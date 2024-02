Crunchyroll: anche a febbraio non rimarrete affamati di anime

L'inverno di Crunchyroll è iniziato con il piede giusto: tra i numerosi titoli annunciati, abbiamo infatti potuto vedere il debutto dell'atteso adattamento di Solo Leveling (qui potete recuperare le nostre impressioni su Solo Leveling) e di Bucchigiri?!, il nuovo anime original di MAPPA. Eppure, sembra che la piattaforma streaming arancione fosse ancora pronta a sorprenderci: nelle ultime settimane, infatti, sono stati annunciate nuove serie in simulcast, tra cui la terza stagione di Blue Exorcist. Scopriamo, dunque, quali sono gli altri anime da recuperare in streaming su Crunchyroll a febbraio.



Blue Exorcist - Shimane Illuminati Saga



Umani e demoni hanno sempre vissuto in due mondi diversi: rispettivamente, in quelloe in quello. Un demone può viaggiare tra i mondi solo impossessandosi di un umano, sempre che non si imbatta in un esorcista, un essere umano addestrato nella cattura dei demoni.

Per anni, Satana, sovrano di Gehenna, ha cercato di impossessarsi di un ospite adatto per conquistare Assiah, ma inutilmente. Gli eventi ruotano attorno a Rin Okumura, un ragazzo che non ha mai conosciuto i genitori, se non il padre adottivo, l'esorcista Shiro. Quando suo padre perde la vita nel tentativo di salvarlo da un gruppo di demoni. Rin scopre di essere il figlio illegittimo di Satana: decide quindi di diventare un esorcista e di eliminare i demoni che minacciano il mondo.



Nel 2011 è stato trasmesso sulle emittenti televisive giapponesi Blue Exorcist, adattamento del manga di Kazue Kato; nel 2017, invece, ha debuttato la seconda stagione, entrambe realizzate da A-1 Pictures. Dopo anni di silenzio, nel 2022 è stato annunciato che la serie sarebbe ritornata in vita grazie allo studio VOLN, con la terza stagione Shimane Illuminati Saga. Dopo una lunga attesa, la terza stagione di Blue Exorcist ha finalmente debuttato in simulcast il 6 gennaio.



Kingdom - stagione 5



Il 6 gennaio è tornata in simulcast con la stagione 5 la longeva serie, trasposizione del manga storico di Yasuhisa Hara.Gli eventi si svolgono nel pieno del periodo degli Stati Combattenti, un'epoca che ha spaccato la Cina per gli incessanti scontri.

Shin è uno schiavo che si allena incessantemente insieme al suo miglior amico Piao per diventare un giorno un grande generale. I loro sogni vengono infranti quando Piao viene portato via per lavorare come servo nella corte del re. Dopo tempo, Piao ritorna morente da Shin, affidandogli un importante compito: prendersi cura di Yan Zheng, il principe ereditario del regno cinese.



The Strongest Tank's Labyrinth Raids



è un tank che si è unito al gruppo dell'eroe, con cui partecipa alle incursioni negli intricati dungeon, per trovare uno specifico tesoro che possa aiutare la sorella a guarire da una misteriosa malattia.

Un giorno, dopo aver fallito una spedizione, il Nostro viene allontanato dall'eroe stesso, con la scusa di non conoscere le sue abilità. Il protagonista, dunque, decide di fare ritorno a casa dalla sorella. Nel tragitto, Rud salva una ragazza, che scopre avere un'abilità particolare che gli permette di scoprire qual è il suo vero potenziale: ha una difesa pari a 9999, ed è praticamente imbattibile.



Il 6 gennaio è iniziato il simulcast del fantasy The Strongest Tank's Labyrinth Raids.



Mr. Villain's Day Off



Il generale di un'organizzazione malvagia aliena, che vuole conquistare la Terra, vuole trascorrere il suo giorno di riposo in totale tranquillità, senza pensare al lavoro.

Per questo, nessuno gli priverà il piacere di degustare un buon gelato, o di andare a vedere i panda allo zoo, neanche i Ranger, gli eroi che difendono la Terra.



Lo scorso 7 gennaio è andato in onda il primo episodio della commedia Mr. Villain's Day Off, in contemporanea con la messa in onda giapponese.



'Tis Time for "Torture," Princess



Dopo essere stata rapita dall'esercito demoniaco, la Principessa protagonista è costretta a subire le torture di, la quale vuole ottenere informazioni preziose.

Tuttavia, le torture finiscono per avere sempre dei risvolti comici.

L'8 gennaio è iniziato il simulcast della commedia fantasy ‘Tis Time for "Torture", Princess.



The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash



Il 12 gennaio è andato in onda il primo episodio dell'isekaiDopo essere morta, la protagonista rinasce in un mondo fantasy nel corpo di, una domatrice. Tuttavia, Ivy non è unaprovetta, non riuscendo a controllare né i mostri né gli animali, motivo per cui viene allontanata dalla sua famiglia.

Costretta a sopravvivere da sola, la protagonista un giorno incontra Sora, un piccolo slime, nonché unico essere vivente con cui i suoi poteri hanno effetto. Ivy e Sora intraprenderanno un viaggio raccogliendo rifiuti per sopravvivere ogni giorno.



Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!



ha un potere che gli permette di leggere la mente delle persone solo toccandole; questo, però, lo porta a stare lontano dai luoghi affollati.

Un giorno, Kiyoshi decide di dare una sbirciatina ai sentimenti del collega Yuichi Kurosawa, scoprendo che è attratto da qualcuno che lavora nel suo stesso ufficio. Molto presto, il protagonista si rende conto che Yuichi è in realtà innamorato di lui.



Cherry Magic è una nuova commedia romantica con elementi fantasy, che è arrivata in simulcast il 10 gennaio.



Snack Basue



Nel quartiere di Susukino si trova lo, un locale gestito da

Le due proprietarie intrattengono in maniera divertente i loro ospiti.

La commedia Snack Basue è iniziata lo scorso 12 gennaio.



Cardfight!! Vanguard: Divinez



Il 12 gennaio è iniziata la nuova serie di Cardfight!! Vanguard,Le carte note comehanno la capacità di cambiare il destino, per questo motivo vennero affidate a sei combattenti, che si sarebbero affrontati per poter esaudire un desiderio.

In questo contesto seguiamo le vicende di Akina Myodo, che per aiutare la sorella dalla salute fragile è pronto ad affrontare i più agguerriti guerrieri ed esaudire il suo desiderio.



Theatre of Darkness: Yamishibai - stagione 12

Al calare del sole, un misterioso uomo con una maschera gialla si reca nei luoghi dove si riuniscono i bambini e con il suo kamishibai (un teatrino di carta) racconta loro delle inquietanti storie, alcune delle quali ispirate dalle leggende metropolitane.