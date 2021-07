Crunchyroll: gli anime in simulcast e streaming di agosto 2021

Siamo in piena estate e l'offerta di Crunchyroll per la stagione continua ad ampliarsi: questo conferma come il sito arancione sia una delle migliori piattaforme streaming per gli appassionati di anime. La varietà di produzioni che Crunchyroll mette a disposizione per i suoi iscritti è veramente ampia ed ogni mese il catalogo si rinfoltisce con nuovi simulcast e serie complete. I titoli che vengono aggiunti mensilmente sono numerosi e sembra quasi impossibile riuscire a stare al passo con le ultime novità: a fronte di ciò, cerchiamo di fare un riepilogo degli anime arrivati a luglio e dei nuovi simulcast da seguire ad agosto.



Fena: Pirate Princess (14 agosto)



è un'orfana che è cresciuta in un bordello su un'isola dove le persone sono destinate a diventare solo schiave alla mercè dell'Impero Inglese. Fena sente di non essere destinata a quel tipo di vita, per questo fugge da quel luogo, quando il suo passato si ripresenta.

Dopo aver formato una ciurma pirata di soli samurai, la protagonista solcherà i mari, raggiungerà numerose isole, farà nuove conoscenze ed affronterà altri pirati: tutte esperienze che l'aiuteranno in qualche modo a scoprire la verità sulle sue origini, sulla sua famiglia, e sulla misteriosa parola Eden.



Fena: Pirate Princess è il nuovo anime Crunchyroll Originals co-prodotto da Adult Swim; la serie conterà 12 episodi ed è realizzata da Production I.G, con la regia di Kazuko Nakazawa, che già abbiamo potuto vedere all'opera con B: The Beginning (recuperate qui la nostra recensione di B: The Beginning Succession).

Inizialmente, Fena: Pirate Princess avrebbe dovuto debuttare nel corso di luglio, ma i primi due episodi verranno pubblicati in anteprima mondiale il 14 agosto.



Naruto - Stagione 6



Sicuramente una delle iniziative più interessanti intraprese da Crunchyroll è stata l'acquisizione dei diritti di acclamati anime, come la storica prima serie di Digimon (ecco la nostra recensione di Digimon ),, eè un giovane ninja del Villaggio della Foglia, la cui infanzia non è certo stata delle migliori, essendo stato spesso allontanato dagli altri per ciò che era sigillato dentro di lui. Anni prima degli eventi narrati, il villaggio subì l'attacco del demone della; l'allora hokage del villaggio riuscì a fermare la creatura imprigionandola all'interno di Naruto appena nato.

Per questo il protagonista è sempre stato tenuto in disparte, ma ha cercato di affrontare la solitudine con il sorriso. Naruto sogna di diventare il nuovo hokage del Villaggio della Foglia, ma il percorso per raggiungere il suo obiettivo non sarà affatto facile. Il giovane ninja entra a far parte della Squadra 7, ritrovandosi come insegnante il severo Kakashi, e come compagni Sakura e Sasuke.



Nel corso delle stagioni precedentemente aggiunte per lo streaming, Naruto e gli altri ninja del villaggio hanno dovuto combattere contro temibili avversari, come Orochimaru. Nell'ultima avventura, abbiamo visto Naruto affrontare la difficile separazione da un suo amico. La stagione 6, arrivata l'1 luglio, benché sia filler, ci permetterà di scoprire come Naruto e gli altri cerchino di superare quanto è successo.



Detective Conan



Dopo Naruto e ONE PIECE, su Crunchyroll è arrivato anche un altro big dell'animazione giapponese: Case Closed, noto comeè un liceale brillante, con lo spirito del detective: in diverse situazioni ha risolto casi che la polizia non riusciva a chiudere.

Un giorno, Shinichi segue due loschi figuri che stanno svolgendo attività illecite, ma viene individuato: gli uomini cercano di sbarazzarsi di lui iniettandogli un farmaco sperimentale sviluppato dalla loro organizzazione criminale. Quando riprende i sensi, Shinichi si rende conto di essere ancora vivo e di avere il corpo di un bambino di 7 anni, ma ha conservato la sua brillante mente investigativa.



Per evitare di far preoccupare le persone che conosce, il giovane decide di celare a tutti la propria identità, anche all'amica di lunga data Ran Mouri e a suo padre, il detective privato Kogoro Mouri: ora si fa chiamare con lo pseudonimo di Conan Edogawa, avendo unito i nomi di Sir Arthur Conan Doyle e di Ranpo Edogawa, due celebri romanzieri di gialli.

Conan dovrà comportarsi come un bambino, frequentando la scuola elementare Teitan, dove diventa amico di Ayumi Yoshida, Mitsuhiko Tsuburaya, e Genta Kojima. A discapito del suo aspetto, Conan si ritroverà ancora una volta a risolvere numerose indagini assieme ai suoi nuovi amici, utilizzando tutte le sue capacità investigative e qualche gadget fornitogli dall'inventore Hiroshi Agase; nel mentre, cercherà di trovare informazioni sulla misteriosa organizzazione e su un antidoto che possa aiutarlo a ritornare di nuovo un liceale.



Nel 1994, il mangaka Gosho Aoyama ha pubblicato il primo numero di Detective Conan, che è riuscito a conquistare i lettori grazie ai casi sempre incalzanti.

Nel 1996, invece, TMS Entertainment ha realizzato un adattamento che è diventato una vera icona degli anime e che è attualmente in corso. A partire dal 2 luglio, sono disponibili su Crunchyroll gli episodi dall'1 al 43 di Detective Conan.



Seirei Gensouki: Spirit Chronicles



Gli eventi disi svolgono in un mondo fantasy.è un orfano che vive nei bassifondi e che vuole vendicare la madre uccisa davanti ai suoi occhi quando aveva appena 5 anni. A 7 anni, il protagonista è in grado di rivedere i ricordi di, un ragazzo morto poco prima di incontrare un amico di lunga data che non vedeva da tempo: scopre così di essere la sua reincarnazione.

Inoltre, Rio si rende conto di aver ottenuto dei poteri magici che potrebbe usare per migliorare la propria vita. Un giorno, l'eroe salva la principessa del regno di Bertram, la quale, per ringraziarlo, lo iscrive nella prestigiosa scuola Royal Academy, riservata solo ai nobili. Da orfano che viveva nei bassifondi, Rio inizia un'ascesa gerarchica, non priva di difficoltà: non è facile essere circondato da nobili che lo guardano dall'alto in basso.

Il simulcast dell'isekai Seirei Gensouki: Spirit Chronicles è iniziato il 5 luglio.



Pretty Cure



Nel 2004 va in onda sulle emittenti televisive giapponesi il primo episodio di, prodotto da Toei Animation: da lì in poi la serie ha ottenuto un enorme successo, conquistando spettatori di ogni fascia d'età. Al momento sono state prodotte 18 stagioni (l'ultima delle quali è attualmente in corso) e 30 film. Lo scorso anno, su Crunchyroll ha debuttato la stagione 14,. Dal 5 luglio, invece, è disponibile Pretty Cure, l'inizio della saga.

Nagisa Misumi e Honoka Yukishiro sono due ragazze completamente diverse tra loro: la prima è un'amante dello sport, praticando il lacrosse, e del cibo, ma odia lo studio. Honoka, invece, è l'esatto opposto: è una studiosa incallita che fa parte del club di scienze e a cui piace sentirsi chiamare la Regina della Conoscenza.



Eppure, nonostante non abbiano nulla in comune, Nagisa e Honoka dovranno unire le loro forze per salvare la Terra, quando Mipple e Mepple hanno bisogno di loro: i due sono abitanti del Giardino della Luce, fuggiti prima che l'esercito delle tenebre lo invadesse.

Ora le forze del male hanno messo gli occhi sul Giardino degli Arcobaleni, ovvero la Terra. Nagisa e Honoka ottengono i poteri del Giardino della Luce, diventando rispettivamente Cure Black e Cure White, le Pretty Cure. Il loro obiettivo è quello di trovare le Pietre Prismatiche, l'unico potere abbastanza forte da sconfiggere una volta per tutte l'esercito delle tenebre e liberare il Giardino della Luce.



Kiratto Pri Chan



sono due studentesse al primo anno delle medie che vogliono diventare idol, utilizzando il Pri Chan System, una piattaforma dove caricare i propri contenuti.

Spinte dalla rivalità con l'idol Anna Akagi, che frequenta la loro stessa scuola, Mirai e Emo inizieranno ad auto-prodursi, con l'aiuto di Rinka Aoba, che funge da loro manager, per diventare le nuove Pri Chan Idol.



Kiratto Pri Chan è un anime di Tatsunoko Production, la cui prima stagione ha debuttato nel 2018, ma a partire dal 5 luglio è disponibile per lo streaming.



Tsukimichi -Moonlit Fantasy-



è un liceale come tanti, con una vita tranquilla ed ordinaria, ma un giorno tutto cambia: viene evocato in un mondo fantasy come eroe. La dea che lo accoglie, però, lo insulta perché si sarebbe aspettata una persona più prestante ed affascinante, e lo priva del titolo di eroe, per poi esiliarlo in una terra desolata ai confini del mondo.

Girovagando per le lande selvagge, l'eroe decaduto incontra draghi, nani, orchi ed altre creature non umane; inoltre, si rende conto di essere dotato di poteri magici e di particolari abilità combattive. Con le sue nuove capacità, Makoto decide di rendere il mondo più ospitale.



Tsukimichi -Moonlit Fantasy- è l'adattamento della light novel di Kei Azumi e Mitsuki Matsumoto, che ha debuttato lo scorso 7 luglio.



D_Cide Traumerei the Animation



D_Cide Traumerei the Animation è il nuovo lavoro dello studio Sanzigen, ed è stato annunciato per promuovere il videogioco per dispositivi mobile in uscita quest'anno.Quando era ancora un bambino,ammirava molto il fratello maggiore, almeno finché non ha assistito alla sua morte a seguito di un misterioso incidente.

Con il tempo, Ryuhei è riuscito a metabolizzare la morte del fratello, tanto che al liceo è un ragazzo allegro che cerca di non farsi sopraffare dall'incubo che ha vissuto. Nel tempo libero, il protagonista pratica kickboxing, ed è proprio durante una sessione di allenamento che viene morso da una creatura chiamata Tris che gli fa vivere uno strano sogno.



Theatre of Darkness: Yamishibai - Stagione 9



è una serie antologica horror che rimanda ai, teatrini di carta ambulanti. Il protagonista di Yamishibai è un misterioso cantastorie con una maschera gialla, che appare al crepuscolo con il suo teatrino ambulante quando i bambini si ritirano a casa e li invita a raccogliersi attorno a lui, per sentire delle storie.

In ogni puntata, della durata di una manciata di minuti, vengono mostrate storie horror ispirate alle leggende metropolitane giapponesi.

Peculiarità di Theatre of Darkness: Yamishibai è lo stile artistico che ricorda i kamishibai. L'11 luglio ha debuttato Theatre of Darkness: Yamishibai 9 su Crunchyroll.



Battle Game in 5 seconds



è uno studente che ama mangiare i konpeito (tipici dolcetti giapponesi) ed è un appassionato di videogiochi, che usa per allontanarsi dalla realtà. Un giorno, Akira viene trascinato da una ragazza che si fa chiamarenel bel mezzo di una guerriglia con altri coetanei.

Mion spiega loro che ormai sono stati completamente cancellati da ogni tipo di archivio, essendo diventati cavie di un esperimento, ed hanno ottenuto particolari poteri che devono usare per combattere tra di loro. Come viene rivelato nel trailer, il dono di Akira è alquanto singolare: può usare qualunque abilità che l'avversario si convinca che abbia.



Con il suo nuovo potere e la sua intelligenza, il giovane farà di tutto per vincere il folle gioco e sconfiggere Mion.

A partire dal 12 luglio, Battle Game in 5 seconds è disponibile in simulcast su Crunchyroll.



Night Head 2041



Night Head 2041 è una versione alternativa in salsa sci-fi del drama del 1992 Night Head, nonché seconda trasposizione animata, dopo Night Head Genesis; a differenza della precedente iterazione, la nuova serie è in CGI. La programmazione in contemporanea di Night Head 2041 è iniziata il 14 luglio.Si dice che l'essere umano non utilizzi circa il 70% del suo cervello e quella parte inutilizzata, chiamata Night Head, permette di sbloccare particolari poteri. Quando erano ancora bambini, i fratellivennero allontanati dalla società per le loro abilità psichiche e rinchiusi in un laboratorio di ricerca per 15 anni.

Una volta fuori, i due sperano che il nuovo mondo accetti gli psichici, ma ciò che trovano è una realtà distopica: la società della Tokyo del 2041 censura e proibisce ogni riferimento al soprannaturale, dai libri ai fumetti, al culto di divinità, fino ad arrivare ai poteri psichici.