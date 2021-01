Crunchyroll: gli anime da recuperare a febbraio, arriva Naruto!

Per quanto riguarda gli anime in streaming, sicuramente Crunchyroll è una delle piattaforme migliori in circolazione, avendo un vasto catalogo che cerca di accontentare un po' tutti i gusti degli appassionati. Sulla piattaforma sono arrivati in esclusiva titoli di punta come Jujutsu Kaisen. Inoltre, il sito on demand ha inaugurato gli Anime Awards: un evento in cui gli spettatori sono invitati a votare quale sia stata la miglior serie dell'anno.



Come ogni stagione, Crunchyroll ha annunciato i titoli invernali: se nella nostra precedente rubrica vi abbiamo parlato dei primi anime ad aver debuttato a gennaio, ora vi sveliamo quali sono gli altri che sono approdati recentemente su Crunchyroll, tra graditi ritorni e novità.



Naruto - prima stagione



Come un fulmine a ciel sereno, Crunchyroll ha fatto un altro importante annuncio:, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. A partire dal 26 gennaio, però, sono disponibili solo i 26 episodi della prima stagione.La piattaforma ha voluto rassicurare i fan dichiarando che nel corso dei prossimi mesi saranno caricate anche le altre stagioni in italiano: infatti, sulla piattaforma al momento è possibile vedere le altre solo in inglese. Questo potrebbe lasciar sperare che in futuro potrebbero essere aggiunte anche le restanti stagioni di

Nel corso degli anni la storia di Naruto si è fatta conoscere a tutti gli appassionati di anime, ma noi vogliamo rispolverarla comunque. Anni prima dell'inizio degli eventi, il Villaggio della Foglia ha subito l'attacco della pericolosa Volpe a Nove Code. Dopo averla sconfitto e per evitare che potesse ritornare, l'allora Quarto Hokage decise di imprigionare la creatura demoniaca in un bambino appena nato: Naruto.



Con il tempo, il protagonista è cresciuto da solo e spesso allontanato dagli altri compagni proprio perché al suo interno è contenuto il demone della Volpe a Nove Code, ma questo non gli ha tolto di certo il sorriso e non gli ha fatto abbandonare il suo sogno di diventare Hokage del Villaggio della Foglia. Per riuscirci, però, dovrà partire dal basso e diventare un ninja a tutti gli effetti, affrontando numerosi nemici che vogliono distruggere il villaggio.



One Piece - Arco dell'Isola nel Cielo



, ed ha iniziato partendo dall'ultimo arco attualmente in corso, ovvero quello di, che è disponibile anche gratuitamente. Il colosso dello streaming degli anime, però, ha rassicurato i fan dell'opera di Oda annunciando che avrebbe portato anche le saghe precedenti della: così, dopo l'arco iniziale dell'e quello di, da gennaio è disponibile anche l'avventura dell'Isola nel Cielo.

Tuttavia, a differenza di Wanokuni, le precedenti stagioni sono un'esclusiva per gli abbonati e non sappiamo se in futuro saranno usufruibili anche gratuitamente.



Dopo aver salvato il regno di Alabasta dalle grinfie di Crocodile, membro della Flotta dei Sette, e dopo aver accolto Nico Robin come nuova compagna, Rufy e la sua ciurma continuano il viaggio alla ricerca del ONE PIECE: questa volta, tra una peripezia e l'altra, raggiungono Skypiea, la fantomatica Isola nel Cielo. Qui, i Mugiwara, dopo aver fatto conoscenza con gli abitanti, scoprono che vivono costantemente nella paura di far adirare il "dio" Eneru.

Questo è solo l'inizio dell'avventura sull'Isola nel Cielo che porterà la ciurma ad affrontare i quattro Sacerdoti di Eneru e Rufy, come prevedibile, la "divinità" in persona, che è dotata del potere Rombo Rombo e del Mantra con cui riesce a leggere nella mente delle persone.



I-Chu



Il 6 gennaio è iniziato il simulcast di- adattamento del videogioco per dispositivi mobile - una serie incentrata sul mondo degli idol. Chiunque voglia diventare un idol a pieno titolo deve iscriversi alla, dove gli studenti vengono chiamati I-Chu.

La scuola, però, non è affatto normale, a partire dal preside che è un orso parlante. Nel corso delle puntate seguiremo le avventure di alcuni nuovi studenti che si sono da poco iscritti all'accademia e che dovranno lavorare sodo per riuscire a raggiungere i loro obiettivi e per rispondere alla domanda: Cosa è un idol?



WIXOSS Diva (A)Live



è un franchise nato dalla collaborazione della casa di giocattoli, lo studio d'animazione, ed è composto da anime, manga, e persino un gioco di carte. Infatti, la prima serievede come protagonista, che riceve un misterioso mazzo di carte, al cui interno scopre essere intrappolata una ragazza, che chiama: questa è una, ovvero un avatar che si attiva quando inizia una partita di carte.

Ruko scopre di essere una Selector, una giocatrice di WIXOSS, ma non è l'unica, in quanto ha trovato anche altre ragazze nella sua stessa condizione. Ben presto, la protagonista dovrà "lottare" contro altri agguerriti avversari per veder realizzato il suo desiderio. La strada per la vittoria non sarà affatto facile e priva di imprevisti: secondo le severe regole di WIXOSS, se si perde per ben tre incontri, si perde anche la vita.



WIXOSS Diva (A)Live, il cui simulcast è iniziato l'8 gennaio, è sempre una serie realizzata dallo studio J.C. Staff, ma è ambientata in una realtà alternativa in cui il gioco di carte è un popolare gioco online e in cui le giocatrici vengono chiamate Diva, perché cantano e danzano durante i match. La protagonista è Hirana, la quale vuole diventare una delle Diva più celebri al mondo, seguendo le orme del suo idolo Eternal Girl.



Idolls

Nel corso di puntate della durata di circa 8 minuti l'una, la prima delle quali ha debuttato l'8 gennaio, seguiremo le idol Ruka, Shiori, Ami e Aina che trascorrono 10 giorni all'interno di una locanda, per affrontare il problema di riuscire a riempire una live house (tipico club giapponese di musica) dalla capienza di 100 persone.

Idolls è interamente realizzato in 3D CGI, utilizzando il motion capture (tecnica usata anche per Business Fish) per emulare le movenze dei personaggi.



World Trigger - stagione 2



Un giorno, nella città di Mikado si è aperto un portale per un altro mondo, che ha permesso l'invasione di alieni noti come: creature resistenti alle comuni armi. L'unica speranza è la, che ha sviluppato una nuova tecnologia in grado di contrastare le forze nemiche: i. Purtroppo, il tentativo di respingere gli invasori non è riuscito, perché dopo quattro anni la Terra subisce ancora gli attacchi dei Neighbor.

In questo contesto, troviamo il giovane Osamu Mikumo, membro della Border Defense Agency, che si è trovato costretto ad infrangere la regola di non utilizzare le nuove armi al di fuori del quartier generale per salvare da un attacco alieno Yuma Kuga, uno studente da poco arrivato in città. La situazione, però, prende una piega inaspettata: Yuma si sbarazza dei nemici senza troppe difficoltà. In realtà il ragazzo è un Neighbor giunto sulla Terra per cercare un amico del padre.



World Trigger è l'adattamento di Toei Animation del manga di Daisuke Ashihara (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics). La prima stagione, al momento riservata solo agli abbonati di Crunchyroll, ha debuttato nel 2014. Il simulcast della seconda, invece, è iniziato il 10 gennaio. Toei Animation, inoltre, ha rassicurato i fan dichiarando di essere attualmente al lavoro sulla terza tornata di episodi.



Wave!! - Let's go surfing!!



La serie, che ha debuttato l'11 gennaio in contemporanea con la messa in onda giapponese, è tratta dall'omonima trilogia cinematografica uscita lo scorso ottobre.

Masaki Hinaoka è nato e cresciuto nella città costiera di Oarai, nella prefettura di Ibaraki; poco prima dell'inizio delle vacanze estive, incontra Shou Akitsuki, un nuovo studente da poco trasferitosi in città, il quale lo introduce nel mondo del surf. Grazie alla sua tavola, Masaki farà la conoscenza di nuovi amici e vivrà esperienze che poco alla volta lo porteranno a diventare adulto.



Azur Lane: Slow Ahead



è la trasposizione animata del videogioco per dispositivi mobile in cui si impersonano navi da guerra dall'aspetto femminile, chiamate semplicemente. Quando gli alieni noti comeinvadono la Terra con armi all'avanguardia, il genere umano diventa più compatto per contrastare la minaccia: le potenze belliche di quattro paesi -- si uniscono per fondare un'alleanza, la, in grado di eliminare il nemico comune.

Tuttavia, i dissapori tra i vari membri portano nuovamente ad una divisione: Sakura Empire ed Iron Blood si separano e formano il Red Axis. La serie principale si focalizza sulla nave-donna Enterprise, che ha maturato esperienze nel corso degli anni e che vorrebbe porre fine alle ostilità, anche se ha un carattere fragile ed ha paura dell'oceano. Nel frattempo, le navi Javelin, Laffey e Unicorn hanno incontrato Ayanami, una spia del Red Axis, con cui sperano di diventare amiche, ma sembra più difficile del previsto.



Azure Lane: Slow Ahead è lo spin-off della serie principale ed ha debuttato lo scorso 11 gennaio in simulcast. Nell'arco di episodi dalla durata massima di 10 minuti, l'anime segue le vicende di Laffey, Ayanami, e Z23 all'interno del porto di Azure Lane, dove dovranno affrontare numerosi raggiri.



Yatogame-chan Kansatsu Nikki - stagione 3



In episodi di 3 minuti l'uno, seguiamo lo studenteche è cresciuto a Tokyo, e che si è da poco trasferito nella città di

Qui fa la conoscenza di una ragazza dalle sembianze simili a quelle di un gatto: Yatogame Monaka, la quale parla con il dialetto tipico di Nagoya. Questo, però, le rende ancora più difficile socializzare con Jin.



La prima stagione di Yatogame-chan Kansatsu Nikki è uscita nel 2019, mentre la seconda lo scorso anno. A partire dal 12 gennaio, invece, è iniziata la terza, sempre in simulcast su Crunchyroll.



Bungo Stray Dogs WAN!



è un orfano che da tempo è ossessionato da una tigre che solo lui riesce a vedere, ma la sua vita prende una svolta inaspettata quando viene cacciato dall'orfanotrofio, perché incolpato di essere la causa di un misterioso incidente. Senza più cibo ed un tetto, il ragazzo gira per la città alla ricerca di un riparo, finché non s'imbatte nell'eccentrico, che sta cercando di affogarsi in un fiume, mentresta sulla riva del fiume a guardare la scena.

I due sono detective soprannaturali che stanno indagando proprio sulla tigre che sta terrorizzando il giovane ed i cittadini. Con l'aiuto di Atsushi, Osamu e Kunikida risolvono finalmente il caso. Inevitabilmente, il protagonista si trova costretto ad unirsi all'Agenzia di Detective Armati, che risolve i casi più assurdi, che neanche la polizia riesce a sbrogliare.



Sebbene condividano lo stesso titolo, Bungo Stray Dogs WAN! non è un sequel o una versione alternativa dell'anime di successo dello studio Bones, bensì è uno spin-off chibi che ha debuttato su Crunchyroll il 12 gennaio, con episodi della durata massima di 10 minuti l'uno.