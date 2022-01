Crunchyroll: gli anime in simulcast e da recuperare a gennaio 2022

Per presentare le serie che ci faranno compagnia nei mesi invernali, Crunchyroll, questa volta, ha creato una Hime in 16-bit. Come sempre, i titoli in arrivo sono veramente tanti, ma ci siamo voluti soffermare su quelli di cui abbiamo una data certa, o sulle serie di punta consigliate dal sito stesso, o di cui è disponibile un trailer o anteprima italiana sul canale Youtube di Crunchyroll Italia. Al netto della pletora di anime in arrivo, i riflettori saranno tutti puntati sull'atteso arco finale de L'Attacco dei Giganti. Senza indugiare oltre, scopriamo quali sono le nuove serie in simulcast e quali quelle da recuperare a gennaio 2022.



Orient (5 gennaio)



In un periodo Sengoku alternativo, il Giappone è invaso dai demoni, che vengono affrontati con coraggio dai samurai. Due bambini,si fanno una promessa: allenarsi duramente per diventare guerrieri chiamati a liberare la nazione dagli oni. Da quel giorno sono trascorsi 5 anni, e molte cose sono cambiate: ora i demoni sono venerati come divinità, ed i samurai vengono allontanati e disonorati.

Musashi ha 15 anni e lavora come minatore, ma non ha messo da parte il suo sogno di diventare un bushi e di eliminare gli oni che hanno soggiogato il mondo: segretamente si allena nella scherma. Diversamente, Kojiro ha deciso di rinunciare alla promessa fatta all'amico, essendo figlio di un samurai, ma si ricrede quando salva Musashi da morte certa. Dopo essersi ritrovati, i due intraprendono un viaggio in un mondo pericoloso, per eliminare i demoni e ripristinare l'onore dei samurai.



Orient è l'adattamento del nuovo manga di Shinobu Otaka (autrice di Magi: The Labyrinth of Magic), che debutterà in simulcast il 5 gennaio.



In the Land of Leadale (5 gennaio)



Dopo aver subito un incidente letale,viene messa in supporto vitale, ma sembra che a stento riesca a tenerla in vita. L'unico scampolo di libertà e speranza è il videogioco in realtà aumentata

Quando Keina prende possesso del suo avatar Cayna, si ritrova in un mondo virtuale completamente diverso da come lo aveva lasciato: sono trascorsi 200 anni ed ora ha anche tre figli. L'isekai In the Land of Leadale dovrebbe fare il suo debutto in simulcast il 5 gennaio.



Tokyo 24th Ward (6 gennaio)



, noto come il 24esimo distretto, è un'isola artificiale nella baia di Tokyo, dove sono nati e cresciuti, e, tre amici che hanno poco in comune, ma sono comunque inseparabili. Questo almeno fino a quando il loro legame non viene messo a dura prova da un incidente che li coinvolge.

Al primo anniversario di quanto accaduto, i tre si ritrovano e ricevono contemporaneamente una chiamata da un loro amico che credevano morto, che chiede loro di prendere una decisione riguardo il futuro. Ran, Koki, e Shuta devono proteggere i cittadini del 24esimo distretto. Tokyo 24th Ward andrà in onda il 6 gennaio, e Crunchyroll dovrebbe trasmetterlo in contemporanea.



World's End Harem (7 gennaio)



Inizialmente previsto per ottobre,, adattamento del manga ecchi di LINK e Kotaro Shono, arriva in streaming su Crunchyroll il 7 gennaio, dopo che il pilot è stato trasmesso in esclusiva sulle emittenti televisive giapponesi.Nel 2040 lo sviluppo tecnologico è progredito al punto che ormai lavorare è facoltativo, almeno nei paesi più sviluppati. Nonostante l'avanzamento scientifico, non è stata ancora trovata una cura per la sclerosi, ma si spera che in un futuro non troppo lontano non sia più un mistero; per questo, i pazienti più bisognosi sono sottoposti a criosonno.

Tra i ricoverati selezionati vi è Reito Mizuhara, un giovane e promettente ricercatore, che a malincuore deve rinunciare alla propria vita, dovendo anche dire addio ad Elisa, amica d'infanzia a cui ha dichiarato il suo amore poco prima di essere ibernato. Il protagonista si risveglia 5 anni dopo, in un mondo in cui un misterioso virus ha sterminato tutti gli uomini; gli unici ad essere immuni alla malattia sono quelli in criosonno.



In quanto uno di loro, Reito viene incoraggiato ad avere rapporti sessuali con quante più donne possibili, per procreare una genia di maschi immuni, ma lui è ancora fedele alla sua amata Elisa.



The Strongest Sage With the Weakest Crest (8 gennaio)



In un mondo in cui la forza magica e il futuro di un mago vengono decisi alla nascita attraverso i cosiddetti(quattro simboli che decretano l'attitudine di un essere umano alla magia), vive un potente saggio che non è molto portato per il combattimento, ma è solo in grado di aumentare il potere magico.Il saggio decide dunque di rinascere migliaia di anni nel futuro, così da essere il più forte di tutti. L'uomo si reincarna nel corpo di, un bambino di 6 anni, terzo figlio di una famiglia di duchi. Anche se è riuscito ad ottenere il desiderato marchio del combattimento, Mathias si rende conto che il mondo è più regredito di quanto immaginasse: le conoscenze della magia e dell'arte della spada sono scarse, e possono essere trovati solo equipaggiamenti magici di scarsa qualità.

In un contesto del genere, il Marchio del protagonista viene visto come uno dei peggiori. All'età di 12 anni, l'eroe è uno dei migliori spadaccini, riuscendo così ad entrare nell'Accademia Reale. Quando le forze oscure iniziano a minacciare la quiete, Mathias è l'unico che può fermarle. Il fantasy The Strongest Sage With the Weakest Crest dovrebbe arrivare in simulcast l'8 gennaio.



L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 (9 gennaio)



Con sorpresa, Crunchyroll ha annunciato che avrebbe portato in, adattamento del manga di Hajime Isayama. Gli esseri umani si sono rifugiati all'interno di città fortificate da alte e spesse mura, per sopravvivere alla minaccia dei Giganti: ciclopiche creature antropomorfe, che divorano gli esseri umani. Per lungo tempo i pochi superstiti hanno vissuto in pace, fino a quando un Gigante colossale abbatte il muro esterno, permettendo ai suoi simili di invadere la città. In quella situazione, il protagonistavede la madre divorata da una delle creature.

A seguito di ciò, decide di arruolarsi nell'esercito e di sterminare tutti i giganti, assieme agli amici Mikasa e Armin; dopo un lungo e complesso addestramento, i tre entrano nell'Armata Ricognitiva, una fazione dell'esercito che esplora i territori circostanti delle città e che affronta i Giganti in prima linea. Negli anni, L'Attacco dei Giganti ci ha lasciati con il fiato sospeso con colpi di scena e rivelazioni, ma ormai manca veramente poco per scoprire quale sarà il destino di Eren, Mikasa, e Armin: a partire dal 9 gennaio inizierà il simulcast degli episodi conclusivi de L'Attacco dei Giganti.



In attesa di vedere il finale, il 19 novembre la piattaforma streaming ha aggiunto al catalogo gli 8 OVA tratti dalla serie, al momento, però, disponibili solo per gli abbonati. I primi tre sono ambientati nel periodo di addestramento di Eren e gli altri per diventare soldati; i successivi due sono dei prequel incentrati sul passato del capitano Levi; gli ultimi tre, invece, si svolgono durante la 50esima spedizione dell'Armata Ricognitiva.

In aggiunta, in vista dell'imminente finale, Crunchyroll ha aggiunto le stagioni dalla 2 alla 4, ma al momento solo con sottotitoli in inglese; probabilmente, prima del 9 gennaio verranno aggiunti anche i sottotitoli italiani.



Per prepararvi al meglio per il finale di serie, vi invitiamo a rispolverare gli ultimi eventi, leggendo la nostra recensione de L'Attacco dei Giganti 4x16.



Akebi's Sailor Uniform (9 gennaio)



Tratto dall'omonimo manga di Hiro (edito in Italia da JPOP),vede come protagonista, una ragazza che vive con la sua famiglia in campagna, e che riesce ad essere ammessa alla prestigiosa scuola media Rubai.

Ora può finalmente realizzare il sogno di indossare una divisa alla marinara e di farsi centinaia di amici. Il simulcast dello slice of life Akebi's Sailor Uniform è previsto per il 9 gennaio.



Princess Connect! Re:Dive - Stagione 2 (11 gennaio)



Il giovaneprecipita nel continente di, ma non ha più ricordi del suo passato, se non il suo nome. Viene trovato dall'elfache decide di essere la sua guida ad Astraea: poco alla volta, Yuki inizia a comprendere come gira il mondo fantastico in cui si è ritrovato, dal combattere i mostri, al gestire il denaro.

Prima di intraprendere un viaggio alla scoperta di Astraea, Yuki e Kokkoro accettano una missione facile in una gilda vicina. Durante la loro prima spedizione, i due incontrano Pecorine, un'abile combattente, e Karyl, un'incantatrice. Il legame tra Yuki e gli altri membri del gruppo si rafforza sempre più, tanto da fondare una propria gilda. Nel corso del viaggio attorno al mondo, i protagonisti incontreranno nuove persone e cercheranno indizi per ricostruire il passato di Yuki. La seconda stagione di Princess Connect! Re:Dive debutterà l'11 gennaio.



Love of Kill (12 gennaio)



è una cacciatrice di taglie silenziosa e stoica, che ora si è messa sulle tracce dell'efferato killer, noto per aver ucciso 18 funzionari dell'alta società: i suoi delitti sono sempre veloci, meticolosi, e sanguinosi. Durante il loro primo incontro, Son Ryang-ha rivela a Chateau che il suo vero obiettivo è conquistare il suo cuore.

I tentativi del killer di sedurre la cacciatrice di taglie sono alquanto insoliti: le fa trovare i suoi obiettivi già legati e picchiati a sangue, solo per trascorrere più tempo con lei. Chateau accetta di stare al folle gioco dell'assassino. Inizia così una travagliata e inusuale storia d'amore tra un killer e il cacciatore di taglie che vuole fermarlo. Il simulcast della singolare love story Love of Kill inizia il 12 gennaio.



The Case Study of Vanitas - Parte 2 (15 gennaio)



Nella Parigi del XIX secolo, vampiri ed esseri umani convivono pacificamente, perché gli umani sono convinti che siano stati tutti sterminati, ma improvvisamente i casi di dissanguamento da parte dei vampiri iniziano ad aumentare: sembra che gli omicidi siano legati ad una maledizione riportata sul

Tra i signori della notte, si dice che Vanitas fosse un vampiro nato sotto la luna blu, per questo veniva deriso dai suoi simili; cresciuto in solitudine e serbando rancore, Vanitas ha creato un grimorio maledetto, che un giorno avrebbe usato per punire tutti i vampiri.



Ad indagare su quanto sta accadendo a Parigi viene inviato Noé Archiviste, un vampiro che deve riuscire a trovare il Libro di Vanitas, ma durante la sua ricerca si imbatte nel medico umano Vanitas, il quale è in grado di guarire i vampiri che hanno perso il senno, e che è l'attuale proprietario del grimorio maledetto.



Il 15 gennaio è previsto l'inizio del simulcast della parte 2 di The Case Study of Vanitas, ma al momento su Crunchyroll non è disponibile la prima stagione in italiano; non escludiamo che in vista dell'arrivo della seconda parte vengano aggiunti i sottotitoli italiani alla prima.



FreakAngels (27 gennaio)



Tratto dal webcomic di Warren Ellis, la nuova serie Crunchyroll Originals è ambientata in un futuro post apocalittico, in cui il mondo è andato distrutto a seguito di un evento che ha anche avvolto la Gran Bretagna sotto una cupola viola, ma un luogo è sopravvissuto alla catastrofe: il quartiere di

Questo grazie ai FreakAngels, un gruppo di ragazzi dotati di poteri psichici. Il quartiere di Londra, ora, funge da porto sicuro per i pochi sopravvissuti, ma la quiete viene scossa da un nemico esiliato da tempo, ora nuovamente libero e pronto a portare distruzione. I FreakAngels devono lottare per proteggere l'unico luogo sicuro di tutto il mondo. La serie completa di FreakAngels sarà disponibile in streaming dal 27 gennaio.



Naruto Shippuden - Stagione 1



Lo scorso novembre ha debuttato su Crunchyroll l'ultima stagione di Naruto, che ha visto il giovane ninja protagonista lasciare ilper allenarsi e diventare più forte. A distanza di un mese dalla conclusione della prima serie, l'1 dicembre è stata caricata sulla piattaforma streaming la stagione 1 diSono trascorsi 2 anni da quandoha lasciato il villaggio insieme al suo mentoreper allenarsi: l'evento che lo ha spinto a migliorarsi è stato il tradimento di, che si è unito all'esercito di. Nell'arco di 2 anni, Naruto è cambiato: è ancora turbolento ed immaturo, ma dopo l'addestramento con Jiraiya è più sicuro di sé e più determinato a proteggere le persone che ama, anche a costo della propria vita.

Dopo essere tornato al Villaggio della Foglia, Naruto si ricongiunge con l'amica Sakura, pronto a riportare a casa Sasuke, ma il Villaggio della Foglia deve affrontare una nuova minaccia: l'Organizzazione Alba, un gruppo di ninja traditori che vogliono distruggere il mondo dei ninja.



The Ancient Magus' Bride - OAD



è una ragazza di 15 anni che è stata venduta per 5 milioni ad un'asta di strane creature; rimasta da sola e privata della sua infanzia, la giovane accetta di essere venduta, pur di vivere in un luogo che può chiamare casa. Il misterioso acquirente è, un potente mago che al posto della testa ha un cranio canino. I due raggiungono il pittoresco cottage dell'uomo, nella campagna inglese.

Chise si ritrova improvvisamente circondata da creature fantastiche, mentre Elias la prende in sposa e cerca di renderla la sua apprendista, per trasmetterle tutte le conoscenze magiche.



The Ancient Magus' Bride è la trasposizione dell'omonimo manga di Kore Yamazaki (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics), che è andata in onda nel 2017 e in simulcast su Crunchyroll. Il 10 dicembre si è aggiunto al catalogo della piattaforma on demand il primo dei 3 episodi dell'OAD (Original Anime DVD) The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm: gli eventi si svolgono poco prima che Chise diventi una studentessa a tutti gli effetti.

Elias ed i suoi amici aiutano la ragazza a prepararsi per il primo anno di studio all'accademia, quando Spriggan rivela che c'è qualcosa di strano tra i cacciatori di fantasmi. Parallelamente a ciò, si seguono le vicende di Gabriel, un ragazzo che si è da poco trasferito a Londra, costretto a dover dire addio ai suoi amici e alla sua vita precedente; un giorno, Gabriel vede dalla finestra una colonna di fumo viola e decide di seguirla.



Inaspettatamente, il mondo degli umani ha iniziato a sovrapporsi a quello dei maghi, che di norma dovrebbe essere nascosto.



ONE PIECE - Saga di Punk Hazard



Al momento, Crunchyroll sta portando in simulcast la nuova stagione di ONE PIECE, disponibile a tutti, ma di mese in mese aggiunge anche le saghe precedenti, visibili solo agli abbonati. Il 13 dicembre sono stati aggiunti gli episodi dellaAnni prima dell'inizio degli eventi, il pirata Gol D. Roger ha invitato gli altri pirati a cercare il suo inestimabile tesoro: il; questo ha dato inizio alla nuova era della pirateria.è un giovane pirata che vuole diventare il Re dei Pirati, trovando il One Piece, ma sa che per riuscirci deve avere un equipaggio abbastanza forte, in grado di contrastare gli altri pirati che ambiscono al suo stesso obiettivo e ai Marine.

Nel corso della traversata, il protagonista trova i vari membri: Zoro, lo spadaccino, Nami, la navigatrice, Usopp, il cecchino, Sanji, lo chef, Chopper, il medico, Nico Robin, l'archeologa, Franky, il carpentiere, e Brook, il musicista. La ciurma è nota tra gli altri pirati, i Marine, ed il governo mondiale come Mugiwara. Dopo essersi allenati per 2 anni, in diverse parti del mondo, Rufy e la sua ciurma si sono ricongiunti per continuare il viaggio nel Nuovo Mondo, la seconda metà del globo.



Una volta salvata l'Isola degli Uomini Pesce da Hody Jones, i Mugiwara proseguono la traversata, finché non raggiungono la misteriosa isola di Punk Hazard, dove dovranno affrontare Caesar Clown, aiutati da Trafalgar Law, che vuole fermare i suoi loschi traffici.