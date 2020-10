Crunchyroll: Burn the Witch e gli altri anime da seguire ad ottobre 2020

Non è un caso se molti considerano Crunchyroll il miglior servizio streaming per gli appassionati di anime: la piattaforma può vantare una vasta libreria, con titoli di vario genere. Inoltre, tutti gli abbonati possono seguire le nuove serie annunciate in contemporanea con la messa in onda giapponese; in alternativa, è possibile vedere la puntata gratis dopo una settimana.



Nell'ultimo periodo, Crunchyroll ha anche iniziato a produrre serie con il marchio Crunchyroll Originals; alcuni di questi sono già arrivati e sono riusciti a conquistare il pubblico, come Tower of God e The God of High School. Recentemente, la piattaforma ha presentato il palinsesto della stagione autunnale: scopriamo quali sono gli anime da seguire in simulcast e quali da recuperare ad ottobre.



Jujutsu Kaisen (2 ottobre)



Le emozioni negative come il rimorso, la vergogna, e il rancore a lungo andare possono portare alla nascita delle, che infestano il mondo e si celano nella vita quotidiana delle persone. Le entità negative possono portare persino alla morte. Il protagonista di Jujutsu Kaisen è, uno studente dalla buona prestanza fisica, che è molto ambito dai club sportivi della scuola, ma che respinge costantemente le offerte.

Yuji preferisce trascorrere i pomeriggi con i membri del Club di Ricerca dell'Occulto, in modo da poter uscire da scuola in tempo per andare a trovare il nonno in fin di vita, a cui promette di aiutare sempre il prossimo, per morire circondato da persone che ama e che lo amino. Dopo la morte del nonno, il protagonista scopre che i membri del club sono riusciti ad entrare in possesso di un oggetto maledetto e senza rendersene conto hanno evocato una potente Maledizione che sta infestando la scuola.



Quando vede gli amici in pericolo, Yuji agisce d'impulso ed ingoia il talismano maledetto: un dito di Ryoumen, noto come lo Spettro Bifronte, un tempo uno dei demoni più temuti.

Il ragazzo ottiene un potere senza eguali con cui riesce a salvare gli amici, ma viene maledetto a sua volta: ora deve convivere con il demone. Grazie all'aiuto del potente stregone Gojo Satoru, l'eroe entra a far parte della Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un'organizzazione che ha il compito di fermare le maledizioni. In quanto essere umano maledetto, Yuji è l'unica arma in grado di epurare il male dal mondo.



Jujutsu Kaisen è la trasposizione realizzata dallo studio MAPPA dell'omonimo manga di Akutami Gege, pubblicato in Italia da Panini Comics.



Burn the Witch (2 ottobre)



è un nome noto nel mondo dell'intrattenimento giapponese, in quanto autore di, uno dei manga più acclamati degli ultimi anni, nonostante il finale non abbia accontentato del tutto i fan. Dopo un periodo di pausa successivo al termine della sua opera più importante, il mangaka è tornato sulle scene con il one-shot, pubblicato su Weekly Shonen Jump nel 2018.Sebbene molti fossero convinti che l'autore non avrebbe portato avanti il racconto, lo scorso marzo è stata annunciata una trasposizione animata di Burn the Witch ed il prosieguo del manga; ma Kubo stesso ha dichiarato che non sarà un'opera longeva e che potrebbe durare meno del previsto.

Tra il 24 agosto ed il 13 settembre sono stati pubblicati i primi tre capitoli della "prima stagione" (disponibili anche su MangaPlus), e in attesa di scoprire quando debutterà la seconda parte, i fan possono ingannare l'attesa vedendo la pellicola divisa in tre episodi di Burn the Witch di Studio Colorido (lo stesso di Penguin Highway) su Crunchyroll a partire dal 2 ottobre.



Gli eventi si svolgono a Londra, dove la maggior parte delle morti sono causate dai draghi, esseri invisibili a gran parte degli abitanti. Gli unici a poter vedere le creature fantastiche sono i cittadini della Londra "Celata", ma solo pochi tra streghe e stregoni hanno le capacità necessarie per avvicinarsi a loro.

Tra questi vi sono le streghe Noel Niihashi e Ninny Spangcole, le quali lavorano per la Wing Bind, un'organizzazione che ha il compito di conservare e tenere sotto controllo i draghi, garantendo la tranquillità a tutti.



Yashahime: Princess Half-Demon (3 ottore)



Non con poche sorprese, lo scorso maggio lo studio d'animazioneha annunciato, sequel spin-off di, a cui ha collaborato anche la mangakaLe gemelle mezzo-demone, figlie di, vengono separate da un improvviso incendio divampato in una foresta. Nel tentativo di ricongiungersi alla sorella, Towa si addentra in un misterioso tunnel e viene teletrasportata nel Giappone dei giorni nostri. Il passaggio si chiude subito dopo.

Bloccata nel Giappone contemporaneo, Towa viene accolta da Sota, fratello minore di Kagome, e dalla sua famiglia. Trascorrono dieci lunghi anni prima che il tunnel possa riaprirsi, e finalmente la ragazza può ricongiungersi con la sorella. In questo periodo, però, è cambiato tutto: ora Setsuna è una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku e non ricorda più la sorella.



Con l'aiuto di Moroha, figlia di Inuyasha e di Kagome, Towa e Setsuna intraprenderanno un'avventura che le porterà a viaggiare tra le due ere per recuperare un passato che sembra essere ormai perduto.



Noblesse (7 ottobre)



Dopoe The God of High School, arriva su Crunchyroll un altro Original tratto da un manhwa:, adattamento del fumetto coreano di. Dopo aver curato l'ONA(al momento non disponibile con sottotitoli in italiano),ha deciso di realizzare anche una serie.

Dopo un lungo sonno durato 820 anni, Raizel si risveglia. Questi è un Noblesse, ovvero un Nobile purosangue e difensore dei suoi simili. Per proteggere il suo signore, il servitore Frankenstein lo iscrive al liceo Ye-Ran: qui Raizel può conoscere lo stile di vita degli umani. Tuttavia, l'organizzazione segreta Union vuole conquistare il mondo e cerca di intralciare l'operato del protagonista inviando umani modificati.



Grazie al suo potere, Raizel difende le persone a cui tiene. Nel corso degli episodi (di cui non conosciamo il numero esatto) si scopriranno i segreti dietro il lungo letargo di Raizel.



ONE PIECE - Saga di Alabasta



Uno degli annunci più importanti fatti da Crunchyroll Italia è stato l'acquisizione dei diritti di distribuzione di ONE PIECE. La serializzazione dell'adattamento del manga di Eiichiro Oda è iniziata con la(l'ultima attualmente in corso) disponibile in simulcast prima agli abbonati e dopo una settimana gratuita.La piattaforma, però, ha specificato che le altre saghe di ONE PIECE verranno aggiunte di volta in volta: di fatti, dopo l'arrivo delle avventure nell'East Blue, nel corso di settembre è stata aggiunta anche la, una delle più apprezzate dal pubblico.

La Ciurma di Cappello di Paglia, con il supporto della principessa Bibi, raggiunge Alabasta, un regno desertico, ormai in crisi a causa della scarsità d'acqua e prossimo ad una rivoluzione interna: i cittadini danno la colpa ai regnanti per la mancanza di acqua.



Da tempo, nel regno comanda Crocodile, membro della Flotta dei Sette e capo dell'organizzazione criminale Baroque Works, che ha organizzato un subdolo piano per far cadere il governo e per ottenere l'Arma Ancestrale Pluton.

Durante l'avventura, la ciurma dei Mugiwara dovrà evitare che scoppi una rivolta che possa far cadere il regno, combattendo contro i vari membri della Baroque Works. Rufy, invece, dovrà affrontare il pericoloso Crocodile, il quale ha ingerito il Frutto del Diavolo Sand Sand. Durante gli eventi di Alabasta, faremo la conoscenza di Nico Robin, futuro membro della ciurma di pirati più scalmanata di sempre.