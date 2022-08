Crunchyroll: gli anime da seguire in streaming ad agosto 2022

Negli ultimi tempi, Crunchyroll continua a sorprendere con annunci sempre più entusiasmanti: basti pensare all'arrivo nel catalogo streaming delle prime serie doppiate in italiano (se siete curiosi, vi invitiamo a leggere le nostre impressioni sul doppiaggio italiano di Ranking of Kings) e alla distribuzione in Italia dei film Dragon Ball Super: Super Hero e Suzume no Tojimari, il nuovo lungometraggio di Makoto Shinkai. A questo si deve aggiungere che la piattaforma streaming arancione continua ad aggiornare la vasta libreria con nuovi anime, sia inediti sia in simulcast. Di recente, infatti, Crunchyroll ha presentato altri titoli del palinsesto estivo da vedere in contemporanea con la messa in onda giapponese, tra cui spiccano sicuramente gli OVA di My Hero Academia (che ci preparano all'arrivo della nuova stagione) e Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary.



My Hero Academia Hero League Baseball e Laugh! As if you are in hell (1 agosto)

Ad ottobre, Deku e gli altri studenti della 1-A della Yuei torneranno in azione con la sesta stagione di My Hero Academia. In attesa di scoprire che cosa dovranno affrontare questa volta i giovani supereroi, possiamo prepararci vedendo gli OVA Hero League Baseball e Laugh! As if you are in hell, in arrivo l'1 agosto in streaming su Crunchyroll.

La Hero League Baseball è una lega di baseball fondata dai supereroi professionisti che non prevede alcuna regola: i giocatori infatti possono usare anche i propri Quirk. Nel primo special, vediamo la squadra di baseball di Orca e quella di Shishido giocare l'una contro l'altra, ma il match viene interrotto dall'arrivo di un nuovo villain.



Nel secondo OVA, Deku, Bakugo e Todoroki stanno seguendo il tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, il nuovo N1 dopo la caduta di All Might. Nel corso del loro apprendistato, i tre vengono incaricati di trovare Smiley, un nuovo supercriminale che imbratta la città con graffiti, il cui potere consiste nel far ridere istericamente chiunque lo guardi dritto negli occhi.

In un primo momento Midoriya, Bakugo e Todoroki avevano deciso di lasciare la cattura ai professionisti, ma dopo che il supercriminale ha imbrattato la casa di Endeavor sono costretti a rintracciarlo.



Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary



Tra il 2019 e il 2020 è arrivato su Netflix, remake in 3D CG della storica serie degli anni ‘80, adattamento del manga cult di Masami Kurumada. La nuova trasposizione targata Netflix non è riuscita ad accontentare il pubblico e la critica (per scoprire cosa ne pensiamo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco ).

Eppure questo non sembra aver fatto desistere i produttori dal realizzare il seguito Battle for Sanctuary. Inaspettatamente, a giugno Crunchyroll ha annunciato che avrebbe portato in streaming il secondo arco. È possibile vedere Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary a partire dal 31 luglio.



Seiya, dopo un duro allenamento, è riuscito a conquistare l'armatura di bronzo di Pegasus, diventando in questo modo un Cavaliere dello Zodiaco. Ora il suo compito è proteggere Lady Isabel, reincarnazione della dea Atena, da coloro che vogliono sfruttare i suoi poteri. In quanto Cavaliere dello Zodiaco, Seiya prende parte al torneo delle Guerre Galattiche, per poter vincere l'Armatura d'Oro di Sagitter.

Nel corso della competizione, il protagonista fa la conoscenza dei suoi futuri compagni di battaglia: Sirio, Andromeda e Crystal. Le Guerre Galattiche vengono bruscamente interrotte dall'arrivo di Phoenix e dei Cavalieri Neri che rubano l'Armatura d'Oro. Seiya e i suoi nuovi compagni si mettono sulle tracce di Phoenix.



In Battle for Sanctuary, Lady Isabel viene colpita da una freccia al cuore. Per salvarla, Seiya e gli altri Cavalieri dello Zodiaco dovranno scalare il Grande Tempio e sconfiggere i 12 Cavalieri d'Oro entro 12 ore.



Sasaki and Miyano - Episodio 13 OVA



A giugno, il catalogo di Crunchyroll si è arricchito con la commedia romantica, adattamento del manga di Sho Harusano (edito da Panini Comics). Dopo un incontro fortuito connon riesce più a liberarsi di lui: gli è costantemente vicino, chiamandolo con nomignoli ed invadendo i suoi spazi personali.

Miyano teme che con il suo comportamento il compagno possa scoprire la sua passione per i manga yaoi. Un giorno, per distrazione, il giovane gli rivela il suo segreto; Sasaki dunque gli chiede di fargli leggere un manga. Questo segna un punto di contatto tra Miyano e Sasaki che con il tempo si avvicineranno sempre di più.



Il 27 luglio è arrivato in streaming l'episodio 13 OVA che chiude la prima stagione. Quando uno studente perde il portachiavi, si rivolge a Miyano e agli altri studenti per ritrovarlo: viene istituita così la Prima agenzia investigativa per oggetti smarriti.



Love Live! Superstar!! - Stagione 2



è un'appassionata di canto, tanto che vorrebbe diventare una cantante professionista, ma a causa della paura del palcoscenico non riesce a superare la selezione per entrare nel programma musicale del liceo femminile. Non tutto sembra perduto: l'amicale offre di creare un gruppo di idol a scuola.

Le due, però, vengono ostacolate da Ren Hazuki, la figlia del preside. Kanon e Tang, allora, chiedono direttamente al preside se possono creare un club di idol; questi accetta, a patto che riescano a vincere allo Yoyogi School Idol Festival. Kanon e Tang affronteranno tutte le difficoltà che gli si parano davanti, ma conosceranno nuove persone da coinvolgere nel progetto di diventare idol.

La prima stagione di Love Live! Superstar!! ha debuttato lo scorso anno; il 17 luglio, invece, è iniziato il simulcast della seconda stagione.



Extreme Hearts



Il 9 luglio è arrivato in contemporanea con il Giappone, nuova serie originale dello studio(lo stesso die di).

Extreme Hearts è ambientato in un futuro lontano in cui gli Hyper Sports, attività in cui si indossano attrezzature potenziate, sono diventati l'hobby preferito di grandi e bambini. La protagonista è la cantante liceale Hiyori Hayama, che non ha alcun interesse per il nuovo sport, ma a seguito di un incidente e di un incontro casuale si avvicinerà agli Hyper Sports.



Hanabichan - The girl who popped out of the game world



segue le vicende di un gruppo di(tipiche slot machine giapponesi) dall'aspetto antropomorfo che affronta le difficoltà di tutti i giorni.

Hanabichan - The girl who popped out of the game world è la nuova serie dello studio Gaina ed ha debuttato su Crunchyroll in simulcast il 10 luglio.



Gli altri titoli da recuperare ad agosto



L'1 luglio, la libreria di Crunchyroll si è arricchita con la stagione 9 di, la, un arco interamente filler perché non adatta alcun capitolo del manga di Masashi Kishimoto.

Al termine dello scontro con Pain, gli abitanti del Villaggio della Foglia festeggiano Naruto come eroe, ma quelli che gli sono stati sempre vicino approfittano della pace per rivangare il passato. Alcuni flashback sono ambientati prima dell'inizio degli eventi principali, mentre altri si svolgono prima del salto temporale, mostrando come Naruto sia maturato nel corso degli anni.



Sempre l'1 luglio, Crunchyroll ha aggiunto anche la Saga del Reverie e la prima parte dell'Arco di Wano Kuni di ONE PIECE.

La saga del Reverie si svolge dopo gli eventi di Whole Cake Island: viene rivelato che a seguito delle gesta a Tottoland, la taglia di Rufy ha raggiunto il miliardo e mezzo di berry. Nel frattempo, Big Mom ha stretto un'alleanza con Kaido per fermare i Mugiwara. Infine, a Marijoa i reali di tutto il mondo danno inizio al Reverie, per decidere le loro prossime mosse.



Invece, nella saga di Wano Kuni, Rufy raggiunge il Paese di Wa dove si ricongiunge finalmente con gli altri membri della ciurma. Qui i Mugiwara decidono di aiutare Momonosuke a porre fine al regno di terrore di Kaido.