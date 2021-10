Crunchyroll: tutti gli anime in simulcast di ottobre 2021

Per presentare il palinsesto autunnale, questa volta Crunchyroll e la sua mascotte Hime ci invitano a partecipare al torneo di un gioco di carte magiche, simile al Duel Monsters di Yu-Gi-Oh!. Al momento la piattaforma streaming arancione ha mostrato solo i titoli che ci faranno compagnia ad ottobre: non è stata ancora annunciata una finestra di lancio per High Guardian Spice e Blade Runner: Black Lotus, previsti comunque per questa stagione. Senza indugi, vediamo quali sono i nuovi simulcast in arrivo ad ottobre su Crunchyroll, dando però anche uno sguardo alle altre serie che si sono aggiunte a settembre. Se siete interessati anche ad altre piattaforme, vi invitiamo anche a scoprire gli anime Netflix di ottobre 2021, il catalogo anime Prime Video di ottobre 2021 e gli anime gratis su VVVVID a ottobre 2021.



Naruto - stagione 8



Quando era un neonato,: la sua infanzia non è stata affatto facile, perché veniva spesso tenuto in disparte dagli altri bambini e allontanato dagli adulti, spaventati dal suo potere. Anni prima degli eventi narrati, ilha rischiato di essere distrutto dal demone della Volpe a Nove Code; l'Hokage che governava decise di sigillare la creatura all'interno di Naruto.

Nonostante il suo passato, il protagonista non ha perso il sorriso, cercando di essere amico di tutti, e non ha rinunciato al suo sogno di diventare Hokage del villaggio. Per raggiungere tale obiettivo, però, deve partire dal rango più basso dei ninja, venendo assegnato alla squadra 7, sotto la supervisione del severo ed impassibile Kakashi, insieme ai coetanei Sakura e Sasuke.



Nel corso del suo allenamento, Naruto non solo imparerà a padroneggiare le tecniche base dei ninja e ad utilizzarne delle nuove, ma sarà chiamato ad affrontare temibili avversari che cercheranno costantemente di mettere a repentaglio la quiete del Villaggio della Foglia, come Orochimaru; inoltre, affronterà situazioni che lo porteranno a crescere emotivamente, come la perdita di un caro amico.



A partire dall'1 settembre, è disponibile su Crunchyroll la stagione 8 di Naruto.



One Piece - Summit War



La piattaforma streaming ha acquisito anche i diritti di ONE PIECE: non solo distribuendo in, ma anche aggiungendo poco alla volta gli archi precedenti.

Monkey D. Rufy vuole solcare i mari del mondo per trovare il famigerato tesoro ONE PIECE, lasciato da Gol D. Roger, il Re dei Pirati , e diventare a sua volta Re dei Pirati. Ovviamente, per raggiungere tale obiettivo ha bisogno di una ciurma di cui potersi fidare e che possa aiutarlo in ogni momento: nel corso dell'avventura, Rufy incontrerà Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, e Franky.



L'ultima peripezia che i Mugiwara hanno dovuto affrontare è stata a Thriller Bark, dove hanno combattuto contro Gekko Moria, membro della Flotta dei Sette, e dove hanno trovato un nuovo compagno: Brook, lo spadaccino musicista. Dal 17 settembre si è aggiunta alla libreria Crunchyroll la saga del Summit War, che va dall'arco dell'Arcipelago Sabaody, fino a quello della Guerra a Marineford.

Rufy e la sua ciurma hanno raggiunto l'arcipelago Sabaody, tappa fondamentale per poter proseguire il loro viaggio verso l'altra metà del mondo, ma a seguito di una serie di eventi sono costretti a separarsi. Mentre gli altri vivono le loro avventure in diverse isole, Rufy deve cercare di liberare il fratello Ace arrestato dai Marine: questa è solo un'avvisaglia della guerra che divamperà a Marineford tra pirati e Marine.



Ganbare Douki-chan



Durante un viaggio di lavoro, a causa di un errore di prenotazione all'albergo,è costretta a condividere la stanza con il suo collega di lavoro.

A seguito di ciò si crea un forte imbarazzo tra i due: da un lato lui che cerca di non fare nulla di stupido e compromettente; dall'altro, invece, Douki vorrebbe approfittare di questa opportunità per confessare i propri sentimenti, ma ad impedirglielo ci sono altre rivali in amore.



Il simulcast di Ganbare Douki-chan è iniziato il 20 settembre.



Tawawa on Monday - stagione 2



In episodi della durata di circa cinque minuti, seguiamo le vicende di un impiegato che un giorno incontra la bella, a bordo del treno che prende per andare a lavoro.

I due si incontrano ogni lunedì, e lui cerca di proteggerla durante il tragitto, perché il mezzo di trasporto è sempre affollato.

Il 20 settembre è iniziato il simulcast della seconda stagione di Tawawa on Monday, anche se al momento non è ancora disponibile la prima.



Restaurant to another world - stagione 2 (1 ottobre)



A Tokyo vi è il ristorante, situato al primo piano seminterrato di un edificio all'angolo della via commerciale e vicino agli uffici: un punto di riferimento dove è possibile degustare tanto la cucina giapponese, quanto quella occidentale.Il giorno di chiusura del locale è il sabato, ma la sua attività continua, perché apre le porte ad un mondo fantasy: ogni sabato, entrano clienti più disparati, dagli elfi, alle fate, ai maghi, fino ad arrivare anche ai draghi, che possono provare piatti terrestri che non hanno mai avuto il piacere di assaggiare.

Allo chef che gestisce il ristorante non importa chi siano i suoi clienti, perché lui preparerà sempre le loro pietanze preferite e li servirà con il sorriso, sapendo che torneranno anche la settimana prossima.



Restaurant to another world è la trasposizione della light novel di Junpei Inuzuka e Katsumi Enami, la cui prima stagione ha debuttato nel 2017, arrivata in Italia in simulcast su Crunchyroll. Dopo anni di attesa, ad ottobre debutta la seconda stagione, sempre in contemporanea con la messa in onda giapponese.



Yashahime: Princess Half-Demon - The Second Act (2 ottobre)



Tra i numerosi manga che Rumiko Takahashi ha realizzato e che sono entrati nei cuori di molti vi è anche. Lo scorso anno, ha debuttato su Crunchyroll la prima stagione di Yashahime: Princess Half-Demon, una serie originale dello studio Sunrise, che si pone come spin-off e sequel di Inuyasha.

Le gemelle Towa e Setsuna, figlie di Sesshomaru (fratello di Inuyasha), sono inseparabili, ma un giorno, mentre stanno esplorando una foresta, divampa un incendio: Towa cerca disperatamente la sorella tra le fiamme, ma si ritrova a vagare all'interno di un tunnel, che la teletrasporta nel Giappone contemporaneo. Dopo che il portale si è richiuso, la giovane viene trovata e cresciuta da Sota, fratello di Kagome.



Dopo circa 10 anni, il passaggio per il Giappone è nuovamente aperto, così Towa lo attraversa per ricongiungersi con Setsuna, ma scopre che non si ricorda più di lei e che è diventata una sterminatrice di demoni che lavora al fianco di Kohaku. Insieme a Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, Towa e Setsuna intraprendono un'avventura che le porterà a viaggiare tra due differenti ere, per ritrovare un passato ormai perduto.



86 - Eighty-Six - parte 2 (3 ottobre)



, da cui è stato tratto un manga, pubblicato in Italia a partire dallo scorso maggio da J-POP (leggete qui le nostre impressioni sul primo volume di 86 - Eighty-Six ), ed una serie anime a cura di A-1 Pictures, che ha debuttato ad aprile in simulcast su Crunchyroll. A giugno si è conclusa la prima parte di 86 - Eighty-Six; il 3 ottobre, invece, arriverà la seconda, sempre in simulcast.

Per anni la Repubblica di San Magnolia ha combattuto una guerra contro un impero vicino, riuscendo a respingere per ben 9 anni i Legion, macchine da guerra senza pilota, utilizzando una tecnologia simile: questo ha impedito inutili spargimenti di sangue.



Gli abitanti di San Magnolia, caratterizzati tutti da albinismo, grazie all'avanzamento tecnologico possono vivere in totale tranquillità negli 85 distretti, ma in realtà si cela qualcosa di più oscuro dietro un'apparente felicità: esiste anche un distretto 86, ai più sconosciuto, dove vivono tutti i cittadini non albini, noti come Colorata, che per anni sono stati discriminati ed ora vengono usati come carne da macello, in quanto sono loro a pilotare le macchine da guerra da spedire contro i Legion.

Vladilena Milizé è stata assegnata ad un nuovo squadrone di 86 da spedire contro il nemico; a differenza degli altri Alba, Vladilena odia la discriminazione che dilaga in città. Shinei Nouzen è un Colorata conosciuto per porre fine alle vite dei suoi compagni gravemente feriti, ma cerca sempre di difendere i commilitoni, anche mettendo a repentaglio la propria vita. L'incontro tra Vladilena e Shinei potrebbe cambiare il mondo.



The Night Beyond the Tricornered Window (3 ottobre)



è un timido dipendente di una libreria, che ha la capacità di vedere i fantasmi, ma che non avrebbe mai voluto avere tale dono, perché tutto ciò che vede lo spaventa.

Rihito Hiyakawa è un esorcista con formidabili poteri, che non teme nulla. Kosuke e Rihito uniscono le proprie forze per risolvere i casi più inspiegabili.

La serie The Night Beyond the Tricornered Window debutterà il 3 ottobre.



The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made (4 ottobre)



è un liceale che viene spesso bullizzato dagli altri studenti perché è grasso, brutto, e puzzolente. Un giorno, una misteriosa voce che afferma di essere Dio annuncia agli studenti che in poco tempo verranno teletrasportati in un mondo fantasy con elementi tipici di un GDR.

Mentre la divinità sta ultimando il rituale per il viaggio, gli studenti formano dei gruppi in attesa di essere trasferiti, escludendo Seichi; per questo motivo, l'eroe raggiunge un mondo completamente diverso dagli altri. Appena arrivato nel nuovo mondo, il protagonista mangia un frutto dell'evoluzione che gli cambia aspetto, rendendolo più affascinante. Come se non bastasse, incontra un gorilla che invece di attaccarlo, vorrebbe sposarlo.



Il simulcast dell'isekai The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made inizia il 4 ottobre.



Takt Op. Destiny (5 ottobre)



Il nuovo anime nato dalla collaborazione di MAPPA e Madhouse,, è ambientato in un futuro in cui sulla Terra è precipitato un meteorite nero, che trasportava i: mostruosi alieni che hanno iniziato a diffondersi rapidamente su tutto il pianeta, eliminando ogni forma di musica, loro unico punto debole.

Un gruppo di persone vuole distruggere i D2, utilizzando proprio la musica: questi sono i Direttori d'Orchestra, che "conducono" le Musicart, giovani donne in grado di usare il potere della musica attraverso gli "spartiti", per combattere i mostri. Gli eventi si svolgono nel 2047, negli USA, e si focalizzano su Takt, un Direttore d'Orchestra, e della Musicart Destiny, che vogliono raggiungere New York.



Muv-Luv Alternative (6 ottobre)



Nel 1973, gli alienihanno invaso la Terra, dando il via ad una guerra che ha portato l'umanità sull'orlo dell'estinzione.

Per combattere gli invasori, il genere umano ha sviluppato i TSF, armi umanoidi da schierare sui campi di battaglia di tutto il mondo: questo potrebbe dare una svolta alla lunga guerra contro i BETA.



A partire dal 6 ottobre, inizierà il simulcast di Muv-Luv Alternative.



The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat (6 ottobre)



Il 6 ottobre debutta, un isekai che vede come protagonista il più grande assassino della Terra, che vive solo ed unicamente per accontentare i suoi clienti, almeno finché questi non hanno avuto più bisogno di lui e l'hanno lasciato morire.

Una divinità gli offre la possibilità di una vita differente, ma per farlo deve eliminare un eroe che potrebbe causare la fine del mondo. Per questo, il protagonista rinasce in un mondo fantasy come Lugh Tuatha Dé, membro di una rinomata famiglia di assassini: ora dovrà portare a termine la sua missione sfruttando sia le conoscenze della sua precedente vita, che varie abilità magiche.



Sakugan (6 ottobre)



La nuova serie originale dello studio Satelight,, è ambientata in un futuro lontano, in cui il genere umano è costretto a vivere nel, situato al di sotto della superficie terrestre. Il Labirinto è talmente vasto che ci sono aree in cui si raggiungono temperature elevate ed altre ricche di oro e argento.Nella colonia divivono, una bambina di nove anni, e suo padre: i due guidano robot utilizzati per scavare i minerali, un lavoro non molto remunerativo, ma che gli permette di sopravvivere.

In realtà, un tempo Gagumber era un Marker, ovvero una sorta di speleologo che aveva il compito di addentrarsi nelle aree ancora inesplorate del labirinto, affrontando ogni tipo di pericolo, per mapparle. Un giorno Memempu chiede al padre di riprendere la sua attrezzatura da Marker, per andare alla ricerca della madre scomparsa da tempo.



Il padre accetta di aiutare la figlia, consapevole di non poter contenere ancora per molto la sua curiosità e impedirle di viaggiare da sola in zone pericolose. Memempu e Gangumber intraprendono così un'avventura all'interno delle aree più minacciose ed inesplorate del Labirinto, accompagnati dal loro fedele robot da lavoro.



Sakugan debutterà in simulcast su Cunchyroll il 6 ottobre.



Platinum End (7 ottobre)



Lo scorso dicembre, durante il Jump Festa, è stato presentato l'adattamento di Platinum End , manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata (autori di Death Note), curato da Signal.MD; solo durante il San Diego Comic-Con 2021 è stato annunciato che la serie sarebbe stata distribuita in tutto il mondo da Crunchyroll.

Mirai Kakehashi è un ragazzo che è costretto a vivere con i crudeli zii, dopo aver perso i genitori: i continui abusi lo hanno portato ad essere una persona cupa e depressa. Dopo aver ottenuto il diploma delle medie, il protagonista tenta di suicidarsi, ma viene salvato dalla misteriosa Nasse, che si presenta come l'angelo custode che vuole vederlo felice, offrendogli la possibilità di ottenere dei poteri unici e di diventare il nuovo Dio. Per essere una divinità, però, Mirai deve riuscire a sconfiggere gli altri 12 candidati entro 999 giorni.



World's End Harem (8 ottobre)



Nel corso del Virtual Crunchyroll Expo, la piattaforma ha annunciato che avrebbe portato in streaming l'adattamento del manga ecchi; il suo debutto è previsto in simulcast per l'8 ottobre.Nel 2040, il genere umano ha raggiunto un'automazione tale che ora il lavoro è del tutto secondario, almeno nei paesi più sviluppati.Nonostante l'avanzamento tecnologico, non è stato ancora possibile trovare una cura alle malattie più gravi, come la sclerosi multipla, ma i pazienti possono essere ibernati, con la speranza che in un futuro possa essere trovata una cura. Tra questi vi è anche il protagonista, un giovane e promettente ricercatore, il quale, poco prima di entrare in criosonno, ha confessato i suoi sentimenti per l'amica di lunga data

Quando si risveglia dopo 5 anni, l'eroe scopre che il mondo è completamente cambiato: una misteriosa malattia ha decimato gli uomini. Solo una manciata di coloro che si sono sottoposti al trattamento per curare la sclerosi sono immuni alla piaga. A fronte di ciò, Reito deve avere rapporti sessuali con quante più donne possibili per assicurare che i neonati siano del tutto immuni, ma lui è ancora innamorato di Elisa.



Build Divide: Code Black (9 ottobre)



Realizzato dallo studio Liden Films (lo stesso di Tokyo Revengers ) e prodotto da Aniplex, la seriedebutterà in simulcast il 9 ottobre, con lo scopo di promuovere un nuovo gioco di carte.

Il re di Nuova Kyoto viene scelto in base alle sue abilità con il gioco di carte Build Divide. Chiunque dovesse riuscire a sconfiggere il re potrebbe veder esaudito qualsiasi desiderio, ma per farlo, deve partecipare ad un torneo noto come Rebuild. Teruto Kurabe è determinato a sconfiggere il sovrano e a realizzare il suo sogno, con la guida della misteriosa Sakura Banka.



The Faraway Paladin (9 ottobre)



Lontana dalla civiltà, vi è una città fantasma da tempo in rovina, dove vive solo un essere vivente:. Questi è stato cresciuto da tre non morti:, il coraggioso guerriero scheletrico;, la sacerdotessa mummificata; e, il capriccioso incantatore fantasma. I tre gli hanno trasmesso amore e gli hanno insegnato tutto ciò che conoscevano.

Crescendo, Will ha iniziato a chiedersi chi fosse veramente: questo lo spinge ad intraprendere un viaggio che lo porterà a svelare i segreti sulla città fantasma e sui non-morti, e a diventare un Paladino.

Adattamento dell'omonima light novel, The Faraway Paladin debutterà in simulcast il 9 ottobre.



World Trigger - stagione 3 (9 ottobre)



Quando un giorno sulla Terra si sono aperti i cancelli per un altro mondo, la città diviene invasa dai, creature immuni alle armi umane. Fortunatamente, per contrastare gli alieni, l'organizzazioneha sviluppato delle particolari armi, i Trigger. Nonostante siano passati anni dall'apertura del portale, i Neighbor sono ancora una minaccia per il genere umano e la Border continua a fare il possibile per difendere il genere umano.

Il protagonista è Osamu Mikumo, membro in formazione della Border, e in quanto tale non può usare i Trigger al di fuori del quartier generale, ma quando Yuma Kuga, un nuovo studente, ed altri ragazzi vengono attaccati da un Neighbor, non può fare a meno di intervenire, anche infrangendo le regole. Con grande sorpresa, il giovane scopre che Yuma si sbarazza del nemico senza troppe difficoltà e che è in realtà una creatura con fattezze umane.



World Trigger è un manga di Daisuke Ashihara, ancora in fase di serializzazione (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics), da cui Toei Animation ha tratto una serie anime. La prima stagione ha debuttato nel 2014, arrivata in contemporanea su Crunchyroll; la seconda è andata in onda lo scorso gennaio. Invece, dal 9 ottobre sarà disponibile la stagione 3 di World Trigger.