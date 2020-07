Crunchyroll: gli anime in streaming a luglio, tornano ONE PIECE e Boruto

La stagione estiva è iniziata e nelle scorse settimane Crunchyroll ha presentato i primi anime che ci faranno compagnia nel corso della stagione più calda dell'anno. Alcuni dei titoli previsti per questa estate sono targati Crunchyroll Originals: anime prodotti dalla piattaforma streaming che debutteranno nel corso dell'anno, come il recente Tower of God. Tuttavia, in questo speciale non vorremmo soffermarci solo sulle novità estive, ma anche sulle serie che sono state sospese negli ultimi mesi e che ora riprendono il regolare simulcast.



The God of High School (6 luglio)

Uno dei titoli di punta della nuova stagione potrebbe essere The God of High School: nuovo anime Crunchyroll Originals realizzato dallo studio MAPPA, lo stesso che curerà la quarta stagione de L'attacco dei Giganti. The God of High School è la trasposizione del manwha di Yong-Je Park, pubblicato online a partire dal 2011. Il simulcast della nuova serie prodotta da Crunchyroll inizierà il 6 luglio con un episodio a settimana.

Il protagonista del nuovo battle shonen è il liceale Jin Mori, il quale pratica il Re-Taekwondo, una forma rivisitata dell'arte marziale coreana. Lo studente si considera il più forte tra i suoi coetanei e finalmente ha l'opportunità di dimostrarlo: una misteriosa organizzazione lo ha invitato ad iscriversi al torneo God of High School, a cui possono partecipare gli studenti di tutto il mondo.



Il sogno di dimostrare di essere i combattenti più forti, però, non è l'unico motivo che ha spinto i partecipanti a competere: il vincitore potrà esaudire qualunque desiderio. Per questo motivo i contendenti sono agguerriti e gli scontri per Jin Mori non saranno affatto semplici.



Re:Zero - Starting Life in Another World - Stagione 2 (8 luglio)

Subaru Natsuki sta tornando a casa da un minimarket, quando un evento inaspettato stravolge la sua vita: viene catapultato in un altro mondo. Spaesato e solo con la busta della spesa ed un cellulare ormai inutilizzabile, il protagonista viene aggredito da un gruppo di banditi; per sua fortuna, nei paraggi si trova Satella, la quale è all'inseguimento dei ladri che le hanno rubato lo stemma.



Dopo essere stato salvato dalla ragazza, Subaru decide di aiutarla a ritrovare l'oggetto smarrito, per ricambiare il favore. I due si dirigono verso il luogo dove dovrebbe trovarsi lo stemma, ma non si rendono conto di essere inseguiti da una forza oscura: quando raggiungono la loro meta, vengono brutalmente uccisi.

Subaru non passa a miglior vita, ma si risveglia poco prima di essere attaccato dai banditi e di conoscere Satella.

Re:Zero è la trasposizione dell'omonima light novel di Tappei Nagatsuki e Shinichiro Otsuka, da cui sono stati tratti anche una serie di manga; le opere sono pubblicate in Italia da J-POP. La prima stagione di Re:Zero ha debuttato nel 2016 e dopo circa 4 anni di attesa, la seconda è pronta a debuttare il prossimo 8 luglio in simulcast.



Rent-A-Girlfriend (9 luglio)

Dopo essere stato lasciato ed emotivamente distrutto, Kazuya Kinoshita cerca di riempire il vuoto nel suo cuore affidandosi ad un'app di fidanzate a noleggio. Kazuya ha un primo appuntamento con Chizuru Mizuhara, che sembra essere la ragazza ideale per lui: carina e premurosa. Dopo aver letto opinioni contrastanti degli utenti riguardo Chizuru, il giovane pensa che stia giocando con i sentimenti degli uomini e di conseguenza lascia anche lui un commento negativo.

Adirata per la mancanza di rispetto nei suoi confronti, la ragazza decide di farsi avanti, mostrando un carattere completamente diverso da quello del primo incontro: è spiritosa e lunatica. In quel preciso momento, Kazuya viene a sapere che la nonna ha avuto un malore ed è costretto a portare Chizuru all'ospedale. Quando si rendono conto che la nonna è felice di vederlo con una fidanzata seria, i due non hanno il coraggio di dirle la verità, e sono costretti a fingere di essere amanti.



Gibiate (15 luglio)

Gibiate, seconda nuova serie Crunchyroll Originals in arrivo a luglio, è ambientato nel 2030, dopo che un misterioso virus si è diffuso in tutto il mondo, trasformando gli infetti in mostri dalle diverse sembianze e dimensioni a seconda dell'età e del sesso. Il virus viene chiamato Gibia.

Al momento, gli unici che possono fronteggiare le creature sono il samurai Sensui Kanzaki ed il ninja Kenroku Sanda che sono apparsi nel Giappone post apocalittico dopo aver viaggiato nel tempo dal periodo Edo. I due guerrieri aiuteranno un medico che sta sviluppando una cura al virus. Durante la loro avventura, il samurai ed il ninja non dovranno affrontare solo esseri umani mutati, ma anche fuorilegge alla ricerca di cibo.



Mr Love: Queen's Choice (16 luglio)

Mr Love: Queen's Choice è l'adattamento per opera dello studio MAPPA dell'omonimo otome game cinese per dispositivi mobile. L'anime segue le vicende di una ragazza che ha ereditato dal defunto padre un'azienda sull'orlo della bancarotta; l'unico modo per evitare che la società possa fallire del tutto è che lei stessa diventi una produttrice.

Durante un consueto giorno lavorativo, la ragazza incontra quattro persone che le cambieranno la vita: Zen, un esperto finanziario; Kira, un idol; Haku, un agente di polizia; e Simon, capo di neuroscienze. I quattro coinvolgeranno l'ereditiera in una serie di cospirazioni e misteri legati ad un potere conosciuto come EVOL.



Digimon Adventure 2020

Come dicevamo, alcuni anime che sono stati sospesi negli ultimi mesi hanno ripreso la serializzazione; tra questi, uno dei più attesi è Digimon Adventure 2020, reboot del celebre anime del 1999.

Nel 2020 la tecnologia è ovunque e permette di collegare le persone di tutto il mondo. Lo studente delle elementari Taichi Yagami si sta preparando a partire per un campo estivo, quando un misterioso evento colpisce Tokyo: alcuni dispositivi elettronici sono impazziti. In quel momento, la madre e la sorella di Taichi sono su un treno. Il protagonista si appresta a raggiungere la stazione ferroviaria più vicina, quando viene catapultato a Digital World.

Qui incontra per la prima volta il digimon Agumon ed entra in possesso del digivice, un dispositivo che gli permette di creare un legame con il suo nuovo compagno e di comunicare con il mondo reale: i digimon sono dei virus che stanno attaccando la rete di Tokyo. Taichi ed il suo nuovo amico Agumon dovranno fermare i digimon malvagi prima che i loro attacchi possano essere una minaccia per il genere umano.

Il nuovo episodio di Digimon Adventure 2020 è stato pubblicato domenica 28 giugno, riprendendo così il simulcast con un episodio a settimana.



ONE PIECE

Oltre a Digimon Adventure 2020, Toei Animation ha dovuto mettere in pausa anche ONE PIECE, ma ora è pronto a tornare.

Ormai la storia di ONE PIECE dovrebbe essere nota a tutti gli appassionati di anime e manga: Monkey D. Rufy vuole formare una ciurma di pirati per solcare i mari e raggiungere il One Piece, il più grande tesoro al mondo, e diventare il Re dei Pirati.

Durante il suo viaggio, incontrerà lo spadaccino Zoro, la navigatrice Nami, il cecchino Usopp, il medico Chopper, il cuoco Sanji, l'archeologa Nico Robin, il carpentiere Franky ed il musicista Brook. Il gruppo, noto come la Ciurma di Cappello di Paglia, nel corso dell'avventura verrà ostacolato da pirati sempre più agguerriti, dalla marina e dal governo mondiale. Al momento, la scalmanata ciurma di pirati ha raggiunto il paese di Wano, dove risiede Kaido, uno dei Quattro Imperatori.



Lo scorso febbraio, Crunchyroll ha annunciato l'acquisizione dei diritti dell'adattamento del celebre manga di Eiichiro Oda: in questo modo ONE PIECE arriva per la prima volta in streaming in Italia. Al momento sulla piattaforma on demand sono disponibili alcuni episodi dell'arco di Wano, in simulcast, e la prima saga, East Blue, ma solo per gli utenti premium. Crunchyroll ha lasciato intendere che nei prossimi mesi verranno caricate anche le altre stagioni.



Air Master

Il 30 giugno ha debuttato Air Master, adattamento del 2003 dell'omonimo manga di Shibata Yokusaru; la serie al momento è disponibile solo per gli abbonati Premium.

Aikawa Maki è un'ex ginnasta che ha deciso di dare una svolta alla propria vita e di usare le sue capacità in altro modo, partecipando alle risse di strada: l'unica cosa che ora riesce a farla sentire viva è la violenza.

Con forza e leggiadria la protagonista sconfigge un avversario dietro l'altro, mostrando uno stile di combattimento unico nel suo genere, che mescola arti marziali e ginnastica. In breve tempo viene conosciuta nel mondo dei combattimenti clandestini come Airmaster.



Boruto: Naruto Next Generations

Al termine della quarta grande guerra ninja, il Villaggio della Foglia ha iniziato a vivere un periodo di pace, prosperità ed avanzamento tecnologico, grazie agli sforzi dell'Alleanza degli shinobi e del settimo hokage, Naruto Uzumaki. Ora, sotto gli occhi vigili di Naruto e dei suoi compagni di battaglia, viene formata una nuova generazione di giovani ninja. Il protagonista delle vicende è Boruto, figlio di Naruto, un ragazzo turbolento e caparbio che è considerato da molti un prodigio.

Questo, però, ha fatto accrescere la sua arroganza ed il desiderio di superare la fama del padre, che a causa del suo ruolo di nuovo hokage è assente nella vita del figlio. Nel frattempo, un'oscura forza sta crescendo all'interno del villaggio e potrebbe mettere in pericolo la vita di Boruto e di tutti i cittadini.



Dopo la conclusione del celebre battle shonen di Masashi Kishimoto, Naruto, i mangaka Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto hanno realizzato il sequel Boruto: Naruto Next Generations. La Studio Pierrot ha curato la trasposizione animata del manga incentrato sul figlio di Naruto, che ha debuttato nel 2017. Dopo la pausa dello scorso aprile, Boruto sembra essere pronto a tornare in azione il 5 luglio.



Black Clover

Black Clover è ambientato in un mondo fantasy in cui la magia è predominante. Quando erano ancora bambini, Asta e Yuno sono stati abbandonati nello stesso giorno nella stessa chiesa. I due crescono insieme e vengono a conoscenza dell'Imperatore Magico, il più alto titolo dato ad un mago: Asta e Yuno promettono di affrontarsi, pur di raggiungere quella carica.



Tra i due, però, vi è una differenza incolmabile: mentre Yuno è in grado di manipolare con maestria i poteri magici, Asta non riesce a controllare la magia e cerca di risvegliare i suoi poteri con un duro allenamento fisico. All'età di 15 anni, Yuno riceve in dono un grimorio con un quadrifoglio; Asta, invece, non riceve alcun dono.

Quando Yuno viene aggredito da un mago che vuole impadronirsi del grimorio, Asta cerca di salvarlo, ma viene sconfitto. Nel momento del bisogno, il protagonista, colmo di rabbia, risveglia un grimorio con un quadrifoglio con cinque foglie, il Black Clover, sconfiggendo il nemico. Asta e Yuno intraprendono un lungo viaggio attorno al mondo per diventare Imperatori Magici.

Il ritorno dell'adattamento anime del manga di Yuki Tabata è previsto per il 7 luglio.



Gundam Build Divers Re:Rise

Gunpla Battle Nexus, noto anche con l'acronimo GBN, è un videogioco online che permette agli utenti di affrontare missioni a bordo dei Gunpla in un mondo virtuale. Riku Mikami e Yukio Hidaka sono riusciti a convincere l'amico Momoka Yashiro a giocare con loro; dopo essere diventati Diver, il gruppo incontra la misteriosa Sarah, la quale ha una forte sensibilità per i Gunpla. Nel mondo digitale, però, non sono da soli: si imbatteranno in altri giocatori come il campione Kyoka Kujo.



I vari Diver possono unirsi tra loro per formare delle gilde note come Force. Nel frattempo, i Mass-Divers cambiano le regole del gioco, modificando i propri Gunpla con dispositivi chiamati Break Decals.

La seconda stagione, Gundam Build Divers Re:Rise, è ambientata due anni dopo.

GBN è stato aggiornato per dare ai giocatori una migliore risposta sensoriale, in modo da rendere tutto più realistico. Tra i vari giocatori vi è Hiroto, il quale viaggia da solo nel mondo virtuale, comportandosi come un mercenario. Kazami, invece, è un Diver indipendente, che cambia spesso squadra, seguendo sempre quella che ritiene la migliore. La solitaria e misteriosa May gioca a GBN giorno e notte. Parviz è un nuovo gamer che vorrebbe unirsi a qualche gilda, ma a causa della sua timidezza non riesce a farlo.



Sebbene i vari personaggi abbiano iniziato la loro avventura nel mondo di Gunpla Battle Nexus in solitaria, il destino vuole che si troveranno e formeranno il team Build Divers.

Gundam Build Divers Re:Rise è approdato sulla piattaforma streaming lo scorso ottobre, per fermarsi durante la consueta pausa stagionale; la seconda parte dell'avventura è iniziata lo scorso aprile, ma è stata momentaneamente sospesa al termine dell'episodio 18. Il simulcast dell'anime dovrebbe ricominciare il prossimo 9 luglio.



Major Second - Stagione 2

Daigo Shinego è figlio del celebre giocatore di baseball Goro, motivo per cui vuole seguire le orme paterne e diventare a sua volta un giocatore professionista. Non appena viene promosso in quarta elementare, Daigo decide di iscriversi nella squadra Mifune Dolphins, la stessa del padre, ma durante gli allenamenti fa un'amara scoperta: non ha talento ed il senso innato del baseball; per questo motivo, la sua autostima va in frantumi.



Daigo lascia la squadra amareggiato, convinto di non poter brillare come il padre. Due anni dopo, il protagonista è alle medie, quando nella sua classe si trasferisce Hikaru Sato, figlio di Toshiya, amico di lunga data di Goro e stella del baseball.

Un giorno, Daigo partecipa, per volere della madre, ad una partita organizzata dai Dolphins; tra i giocatori vi è anche Hikaru, il quale non ha mai giocato a baseball, ma dimostra di averlo nel sangue. Tra Daigo ed Hikaru nasce una rivalità che li porterà ad avvicinarsi sempre più al mondo del baseball.

Major Second è il sequel di Major ed entrambe le serie sono l'adattamento dei manga di Takuya Mitsuda; la seconda saga dovrebbe riprendere la serializzazione l'11 luglio con l'ottavo episodio.



Food Wars! The Fifth Plate

Soma Yukihira ha sempre avuto la passione per la cucina: sin da quando era bambino, aiutava il padre come sous chef nel suo ristorante. Con il passare degli anni, Soma ha sviluppato la passione di intrattenere i clienti con abilità, creatività e piatti audaci. Questa determinazione lo porta ad avvicinarsi sempre di più a realizzare il sogno di diventare capo chef nel ristorante di famiglia.

Tuttavia, il padre decide di chiudere il locale per mettere alla prova le sue abilità culinarie in giro per il mondo, ed iscrive il figlio all'Accademia Totsuki: una rinomata e severa scuola di cucina, dove solo pochi studenti riescono a diplomarsi. L'istituto è noto per le Food Wars: intense battaglie culinarie tra gli agguerriti studenti.



Food Wars! The Fifth Plate è l'ultima stagione dell'adattamento del celebre manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki, ed ha debuttato lo scorso aprile; ora il simulcast del terzo episodio è previsto per il 17 luglio.



A Certain Scientific Railgun T

Academy City, una città popolata soprattutto da studenti, è all'avanguardia per quanto riguarda l'avanzamento scientifico e il programma di sviluppo degli esper: persone in grado di usare poteri soprannaturali. Gli esper si dividono in 5 livelli in base alle capacità e alla potenza dei loro doni. La studentessa Mikoto Misaka è una dei sette esper di Livello 5, essendo in grado di manipolare a piacimento l'elettricità, motivo per cui viene chiamata Railgun.

Un giorno, la protagonista si imbatte in una serie di misteriosi incidenti in tutta la città, che sembrano essere legati al Level Upper: un dispositivo in grado di aumentare il livello dei poteri soprannaturali degli esper. Mikoto e le sue amiche Kuroko Shirai, Kazari Uiharu, e Ruiko Saten, dovranno indagare su quanto sta accadendo, scoprendo così che Academy City non è il luogo sicuro che sembra essere.



A Certain Scientific Railgun è lo spin-off di A Certain Magical Index, light novel di Kazuma Kamachi e Haimura Kiyotaka. Sebbene le prime due stagioni di A Certain Scientific Railgun siano disponibili su Netflix, la terza, A Certain Scientific Railgun T, è approdata lo scorso gennaio su Crunchyroll. La serializzazione dovrebbe ripartire il 24 luglio dall'episodio 16.