Crunchyroll chiude l'anno con pochi anime, ma che anime!

Negli ultimi mesi, Crunchyroll ci ha regalato più di qualche emozione, tra nuovi simulcast e graditi ritorni, come Jujutsu Kaisen, Spy x Family, e il tanto atteso finale di Attack on Titan (per scoprire come si è conclusa la storia, potete leggere la nostra recensione di Attack on Titan - The Final Season). Ormai è consolidato il fatto che il catalogo anime della piattaforma arancione sia il più vasto attualmente disponibile ed ogni mese si amplia sempre di più. A novembre, infatti, oltre alle produzioni trasmesse in contemporanea con il Giappone, ne sono arrivate delle nuove da vedere in streaming: benché siano poche, scopriamo cosa recuperare a dicembre su Crunchyroll.



My Hero Academia: UA Heroes Battle



Il 30 novembre è arrivato in streaming l'ultimo OVA di My Hero Academia,, dopo aver debuttato nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso ottobre.Gli eventi si svolgono durante la quinta stagione. Nel periodo invernale, gli studenti della 1-A sono costretti a restare nei i loro dormitori, per motivi di sicurezza.

Tra giornate che sembrano non finire mai, arriva a risollevare l'umore Mirio Togata (Lemillion), che ha portato con sé Heroes Battle, un gioco di carte creato dal dipartimento di supporto. Midoriya e gli altri hanno finalmente un modo per distrarsi, ma molto presto si rendono conto che Heroes Battle è ben più di un semplice gioco di carte.



Suzume

Suzume è una liceale come tante, la quale un giorno incontra Sota, un misterioso ragazzo che afferma di essere alla ricerca di un'area in rovina ormai da tempo, senza dare spiegazione.



Incuriosita, la protagonista decide di raggiungere la zona: qui trova una porta che si apre ad una meravigliosa realtà a cui non riesce ad accedere, ed una misteriosa pietra, che al tocco della ragazza si tramuta in un gatto bianco.

Suzume non sa che quello è solo l'inizio del viaggio che la porterà ad esplorare il Giappone al fianco di Sota, conoscendo nuove persone e le loro storie, per chiudere altre porte che sono la causa principale delle catastrofi che si verificano in tutta la nazione.



A gran sorpresa, il 17 novembre ha debuttato in streaming su Crunchyroll (anche con doppiaggio italiano) Suzume, l'ultima pellicola diretta da Makoto Shinkai, che è arrivata nelle sale cinematografiche italiane lo scorso aprile.



Se siete curiosi di approfondire di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Suzume.