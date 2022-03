Crunchyroll: gli anime in simulcast da seguire ad aprile 2022

Mentre la stagione di Crunchyroll sta volgendo a termine con alcune interessanti serie, come Ranking of Kings (ecco la nostra recensione di Ranking of Kings), e con il prosieguo del finale de L'Attacco dei Giganti 4, la piattaforma streaming ha annunciato i primi titoli che ci faranno compagnia nel corso della primavera. Tra graditi ritorni e tante novità, scopriamo quali sono gli anime da seguire in streaming su Crunchyroll ad aprile.



Science Fell in Love, So I Tried to Prove It R=1-SIN? (1 aprile)



sono due brillanti scienziati dell'università di Saitama: il loro rapporto è molto professionale, almeno fino a quando Ayame non rivela al collega di essere innamorata di lui.

Shinya viene colto in contropiede, perché non è affatto esperto in relazioni amorose e in quanto scienziato non può fare a meno di chiedersi come la partner sia arrivata a tale conclusione, senza avere alcuna prova scientifica a favore, e senza sapere se anche lui provi altrettanto per lei. I due usano il metodo scientifico per cercare di quantificare e qualificare i sentimenti: se l'amore è reale è possibile ridurlo ad una semplice formula matematica.



Nel 2020 è arrivato in simulcast Science Fell in Love, So I Tried to Prove It, una nuova e singolare commedia romantica; a partire da aprile, invece, debutta la seconda stagione.



Mahjong Soul Pon (1 aprile)



Non sappiamo molto sulla trama di, ma possiamo dirvi che è la trasposizione animata del browser game Mahjong Soul, sviluppato da Cat Food Studio, e che vede come protagonisti gli iconici personaggi del videogioco, tra cui, una ragazza che si ostina a considerarsi un'umana nonostante abbia orecchie da gatto.

Kaguyahime, con le orecchie da coniglio che afferma che chiunque le tocchi verrà maledetto; infine, Wanjirou, dall'aspetto canino.



Love All Play (2 aprile)



Love All Play è il nuovo spokon targato OLM e Nippon Animation incentrato sul mondo del badminton.è entrato a far parte della squadra di volano della sua scuola media e, sebbene non abbia un coach che possa allenarlo, riesce a partecipare al torneo della prefettura solo con le proprie forze.

Al termine della competizione, il giocatore viene avvicinato da Ebihara, l'allenatore del prestigioso liceo Yokohama Minato, che lo vuole nella sua squadra. In un primo momento Ryu è esitante, ma alla fine si iscrive alla scuola, dopo essere stato spronato dalla sorella maggiore.



Finalmente Ryu fa parte di una vera squadra di badminton, con un allenatore e con giocatori professionisti: ora deve dare il massimo per riuscire a vincere il torneo tra licei.



Build Divide: Code White (2 aprile)



Lo scorso ottobre ha debuttato in streaming su Crunchyroll Build Divide: Code Black, serie di Lidenfilm e Aniplex nata per promuovere un nuovo gioco di carte. A partire dal 2 aprile, arriva in contemporanea con il Giappone la seconda stagione: Build Divide: Code White.

La città di Neo Kyoto è governata dal Re, un individuo noto per le sue straordinarie abilità con il gioco di carte Build Divide. La fama del Re si diffonde ovunque, così come la notizia che una volta sconfitto si potrà vedere realizzato un desiderio; tuttavia prima di allora tutti i contendenti devono partecipare ad un torneo noto come Rebuild.



Tra i vari partecipanti desiderosi di veder esaudito il proprio sogno c'è Teruto Kurabe, che è determinato a sconfiggere il re; ad aiutarlo nell'impresa c'è la misteriosa Sakura Banka.



Fanfare of Adolescence (2 aprile)



Fanfare of Adolescence si svolge in una prestigiosa accademia triennale che insegna ai ragazzi a diventare fantini, in cui è difficile entrare perché non solo si deve superare un test scritto, ma anche un esame fisico.

La serie segue le vicende di alcuni 15enni iscritti all'istituto tra cui Yu Arimura, un ex idol che ha scoperto la passione per l'equitazione dopo aver assistito per la prima volta a una competizione; Shun Kazanami, che è cresciuto su un'isola ed ha conosciuto i cavalli solo attraverso un programma radiofonico; o ancora Amane, un ragazzo di famiglia benestante proveniente dall'Inghilterra, il cui padre era un fantino.



Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story - Stagione Finale (3 aprile)



Magia Record è la trasposizione dell'omonimo videogioco per dispositivi mobile (spin-off della serie del 2011), realizzata dallo studio Shaft.Una leggenda narra che se una ragazza stringe un patto con una fata vedrà esaudito il desiderio più recondito del suo cuore; in cambio, però, dovrà diventare una maga ed eliminare le potenti e temibili streghe.è diventata una ragazza magica che stermina le streghe armata di una balestra, ma non ricorda qual è il suo desiderio.

Mentre sta indagando sulle dicerie secondo cui esiste una città dove le ragazze magiche possono essere salvate, Iroha raggiunge la città di Kamihama, dove le streghe sono più forti del solito. Qui incontra Yachiyo Nanami, una veterana ragazza magica.



Mentre la prima stagione di Magia Record è disponibile su VVVVID, la seconda è attualmente inedita in Italia, ma il 3 aprile arriva in streaming su Crunchyroll la stagione finale di Magia Record.



Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs (3 aprile)



è un impiegato di ufficio che si ritrova improvvisamente reincarnato all'interno di un dating sim molto punitivo, in cui le donne regnano incontrastate e in cui solo gli uomini più belli possono avere qualche speranza con loro.

Il Nostro, però, ha un'arma segreta: i ricordi della sua vita precedente, tra cui anche la soluzione dell'otome game in cui si è ritrovato bloccato. Leon userà tutte le sue conoscenze per cambiare a proprio piacimento il gioco, solo per poter continuare a vivere in pace nella sua casa di campagna.



Tomodachi Game (5 aprile)



Tomodachi Game è la trasposizione dell'omonimo manga di Yuki Sato e Mikoto Yamaguchi (al momento inedito in Italia), con protagonista, uno studente molto legato ai suoi quattro amici, perché lo hanno aiutato quando la sua famiglia era in difficoltà economiche, anche se loro non se la passavano meglio.Per ripagarli della loro generosità, il giovane ha deciso di mantenere la promessa di mettere da parte i soldi necessari per fare insieme una gita scolastica: così inizia a lavorare duramente. Quando raccoglie tutti i soldi, scopre che qualcuno li ha rubati, ed i sospetti ricadono sue su, incaricati di custodirli.

I due si prendono la colpa, pur essendo innocenti. Alcuni giorni dopo, Yuichi ed i suoi amici vengono aggrediti e rapiti. Si ritrovano in una misteriosa stanza al cospetto di Manabu-kun, il personaggio di uno show per bambini sospeso per contenuti non idonei, che li informa che uno di loro li ha fatti rapire per saldare un debito. L'unico modo per uscire da quel luogo è giocare al Tomodachi Game (traducibile come Gioco dell'Amico), ovvero una serie di giochi che metteranno a dura prova la loro amicizia.



Tra segreti e tradimenti, la fiducia del gruppo diventa sempre più instabile, ma Yuichi deve riuscire a capire di chi può fidarsi e chi è l'amico che li ha fatti riunire per metterli l'uno contro l'altro.



The Rising of the Shield Hero - Stagione 2 (6 aprile)



è un ragazzo che trascorre le sue giornate a giocare ai videogiochi e a leggere light novel. Un giorno viene evocato in un mondo fantasy come uno degli Eroi delle Quattro Armi Sacre: quattro prescelti provenienti da un altro mondo che devono salvare il regno di Melromarc e il mondo intero dalle forze del male che cercano di distruggerlo, brandendo una delle quattro armi sacre (spada, lancia, arco, e scudo).

Naofumi è l'Eroe dello Scudo, che non viene visto di buon occhio dai cittadini, perché è considerato il più debole di tutti, non essendo in grado di combattere: infatti, mentre gli altri trovano fedeli compagni per iniziare l'avventura senza troppe difficoltà, a lui si unisce solo Myne Sophia, che successivamente lo tradirà e lo farà screditare ulteriormente agli occhi dei cittadini, accusandolo di averla violentata.



Odiato e allontanato dai cittadini di Melromarc, Naofumi serba rancore verso coloro che lo hanno tradito e fatto soffrire ingiustamente, e decide di intraprendere la sua avventura da solo con le proprie regole. Nel corso del viaggio, il giovane eroe incontrerà Raphtalia, una semi-umana che era tenuta prigioniera da uno schiavista, e Filo, una creatura volatile in grado di assumere sembianze umane.



Nel 2019 ha debuttato l'adattamento della light novel The Rising of the Shield Hero, arrivato in simulcast su Crunchyroll, conquistando il pubblico. Al termine della serializzazione, Crunchyroll ha annunciato che la serie sarebbe stata rinnovata per altre 2 stagioni.

Dopo anni di trailer, incertezze, e posticipi (in origine la seconda stagione avrebbe dovuto debuttare ad ottobre 2021), finalmente non dobbiamo attendere oltre: il 6 aprile potremo scoprire come proseguiranno le peripezie di Naofumi, Raphtalia e Filo, dopo il colpo di scena con cui si è conclusa la prima stagione.



Riscoprite l'avventura fino ad ora di Naofumi, Raphtalia e Filo leggendo la nostra recensione della prima stagione di The Rising of the Shield Hero.



The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody (6 aprile)



Il protagonista diè il potente signore dei demoni, che per anni ha regnato incontrastato come unico signore, ma ora pensa che la sua vita sia alquanto noiosa: per questo decide di reincarnarsi in un altro mondo e nel farlo calibra la sua forza magica in modo che non sia nuovamente troppo potente.

Il demone rinasce come Ard, un comune abitante di un villaggio non ben specificato, ma qualcosa sembra essere andato storto nel rituale, perché è estremamente forte per gli standard del mondo. Le voci sulla sua potenza iniziano a diffondersi ovunque, attirando le attenzioni di donne che cercano di corteggiarlo, di famiglie reali che vogliono che diventi il loro nuovo sovrano, e di assassini che vogliono ucciderlo.



The Dawn of the Witch (7 aprile)



Tratto dalla light novel di Kakeru Kobashiri (autrice di Grimoire of Zero), The Dawn of the Witch è un fantasy ambientato in un mondo in cui dopo 500 anni la guerra tra la Chiesa e i Maghi è giunta finalmente a termine, ma l'odio non si è ancora sedato. Il protagonista delle vicende è, un nuovo studente da poco entrato all'accademia di, che non ha alcun ricordo della sua vita prima di iscriversi all'istituto.

Seville viene incaricato dalla preside della scuola Albus di raggiungere le regioni del sud, dove continuano ad imperversare le persecuzioni contro le streghe e gli stregoni. Ad accompagnarlo ci sono Hultz, una ragazza geniale, Kudd, l'unico uomo-bestia della scuola, e Loux Krystas, la Strega dell'Alba, che è alla ricerca della conoscenza proibita del Grimorio di Zero.



Skeleton Knight in Another World (7 aprile)



Quando un videogiocatore che sta giocando al suo MMORPG preferito si addormenta davanti ad esso, si risveglia nel mondo virtuale con le sembianze del suo avatar: un cavaliere scheletro, armato con le armi più potenti.

A causa del suo aspetto minaccioso, il protagonista sa che potrebbe essere visto come un mostro ed essere l'obiettivo di molti avventurieri, per questo decide di mantenere un profilo basso, lavorando come mercenario. Nel corso dell'avventura, Arc incontra un'elfa guerriera che rovinerà i suoi piani di vivere in tranquillità e lontano da occhi indiscreti.



L'isekai Skeleton Knight in Another World adatta le vicende narrate nell'omonima light novel di successo in Giappone.



Kaguya-sama: Love is War - Ultra Romantic - (8 aprile)



Nel 2019 ha debuttato in Giappone la prima stagione di Kaguya-sama: Love is War, trasposizione dell'omonimo manga di Aka Akasaka (pubblicato da Edizioni Star Comics), ma è al momento inedita qui da noi. Invece, nel 2020 è andata in onda la seconda stagione, distribuita in Italia da Crunchyroll solo lo scorso 8 marzo, ma non è disponibile con sottotitoli in italiano.Ad aprile debutta la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War, che arriva in simulcast anche su Crunchyroll Italia (non escludiamo che questo possa portare le stagioni mancanti, anche con sottotitoli in italiano).

Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya sono i migliori studenti della rinomata Shuchiin Academy, tanto da essere invidiati non solo dagli altri colleghi della scuola, ma anche del Giappone: i due sono presidente e vice del consiglio studentesco. Siccome Miyuki e Kaguya hanno un carattere molto simile, molti li considerano una coppia perfetta. In verità, entrambi sono innamorati l'uno dell'altra, ma sia Miyuki che Kaguya sono troppo orgogliosi per confessare i propri sentimenti: perdere la guerra dell'amore sarebbe un segno di debolezza.



Date A Live IV (8 aprile)



Circa 30 anni prima degli eventi narrati, l'Eurasia è stata sconvolta da un fenomeno noto come terremoto spaziale, che ha causato la morte di 150 milioni di persone; da quel giorno, si sono verificati altri terremoti simili, ma di intensità più lieve. Il protagonista è l'ordinario studenteche un giorno, dopo una scossa, scopre l'esistenza di una misteriosa ragazza, chiamata: un'entità ultraterrena che è la vera causa del terremoto spaziale.

Molto presto, il ragazzo si trova coinvolto in uno scontro tra la ragazza e l'Unità Anti Spirito, un'organizzazione che ha il compito di eliminare gli Spiriti, per garantire la salvezza del pianeta. In seguito, Shido scopre che sua sorella Kotori è a capo del gruppo Ratatoskr, che ha trovato un altro modo per far fronte al cataclisma: gli Spiriti devono innamorarsi di lui. Il destino del mondo, dunque, dipende dalla capacità di seduzione di un semplice ragazzo.



Date A Live è la trasposizione animata della light novel di Koshi Tachibana e Tsunako, che ha debuttato nel 2013. Sebbene al momento sulla piattaforma streaming non siano disponibili le prime tre stagioni, l'8 aprile arriva Date A Live IV.



Dance Dance Danseur (8 aprile)



Sin da quando era bambino,è sempre stato affascinato dal balletto, ma quando al secondo anno delle medie suo padre è morto, ha deciso di abbandonare la passione. Anche se la danza occupava ancora una parte del suo cuore, Junpei ha iniziato a praticare Jeet Kune Do, diventando abbastanza popolare a scuola.

La sua vita cambia quando conosce Miyako Godai, un nuovo studente, la cui madre gestisce una scuola di ballo. Miyako riconosce la passione di Junpei e lo invita a danzare insieme a lui.



Love After World Domination (8 aprile)



è un eroe chiamato Red Gelato, capitano della squadra di paladini della giustizia, il cui scopo è preservare la pace sulla Terra., conosciuta con il nome di Principessa Mietitrice, è la leader della Geko, un'organizzazione segreta di supercriminali che vogliono conquistare il mondo.

Questo rende Fudo e Desumi acerrimi nemici, almeno agli occhi dei propri compagni, perché in realtà i due sono innamorati, ma devono fare di tutto per mantenere segreta la loro relazione, perché potrebbe essere un ostacolo per i loro lavori.



Spy x Family (9 aprile)



Adattamento del manga di Tatsuya Endo (edito in Italia da Panini Comics),segue le vicende di una famiglia non molto ordinaria.è una delle migliori spie del paese di Westails, chiamato, ed è disposto a tutto pur di mantenere la pace con il confinante paese di Ostania. La nuova missione che lo attende consiste nell'investigare su, un politico di Ostania, infiltrandosi nella Eden Academy: la prestigiosa scuola dove studia il figlio dello statista.

Per portare a termine l'incarico senza destare sospetti, Loid deve far credere di avere una famiglia, per questo sceglie come compagna di copertura Yor Briar, un'impiegata alquanto distratta, e come figlia l'orfana di sei anni Anya, con la speranza che possa riuscire ad iscriverla alla Eden Academy. Tuttavia, la spia non sa che anche Yor e Anya nascondono un segreto: la prima, in realtà, è una letale assassina nota nell'ambiente come Thorn Princesse; la bambina, invece, è una esper in grado di leggere nelle menti delle persone e sa esattamente quali sono le vere identità dei suoi finti genitori.



Anya non vuole rivelare niente a nessuno perché è elettrizzata dall'idea di avere un padre ed una madre spie e non vuole certo rovinare il divertimento. La spia, l'assassina, e l'esper devono imparare a comportarsi come una vera famiglia per garantire la pace del mondo.



Aoashi (9 aprile)



Aoashi è il nuovo spokon targato Production I.G (tratto dall'omonimo manga non ancora arrivato in Italia) incentrato su, uno studente delle medie con la passione per il calcio, che si è dovuto fermare improvvisamente a causa del carattere troppo schietto, che ha portato la sua squadra ad essere eliminata dal torneo.

Fukuda Tetsuya, giovane team manager del club Tokyo City Esperion, rimane colpito dal potenziale di Aoi, tanto che lo invita a raggiungerlo a Tokyo per una sessione di allenamento. Inizia così la storia di Aoi Ashito, un ragazzo che vuole rivoluzionare il calcio giapponese.



Shikimori's Not Just a Cutie (9 aprile)



è un ragazzo che è sempre stato sfortunato sin da quando era bambino: tornava quasi sempre a casa pieno di ferite.

Questo almeno fino a quando non si è fidanzato con Shikimori, la ragazza perfetta: bella, dolce, gentile, e divertente; ma che nasconde un lato oscuro che emerge solo in particolari circostanze, che la rende ancora più bella. Izumi ama essere vicino a lei quando ciò accade.



In the Heart of Kunoichi Tsubaki (9 aprile)



Il clan ninjaè composto da sole donne, costituito prevalentemente da kunoichi (ninja donna) in erba, che seguono un severo insegnamento: "".

Kunoichi Tsubaki, leader di uno dei gruppi del clan ninja, è un'eccellente apprendista, con un prospero futuro davanti a sé, che ha sempre cercato di seguire il comandamento della scuola, ma è da un po' di tempo che inizia a provare strane emozioni quando sente parlare di ragazzi.



Requiem of the Rose King - Parte 2 (10 aprile)



Anche se al momento non è ancora disponibile la prima parte di Requiem of the Rose King, a partire dal 10 aprile dovrebbe debuttare in simulcast la seconda metà (non escludiamo che più avanti possano essere aggiunte le puntate mancanti).Nell'Inghilterra dilaniata dalla Guerre delle due rose, il duca di York ambisce a deporre il re Enrico VI ed i suoi eredi per diventare sovrano. In una notte oscura è nato il figlio del duca:, che non è né uomo, né donna, ma ha caratteristiche di entrambi i sessi.

A causa della sua natura, Richard viene profondamente insultato dalla madre, che lo considera un demonio. Il giovane nobile cresce odiando il proprio corpo, e si convince di essere maledetto, perché Giovanna d'Arco afferma che porterà disgrazia alla sua casata e alle persone che lo conoscono. Richard è convinto che può evitare la disgrazia solo aiutando il padre a salire sul trono.



Don't Hurt Me, My Healer! (10 aprile)



La commedia fantasy Don't Hurt Me, My Healer! vede come protagonisti lo spadaccinoe la sua compagna di avventure, una guaritrice elfa-oscura.

Karla sembra più propensa a stuzzicare e provocare le persone con la sua parlantina, piuttosto che a curarle con la magia.



Ascendance of a Bookworm - Stagione 3 (11 aprile)



è un'appassionata di libri, tanto che passerebbe intere giornate a leggere. È finalmente riuscita a realizzare il suo sogno di lavorare come bibliotecaria, ma non può godersi la sua nuova vita perché muore a seguito di un incidente. Prima di esalare l'ultimo respiro, Urano prega di poter continuare a leggere libri anche nell'al di là.

Si reincarna in un mondo fantasy nel corpo di Myne, una bambina di cinque anni dalla salute molto cagionevole, ma con i ricordi della vita precedente. Myne si mette dunque alla ricerca di qualche testo da leggere, ma con suo grande rammarico scopre che sono introvabili: i libri, infatti, sono un lusso che solo i nobili possono permettersi, per gli alti costi di produzione, venendo trascritti a mano. La bambina non vuole certo arrendersi e vuole saziare il suo desiderio di lettura e sa che se non può acquistare i libri, può pur sempre usare le sue conoscenze per realizzarli da sola.



Ad aprile arriva finalmente il simulcast della terza stagione di uno degli isekai più seguiti degli ultimi anni: Ascendance of a Bookworm.



A Couple of Cuckoos (23 aprile)



è un liceale di 16 anni, che a seguito di un disguido è stato scambiato alla nascita e cresciuto da un'altra famiglia, ma ora è pronto a conoscere i suoi veri genitori.

Mentre si sta recando da loro, il giovane incontra Erika Amano, una star dei social impertinente e schietta, che vuole renderlo il suo finto fidanzato, per opporsi al volere dei genitori che le hanno già organizzato il matrimonio con uno sconosciuto. Quando Nagi arriva alla casa dei genitori biologici, scopre che questi hanno deciso di rimediare allo sbaglio avvenuto 16 anni prima promettendogli in sposa la figlia che hanno cresciuto: Erika Amano.



I recuperi di aprile



Oltre ai numerosi simulcast in arrivo ad aprile, vi consigliamo anche di recuperare i titoli aggiunti al catalogo streaming nel corso di marzo.Il 4 marzo sono arrivati gli episodi mancanti della

Il viaggio di Monkey D. Rufy e della sua ciurma nella seconda metà del mondo, alla ricerca del famigerato tesoro One Piece, continua: gli eroi hanno attraccato sull'isola di Dressrosa, in cui, tra inaspettati ritorni e colpi di scena, devono affrontare i pirati di Donquijote Doflamingo, ex membro della Flotta dei Sette e sovrano di Dressrosa.



Sempre il 4 marzo è arrivata la stagione 4 di Naruto Shippuden, la saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali. Sono trascorsi due anni e mezzo da quando Naruto ha lasciato il Villaggio della Foglia per allenarsi con il mentore Jiraya, per poter sconfiggere Sasuke e riportarlo a casa, dopo il suo tradimento. Ora il giovane ninja della foglia è più forte di prima e più determinato che mai a difendere le persone che ama.

Naruto non ha il tempo di ricongiungersi con i suoi amici, che deve subito affrontare una nuova minaccia: l'Organizzazione Alba, un gruppo di ninja traditori che vuole sovvertire i governi del mondo e rapire i nove cercoteri, i potenti demoni contraddistinti dal numero di code. Nella stagione 4, Naruto e gli altri ninja devono affrontare Hidan e Kakuzu, che vogliono rapire il demone a due code.



Il 5 marzo, invece, sono state aggiunte le stagioni 2 e 3 de L'Attacco dei Giganti. Per anni il genere umano ha vissuto in città protette da tre cinte murarie per sopravvivere agli attacchi dei Giganti, creature ciclopiche antropomorfe che si cibano di umani; almeno fino a quando una di queste, dalle dimensioni più grandi della media, non ha aperto una breccia nel muro più esterno, permettendo ai suoi simili di entrare e di portare distruzione e morte.

Nel corso dell'invasione, Eren assiste alla morte della madre e prende una decisione che cambierà per sempre il suo destino e quello del genere umano: unirsi all'esercito per sterminare tutti i Giganti. Insieme a lui si arruolano anche l'amica di lunga data e sorella adottiva Mikasa Ackerman e l'amico Armin Arlert. La storia de L'Attacco dei Giganti è costellata da una buona costruzione dei personaggi e da colpi di scena che riescono a tenere lo spettatore incollati allo schermo, e le stagioni 2 e 3 non sono da meno.



Il 23 marzo hanno debuttato i primi due episodi (in anteprima mondiale, anche rispetto alla messa in onda giapponese) di Estab Life: Great Escape, la nuova serie di Polygon Pictures e ideata da Goro Taniguchi (regista di Code Geass). In un lontano futuro l'umanità, dopo aver raggiunto l'apice evolutivo, sta andando rapidamente verso il declino.

Per far fronte a questo problema, è stato ultimato un progetto per preservare la flora e la fauna: attraverso l'ingegneria genetica, sono stati creati esseri ibridi dotati di poteri, che vivono in differenti città recintate da mura, chiamate Cluster. Ognuna di queste ha una cultura unica, che si adatta alle persone che la abitano, e sono gestite da IA che garantiscono la sopravvivenza.



Gli abitanti di questi settori, in genere, vivono senza pensare a cosa si celi oltre i confini, ma a volte alcune persone sentono il bisogno di lasciare la città e scoprire cosa c'è fuori o com'è la vita nelle altre comunità: ad aiutarli c'è il gruppo Nigashiya che è specializzato a far fuggire i cittadini dai Cluster.