Crunchyroll, gli anime di ottobre 2023: così tanti da far girare la testa

Questa estate Crunchyroll è riuscita a farci provare temperature bollenti: tra ritorni, nuove serie in simulcast e doppiaggi, su tutti ha dominato sicuramente la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che è da poco entrata nel vivo dello Shibuya Incident Arc (ecco cosa ne pensiamo di Jujutsu Kaisen 2: Shibuya Incident Arc). L'autunno verrà probabilmente ricordato per il finale de L'Attacco dei Giganti, ma in attesa del 4 novembre (giorno in cui è previsto il debutto), scopriamo quali sono gli anime in simulcast da seguire ad ottobre su Crunchyroll.



Shangri-La Frontier (1 ottobre)



Trasposizione del manga di Katarina e Ryosuke Fuji (edito in Italia da Panini Comics),è ambientato in un futuro in cui i videogiochi non in VR sono considerati spazzatura.è uno specialista nei giochi di serie B, avendone completati molti, fino a conoscerne ogni singolo difetto.

Per dare una svolta alla propria carriera, il giovane decide di mettere alla prova Shangri-La Frontier, un MMORPG giocato da più di 30 milioni di utenti. Rakuro, con l'avatar di Sunraku, è pronto ad usare tutte le sue conoscenze dei giochi spazzatura per screditare Shangri-La Frontier. La piattaforma streaming arancione ha dichiarato che nei prossimi mesi arriverà anche la versione doppiata di Shangri-La Frontier.



Berserk of Gluttony (1 ottobre)



Trasposizione dell'omonima light novel di Ichika Isshiki e Fame (in arrivo ad ottobre in Italia grazie al nuovo editore Ishi Publishing), il dark fantasyè ambientato in un mondo in cui il valore delle persone è determinato dalle abilità che possiedono.

Fate Graphite è un giovane guerriero che è nato con il potere magico Gluttony: un dono che sembra non avere alcuna utilità, se non provocargli una fame costante che non riesce a colmare. Un giorno, dopo aver ucciso un ladro, Fate si nutre del cadavere, ottenendo in questo modo le sue capacità e riuscendo a saziare per la prima volta il suo appetito.



MF Ghost (1 ottobre)



Il mangaka Shuichi Shigeno è noto per aver realizzato nel 1995 lo spokon automobilistico(pubblicato in Italia solo quest'anno da J-Pop). Nel 2017, l'autore è ritornato con, un sequel/spin-off del suo più grande successo, da cui è stato tratto un anime che debutterà in simulcast su Crunchyroll.

In un futuro prossimo in cui le auto elettriche con guida autonoma hanno sostituito quelle a combustione interna, solo l'associazione MFG continua ad organizzare corse su strada con vetture classiche, raccogliendo consensi in tutto il mondo. Kanata Rivington, un giovane pilota giapponese di origini britanniche, ritorna in Giappone per ritrovare il padre scomparso.



Il protagonista partecipa ad una gara MFG con lo pseudonimo di Kanata Katagiri (cognome del padre), guidando una Toyota 86: riesce a competere senza troppe difficoltà contro auto ben più potenti della sua. Molto presto si scoprirà che Kanata è stato allenato dal leggendario rallysta Takumi Fujiwara.



The Family Circumstances of the Irregular Witch (1 ottobre)



è una strega che vive da sola nei boschi, la quale, un giorno, trova una bambina che chiamae che decide di crescere come fosse sua figlia.

Tuttavia, lo sviluppo di Viola è anomalo, tanto che 16 anni dopo viene scambiata per la madre di Alyssa.



OVERTAKE! (1 ottobre)



Lo spokon automobilisticoè una serie originale prodotta da Kadokawa.è un fotografo freelance che per un servizio si è recato al circuito automobilistico

Qui, conosce Haruka Asahina, un giovane pilota di F4, della piccola squadra Komaki Motors. Koya stringe un particolare legame con Haruka, iniziando a tifare per lui, per aiutarlo a realizzare il suo sogno.



I'm in Love with the Villainess (2 ottobre)



è un'impiegata d'ufficio, spesso costretta a fare straordinari non pagati, che una volta a casa vuole solo rilassarsi con l'otome game. Un giorno, si risveglia nel mondo del videogioco, dove viene accolta da, l'antagonista principale del gioco.

Andando contro le regole degli otome, Rei rifiuterà i corteggiamenti dei vari protagonisti maschili, perché vuole conquistare il cuore di Claire.



I'm in Love with the Villainess è l'adattamento dell'omonimo manga di Inori e Sumio Aono, che arriverà in Italia il prossimo inverno grazie a Star Comics. Crunchyroll ha annunciato che prossimamente sarà disponibile anche il doppiaggio italiano.



A Playthrough of a Certain Dude's VRMMO Life (2 ottobre)



è un 38enne lavoratore d'ufficio, che preferisce trascorrere il tempo libero giocando a, un nuovo VRMMORPG a mondo aperto che permette ai giocatori di fare qualsiasi cosa.

Taichi, con l'avatar di Earth, decide di creare pozioni complesse, cucinare piatti prelibati, e affrontare mostri con armi bizzarre.



Ron Kamonohashi's Forbidden Deductions (2 ottobre)



è l'adattamento del nuovo manga di Akira Amano, già autrice di Tutor Hitman Reborn, arrivato in Italia su J-Pop con il titolo Il mistero di Ron Kamonohashi.

Totomaru Isshiki è un giovane investigatore che vuole risolvere i casi di omicidio, motivo per cui gli consigliano di incontrare Ron Kamonohashi. Questi, cinque anni prima degli eventi narrati, era un promettente detective, ma a causa di un inspiegabile motivo si è ritirato dalla scena. Risolvendo i casi insieme, Totomaru potrebbe aiutare Ron a ritrovare l'interesse per l'investigazione.



Shy (2 ottobre)



In un futuro prossimo, una nuova guerra rischia di spaccare il mondo, ma la minaccia viene scongiurata con l'apparizione di esseri umani dotati di superpoteri. Questi individui si occupano di difendere i più deboli e di consegnare alla giustizia i criminali.

Il Giappone viene difeso dall'eroina Teru Momijiyama, nota con il nome di battaglia Shy, che molto presto dovrà collaborare con altri colleghi per affrontare la minaccia Amalareiks.



Shy è l'adattamento a cura di 8bit (lo studio d'animazione dietro Blue Lock) del primo manga di Bukimi Miki, edito in Italia da Panini Comics.



Migi&Dali (2 ottobre)

La coppia di mezz'età Sonoyama è finalmente riuscita ad adottare un bambino: Hitori. Questi non poteva chiedere una famiglia migliore, perché è amorevole e apprensiva.

Hitori, però, nasconde un segreto: in realtà, dietro il nome si nascondono i gemelli Migi e Dali, che si alternano.

Migi&Dali è l'adattamento del manga della compianta Nami Sano, già autrice di Sono Sakamoto, perché?



The Saint's Magic Power is Omnipotent - stagione 2 (3 ottobre)



Trasmessa in Italia solo lo scorso anno, la seriesegue le vicende di, un'impiegata d'ufficio che si ritrova improvvisamente in un mondo fantasy in rovina a causa di una forza malefica.

Qui, la protagonista scopre di essere stata evocata in quanto Santa che deve liberare il mondo dalle forze del male, ma il rituale ha convocato anche un'altra ragazza. Siccome il mondo ha bisogno di una sola salvatrice, viene scelta l'altra. Sei, quindi, decide di trascorrere una vita tranquilla e di usare le sue capacità da Santa per aprire un negozio di erbe e pozioni.



Kizuna no Allele - stagione 2 (4 ottobre)



Serie co-prodotta da Wit Studio e Signal. MD,si focalizza su, un'aspirante artista virtuale che vuole seguire le orme del suo idolo

Questa è un'intelligenza artificiale che è riuscita a conquistare il cuore dei suoi fan, ma che è scomparsa cinque anni prima dell'inizio degli eventi. Miracle si iscrive alla ADEN Academy, dove farà nuove amicizie e studierà per imparare a cantare e ad esibirsi in pubblico, con l'obiettivo di vincere un giorno l'ambito Lapin d'Or ai Virtual Grid Awards.



16bit Sensation: Another Layer (4 ottobre)



è una studentessa universitaria che ha iniziato a lavorare part-time in un negozio di computer. La protagonista si rende conto che l'attività è solo una facciata: in realtà sviluppa bishojo game erotici.

Quando il personale inizia a scarseggiare, Meiko viene assunta come grafica, anche se non ha esperienza con disegni per adulti.



Benché 16bit Sensation: Another Layer sia ispirato al manga di Tamiki Wakaki (già autore di The World God Only Knows), a detta dei produttori la nuova serie in arrivo il prossimo 4 ottobre racconterà una storia differente.



KamiErabi GOD.app (4 ottobre)



è un liceale senza sogni ed ambizioni, che trascorre le sue giornate in compagnia del suo miglior amico Akitsu, mentre cerca di capire i propri sentimenti per. Un giorno, riceve un misterioso messaggio in cui gli viene detto che ogni suo desiderio sarebbe stato esaudito.

Dopo aver ricevuto ciò che più bramava, Goro scopre di essere diventato a sua insaputa il partecipante di un folle gioco in cui i prescelti si devono eliminare a vicenda per ottenere il titolo di Dio.



KamiErabi GOD.app è una serie originale ideata da Yoko Taro (la mente dietro il videogioco Nier: Automata), il cui character design è stato affidato a Atsushi Okubo, mangaka di Soul Eater e Fire Force; la regia, invece, è di Hiroyuki Seshita, che abbiamo potuto conoscere con la trilogia di film in CGI di Godzilla.



Bullbuster (4 ottobre)



Anime originale dello studio Nut (lo stesso dell'adattamento di), Bullbuster si focalizza su, un ingegnere che ha progettato il mechae che ha iniziato a lavorare alla Hato Industries.

L'azienda, guidata da Koji Tajima, si occupa di eliminare una forma di vita sconosciuta, nota come Kyoju. Purtroppo, la Hato Industries è piccola e deve badare ad ogni spesa, dal carburante, fino ai proiettili utilizzati per affrontare la minaccia.



I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued a Crash Course in Naughtiness (4 ottobre)

Allen, noto come il Signore Oscuro, è un mago misantropo che vive isolato dal resto del mondo in una foresta. Un giorno trova nel suo territorio Charlotte, una nobildonna ingiustamente accusata di tradimento ed esiliata dal regno dalla persona che avrebbe dovuto sposare.

Allen decide di aiutarla facendole abbracciare il lato oscuro della vita: le farà scoprire il piacere di mangiare una torta nel cuore della notte e di indossare vestiti divertenti nei momenti meno opportuni.



The Ancient Magus Bride 2 - parte 2 (5 ottobre)



Abbandonata dalla famiglia, a 15 anniè stata messa in vendita ad un'asta di creature fantastiche e venduta ad, un mago con un cranio canino al posto di una testa. Questi, la porta con sé nel suo cottage nella campagna inglese. Qui, Chise diventerà apprendista di Elias e in futuro sarà sua moglie.

Ad aprile ha debuttato in contemporanea con il Giappone la prima parte della seconda stagione di The Ancient Magus Bride, ma dopo la pausa estiva la serie è pronta a tornare. Chise accetta l'invito di iscriversi ad un istituto che può aiutarla a controllare i suoi poteri. Molto presto, però, la protagonista si ritroverà ad affrontare un complotto: dovrà scegliere attentamente di chi fidarsi.



Under Ninja (5 ottobre)



Dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Giappone venne istituita una nuova agenzia gestita da ninja, che potesse scongiurare atti di terrorismo. Ai giorni nostri, l'organizzazione conta più di 200 mila agenti operativi e si occupa anche di affari internazionali.

Tra i ninja sotto copertura c'è il liceale Kuro, che a lungo ha atteso una chiamata dai piani alti e finalmente è arrivata: ora è pronto a difendere il suo paese.



Il 5 ottobre inizia il simulcast di Under Ninja, anime di Tezuka Productions, adattamento del manga più recente di Kengo Hanazawa (autore di I am a Hero), pubblicato in Italia da J-Pop.



The Rising of the Shield Hero - stagione 3 (6 ottobre)



Lo scorso anno ha debuttato la seconda stagione di, anche se non è riuscita a soddisfare del tutto le nostre aspettative (ecco la nostra recensione di The Rising of the Shield Hero 2 ). Dopo una proiezione in anteprima dei primi due episodi all'AnimagiC tenutosi in Germania, il prossimo 6 ottobre inizia ufficialmente il simulcast della terza stagione di The Rising of the Shield Hero.

Naofumi Iwatani è uno studente che viene evocato in un mondo fantasy, nel regno di Melromarc, come Eroe dello Scudo. Insieme a lui ci sono altri tre coetanei: Motoyasu Kitamura, Eroe della Lancia, Ren Amaki, Eroe della Spada, e Itsuki Kawasumi, Eroe dell'Arco. I quattro dovranno viaggiare separatamente per potenziare le loro armi, con l'obiettivo di difendere il regno dalle ondate di creature che si verificano ad intervalli regolari.



Prima di iniziare l'avventura, Naofumi si rende conto di non essere trattato allo stesso modo degli altri Eroi, ma la situazione degenera quando viene ingiustamente accusato di aver abusato dell'unica compagna di viaggio che aveva.

Serbando rancore verso tutti, l'Eroe dello Scudo decide di proseguire il viaggio in solitaria. Lungo il suo cammino, Naofumi incontrerà Raphtalia, una semi-umana, e Filo, una creatura in grado di assumere le sembianze di un volatile e di una bambina



Hypnosismic - Division Rap Battle - Rhyme Anima PLUS (6 ottobre)



Anime originale di A1-Pictures,è ambientato in un mondo devastato dalla guerra. Gli eventi si svolgono in Giappone, dove un partito di sole donne ha preso il controllo del quartiere di, a Tokyo, bandendo ogni tipo di arma, ma distribuendo particolari microfoni che se usati possono influenzare le menti delle persone; gli uomini, invece, sono segregati nei quartieri limitrofi.

In questo contesto, gli ex membri del gruppo rap The Dirty Dawg si affrontano in battaglie rap per la conquista dei quattro territori nei quartieri confinanti con quello di Chuo.



Sebbene al momento non sia ancora disponibile in streaming la prima stagione, il prossimo 6 ottobre debutterà la seconda di Hypnosismic - Division Rap Battle - Rhyme Anima.



Girlfriend, Girlfriend (6 ottobre)



Nel 2021 è arrivata in simulcast in Italia la singolare commedia romantica Girlfriend, Girlfriend; ad ottobre finalmente la serie ritorna con una seconda stagione.

Dopo anni di tentennamenti e dubbi, Naoya Mukai riesce a dichiarare il proprio amore all'amica d'infanzia Saki Saki. I due si amano reciprocamente, anche se non mancano le classiche difficoltà relazionali.



Tuttavia, un evento potrebbe stravolgere per sempre l'equilibrio: Nagisa Minase confessa il suo amore a Naoya. Il protagonista decide di non farla soffrire, colpito dalla dolcezza e determinazione della ragazza, per questo ha un'idea bizzarra: avere una relazione consenziente a tre con Saki e Nagisa.



The Kingdoms of Ruin (6 ottobre)



Un tempo, gli esseri umani vivevano in armonia con le streghe, in quanto queste concedevano tutte le loro conoscenze per aiutarli. L'equilibrio viene spezzato con l'avanzamento scientifico del regno di, che ha portato le streghe ad essere viste come una minaccia da eliminare.

In questo contesto, seguiamo le vicende di Adonis, un umano che è stato cresciuto dalla strega Chloe, a cui era particolarmente legato, che ora vuole vendicare la sua morte.



Arknights: Perish In Frost (6 ottobre)

Quando i disastri naturali di origine sconosciuta hanno iniziato a verificarsi sulla Terra, gli esseri umani sono stati costretti a vivere in città semoventi. Le Catastrofi, questo il nome delle calamità, hanno portato alla scoperta dell'Originium, un minerale che ha permesso un notevole progresso tecnologico e che ha concesso alle persone di controllare abilità magiche.

Tuttavia, il minerale ha portato anche alla diffusione della Oripatia, una malattia incurabile e altamente contagiosa. Per evitare una rapida diffusione della malattia, molti paesi hanno iniziato a perseguitare e discriminare gli infetti; questo ha inevitabilmente portato le persone a ribellarsi.



In questo clima, una figura nota come Dottore, affetto da amnesia, è a capo dell'azienda farmaceutica Rhodes Island che sta cercando una cura alla Oripatia e allo stesso tempo lotta per fermare il clima di odio.



Perish In Frost è il sequel di Prelude of Dawn, serie tratta dal videogioco per dispositivi mobile Arknights.



Spy x Family - stagione 2 (7 ottobre)



Il rapporto tra le nazioni diè sempre più instabile, tanto che si teme lo scoppio di una guerra. Per evitare che ciò accada, l'agente segreto di Westalis,, viene inviato ad Ostania per raccogliere informazioni su Donovan Desmond, l'uomo che potrebbe causare una guerra.

Twilight assume l'identità di Loid Forger, uno psichiatra, e per rendere la sua copertura più credibile trova una moglie di facciata in Yor Briar ed adotta l'orfana Anya. Per attuare il suo piano, Loid deve iscrivere Anya alla prestigiosa Eden Academy, con la speranza che possa diventare amica del figlio di Donovan, in modo da avvicinarsi di più a lui.



La spia, però, non sa che Yor è un'assassina su commissione e che Anya è in realtà in grado di leggere nella mente delle persone: la bambina, infatti, conosce l'identità dei suoi finti genitori, ma vuole tenerla segreta a tutti per non rovinare il divertimento.



Lo scorso anno ha debuttato il simulcast di Spy x Family, nuova serie di Wit Studio e CloverWorks, che ha conquistato pubblico e critica. Il 7 ottobre la famiglia Forger è pronta a tornare in azione.



The Faraway Paladin: The Lord of Rust Mountain (7 ottobre)



è cresciuto in una città in rovina e abbandonata da anni, circondato solo da tre non morti, che gli hanno insegnato tutto ciò che sapevano sul mondo e sull'amore per il prossimo.

Lo scheletro Blood lo ha istruito nell'arte del combattimento; il fantasma Gus gli ha insegnato la magia; la mummia Mary gli ha fatto conoscere la religione e la responsabilità. Tuttavia, crescendo Will ha iniziato a chiedersi chi fosse e per quale motivo si trovasse in una città abbandonata, così, una volta raggiunta la maggiore età, decide di intraprendere un viaggio intorno al mondo per cercare le risposte sulla sua esistenza.



Nel 2021 ha debuttato in simulcast su Crunchyroll The Faraway Paladin; dal 7 ottobre, invece, inizierà la seconda stagione, sempre in contemporanea con il Giappone.



A Returner's Magic Should Be Special (7 ottobre)



Il fantasyè ambientato in un mondo devastato da creature che hanno sterminato il genere umano. A ben poco è servito l'intervento degli eroi, che sono stati sconfitti uno dopo l'altro.

Desir Arman è l'ultimo mago ad essere rimasto in piedi, ma non riesce a tenere testa al nemico. Convinto di essere ormai morto, l'incantatore si ritrova improvvisamente catapultato 13 anni prima, a quando frequentava ancora la prestigiosa accademia Hebrion.

Capendo di aver ottenuto una seconda occasione, Desir decide di usare tutte le sue conoscenze sul futuro per cercare di salvare le persone a lui care e l'intero mondo.



Butareba - The Story of a Man Turned into a Pig (7 ottobre)



L'isekai, nuovo anime di Project No.9 (lo studio che ha realizzato The Angel Next Door Spoils Me Rotten), segue le vicende di un otaku che perde i sensi dopo aver mangiato fegato di maiale.

Quando si risveglia, si ritrova nel corpo di un suino, al fianco di Jess, una ragazza in grado di leggere nella mente delle persone, con cui stringe un particolare legame, anche se lei vorrebbe mangiarlo.



I Shall Survive Using Potions (7 ottobre)



Mentre sta tornando a casa,muore. A seguito di ciò, ha un incontro con un dio, che le rivela che la prematura morte è stata un suo errore e per rimediare è disposto a farla rinascere in un altro mondo, esaudendo ogni desiderio.

Kaoru si reincarna in una realtà fantasy nel corpo di una 15enne, con la capacità di poter creare pozioni e con una scatola infinita. Ora Kaoru deve riuscire a sopravvivere vendendo le sue pozioni, in un mondo in cui non esiste la magia.



My New Boss is Goofy (7 ottobre)



A causa delle continue molestie da parte del suo capo,è stato costretto a cambiare lavoro.

Nel nuovo ufficio, il protagonista deve celare i suoi timori che anche Yusei Shirosaki, il nuovo datore, possa approfittare di lui. Ogni dubbio e preoccupazione di Kentaro svanisce quando si rende conto che il suo nuovo capo è goffo.



Tearmoon Empire (7 ottobre)



Per aver portato il regno dialla rovina, la principessaviene condannata a morte per ghigliottina. Tuttavia, Mia non muore, ma torna indietro nel tempo a quando aveva 12 anni, con i ricordi di ciò che ha fatto fino alla sua esecuzione.

La principessa, dunque, si adopera per risolvere i problemi che affliggono l'impero, ma siccome è un'impresa ardua, si fa aiutare da Anne, la sua fedele cameriera, e da Ludwig, il ministro. Se le sue imprese possono sembrare altruiste, in realtà Mia è egoista e tutto ciò che fa non lo fa per aiutare il suo paese o i sudditi, ma solo per non essere giustiziata.



Dead Mount Death Play - parte 2 (9 ottobre)



Dopo essere stato sconfitto, il potente negromantelancia un ultimo incantesimo su se stesso: rinasce nella Tokyo dei giorni nostri nel corpo del giovane. Mentre esplora il nuovo mondo, il protagonista scopre che il corpo ospite è stato assassinato.

L'unico desiderio del nuovo Polka è di poter vivere una vita tranquilla, ma sembra più difficile del previsto perché i suoi poteri attirano attenzioni indesiderate.



Ad ottobre ritorna la seconda parte dell'isekai noir Dead Mount Death Play, trasposizione dell'omonimo manga scritto da Ryohgo Narita (autore di Baccano! e Durarara!!), pubblicato in Italia da RW Edizioni.



Stardust Telepath (9 ottobre)



è una ragazza timida, che non riesce a socializzare con i compagni di classe.

La sua vita cambia quando arriva una nuova studentessa: Yu Akeuchi, un'aliena in grado di leggere i sentimenti delle persone semplicemente toccando le loro fronti.



After-School Hanako-kun (10 ottobre)



Toilet-Bound Hanako-kun (il cui manga è distribuito da J-POP) si basa sulla leggenda metropolitana giapponese di: il fantasma di una ragazza che infesta i bagni della scuola, in grado di esaudire i desideri di chi riesce ad evocarlo. Desiderosa di risolvere i suoi problemi di cuore,invoca lo spettro per scoprire che è in realtà un ragazzo.

A seguito di una catena di eventi, la studentessa si ritroverà a dover collaborare con Hanko per mantenere l'ordine tra il mondo ultraterreno e quello umano.



After-School Hanako-kun è una serie spin-off composta da 4 episodi della durata di una manciata di minuti, in cui viene mostrato come Hanako e Nene trascorrono il tempo libero. Il 10 ottobre, Crunchyroll trasmetterà After-School Hanako-kun in anteprima mondiale, persino prima della messa in onda giapponese.



Dr. Stone: New World - parte 2 (12 ottobre)



Nel 5738si ritrova in un mondo in cui la natura ha preso il sopravvento, dopo che 3719 anni prima una misteriosa luce verde ha avvolto il pianeta, pietrificando tutti gli esseri umani. Nell'esplorare nuovi territori alla ricerca di qualche sopravvissuto, Taiju incontra, il suo miglior amico e esperto di scienza, che ha iniziato a studiare il fenomeno per trovare una cura.

Senku non vuole solo liberare le persone dalla pietrificazione, ma vuole anche velocizzare secoli di evoluzione umana per ritornare il prima possibile all'era moderna.



Lo scorso aprile ha debuttato in simulcast New World, la terza stagione di Dr. Stone (adattamento del manga di Riichiro Inagaki e Boichi): i protagonisti intraprendono un viaggio con altri superstiti per raggiungere una porzione di mondo ancora inesplorata, dove si dice abbia avuto origine la luce verde. Dopo una lunga pausa, il 12 ottobre inizia finalmente la seconda parte di Dr. Stone: New World.



Heaven's Official Blessing - stagione 2 (18 ottobre)



una volta era un amato principe, ora è una divinità, ma a causa dei continui problemi che ha provocato in passato, con il tempo ha perso fedeli che lo veneravano. Non potendo ripagare i danni nel, Xie Lian è costretto a scendere nel mondo terreno e aiutare gli umani.

Durante la sua prima missione, la divinità viene salvata da una misteriosa figura che solo in seguito scoprirà essere Hua Cheng, uno Spettro temuto persino dalle divinità più potenti. Mentre cerca di capire quali siano le vere intenzioni dello Spettro, Xien Lian continua con il suo incarico, per essere venerato nuovamente come un dio. Un giorno, il Nostro incontra San Lang, un giovane che sembra conoscere bene il mondo celeste, che sarà sempre al suo fianco e che lo aiuterà nel momento del bisogno.



Heaven's Official Blessing è un celebre romanzo cinese, da cui è stato tratto un anime, la cui prima stagione è in esclusiva su Netflix, in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Nonostante ciò, i nuovi episodi di Heaven's Official Blessing arriveranno in simulcast su Crunchyroll.



Il Monologo della Speziale (21 ottobre)



è una speziale di 17 anni, cresciuta in un quartiere a luci rosse, che dopo essere stata rapita viene venduta come serva di basso rango alla. La farmacista non perde il sorriso e il suo desiderio di conoscenza, determinata a lavorare fino alla fine.

Quando viene a sapere che i figli dell'imperatore sono gravemente malati, la speziale decide di usare tutte le sue conoscenze per curarli segretamente. Il suo gesto attira le attenzioni di Jinshi, l'eunuco di corte, che la introdurrà nella corte interna dell'imperatore. Poco alla volta, Maomao si farà notare tra la nobiltà per le sue conoscenze farmaceutiche.



Il Monologo della Speziale è l'adattamento della light novel di Natsu Hyuga e Toko Shino, da cui è stato tratto anche un manga, edito in Italia da J-POP.



Lei e il suo cane da guardia



Tratto dal manga di Hatsuharu, Lei e il suo cane da guardia segue la storia di, che a soli 5 anni perse i genitori a seguito di un incidente stradale. Venne affidata alle cure del nonno, un boss della yakuza che l'ha cresciuta come fosse un membro del clan.

A causa della sua famiglia, la protagonista per anni non è riuscita ad avere amici, venendo sempre allontanata dagli altri. Dopo essere entrata al liceo, Isaku spera di poter dare una svolta alla propria vita, trovando amici ed anche l'amore. Tuttavia, il suo tutore Keya Uto è riuscito a farsi ammettere, per proteggerla dalla vita scolastica.



Il simulcast di Lei e il suo cane di guardia è iniziato il 28 settembre.



My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer



era un avventuriero, ma dopo aver perso la gamba durante una spedizione è stato costretto a ritirarsi in una città di campagna dove trascorre le giornate raccogliendo erbe medicinali, eliminando creature magiche, o facendo attività agricole.

Un giorno, Belgrieve trova una bambina, che chiama Angeline e che cresce come fosse sua figlia. Con il tempo, Angeline matura il desiderio di diventare anche lei un'avventuriera: il padre l'aiuta ad esaudire il suo sogno. Con il passare degli anni, Angeline diventa un'avventuriera di grado S, ottenendo fama e riconoscimenti, ma l'unico desiderio è di poter rivedere suo padre.

My Daughter Left the Nest and Returned an S-Rank Adventurer ha debuttato in simulcast il 28 settembre.



Sasaki and Miyano: Graduation



è un ragazzo timido, la cui vita viene stravolta quando, di un anno più grande, protegge un suo compagno di classe dai bulli. Da quel momento, Miyano viene costantemente seguito da Sasaki, temendo che possa scoprire la sua passione per i manga yaoi, che nasconde timidamente.

Purtroppo, un giorno il protagonista rivela per sbaglio il suo segreto: Sasaki, incuriosito, chiede di leggerne uno e ne rimane affascinato. Avendo trovato una passione in comune, il rapporto tra Miyano e Sasaki cambia e si svilupperà con il tempo.



Lo scorso anno, alla libreria di Crunchyroll si è aggiunta la rom-com Sasaki and Miyano, adattamento del manga di Sho Harusono (edito in Italia da Panini Comics); il 29 settembre ha debuttato sulla piattaforma streaming il film sequel Graduation.



Firefighter Daigo: Rescuer in Orange



sono tre vigili del fuoco con differenti ambizioni, che puntano ad entrare nella squadra di salvataggio

I tre impareranno ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni dei vigili del fuoco e molto presto si ritroveranno a dover fare i conti con una crisi che metterà in ginocchio l'intero Giappone.



Il 30 settembre è iniziato in contemporanea con il Giappone Firefighter Daigo: Rescuer in Orange.