Crunchyroll: ecco quali anime guardare in simulcast a novembre 2021

A settembre, Crunchyroll ha presentato i primi titoli del palinsesto autunnale. Eppure, quelli mostrati erano solo una piccola parte delle produzioni che ci avrebbero fatto compagnia nel corso dei prossimi mesi, perché ad ottobre hanno debuttato altri anime in simulcast, tra graditi ritorni e inaspettate sorprese: basti pensare, infatti, che sulla piattaforma arancione è arrivato Demon Slayer 2. Senza indugi, scopriamo quali sono gli anime in simulcast da seguire a novembre.



Blade Runner: Black Lotus (13 novembre)



Annunciato nel 2018,fa il suo debutto il 13 novembre, in simulcast su Crunchyroll. L'anime è prodotto dalla piattaforma streaming e da. Come suggerisce il titolo, la serie è ambientata nello stesso universo di, più precisamente dopo gli eventi narrati nel cortometraggio animato

La storia si svolge nel 2032, a Los Angeles, e si focalizza su una ragazza che un giorno si è svegliata senza avere più alcun ricordo del suo passato, ma scopre di avere delle formidabili doti combattive ed omicide.



Sono solo due gli indizi che la protagonista ha trovato e che potrebbe usare per capire che cosa le è accaduto: un dispositivo bloccato ed un tatuaggio di un loto nero. Inizia così un'avventura che la porterà a scoprire la sua vera identità.



Demon Slayer - stagione 2



Una delle sorprese più inaspettate della stagione autunnale è stata l'annuncio da parte di Crunchyroll della distribuzione in, l'apprezzato adattamento del manga di Koyoharu Kotoge per opera dello studio ufotable, che in poco tempo ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.La seconda tornata di episodi adatterà gli eventi dell'arco del, già trasposto nel film(ecco la nostra recensione di Demon Slayer The Movie: Il Treno Mugen ) e del. La messa in onda in contemporanea con il Giappone di Demon Slayer 2 è iniziata il 10 ottobre.

Tanjiro Kamado vive con la sua famiglia in una casa sui monti, e dopo la morte del padre, si è fatto carico del sostentamento della famiglia. Un giorno, il giovane si reca nella cittadina vicina per vendere carbone, ma si attarda più del previsto, tanto che al calare del sole è ancora sulla strada del ritorno. Uno sconosciuto benevolo gli offre una letto dove dormire, perché non è sicuro addentrarsi nella foresta di sera.



Il giorno seguente, quando torna a casa, Tanjiro scopre che la sua famiglia è stata sterminata da un demone, e l'unica superstite è la sorella Nezuko, la quale, però, si sta lentamente trasformando in una creatura demoniaca. Con la speranza di trovare una cura per la sorella, il protagonista la porta in città, ma durante il viaggio viene intercettato da Giyu Tomioka, uno spadaccino ammazzademoni, che cerca di uccidere Nezuko.

Giyu rimane particolarmente colpito dalla determinazione di Tanjiro e dalla capacità della ragazza di tenere sotto controllo il suo bisogno di sangue, e indirizza il giovane da Urokodaki Sakonji, che potrebbe addestrarlo a diventare un ammazzademoni. Dopo un estenuante addestramento ed un altrettanto difficile prova finale, Tanjiro entra a far parte della Squadra Ammazzademoni.



L'obiettivo di Tanjiro è di eliminare il capo dei demoni Muzan, convinto che questo possa rimediare al male che affligge la sorella. Nel corso del viaggio, il Nostro incontrerà fedeli alleati, come il timido ed insicuro Zen'itsu, e l'irruento Inosuke.



Naruto - stagione 9



Ilvisse un periodo di crisi quando subì l'attacco del demone della Volpe a Nove Code; l'Hokage che governava decise di imbrigliare la creatura in un bambino appena nato,. Questo non ha reso certo l'infanzia facile a Naruto, perché veniva spesso tenuto in disparte dagli altri abitanti del villaggio, proprio per l'immenso e distruttivo potere che era imprigionato nel suo corpo, ma lui non ha mai perso il sorriso e non ha voluto rinunciare al suo sogno di

Naruto, però, dovrà seguire il lungo e tortuoso percorso che ogni ninja deve praticare. Il giovane entra dunque a far parte del Team 7 del severo insegnante Kakashi, insieme a Sasuke e a Sakura, con cui stringe un legame indissolubile. Tuttavia, il protagonista ed i suoi compagni dovranno affrontare temibili nemici che cercheranno di distruggere il villaggio e vivranno situazioni che li porteranno ad una crescita emotiva.



Lo scorso 1 ottobre si è aggiunta alla libreria streaming di Crunchyroll l'ultima tornata di episodi di Naruto, prima del salto temporale che segna l'inizio di Shippuden. Al momento non sappiamo ancora se la piattaforma è intenzionata a distribuire anche Naruto Shippuden, di cui è disponibile solo la stagione conclusiva.



Let's make a mug too - stagione 2



Dopo la bancarotta del padre,deve trasferirsi da Tokyo a, città natale della madre morta quando lei aveva quattro anni. La cittadina è famosa per i prodotti in ceramica, e tra gli artigiani più apprezzati c'era proprio la madre della protagonista. Al primo giorno del liceo nella scuola di Tajimi, Himeno porta una tazza di ceramica modellata dalla madre, così da poter fare subito amicizia con gli altri studenti.

Mika Kukuri, una ragazza eccentrica, rimane particolarmente colpita dalla ceramica, e fa conoscere alla compagna di classe Toko Aoki, presidente del club di ceramica, che le spiega quanto siano stati significativi i lavori della madre per il club e per l'arte manifatturiera in generale. Himeno si unisce al circolo per portare avanti l'eredità del genitore deceduto, riuscendo così a scoprire poco alla volta la sua passione per le opere artigianali.



Il simulcast della seconda stagione di Let's make a mug too, serie realizzata dallo studio Nippon Animation, è iniziato l'1 ottobre.



Digimon Ghost Game



è ambientato in un futuro prossimo, caratterizzato da un notevole avanzamento tecnologico. Sui social circola la voce dell'avvistamento di alcuni fantasmi olografici.

Il protagonista della nuova iterazione sui mostriciattoli digitali è Hiro Amanokawa, studente al primo anno delle medie, che un giorno attiva un Digivice, un misterioso oggetto lasciatogli dal padre: a seguito di ciò, ora è in grado di vedere il Digimon Gammamon. Questo è solo l'inizio dell'avventura che porterà Hiro ed il suo compagno ad incontrare e affrontare altri Digimon.



Digimon Ghost Game è l'ultima serie del celebre franchise Digimon, realizzata sempre dallo studio Toei Animation, ed ha debuttato in simulcast lo scorso 2 ottobre.



Kaginado

Kaginado è un simpatico crossover, in cui i personaggi di Clannad, Kanon, Little Busters!, Air, Rewrite, e Planetarian (visual novel della software house Key), dalle fattezze chibi, si ritrovano tutti nella scuola Kaginado: gli iscritti seguiranno le lezioni e si divertiranno insieme.

Il primo episodio del singolare crossover Kaginado è andato in onda lo scorso 12 ottobre.



High Guardian Spice



La serie prodotta da Crunchyroll e realizzata da Raye Rodriguez,, si focalizza su quattro ragazze combattive che si iscrivono allaper diventare formidabili eroine e proteggere così il mondo da un pericolo sconosciuto.

Tutti gli episodi di High Guardian Spice sono disponibili per lo streaming a partire dal 26 ottobre.