Heroines Run the Show



Le vicende del nuovo anime, disponibile in simulcast dal 7 aprile, si focalizzano su, una ragazza che ha lasciato la città natale e si è trasferita a Tokyo, per inseguire la sua passione per l'atletica leggera.

Nella capitale del Giappone, la protagonista si è iscritta al liceo Sakuragaoka ed è alla ricerca di un lavoro part-time, quando si ritrova ad essere una manager in prova per i compagni di classe Yujiro Someya e Aizo Shibasaki, cantanti del gruppo di idol LIPxLIP. Nel corso delle puntate vedremo Hiyori barcamenarsi tra la vita scolastica, le attività extracurriculari, e il lavoro come manager di un gruppo di idol.



Miss Shachiku and the Little Baby Ghost



è una lavoratrice sfruttata, che un giorno si attarda fino a mezzanotte in ufficio, quando sente una voce spettrale che le dice di andarsene.

Il fantasma in realtà è Yurei, che è preoccupata per la salute di Fushihara, per questo cerca di farla andare a casa per rilassarsi, ma il suo atteggiamento dolce e gentile sortisce l'effetto contrario: l'impiegata non vuole lasciare l'ufficio perché innamorata delle carinerie del fantasma.



La messa in onda della nuova serie comedy con lievi sfumature paranormali, Miss Shachiku and the Little Baby Ghost, è iniziata il 7 aprile.



Kingdom - Stagione 4



Tratto dal manga di Yasuhisa Hara (edito in Italia da J-POP), Kingdom è ambientato nel periodo dei Regni Combattenti della storia cinese, in cui sette stati combatterono tra di loro per il dominio della Cina. In questo clima di continue guerre, nel regno di Qin vive: un orfano di guerra ridotto in schiavitù, che si allena duramente con il suo miglior amico, per riuscire a diventare uno dei più grandi generali dell'esercito cinese.

Un giorno i due sono costretti a separarsi, quando Piao viene scelto per lavorare nel palazzo reale. Dopo essere sopravvissuto ad un colpo di stato, Piao torna dall'amico in fin di vita per affidargli una missione che potrebbe determinare le sorti dell'intero paese: proteggere Yang Zheng, il principe ereditario, che ha un'incredibile somiglianza con Piao. Da questo momento inizia il lungo e travagliato percorso che porterà Xin a diventare uno dei più grandi generali della storia cinese.



La prima stagione di Kingdom, realizzata da Studio Pierrot (lo stesso che ha curato la trasposizione di Naruto), è andata in onda nel 2012, conquistando gli spettatori nel corso delle stagioni.

Benché attualmente le prime tre tornate di episodi siano inedite in Italia, lo scorso 10 aprile ha debuttato in simulcast su Crunchyroll la stagione 4 di Kingdom; tuttavia, non escludiamo che possano arrivare le parti mancanti, proprio come accaduto con L'Attacco dei Giganti (a tal proposito, vi consigliamo di leggere i nostri pareri sul finale de L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2).



Requiem of the Rose King - Parte 1



Il 10 aprile si è aggiunta al catalogo simulcast di Crunchyroll la seconda parte di, anime tratto dal manga di Aya Kanno e pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics; fortunatamente, lo stesso giorno sono stati caricati anche i primi 13 episodi, così da permettere a chiunque fosse incuriosito di seguire la storia dal principio.Nel periodo della guerra delle Due Rose sono scoppiate sanguinose guerre civili per conquistare la corona inglese: il duca di York ambiva a spodestare il reed i suoi eredi, per sedersi al trono. Tuttavia, in un oscuro giorno pieno di nefasti presagi nasce qualcuno che potrebbe ribaltare le sorti del paese:, figlio del duca di York.

Richard è nato con fattezze sia maschili che femminili, motivo per il quale la madre lo considera un demonio. L'odio del genitore nei suoi confronti ha segnato particolarmente l'infanzia del protagonista, che è cresciuto disprezzando il proprio corpo. Inoltre, Giovanna d'Arco lo maledice dicendo che porterà rovina a tutti coloro che lo conoscono e che gli sono vicino. Pronto a riscattare il proprio nome e ad ottenere la salvezza, Richard decide di aiutare il padre a diventare re d'Inghilterra.



AMAIM: Warrior at the Borderline



Nel 2061, il Giappone è diviso in quattro grandi potenze militari, come conseguenza di una guerra di confine per il controllo del territorio, combattuta utilizzando i mecha. In un paese in cui le rivalità tra le fazioni è ancora forte vivea, un 16enne orfano che in segreto sta riparando, un AMAIM abbandonato. Un giorno, Amo si imbatte in, un'IA senziente, che ha bisogno di una nuova batteria energetica.

I due decidono di aiutarsi a vicenda, ma si ritrovano al centro di un disastro: il giovane viene additato come terrorista ed allontanato dalla società. Amo non rimane certo impassibile dinanzi alle ingiustizie, così intraprende un viaggio con Gai ed il mecha, affrontando numerose difficoltà ed incontrando nuovi compagni, per trovare un luogo dove gli oppressi ed indifesi cittadini del Giappone possano vivere in pace.



AMAIM: Warrior at the Borderline è una serie sci-fi a tema mecha dello studio Sunrise, la cui prima parte ha debuttato lo scorso ottobre; invece, l'11 aprile è iniziata la seconda tornata di episodi. Crunchyroll trasmette in simulcast la seconda metà dell'avventura, anche se al momento non sono ancora disponibili gli episodi precedenti, ma crediamo che possano essere aggiunti in futuro.



The Last Summoner



è un giovane e talentuoso cuoco che un giorno evoca per sbaglio, una divinità dall'aspetto grazioso, che dopo aver visto le abilità culinarie di Ah Jie inizia a chiamarlo maestro.

Tuttavia, lui fa di tutto per allontanare l'ospite sin troppo invadente, ma non sa di essere diventato inconsapevolmente un Evocatore e che ora la sua vita sarà più complicata di prima. The Last Summoner è una serie di produzione cinese, trasposizione dell'omonimo manhua, il cui debuto è avvenuto il 26 aprile.



Tawawa on Monday - Stagione 1



Liberamente tratto dalle illustrazioni che Kiseki Himura pubblica ogni lunedì mattina,y vede come protagonista un salaryman, che un lunedì incontra una ragazza di nomesul treno per andare a lavoro. I due continueranno a vedersi ogni primo giorno della settimana, avendo così modo di conoscersi poco alla volta.

La prima stagione di Tawawa on Monday ha debuttato nel 2016 ed è stata a lungo inedita in Italia; invece, la seconda è arrivata su Crunchyroll lo scorso settembre. A partire dal 26 aprile è possibile scoprire come si sono conosciuti Ai ed il salaryman.



Gli altri titoli da recuperare a maggio



L'1 aprile si sono aggiunte al catalogo streaming di Crunchyroll le saghe die didivuole diventare il Re dei Pirati, trovando il leggendario One Piece, il fantomatico tesoro nascosto dal pirata Gol D. Roger in qualche parte del mondo. L'aspirante pirata è consapevole che per raggiungere il suo obiettivo ha bisogno di una nave in grado di solcare gli impervi mari e di una ciurma che possa affrontare i pericoli del mondo.

Nel corso della traversata Rufy avrà modo di ottenere una robusta imbarcazione, la Going Merry, e di trovare fedeli alleati: Nami, la navigatrice; Zoro, lo spadaccino; Usopp, il cecchino; Sanji, il cuoco; Chopper, il medico; Nico Robin, l'archeologa; Franky, il carpentiere; Brook, il musicista. Mano a mano che Rufy e gli altri approdano su varie isole, la loro fama si accresce, tanto da essere riconosciuti come Mugiwara sia dai marine, che vogliono fermarli in quanto criminali, sia dai nobili mondiali che li temono, sia dagli altri pirati che ambiscono a trovare il One Piece.



La saga di Silver Mine è interamente filler, e si ricollega al film ONE PIECE: Gold. Invece, l'arco di Zou segna l'inizio della saga degli Imperatori: dopo aver sconfitto Donquijote Doflamingo e aver liberato Dressrosa, la ciurma di Cappello di Paglia approda sull'isola di Zo, situata sulla schiena di un enorme elefante e popolata dai visoni, animali antropomorfi.



Sempre l'1 aprile si è aggiunta anche la saga dell'arrivo del Tricoda di Naruto Shippuden. Dopo che Sasuke ha tradito gli amici ed il Villaggio della Foglia per unirsi ad Orochimaru per diventare abbastanza forte da sconfiggere il fratello Itachi, Naruto ha lasciato il villaggio per allenarsi con il maestro Jiraya, con la speranza di eguagliare l'amico e convincerlo a ritornare a casa.

Sono trascorsi due anni e mezzo da allora, e Naruto ha fatto finalmente ritorno al Villaggio della Foglia, ed è una persona diversa: continua ad essere testardo come un tempo, ma ora riesce a padroneggiare meglio il chakra e nuove tecniche ninja, ed è più determinato che mai a difendere le persone a lui care.



Di nuovo a casa, il giovane ninja si può ricongiungere con gli amici da cui si è separato, tra cui Sakura, ma non ha il tempo di riposarsi che deve affrontare una nuova minaccia che cerca di distruggere il mondo: l'Organizzazione Alba, un gruppo di ninja traditori di diversi villaggi che vogliono sovvertire i vari governi e vogliono catturare i Cercoteri, i demoni con la coda.



La saga dell'arrivo del Tricoda, che è in parte filler, vede i ninja del Villaggio della Foglia, l'Organizzazione Alba, ed alcuni uomini di Orochimaru intenti a rintracciare il demone a tre code del Villaggio della Nebbia.