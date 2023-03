Crunchyroll: gli anime di marzo 2023, anche in italiano

Di mese in mese, il già vasto catalogo di Crunchyroll si arricchisce sempre di più con nuove produzioni giapponesi, sia in simulcast, che in esclusiva italiana. Inoltre, negli ultimi tempi la piattaforma sta puntando sempre di più anche sul doppiaggio italiano: infatti, è possibile reperire titoli di punta doppiati come Jujutsu Kaisen, Spy x Family e Demon Slayer 2. Dopo mesi ricchi di sorprese e novità, a febbraio si sono aggiunti alla libreria Crunchyroll pochi titoli, ma non per questo meno interessanti.



Chainsaw Man - doppiaggio italiano



Nei primi giorni di febbraio, Crunchyroll ha annunciato l'arrivo del doppiaggio italiano di altre serie, tra cui l'acclamato, nuova produzione dello studio MAPPA. Non abbiamo dovuto aspettare molto, perché il 21 febbraio ha debuttato il primo episodio di Chainsaw Man in italiano; gli altri verranno aggiunti settimanalmente.Dopo la morte del padre,è costretto a ripagare i suoi ingenti debiti lavorando per la yakuza, se non vuole morire: una situazione che lo costringe a rinunciare ad una vita normale. Il suo compito è di eliminare i, pericolose creature nate dalle paure degli esseri umani.

Il Nostro non è da solo: al suo fianco c'è Pochita, un piccolo Diavolo dall'aspetto di un cane con una motosega sulla testa. Un giorno, Denji cade vittima di un'imboscata di un Diavolo e muore, ma, avendo stretto un contratto con Pochita, ritorna in vita come un uomo-diavolo, con la capacità di trasformare gli arti in motosega: in questo modo elimina facilmente la minaccia.



In seguito, viene avvicinato dai Cacciatori di Diavoli della Pubblica Sicurezza, che vogliono usare le sue capacità per eliminare le temibili creature: Denji accetta di unirsi a loro, convinto che questo possa migliorare la sua vita.



Se vi abbiamo incuriosito, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Chainsaw Man.



To Your Eternity - doppiaggio italiano



Oltre a Chainsaw Man, la piattaforma streaming ha annunciato la versione doppiata anche di, adattamento del manga di Yoshitoki Oima, autrice de. Il 22 febbraio è approdato il primo episodio doppiato in italiano di To Your Eternity.

Un'entità sferica immortale viene lanciata sulla Terra, con la capacità di assumere le sembianze di tutto ciò con cui entra in contatto. In un primo momento, l'essere è una pietra in cui è caduto, ma con il passare degli anni diventa il muschio che cresce sulla pietra. In seguito, la sfera assume la forma di un lupo gravemente ferito, che si è appoggiato alla roccia per esalare l'ultimo respiro.



Con le sembianze del lupo, l'entità prende coscienza di sé ed inizia a vagare senza meta in una terra ricoperta di neve, fino a raggiungere un villaggio abbandonato dove incontra un ragazzo, il proprietario del lupo. Il giovane è rimasto indietro, mentre tutti gli altri abitanti si sono recati a Sud, alla ricerca di una terra rigogliosa.

Con il tempo, il lupo inizia a provare emozioni e stringe un legame con il suo padrone, tanto da seguirlo nella sua avventura per il mondo, alla ricerca degli altri abitanti del villaggio.



RWBY - Volume 9



Il regno diè minacciato da creature note come, che portano distruzione. Lasi occupa di addestrare i Cacciatori e le Cacciatrici, che devono combattere contro i Grimm. Gli eventi si focalizzano su: quattro studentesse che formano il team di

Nel corso della serie, le quattro non dovranno affrontare solo le pericolose creature, con il supporto di altri team, ma dovranno fare i conti anche con la propria vita privata.



RWBY è una serie statunitense realizzata dallo studio Rooster Teeth, che ha debuttato nel 2013 in contemporanea su Crunchyroll. Anche se di stampo occidentale, la serie richiama lo stile delle produzioni orientali. A partire dal 18 febbraio è iniziato il simulcast di RWBY - Volume 9, che si aggiunge agli altri titoli già presenti in catalogo, tra cui l'anime RWBY: Ice Queendom.



Naruto Shippuden - stagione 16



Il 4 febbraio è arrivata in streaming la stagione 16 di Naruto Shippuden: la saga dellaMentre i ninja della Quarta Divisione affrontano unrisorto grazie al jutsu di Kabuto,scopre che ancheè ritornato in vita.

Questi, però, è riuscito a liberarsi dal giogo del ninja. Sasuke e Itachi collaborano per sconfiggere Kabuto e per spezzare la tecnica ninja che tiene in vita Madara.