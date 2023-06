Crunchyroll: da Atelier a Jujutsu Kaisen, una marea di anime a luglio 2023

È iniziata l'estate. Se da un lato ci dobbiamo separare da alcuni dei titoli di punta primaverili come Demon Slayer 3 (ecco la nostra recensione di Demon Slayer 3), dall'altro dobbiamo dare il benvenuto alle nuove produzioni che ci faranno compagnia nella stagione calda, che non sono affatto poche, come Crunchyroll ci ha ben abituato nel corso degli anni. Infatti, Hime ha da poco annunciato gli anime in simulcast di luglio, alcuni dei quali prossimamente saranno anche disponibili doppiati in italiano: ecco cosa ci attende!



Horimiya: The Missing Pieces (1 luglio)



Lo scorso anno è arrivata on demand la rom-com, adattamento del 2021 del manga di HERO e Daisuke Hagiwara (edito da J-POP); invece, il prossimo 1 luglio inizierà, una seconda serie che adatta capitoli non trasposti nella precedente. Inoltre, la piattaforma streaming ha annunciato che questa estate debutterà anche il doppiaggio italiano di Horimya, anche se al momento non conosciamo ancora la data ufficiale.

L'anime si focalizza sul rapporto tra Kyoko Hori e Izumi Miyamura: il classico esempio di due opposti che si attraggono. Kyoko è bella, intelligente e molto popolare a scuola, ma in realtà non ha tempo per socializzare, perché nel privato deve occuparsi della casa e del fratello minore, a causa di genitori quasi sempre assenti.



Izumi, invece, a scuola si presenta come un otaku solitario, ma fuori dall'istituto indossa piercing ed ha tatuaggi, che nasconde sotto i vestiti. Un giorno, i due si incontrano per la prima volta fuori dalla scuola, vedendosi per come sono realmente: poco alla volta iniziano a conoscersi, trovando i punti in comune ed instaurando una solida amicizia.



Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation (1 luglio)



Tratto dal videogioco GDR di Gust, Atelier Ryza segue le vicende di, conosciuta come Ryza, una giovane che vive sull'isola di Kurken. Stanca della monotonia della sua vita, decide di fuggire per vivere un'avventura, coinvolgendo nel suo piano gli amici: il gruppo si dirige verso la terraferma su una piccola barca a remi.

Nel corso della loro esplorazione, i tre incontrano l'alchimista Empel e la guerriera Lila. Ryza imparerà a padroneggiare l'alchimia e molto presto dovrà combattere contro forze oscure che vogliono distruggere il mondo umano.



Am I actually the Strongest? (1 luglio)



Dopo essere stato costretto a vivere a casa per colpa dei continui atti di bullismo, il protagonista riceve la visita di una dea che gli offre la possibilità di cambiare vita. L'eroe rinasce come, giovane principe di un'importante famiglia reale, in un mondo fantasy in cui la magia è alla base di ogni cosa.

A causa del suo basso potere magico, il protagonista viene abbandonato da bambino dalla famiglia in una foresta, dove sarà costretto a sopravvivere da solo alle varie minacce. Tuttavia, Hart si rende conto che in realtà la dea gli ha conferito un potere magico notevolmente superiore alla media del mondo.



My Tiny Senpai (1 luglio)



ha da poco iniziato a lavorare in un'azienda, dove entra a far parte del team guidato da, una donna minuta, bella, dolce e gentile, che si prende cura dei suoi dipendenti.

Trascorrendo le giornate insieme, i sentimenti di Takuma e Shiori emergeranno poco alla volta.



Ayaka (1 luglio)



è un orfano che un giorno riceve la visita di un misterioso uomo che afferma di essere un allievo di suo padre. Questi lo conduce all'arcipelago di, composto da sette isole popolate da creature chiamate

Yukito scopre di essere originario delle isole, da cui è stato portato via quando era ancora bambino, e di possedere un misterioso potere. L'eroe deve proteggere insieme agli altri guardiani l'armonia dell'arcipelago che rischia di rompersi, mentre poco alla volta scopre la verità sul suo passato.



Fate/strange Fake: Whispers of Dawn (2 luglio)



Nella Guerra del Santo Graal, i(maghi) evocano i, spiriti eroici del passato, per conquistare il Santo Graal, un'antica reliquia che si dice possa esaudire un qualunque desiderio.si svolge dopo la Quinta Guerra del Santo Graal.

Nella città di Snowfield, negli Stati Uniti, è stato avviato il rituale per dare inizio ad una nuova Guerra, ma è falsa, perché ha portato all'evocazione di Servant che non possono essere considerati dei veri e propri eroi.



Fate/strange Fake: Whispers of Dawn è la trasposizione di A-1 Pictures della light novel scritta da Ryogo Narita (autore di Baccano! e Durarara!!), ambientata nello stesso universo della visual novel Fate/stay night.



Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - stagione 2 (2 luglio)



Un 34enne senza lavoro da sempre vittima di bullismo e costantemente deriso capisce che la sua vita non è stata molto significativa: decide di compiere almeno un gesto eroico, ma muore nel provarci. Quando si risveglia, si ritrova in un mondo fantasy nel corpo del bambino, ma con ancora i ricordi della sua vita precedente.

Grazie alla sua mentalità da adulto, il protagonista dimostra di avere una buona propensione per la magia, che impara a controllare grazie alla maga Roxy Migurdia. Da suo padre, invece, apprende l'arte della scherma.



Nel tempo libero, il giovane trascorre le giornate in compagnia di Sylphiette, una sua coetanea, con cui stringe un particolare legame. Rudeus approfitta della seconda occasione offertagli dal destino per mettere da parte la vecchia vita, per una nuova che potrebbe portarlo anche a trovare l'amore.



Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation è la light novel di Rifujin na Magonote e Shirotaka, da cui è stato tratto anche un manga (pubblicato in Italia da Panini Comics). Benché la serie anime sia del 2021, solo lo scorso anno è arrivata in streaming su Crunchyroll, con sottotitoli in italiano. Il prossimo 2 luglio inizierà il simulcast della seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Inoltre, la piattaforma ha annunciato che nel corso dell'estate sarà disponibile anche il doppiaggio italiano.



Malevolent Spirits: Mononogatari - parte 2 (3 luglio)



Lo scorso gennaio è arrivato in simulcast, trasposizione del manga omonimo di Onigunso, che da febbraio è disponibile anche nelle fumetterie italiane, grazie a J-POP. A luglio, invece, inizia la seconda tornata di episodi.Glisono spiriti che si impossessano di oggetti terreni, i quali possono essere tranquilli o violenti. Siccome rischiano di essere comunque una minaccia per gli umani, i sacerdoti saenome cercano di riportarli nel mondo ultraterreno in maniera pacifica, anche comunicando con loro.

Hyoma Kunato non la pensa come gli altri membri del clan: prova un profondo odio per gli tsukumogami, tanto che vorrebbe eliminarli tutti, dopo che uno di questi gli ha portato via ciò che più amava. Hyoma viene inviato dal nonno a casa di Botan Nagatsuki, una giovane che convive con sei spiriti, con la speranza che possa mettere da parte l'odio. Nel frattempo, gruppi di tsukumogami maligni stanno portando disordine nel mondo terreno.



Masamune-kun's Revenge R (3 luglio)



Nel 2017 ha debuttato in simulcasttrasposizione del manga di Hazuki Takeoka e Tiv (pubblicato in Italia lo scorso anno da RW Edizioni con il titolo La vendetta di Masamune).Dopo sei anni di attesa e vari rinvii, arriva finalmente la seconda stagione di Masamune-kun's Revenge. La piattaforma on demand degli anime ha inoltre confermato che, che debutterà già nel corso dell'estate.

Quando era bambino Masamune Makabe era costantemente preso in giro per il suo essere in carne, tanto che la ricca e bella Aki Adagaki lo aveva respinto, dandogli il soprannome "Maialotto". Segnato da quanto accaduto, Masamune trascorre gli anni ad allenarsi duramente, diventando un liceale bello e narcisista.



Trasferitosi nella scuola di Aki, lo studente attua il suo piano di vendetta: farla innamorare di lui, per poi respingerla. Masamune riesce ad avvicinarsi sempre di più a lei, ma quando è pronto a portare a termine la sua vendetta riceve una lettera su cui è scritto il soprannome che aveva da bambino: deve scoprire chi è il mittente, altrimenti il suo piano sarà rovinato.



Sweet Reincarnation (3 luglio)



Dopo essere morto senza riuscire a realizzare il suo sogno di sfornare il pasticcino più grande del mondo, un promettente pasticciere si reincarna nel corpo di, bambino di nove anni, figlio di una famiglia nobiliare.

Ancora con i ricordi della sua vita precedente, il pasticciere desidera avere successo anche nel nuovo mondo, ma deve prima imparare a padroneggiare la magia, con cui difendere i suoi sudditi dalle minacce esterne.



The Girl I Like Forgot Her Glasses (4 luglio)



è un ragazzo timido, innamorato della compagna di classe: ogni volta che lei lo guarda da sotto gli occhiali, lui rimane incantato. Il giorno in cui si ritrovano a sedere vicino per la ridisposizione dei banchi, Ai ha dimenticato gli occhiali; in questa situazione, Kaeda nota che è affetta da strabismo, una caratteristica che la rende ancora più affascinante ai suoi occhi.

Siccome la giovane tende a dimenticare spesso gli occhiali, il compagno cerca di aiutarla durante le lezioni. Condividendo il banco e trascorrendo le giornate insieme, i sentimenti che provano l'uno per l'altra cresceranno poco alla volta.



Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon (5 luglio)



Il protagonista diè un appassionato di distributori automatici, che perde la vita per proteggerne uno da un incidente stradale. Ironia della sorte, l'eroe rinasce in un mondo fantasy come, un distributore automatico, che, ovviamente, non può muoversi o parlare, riuscendo a comunicare solo con frasi preregistrate.

L'unico modo che la macchina ha per ottenere nuove abilità è di essere rifornita con monete. Fortunatamente, Boxxo viene tratto in salvo da un'avventuriera che si è resa conto che è senziente e lo trasporta in un villaggio di umani.



Questo è solo l'inizio dell'avventura del distributore automatico in un mondo fantasy, che lo porterà ad esplorare numerose regioni ed i pericolosi dungeon, ma anche ad incontrare nuovi alleati.

Crunchyroll ha annunciato che Reborn as a Vending Machine sarà disponibile anche doppiato, nel corso dell'estate.



Undead Murder Farce (5 luglio)



è ambientato in un XIX secolo alternativo, in cui il mondo è popolato da creature magiche.è una testa disincarnata parlante ed una detective del soprannaturale, che viene trasportata all'interno di una gabbia per uccelli dalla sua fedele cameriera

Un giorno Rindo e Hasei incontrano Shinuchi Tsugaru, un mezzodemone uccisore di demoni: i tre decidono di viaggiare verso l'Europa, per indagare sui casi soprannaturali, con la speranza di poter ritrovare il corpo perduto della detective. Nel corso del loro soggiorno nel Vecchio Continente, Rindo, Hasei e Tsugaru incontreranno alcuni volti noti come Sherlock Holmes, John Watson, e Arsène Lupin.



Jujutsu Kaisen - stagione 2 (6 luglio)



Tra i titoli più attesi di questa estate c'è senza ombra di dubbio la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, adattamento dello studio MAPPA dell'acclamato manga di Gege Akutami. Ricordiamo che su Crunchyroll è disponibile anche il doppiaggio italiano della prima stagione e del film prequel Jujutsu Kaisen 0.Nonostante le sue innate doti atletiche,preferisce far parte del club di occultismo della scuola, così da avere il tempo libero per andare a fare visita al nonno in ospedale, a cui è particolarmente legato.

Un giorno, Yuji incontra lo stregone Megumi Fushiguro che sta dando la caccia ad una maledizione che infesta la scuola. Le maledizioni sono una manifestazione fisica delle emozioni negative degli esseri umani. Quando la vita dei suoi compagni di club viene messa in pericolo dalla mostruosa creatura, il protagonista ingerisce il dito di Ryomen Sukuna, una potente e temuta maledizione, ottenendo in questo modo abilità uniche.



Questo dà il via ad una serie di eventi che condurranno Yuji Itadori ad essere costretto ad entrare all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, per non essere ucciso per aver ingerito il talismano.

Qui verrà addestrato dal potente Satoru Gojo per diventare uno stregone ed eliminare le maledizioni che portano scompiglio nel mondo terreno. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si focalizza sul passato di Satoru Gojo, quando era ancora uno studente dell'Istituto di Arti Occulte.



In vista dell'imminente inizio della seconda stagione, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione della prima di Jujutsu Kaisen.



Reign of the Seven Spellblades (7 luglio)



Nuovo anime di J.C. Staff,è ambientato in un mondo ricco di magia. Come ogni anno, a primavera, la scuola di magiaapre le sue porte ai nuovi studenti.

Tra questi, c'è Oliver Horn, un ragazzo poco socievole che rimane incuriosito da Nanao, una studentessa che brandisce una katana. I due si rendono conto molto presto che l'istituto non è affatto come sembra: è una struttura ricca di luoghi e creature che potrebbero mettere in pericolo la vita degli studenti, e che nasconde oscuri segreti che devono essere solo svelati.



The Great Cleric (6 luglio)



Tratto dall'omonima light novel, l'isekaiinizia quando un impiegato d'ufficio muore poco prima di ricevere la tanto attesa promozione. Il protagonista rinasce nel corpo di, un guaritore, nel regno di. Con i ricordi della sua vita precedente,

Luciel decide di trascorrere un'esistenza tranquilla, morendo di vecchiaia, ma sembra più facile a dirsi che a farsi, perché nel paese i guaritori non sono ben visti. Il protagonista si unisce alla gilda degli avventurieri, con la speranza di poter essere al sicuro: inizia un lungo e complicato addestramento, per migliorare le sue abilità e sopravvivere nel nuovo mondo.



Sugar Apple Fairy Tale - parte 2 (7 luglio)



In un mondo in cui gli esseri umani hanno ridotto in schiavitù le fate, privandole di un'ala, nel regno divive, una giovane pasticciera che vuole essere come sua madre, una. Per perseguire il suo obiettivo, la protagonista deve realizzare un dolce di zucchero d'argento che deve essere premiato con la medaglia reale alla, un evento che si tiene nella capitale.

Tuttavia, la strada per raggiungere il cuore del regno è impervia e ricca di pericoli, per questo Ann decide di assoldare come guardia del corpo la fata Challe Fen Challe, con la promessa che una volta raggiunta la destinazione lo libererà. Nel corso del viaggio, Ann e Challe impareranno a conoscersi: la loro amicizia potrebbe essere la chiave per porre fine alle ostilità tra umani e fate.



Sugar Apple Fairy Tale è l'adattamento a cura di J.C. Staff dell'omonima light novel, la cui prima parte ha debuttato in simulcast lo scorso gennaio; a luglio potremo scoprire come prosegue il viaggio di Ann e Challe.



The Gene of AI (7 luglio)



Nuovo anime dello studio Madhouse,è ambientato in un futuro in cui gli androidi convivono con gli esseri umani, costituendo il 10% della popolazione mondiale.

Il protagonista è Sudo Hikaru, un medico specializzato nella cura degli umanoidi.



The Masterful Cat is Depressed Again Today (7 luglio)



è un'impiegata d'ufficio, che un giorno salva dalla strada un piccolo gatto nero, che chiama

Tuttavia, con il passare degli anni, il felino cresce in maniera smisurata, diventando grande quanto un essere umano, tanto che viene scambiato da molti per un orso. Yukichi è un buon ospite: si prende cura della sua amorevole padrona quando torna stanca dal lavoro, cucinando e preparando il bucato.



Rent a Girlfriend - stagione 3 (7 luglio)



Il 7 luglio ritorna con la terza stagione la commedia romantica Rent a Girlfriend, adattamento del manga di Reiji Miyajima, pubblicato in Italia da J-Pop.Dopo essere stato lasciato dalla compagna,cerca di alleviare la sua sofferenza utilizzando un'app per noleggiare una fidanzata online:. Lei è bella e dolce, e riesce a fare subito breccia nel cuore del protagonista.

Quando Kazuya legge le recensioni di altri utenti su di lei, si rende conto che il suo carattere è solo di facciata e che lo ha ingannato. Sentendosi offesa, Chizuru lo accusa di essere un ipocrita. Il litigio viene interrotto quando il protagonista viene a sapere che la nonna è stata ricoverata d'urgenza.



I due si dirigono in ospedale e nel vedere la nonna in salute, il giovane le rivela che Chizuru è la sua nuova fidanzata. Da una semplice bugia, Kazuya e Chizuru iniziano ad avvicinarsi poco alla volta.



Cardfight!! Vanguard: Will+Dress - stagione 3 (7 luglio)



Parte del franchise multimediale, che comprende giochi di carte collezionabili, videogiochi e manga,è la serie anime più recente, che si pone come sequel diretto diIl protagonista di OverDress è, un ragazzo timido, che è spesso vittima dei continui scherzi delle sorelle, sempre più invadenti, tanto che un giorno fugge di casa.

In questa situazione, il giovane incontra Megumi Okura, che lo introduce al mondo del gioco di carte Cardfight Vanguard, facendolo entrare nel Team Blackout. Yu-Yu conosce i vari membri della squadra e poco alla volta rimane affascinato dal mondo di Cardfight Vanguard.



In Will+Dress, Yu-Yu e i compagni del Team Blackout partecipano ad un nuovo torneo, che determinerà chi sarà il giocatore più forte di Cardfight Vanguard.



TenPuru (8 luglio)



Tratto dal manga di Kimitake Yoshioka, già co-autore di(serializzato in Italia a partire dallo scorso marzo da RW Edizioni),è una commedia che ha per protagonista, che è cresciuto con l'insegnamento del padre secondo cui nessuno può vivere da solo.

Consapevole che le parole del padre non traspirano buone intenzioni, il protagonista decide di dimostrargli il contrario. Il destino, però, ha piani ben diversi. Quando Akegami incontra una donna, una serie di pensieri impuri gli balenano in testa; motivo per cui decide di diventare monaco buddhista, ma il tempio dove entra è abitato da sole donne.



Liar, Liar (8 luglio)



è uno studente modello che è riuscito ad entrare nella prestigiosa scuola Academy Island, costruita su un'isola artificiale. A differenza di molti istituti, gli studenti si sfidano in giochi per ambire alla, che designa chi è il miglior giocatore dell'istituto.

Da poco iscritto, Hiroto riesce a fare qualcosa di incredibile: vince contro Sarasa, la campionessa in carica, ottenendo in poco tempo l'ambito titolo. La vittoria, però, è stata solo un colpo di fortuna, per questo il protagonista dovrà continuare a mentire, se non vuole perdere la Seven Star.



My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1 (8 luglio)



muore per il troppo lavoro, ma la sua vita continua in un mondo fantasy con elementi GDR.

Qui il protagonista si rende conto che nonostante i nemici uccisi e l'esperienza ottenuta, non riesce a salire oltre il livello 1; in compenso, ha un'abilità che gli permette di ottenere armi ed equipaggiamenti unici dai nemici sconfitti, con cui può aumentare notevolmente le sue statistiche e affrontare anche le creature più temibili.



My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1 arriverà in simulcast l'8 luglio, ma nei prossimi mesi estivi è previsto anche il debutto del doppiaggio italiano.



Classroom for Heroes (9 luglio)



si è da poco iscritto alla: una scuola fondata anni prima dell'inizio degli eventi da un Eroe che ha sconfitto il Signore dei Demoni, per formare nuovi eroi che dovranno difendere il mondo.

Benché sia una matricola, Blade ha un potere combattivo che eguaglia quello di Arnest Flaming, la miglior studentessa dell'istituto, conosciuta da tutti come l'Imperatrice delle Fiamme. Arnest sarà costretta a guidare e a sorvegliare il nuovo studente.



Classroom for Heroes è la trasposizione della light novel di Haruyaki Morisawa e Shin Araki, la cui regia è stata affidata a Keiichiro Kawaguchi, regista di Spy Classroom (disponibile sul canale a pagamento ANiME GENERATION di Prime Video).



Dragon Ball Super: Super Hero (12 luglio)

Lo scorso anno, Crunchyroll ha portato nei cinema italiani Dragon Ball Super: Super Hero, l'ultimo film del manga di Akira Toriyama. Finalmente, Dragon Ball Super: Super Hero arriva anche in streaming, sia in lingua originale con sottotitoli in italiano, che in versione doppiata.



Magenta, figlio del Generale Red, ha tenuto in vita l'organizzazione criminale del Fiocco Rosso, mascherata agli occhi di tutti come azienda farmaceutica. Il nuovo comandante ha continuato a puntare sulla produzione dei cyborg, per questo chiede aiuto al dr Hedo, nipote di Gelo, il quale, però, non condivide gli ideali di distruzione del nonno.

Tuttavia, Magenta è riuscito a convincere lo scienziato facendogli credere che i Guerrieri Z siano in realtà dei criminali. Hedo crea gli androidi Gamma 1 e Gamma 2, che fungono da supereroi che devono difendere la Terra. Piccolo, a cui è stato affidato l'addestramento di Pan, ha notato che il Red Ribbon è ritornato per portare disordine nel mondo, ma Goku e Vegeta sono irreperibili, in quanto si stanno allenando con Broly sul pianeta di Beerus.



L'unico che può risolvere la situazione è Gohan, che molto presto si ritroverà ad affrontare un nemico che credeva sconfitto da tempo.



Per scoprire se anche questa volta i Guerrieri Z hanno avuto la meglio, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero.



Bungo Stray Dogs - stagione 5 (12 luglio)



Dopo essere stato cacciato dall'orfanotrofio perché considerato la causa di una serie di misteriosi avvenimenti,è costretto a vagare per la città senza una dimora.

Un giorno, salva dall'annegamento Osamu Dazai, un detective alquanto eccentrico, appassionato di soprannaturale, che sta indagando su una tigre bianca, il vero colpevole degli strani avvenimenti dell'orfanotrofio. Atsushi decide di aiutare il nuovo amico a risolvere il caso: entra in questo modo a far parte dell'Agenzia di Detective Armati, composta da persone dotate di poteri soprannaturali.



Lo scorso gennaio è arrivata in simulcast la stagione 4 di Bungo Stray Dogs, adattamento dello studio Bones del manga di Kafka Asagiri e Sango Harukawa, edito in Italia da Panini Comics: i membri dell'Agenzia di Detective Armati vengono ingiustamente accusati dell'omicidio di funzionari governativi.

Non dovremo aspettare molto per vedere il ritorno degli investigatori dotati di capacità uniche, perché il 12 luglio inizierà il simulcast della stagione 5 di Bungo Stray Dogs.



TONIKAWA: Over The Moon For You - High School Days (12 luglio)



Arrivato per la prima volta in simulcast nel 2020,(adattamento del manga di Kenjiro Hata) si focalizza su un giovane che si ritrova improvvisamente sposato con la persona dei suoi sogni.è uno studente modello che ha programmato già la sua vita, ma ogni sua aspettativa viene stravolta quando un giorno, tornando a casa, incrocia la bella

Nell'avvicinarsi a lei per conoscerla, viene investito da un camion, ma il tempestivo intervento della ragazza gli salva la vita. Poco prima di perdere i sensi e di essere portato in ospedale, Nasa chiede a Tsukasa di uscire insieme: lei accetta, a condizione che prima si sarebbero dovuti sposare.



Da quel giorno, il giovane non ha più rivisto la ragazza, almeno fino a quando lei non bussa alla sua porta, affermando di essere sposati.



Il prossimo 12 luglio arriva in contemporanea con il Giappone il primo di quattro episodi dell'ONA High School Days, in cui Nasa deve tenere un corso di programmazione in una scuola femminile.



Saint Cecilia and Pastor Lawrence (12 luglio)



è il pastore di una piccola e tranquilla cittadina, che aiuta i parrocchiani bisognosi portandoli da, la Santa amorevole della chiesa, che ascolta i loro problemi e cerca di dare degli utili consigli. Quando i fedeli lasciano la chiesa, Cecilia ne approfitta per dormire, almeno fino all'arrivo dei prossimi visitatori. Mentre lei riposa, Lawrence è costretto a prendersi cura da solo della parrocchia.

I due, vivendo sotto lo stesso tetto, impareranno a conoscersi poco alla volta e si avvicineranno sempre di più; ma con il tempo, i sentimenti della Santa andranno ben oltre la semplice amicizia.



Saint Cecilia and Pastor Lawrence è l'adattamento del manga di Hazano Kazutake, che in precedenza ha curato i disegni del primo volume della light novel The Angel Next Door Spoils Me Rotten, il cui anime è disponibile su Crunchyroll.



The Devil is a Part-Timer 2 - parte 2 (13 luglio)



Benché al momento non sia ancora disponibile la prima stagione, lo scorso anno è arrivata in streaming la prima parte della seconda di, che potremmo definire un isekai al contrario., il Signore dei Demoni, vuole conquistare tutti i territori di Ente Isle, insieme ai suoi sottoposti, ma l'avanzata viene ostacolata da un gruppo di eroi guidato da

Temendo la sconfitta, Satan decide di ritirarsi in un'altra dimensione, insieme al suo fedele generale Alsiel, con la promessa di fare ritorno quando sarà più forte. Il protagonista ed il suo compagno raggiungono la Tokyo dei giorni nostri, privi dei loro poteri. Subito i due si imbattono nelle difficoltà quotidiane, come trovare una casa o pagare le spese necessarie per sopravvivere.



Per questo motivo, Satan inizia a lavorare in un fast food locale, mentre Alsiel si occupa delle faccende domestiche. Poco alla volta, il Signore dei Demoni matura il pensiero di conquistare la Terra con il suo lavoro, scalando i ranghi dell'azienda.

La pacifica vita che Satan e Alsiel hanno trovato viene stravolta quando arriva Emilia, più determinata che mai a fermare i loro folli piani di conquista.



Link Click - stagione 2 (14 luglio)



Ilnon è un negozio di fotografia come gli altri.i proprietari, sono dotati di un potere che permette loro di entrare nelle fotografie e di riviverne gli eventi: lo usano per cercare di capire come risolvere i problemi dei loro clienti.

Siccome i due sono in grado di viaggiare nel tempo, devono stare attenti a ciò che fanno, evitando di farsi coinvolgere troppo da ciò che vivono, perché le loro azioni potrebbero cambiare per sempre il futuro.



Nel 2022 si è aggiunta alla libreria Crunchyroll la prima stagione della produzione cinese Link Click, che dallo scorso gennaio è disponibile anche con doppiaggio italiano. A luglio, invece, inizierà il simulcast della seconda stagione di Link Click; ancor prima della pubblicazione ufficiale, Crunchyroll ha già annunciato che nel corso dell'estate sarà disponibile anche il doppiaggio italiano dei nuovi episodi.



Yohane The Parhelion: Sunshine in the Mirror



L'estate di Crunchyroll è iniziata con(spin-off in chiave fantasy di Love Live! Sunshine!!), il cui primo episodio è arrivato in simulcast il 26 luglio.

Yoshiko Tsushima è nata e cresciuta nella città portuale di Numazu, ma non si è mai sentita parte della comunità. Per questo motivo, Yoshiko intraprende un'avventura per cercare il suo vero posto nel mondo.