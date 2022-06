Crunchyroll: gli anime da seguire in simulcast e da recuperare a luglio

Crunchyroll continua a sorprendere i suoi abbonati: ha annunciato l'arrivo dei primi titoli doppiati in italiano, tra cui anche Jujutsu Kaisen, di cui già abbiamo potuto avere un assaggio con il film Jujutsu Kaisen 0 (se siete curiosi, vi consigliamo di leggere la nostra analisi sul doppiaggio italiano di Jujutsu Kaisen 0). Inoltre, è di pochi giorni fa la notizia che la piattaforma streaming dedicata agli anime trasmetterà Trigun Stampede, nuovo adattamento del manga cult di Yasuhiro Nightow, affidato allo studio Orange (noto per Beastars), in uscita il prossimo anno. Tra i vari annunci, Crunchyroll non ha certo dimenticato di presentare il palinsesto estivo: scopriamo dunque quali sono i nuovi anime da vedere in simulcast su Crunchyroll, dando uno sguardo anche ai titoli da recuperare a luglio.



Rent a Girlfriend - Stagione 2 (1 luglio)



è un universitario felicemente fidanzato con, una ragazza sorridente e solare. Almeno fino a quando lei non lo lascia, senza preavviso, spezzandogli il cuore. Kazuya, affranto, decide di utilizzare un'app per affittare le fidanzate: la scelta della nuova partner ricade su, bella e simpatica, che gli regala un'esperienza unica.

In seguito, Kazuya scopre che anche altri utenti che hanno "affittato" Chizuru hanno avuto esperienze simili alle sue: convinto che il suo dolce sorriso e il suo carattere siano solo di facciata, lascia una recensione negativa. In risposta, Chizuru lo rimprovera per la sua ipocrisia, rivelando così la sua vera natura.



La situazione cambia quando la nonna del protagonista ha un malore: i due raggiungono di corsa l'ospedale. Qui, la nonna chiede informazioni su chi sia la ragazza che lo segue: istintivamente Kazuya risponde che è la sua nuova fidanzata, costringendo Chizuru a restare nella parte.



Rent a Girlfriend è il manga rom-com di Reiji Miyajima, pubblicato in Italia da J-POP; nel 2020 ha debuttato la trasposizione animata di TMS Entertainment, trasmessa in simulcast su Crunchyroll. A partire dal 2 luglio inizierà la seconda stagione di Rent a Girlfriend.



Teppen! Laughing ‘till you cry (1 luglio)



è una ragazza che ama la comicità e gli spettacoli comici, che si è iscritta al liceo, nel quartiere di Nanba, ad Osaka, noto per essere un buon punto di partenza per tutti gli aspiranti comici.

Nella nuova scuola, Sakamoto ritrova l'amica di infanzia Takahashi Yomogi, con cui formava il duo comico Konamonzu: le due decidono di riunirsi e di esibirsi nel parco cittadino, quando vengono contattate da una misteriosa ragazza.

Il simulcast di Tappen! Laughing ‘till you cry inizia l'1 luglio.



Shoot! Goal to the Future (2 luglio)



è uno studente del liceo, un tempo rinomato per la squadra di calcio, oramai in declino: per questo motivo il giovane non ha alcun interesse per il club calcistico.

Dovrà ricredersi quando incontra Atsushi Kamiya, l'ex capitano del team, che ha giocato in una nota squadra di calcio italiana dove ha ottenuto il soprannome di "capitano coraggioso". Hideto e Atsushi sono gli unici che possono riportare alla ribalta la Kakegawa.



Shoot! Goal to the Future è il nuovo anime spokon a tema calcistico ispirato al manga di Tsukasa Oshima, dopo la trasposizione degli anni ‘90 (nota in Italia con il titolo Alé Alé Alé o-o). Crunchyroll trasmetterà Shoot! Goal to the Future in simulcast.



Utawarerumono: Mask of Truth (2 luglio)



Tratta dalla visual novel sviluppata da Leaf,vede per protagonista un giovane senza nome che si risveglia in una foresta senza alcun ricordo. Viene soccorso da, una ragazza con orecchie e coda da animale, che lo porta nel suo villaggio, proteggendolo dall'attacco di un boro-giri, una creatura dall'aspetto di un gigantesco centipede, e da un misterioso slime rosso.

Una volta al sicuro nella piccola città, la ragazza gli dà il nome di Haku, lo stesso di un'importante figura storica del villaggio. Molto presto, il protagonista si rende conto di essere l'unico umano. Insieme a Kuon, Haku intraprende un viaggio verso la capitale Yamato, per cercare di capire che cosa gli è successo e cosa lo lega allo slime rosso.



Mask of Truth è invece il sequel di The False Faces: la città di Yamato è ormai nel caos a causa di un usurpatore che regna con il pugno di ferro. L'unica che può risolvere la situazione è Kuon.



Anche se al momento non è disponibile in Italia Utawarerumono: The False Faces, il 3 luglio Crunchyroll trasmetterà in contemporanea con il Giappone Mask of Truth.



Engage Kiss (2 luglio)



Engage Kiss, nuovo anime originale di A-1 Pictures, che, è ambientato a, una metropoli fluttuante sull'Oceano Pacifico, al di fuori della giurisdizione di qualunque paese, che sfrutta la nuova fonte energetica

Le continue estrazioni, però, hanno provocato l'improvviso arrivo di demoni: le compagnie militari private devono tenere sotto controllo la minaccia. A Veyron City vivono Shu, un giovane proprietario di una compagnia militare privata, senza soldi; Kisara, una ragazza demone che lavora con lui, mentre frequenta il liceo; Ayano, ex fidanzata e collega dell'agenzia per cui lavora Shu.



Lycoris Recoil (2 luglio)



Nel centro storico di Tokyo c'è un classico bar giapponese, dove i clienti possono ordinare un caffè caldo, squisiti dolcetti da accompagnamento, e possono chiedere consigli amorosi, ma anche qualcosa di più bizzarro.

Le cameriere, infatti, sono specializzate anche in babysitting, trattative d'affari, e in eliminazione di zombie o di giganteschi e pericolosi mostri. Le cameriere del bar portano a termine qualunque ordine dei clienti.



Lycoris Recoil è il secondo anime originale di A-1 Pictures che a partire dal 2 luglio ci farà compagnia quest'estate.



Musasi-no (2 luglio)



L'anime originaleè il sequel della serie Urawa no Usagi-chan (già disponibile su Crunchyroll), che debutterà in streaming il 2 luglio.

Usagi, Tokawa, Minami, Sakura, Midori, Kojika, Saiko e Misono sono otto studentesse che frequentano le superiori nel distretto di Urawa, nella prefettura di Saitama: nel corso delle puntate avremo modo di scoprire come affrontano la vita di tutti i giorni.



Yurei Deco (3 luglio)



Yurei Deco è il nuovo anime originale di Science SARU, lo studio fondato dal registae da E(a tal proposito, vi consigliamo di recuperare il nostro speciale sui 5 studi di animazione più influenti ), liberamente ispirato adi Mark Twain.

Berry è una ragazza ordinaria che un giorno incontra Hack. Affascinata dalla nuova amica, Barry conosce i membri del Ghost Detectives Club, che lavorano all'interno della realtà digitale Tom Sawyer da "invisibili".



Collaborando con i detective, la protagonista scopre l'esistenza di Zero, una misteriosa figura che si nasconde nelle profondità di Tom Sawyer. Barry e Hack inizieranno una caccia all'uomo, scoprendo le verità dietro la città virtuale.



RWBY: Ice Queendom (3 luglio)



è un mondo dove scienza e fiabe coesistono, ma nonostante le apparenze è un luogo minacciato da fameliche creature note come Grimm, che si nutrono di carne umana. Per molto tempo, gli abitanti di Remnant hanno vissuto nella paura a causa dei Grimm, ma la situazione è cambiata quando sono arrivati degli impavidi eroi: ie le

Questi vengono addestrati in una delle quattro accademie per Cacciatori disseminate nel mondo. Le vicende si svolgono nella scuola di Beacon e si focalizzano su Ruby, una giovane studentessa che insieme a Weiss, Schnee, Blake Belladonna e Yang Xiao Long forma l'affiatato gruppo RWBY. Le quattro vogliono diventare le Cacciatrici più forti del mondo.



RWBY: Ice Queendom è il nuovo anime dello studio Shaft, che debutterà in simulcast a partire dal 3 luglio.



Classroom of the Elite - Stagione 2 (4 luglio)



Il liceo di Tokyoè uno dei più prestigiosi del Giappone, non solo perché tutti gli studenti diplomati riescono ad entrare all'università o a trovare lavoro senza difficoltà; ma anche perché concede agli alunni di avere piena libertà sul vestiario e sul comportamento.

Tra i nuovi iscritti c'è Kiyotaka Ayanokoji, che è stato assegnato alle sezione D, dove incontra Suzuna Horikita, una ragazza poco socievole che è convinta di trovarsi nel posto sbagliato perché dovrebbe essere nella sezione A, e Kikyo Kushida, un'amichevole idol che vuole farsi quanti più amici possibili. I tre molto presto scopriranno l'oscura verità della scuola: le quattro classi, dalla A alla D, sono classificate in base al merito, e solo quelle che dominano la classifica ricevono trattamenti di favore.



Nella sezione D vengono assegnati gli studenti meno portati. Gli alunni delle classi inferiori possono scalare la classifica se il loro punteggio supera quello delle sezioni superiori.



Classroom of the Elite è la light novel di Syougo Kinugasa e Shunsaku Tomose, da cui lo studio Lerche ha tratto una serie animata, la cui prima stagione ha debuttato in simulcast su Crunchyroll nel 2017. Dopo quasi cinque anni di attesa, il 4 luglio debutta finalmente la seconda stagione di Classroom of the Elite.



Dropkick on my Devil!!! X (5 luglio)



Il 5 luglio arriva in contemporanea con il Giappone la terza stagione della commedia soprannaturale(ricordiamo che la prima stagione è disponibile esclusivamente su Amazon Prime Video).è un'appassionata di occulto: dopo aver portato a termine un rito riesce ad evocare il demone

Purtroppo, la protagonista non sa come riportarlo nell'al di là; per questo il demone è costretto a convivere con lei. L'unica soluzione è che Jashin uccida chi lo ha evocato, ma non è un'impresa facile da portare a termine: siccome il demone è immortale e può rigenerarsi, Yurine ne approfitta per torturarlo con una vasta selezione di armi.



A volte, Jushin riceve le visite delle amiche Medusa, una gorgone, e Minosu, un minotauro, che non condividono affatto il suo intento di uccidere Yurine.



The Prince of Tennis II: U-17 World Cup (6 luglio)



è il sequel ufficiale del celebre spokon di Takeshi Konomi (edito in Italia da Panini Comics) da cui Production I.G e M.S.C hanno tratto una serie di 13 episodi e due OVA. The Prince of Tennis II: U-17 World Cup si colloca dopo gli eventi narrati nel secondo OVA.è uno dei 50 tennisti delle migliori scuole medie ad essere ammesso al campo di allenamento del Giappone riservato agli under 17. In origine, l'ammissione al campo era prerogativa degli studenti del liceo: questo comporta inevitabilmente una rivalità tra alunni.

Molto presto, però, quelli delle medie dimostrano di essere ben più bravi dei liceali. Tra i vari giocatori scelti, solo pochi riusciranno a proseguire l'allenamento per diventare tennisti professionisti. In The Prince of Tennis II: U-17 World Cup, Ryoma è affranto per essere stato espulso dal campo per gli under 17, per non aver rispettato le regole, ma trova un'occasione per riscattarsi nella squadra statunitense. Ryoma dovrà dimostrare di essere all'altezza dei veterani, consapevole che una volta entrato dovrà affrontare sul campo i suoi ex compagni.



Harem in the Labyrinth of Another World (6 luglio)



Il 6 luglio inizia un nuovo isekai realizzato dallo studio Passione (il pool creativo dietro al remake die a):

Michio Kaga è un liceale in perenne conflitto con la vita e con la società, che trova distrazioni navigando su internet. Un giorno entra in un sito in cui è possibile creare un personaggio virtuale attraverso un sistema di punti e rispondendo a dei semplici quesiti.



Dopo aver completato il personaggio, Michio si ritrova in un mondo fantasy simile ad un GDR, con le fattezze di un uomo estremamente forte che può usare i cheat per diventare un avventuriero, guadagnare soldi facilmente, oppure reclamare tutte le ragazze idol che vuole per creare un proprio harem.



Smile of the Arsnotoria the Animation (6 luglio)



Al momento non abbiamo molte informazioni su, se non che è l'adattamento del videogioco per dispositivi mobile sviluppato da Nitroplus.

La serie è realizzata da Liden Films ed il character design è curato da Shinichiro Otsuka, disegnatore della light novel Re:Zero.



Smile of the Arsnotoria the Animation è ambientata all'accademia di magia Ashram e segue le vicende delle sue studentesse, tra cui Arsnotoria.

Smile of the Arsnotoria the Animation andrà in onda il 6 luglio e arriverà in simulcast su Crunchyroll.



My Stepmom's Daughter is my ex (6 luglio)



si sono conosciuti alle medie, si sono innamorati, e si sono fidanzati. Hanno affrontato insieme qualsiasi difficoltà, ma hanno anche litigato, fino a quando, il giorno del diploma, non si sono lasciati. Al destino, si sa, a volte piace giocare: i due si ritrovano nella maniera più inaspettata.

Mizuto e Yume scoprono che i loro genitori si sono sposati e quindi ora sono diventati fratellastri. I fratelli capiscono che devono anteporre l'amore dei loro genitori ai loro sentimenti, per questo decidono di farne un gioco: chi si imbarazza per primo perde. Questa sarà un'impresa ardua, sia per Mizuto che per Yume, perché sarà difficile per entrambi riuscire a dimenticare i momenti trascorsi insieme.



The Yakuza's Guide to Babysitting (7 luglio)



Come suggerisce il titolo, il protagonista diè il membro della yakuza, noto come il, per il suo approccio estremamente violento alla vita.

Il boss della famiglia Sakuragi è preoccupato per il carattere sin troppo aggressivo di Kirishima nei confronti dei nemici, motivo per cui decide di limarlo: gli ordina di diventare babysitter di sua figlia Yaeka. Kirishima si ritrova ora a dover affrontare le difficoltà di tutti i giorni, dal saltare la corda nel parco, alle riunioni genitori insegnanti.



The Yakuza's Guide to Babysitting è l'adattamento del manga di Tsukiya, che arriverà in simulcast il 7 luglio.



Shine On! Bakumatsu Bad Boys! (8 luglio)



Nuova serie originale dello studio Geno (Golden Kamui), che vede come character designer Hiroyuki Takei, autore di, Shine On!è ambientata nell'epoca in cui i samurai pattugliavano e proteggevano le strade del Giappone.

In questo periodo, la Shinsengumi, un corpo di polizia che si opponeva ai sostenitori dell'imperatore, viene completamente annientata dai Demoni Mascherati. Per far fronte alla minaccia, vengono scelti sette criminali come sostituti del corpo di guardia. I sette sono guidati da Ichibanboshi, che vuole rintracciare i Demoni Mascherati, per vendicare la morte dei genitori.



Shine On! Bakumatsu Bad Boys! arriverà in streaming in contemporanea con il Giappone l'8 luglio.



Lucifer and the Biscuit Hammer (8 luglio)



Tratto dal manga didi Satoshi Mizukami (arrivato in Italia con Flashbook), il nuovo anime degli autori di Thermae Romae e Sabikui Bisco, vede come protagonistache un giorno riceve la visita della lucertola parlante Sir, che gli racconta una storia fantastica.

Il potente mago Animus vuole distruggere la Terra utilizzando il Biscuit Hammer, un enorme macchinario posizionato sopra l'orbita terrestre; l'unica speranza per il genere umano risiede nella Principessa e nel suo esercito di Cavalieri Bestiali. Yuuhi viene scelto come Cavaliere della Lucertola, e senza sapere bene cosa stia accadendo, viene attaccato da un golem; viene tratto in salvo dalla vicina Ashina Samidare, che si scopre essere la Principessa a cui giura fedeltà.



Molto presto, il Nostro si rende conto che l'intento di Ashina non è di fermare Animus per salvare la Terra, ma per distruggerla lei stessa. Yuuhi continua ad eliminare i golem al fianco della Principessa e degli altri Cavalieri, ma sa che deve prendere una decisione: aiutare Ashina a portare a termine il suo piano o salvare la Terra.



Lucifer and the Biscuit Hammer sarà distribuito in simulcast su Crunchyroll a partire dall'8 luglio.



Shadows House - Stagione 2 (8 luglio)



Anche se al momento non è ancora disponibile la prima stagione, l'8 luglio inizierà il simulcast della seconda di, serie dello studio CloverWorks tratta dall'omonimo fumetto, pubblicato in Italia da J-Pop.In un maniero situato nelle profondità delle montagne, lontano dagli umani, vivono gli, una casata nobiliare caratterizzata dall'essere delle vere e proprie ombre senza un volto, che rilasciano fuliggine quando sono agitate.

Ai membri della famiglia che raggiungono la maggiore età vengono affidate delle bambole viventi, che hanno l'aspetto che avrebbero avuto i loro padroni se fossero state entità corporee e che fungono da loro assistenti. La protagonista è Emilico, una nuova bambola dal carattere solare, affidata a Kate. Incontrando le altre bambole ed i rispettivi padroni, Emilico inizia a comprendere qual è il suo vero compito nella villa della famiglia Shadow.



Black Summoner (9 luglio)



si risveglia in un altro mondo senza alcun ricordo della sua vita precedente: scopre che poco prima ha scambiato la sua memoria con delle potenti abilità.

Kelvin inizia ad esplorare il mondo in quanto Summoner, accompagnato dalla dea che lo ha portato in quel luogo. Poco alla volta, il giovane si rende conto di avere un'insana passione per le battaglie: tra cavalieri neri e pericolosi demoni, Kelvin affronterà tutti uno dopo l'altro.

Il 9 luglio inizia il simulcast dell'isekai Black Summoner.



Dr. Stone Special Episode - Ryusui (10 luglio)



è il manga con cui Riichiro Inagaki e il disegnatore Boichi hanno raggiunto la notorietà a livello mondiale. A seguito del successo riscosso, TMS Entertainment ha realizzato un adattamento animato che ha debuttato nel 2019, arrivato in simulcast su Crunchyroll.Lo scorso anno, invece, è andata in onda la seconda stagione, nota con il titolo. Nel 2023 debutterà la terza, ma possiamo alleviare l'attesa vedendo l'episodio speciale, che funge da ponte tra la seconda e la terza stagione.

Taiju Ooki è pronto a rivelare i propri sentimenti a Yuzuriha Ogawa, quando un lampo di luce verde avvolge la Terra e pietrifica tutti gli umani. Diversi millenni dopo, Taiju si libera dalla pietrificazione, per scoprire che il mondo come lo conosceva è cambiato: nel corso dei secoli, la natura ha preso il sopravvento.



Esplorando il territorio trova Senku, il suo miglior amico amante della scienza, che si è liberato dalla pietrificazione alcuni mesi prima e che ha già iniziato a costruire alcuni strumenti per la sopravvivenza e a pianificare le prossime mosse: liberare altre persone e affrettare milioni di anni di evoluzione umana, per restaurare la società.

Tra le persone liberate ci sono anche coloro che hanno piani diversi: come Tsukasa Shishiou, che crede che dovrebbero essere curati dalla pietrificazione solo le persone con una buona prestanza fisica, in grado di sopravvivere ad ogni situazione.



Orient - Parte 2 (11 luglio)



In un periodo Sengoku alternativo, ie dopo aver eliminato i samurai, gli unici in grado di fermarli, hanno iniziato a regnare incontrastati: ora vengono venerati come divinità e i bushi sono considerati nemici della nazione.è cresciuto con l'amico, figlio di un samurai decaduto, grazie al quale è venuto a conoscenza di un'oscura verità: gli umani sono in realtà schiavi dei demoni.

Fomentato dalle storie che sentiva, il protagonista promette insieme all'amico che quando saranno cresciuti diventeranno samurai per sconfiggere la minaccia ultraterrena. Con il passare degli anni, Musashi ha celato a tutti i suoi ideali, continuando a lavorare duramente nelle miniere per volere degli Oni, ma non ha dimenticato il suo sogno: di nascosto ha continuato ad allenarsi con la spada.



Kojiro, invece, ha messo da parte la promessa, perché ha paura delle ripercussioni che potrebbe affrontare in quanto discendente di un samurai. Quando salva l'amico da morte certa, il figlio del bushi ritorna sui suoi passi, anche se con molte riserve. Musashi e Kojiro intraprendono così un viaggio per combattere i demoni che hanno ridotto in schiavitù l'umanità e restituire l'onore ai samurai.



Orient è il nuovo manga di Shinobu Otaka, autrice di Magi: The Labyrinth of Magic, da cui è stata tratta una serie animata la cui prima parte ha debuttato in simulcast su Crunchyroll da gennaio a marzo. Dopo una lunga pausa, i samurai di Orient sono pronti a tornare a partire dal 12 luglio.



The Devils is a part-timer - Stagione 2 (14 luglio)



Gli umani divivono nel terrore a causa del signore dei demonie dei suoi quattro fedeli generali che vogliono conquistare ogni territorio. Un eroe si erge a paladino degli indifesi elimina uno ad uno i generali demoniaci, ma quando sta per sferrare il colpo finale al signore dei demoni, questi fugge insieme ad(uno dei quattro generali) in un altro mondo, con la promessa che sarebbe ritornato per conquistare Ente Isla.

I due si ritrovano nella Tokyo dei giorni nostri, senza poteri e con un aspetto umano, e si ritrovano ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni, come la mancanza di una casa e di un lavoro per vivere. Mentre cercano un modo per tornare a casa, Satan ha iniziato a lavorare part-time al fast food MgRonalds (una parodia del McDonald's), diventando in poco tempo un dipendente modello.



Vivendo tra gli umani, il signore dei demoni inizia a mostrare un lato completamente diverso da come ci si aspetterebbe. La nuova vita di Satan e Alciel viene scossa dall'improvviso arrivo di Emilia, l'eroina che li ha sconfitti, la quale ha perso anche lei i poteri, ma è determinata ad eliminare i due demoni; eppure, poco alla volta, viste le circostanze non può fare a meno di legarsi a loro.

Il 14 luglio arriverà in simulcast la seconda stagione di The Devil is a part-timer, benché al momento non sia disponibile su Crunchyroll Italia la prima; ma non escludiamo che in vista dell'imminente debutto dei nuovi episodi, possa essere aggiunta al catalogo streaming.



The Maid I Hired Recently is Mysterious (22 luglio)



è stata assunta come cameriera per soddisfare ogni capriccio di, il figlio del suo datore di lavoro. Yuuri è un bambino paranoico e scettico, che è convinto che

Dal canto suo, Lilith si affeziona facilmente al bambino, tanto che in diverse situazioni lo provoca per rafforzare il loro legame.



Sarà possibile seguire le peripezie di Yuuri e Lilith in The Maid I Hired Recently is Mysterious a partire dal 22 luglio.



Fuuto Pi (31 luglio)



, che debutterà il 31 luglio, è una serie anime facente parte del franchise, il celebre supereroe di molte serie e film tokusatsu nati negli anni ‘70. Nello specifico, Fuuto Pi si colloca dopo gli eventi della serie televisiva

Nella città di Fuuto, i criminali usano dei dispositivi USB chiamati Gaia Memories, con cui si trasformano in Dopant, mostruosi esseri che portano distruzione in città. Tuttavia, anche il detective privato Shotaro Hidari ed il suo partner Philip usano i Gaia Memories per trasformarsi in Kamen Rider W, il leggendario eroe di Fuuto.



Dopo la caduta del Museum, l'organizzazione criminale che minacciava la quiete della città, la produzione e la distribuzione dei Gaia Memories è stata interrotta, ma in città continuano a circolare nel mercato nero. Questo implica che Shotaro e Philip non hanno un attimo di quiete, perché sono chiamati a combattere contro i Dopant che continuano ad infestare la città.



She Professed Herself Pupil of the Wise Man



L'anziano e potente magonon è altri che l'avatar dinell'MMORPG. Lo stregone viveva insieme ai Nove Saggi nel regno di, governato dal re. Un giorno, però, improvvisamente Danbalf ed i saggi sono misteriosamente scomparsi, senza lasciare traccia.

Nel frattempo, Sakimori aveva utilizzato i crediti di gioco ottenuti per modificare l'aspetto del suo personaggio, ma si addormenta durante la customizzazione. Quando si risveglia, scopre di essere nel mondo di gioco con le fattezze di una giovane ragazza: il personaggio che aveva modificato. Una volta raggiunto il regno di Alcait, scopre che sono trascorsi 30 anni dalla sua sparizione. Con la nuova identità di Mira, l'allieva di Danbalf, la protagonista dovrà cercare gli altri maghi scomparsi, con l'aiuto di Solomon.



She Professed Herself Pupil of the Wise Man è un isekai che ha debuttato sulle emittenti televisive giapponesi lo scorso gennaio; ma a partire dal 14 giugno è possibile recuperarlo su Crunchyroll in lingua originale e con sottotitoli in italiano.



Sasaki and Miyano



Adattamento del manga di Sho Harusano (pubblicato in Italia da Panini Comics),si focalizza sulla relazione tra. La serie animata daè andata in onda in Giappone a gennaio, ma dal 14 giugno è disponibile a tutti gli abbonati Crunchyroll.è un liceale che da quando ha vistosalvare un suo compagno di classe da un gruppo di bulli, non riesce più a liberarsi di lui: poco alla volta si avvicina sempre di più a lui, invadendo anche i suoi spazi personali.

Miyano teme che lo studente, standogli sempre più vicino, possa scoprire il suo segreto, ovvero la passione per i manga yaoi; ma un giorno, per sbaglio, glielo rivela. Incuriosito, Sasaki gli chiede se può fargliene leggere uno: ne rimane particolarmente colpito. Ora che hanno qualcosa in comune, i sentimenti che Sasaki prova per Miyano iniziano a crescere gradualmente.



Given - on the other hand



è molto legato alla sua Gibson, tanto da portarla sempre con sé, anche a scuola. Un giorno, mentre si sta riposando sulle scale della palestra scolastica, stringendo la chitarra, gli si avvicina, che lo rimprovera per le pessime condizioni in cui è ridotto lo strumento musicale. Mafuyu, allora, gli chiede se può aggiustarla e se può insegnargli a suonarla.

Ritsuka lo invita dunque ad assistere alle prove del suo gruppo: il giovane conosce il bassista Haruki Nakayama e il batterista Akihiko Kaji. Dopo che il protagonista ha cantato, dimostrando di avere una voce indimenticabile, Ristuka gli chiede se vuole diventare il cantante della band. Tuttavia, Mafuyu è tormentato da un passato traumatico e solo con l'aiuto dei nuovi amici può riuscire a superare le sue paure.



L'OVA Given - on the other hand, che è disponibile in streaming su Crunchyroll dal 13 giugno, vede Mafuyu e Ristuka diventare sempre più intimi dopo il primo concerto della band.



The Ancient Magus' Bride - The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm - Episodio 2



Tratto dal manga di Kore Yamazaki, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics,ha per protagonista la giovane, che all'età di appena 15 anni viene venduta dai genitori per qualche milione ad un'asta a cui partecipano acquirenti mascherati.

Abbandonata e derisa dai suoi simili per il suo comportamento, Chise era pronta a concedersi a qualunque acquirente, pur di avere un luogo che poteva chiamare casa. Viene comprata dal mago Elias Ainsworth, con la testa a forma di cranio canino, che la porta nel suo cottage nella campagna inglese, popolato da fate ed altre creature fantastiche. Qui inizia la nuova vita di Chise in quanto allieva del mago Elias Ainsworth e sua futura moglie.



L'OVA The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm è diviso in tre episodi e dallo scorso 10 giugno è possibile recuperare il secondo in streaming.

Gabriel è un ragazzo che si è da poco trasferito con la famiglia da Londra, dovendo così rinunciare ai suoi amici. Un giorno, annoiato, vede dalla finestra un fumo violaceo e decide di inseguirlo: il mondo magico sta iniziando a convergere con quello umano.



Gli altri titoli da recuperare a luglio



L'1 giugno si è aggiunta al catalogo di Crunchyroll la saga di: continua il viaggio deinel Nuovo Mondo, alla ricerca del fantomatico. Al termine della saga di Zoo, la Ciurma di Cappello di Paglia si è separata:si allontana dai suoi amici perché è stato convocato da, uno dei Quattro Imperatori, affinché sposi, sua figlia;, esi sono uniti ai visoni e ai samurai per raggiungere l'isola di Wa, per porre fine alla tirannia dell'Imperatore Kaido.

Rufy, Nami, Chopper, Brook, e i visoni Pekoms, Pedro e Carrot salpano alla volta di Whole Cake Island, l'isola di Big Mom, per recuperare Sanji. Nel corso della saga, avremo modo di conoscere l'oscuro passato di Sanji, prima dell'arrivo al ristorante Baratie, e di vedere i Mugiwara affrontare la famiglia Charlotte, tra cui il temuto Charlotte Katakuri, che metterà in difficoltà Rufy.



Oltre all'arco di Whole Cake Island, l'1 giugno Crunchyroll si è arricchito con la stagione 7 e 8 di Naruto: ovvero le saghe dell'Esacoda in Azione e dei due Salvatori. Il primo arco è interamente filler: Naruto, Sakura, Sai, e Yamato devono proteggere da un gruppo di banditi Utakata, forza portante del Demone a Sei Code, e Hotaru, una ragazza che sembra essere la chiave per una tecnica proibita.

La seconda saga, invece, si svolge dopo lo scontro tra Pain e Jiraiya: Fukasaku arriva al Villaggio della Foglia per avvisare Naruto della morte del mentore e per consegnare il messaggio segreto lasciato dall'eremita prima di morire. Benché sia addolorato per la morte di Jiraya, Naruto trova la forza di non arrendersi e aiuta Shikamaru a decifrare il codice. In seguito, Fukasaku offre al giovane ninja protagonista di apprendere la Modalità Eremitica.



Nel frattempo, Pain raggiunge il Villaggio della Foglia per catturare Naruto ed impossessarsi del Demone della Volpe a Nove Code. Quando sembra che ormai non ci sia più alcuna speranza per il villaggio e per i ninja, Naruto sopraggiunge più forte di prima, pronto ad affrontare Pain.