Crunchyroll: una mare di anime in streaming per novembre 2022

L'autunno è iniziato in maniera a dir poco spettacolare: dal ritorno di My Hero Academia, Mob Psycho 100, e Spy x Family, fino al debutto del tanto atteso Chainsaw Man (qui potete recuperare la nostra recensione dell'ultimo episodio di Chainsaw Man), senza dimenticare, ovviamente, gli altri numerosissimi titoli arrivati in simulcast solo ad ottobre. Eppure, Crunchyroll sembra non essersi ancora fermato: non abbiamo avuto neanche il tempo di iniziare a vedere i primi episodi delle tante produzioni uscite nel corso del mese (per maggiori informazioni vi consigliamo di scoprire quali sono le altre serie arrivate su Crunchyroll ad ottobre 2022), che ne ne sono state annunciate e pubblicate delle nuove.



All Saints Street (11 novembre)



Nell'appartamento 1031, ad, convivono inquilini alquanto bizzarri: il demone, che ha raggiunto la Terra perché affascinato dagli umani; il suo amico vampiro; il lupo mannaro; gli angeli; la mummia

Quello che gli inquilini non sanno è che in Neil, in realtà, dimora il devastante potere del Signore dei Demoni.



All Saints Street è un ONA che adatta le vicende del manhua Wan Sheng Jie. La serie è composta da tre stagioni, l'ultima delle quali è andata in onda lo scorso gennaio: al momento non sappiamo con esattezza se dall'11 novembre saranno disponibili su Crunchyroll tutte le stagioni o solo la prima, dovendo quindi aspettare per vedere le altre.



KanColle: Let's Meet at Sea (3 novembre)



Trasposizione del browser-game di Kadokawa Games,è ambientato in un mondo in cui i sette mari sono minacciati dalla. Le uniche in grado di fermarla sono le Kanmusu: un gruppo di ragazze in cui albergano gli spiriti di potenti navi da guerra della flotta giapponese, che possono padroneggiare al meglio indossando particolari equipaggiamenti.

Fubuki è una giovane cacciatorpediniere che si è da poco iscritta all'accademia, ma suo malgrado viene buttata subito nel cuore dell'azione. Dopo essere scampata ad un attacco distruttivo, Fubuki decide di diventare più forte per riuscire a sconfiggere i pericoli della Flotta Abissale.



Nel 2015 è arrivato su Crunchyroll, in contemporanea con il Giappone, KanColle: Kantai Collection, dello studio Diomedéa, lo stesso di Ahiru no Sora. Il prossimo 3 novembre, invece, debutterà la seconda stagione, KanColle: Let's Meet at Sea, questa volta a cura di ENGI, lo studio che ha realizzato Uzaki-chan wants to hang out!



Arknights: Prelude to Dawn



Tratta dal tower defense per dispositivi mobile, la serie(che ha debuttato su Crunchyroll il 28 ottobre) è ambientata su un pianeta Terra completamente devastato da inspiegabili catastrofi naturali.

Per sopravvivere alle calamità, gli umani si sono asserragliati in città semoventi, sviluppate nel corso degli anni grazie all'energia ricavata dall'Originium: un minerale recuperato nei luoghi in cui si sono abbattute le catastrofi. Il materiale, però, ha portato allo sviluppo della Oripatia, una malattia che poco alla volta cristallizza i corpi dei malati, rendendoli altamente infettivi.



Per far fronte alla nuova minaccia, in molti paesi gli infetti vengono perseguitati, segregati e costretti al lavoro forzato. Gli oppressi decidono di opporsi al regime dittatoriale in cui vivono, con l'aiuto della casa farmaceutica Rhodes Island, che sta cercando di sviluppare una cura alla Oripatia.



Play it Cool, Guys



Tratto dal manga di Kokone Nata e realizzato dallo studio Pierrot, l'animeha debuttato in simulcast lo scorso 21 ottobre.

Soma Shiki, Hayate Ichikura, Shun Futami e Takayuki Mima sono quattro ragazzi che non hanno niente in comune, ma sono tutti estremamente maldestri.



È proprio la loro goffaggine ad essere al centro delle puntate dalla durata di circa 11 minuti: dal vestirsi in maniera sbagliata, al perdere il portafoglio, fino a non ritrovare la via di casa.



Dragon Goes House-Hunting



Dopo aver deluso i genitori per non aver protetto le loro uova, il dragoviene allontanato dalla famiglia. Ora, deve trovare una nuova casa, perché la vita si rivela più difficile del previsto: a differenza degli altri simili, lui è un drago buono, codardo e non molto forte; questo lo rende una preda perfetta per gli avventurieri che cercano un po' di gloria e per le altre creature che vogliono divorarlo.

Fortunatamente, un giorno Letty viene salvato da un'aggressione dall'elfo Dearia, un architetto e un agente immobiliare. Inizia così l'avventura del drago Letty e dell'elfo Dearia, alla ricerca di una casa che possa accogliere tutte le creature fantastiche in difficoltà.



L'anime di Dragon Goes House-Hunting ha debuttato lo scorso anno, rimanendo inedito in Italia fino allo scorso 18 ottobre, data in cui tutti gli episodi sono stati pubblicati su Crunchyroll.



More than a married couple, but not lovers



Il 9 ottobre è iniziato il simulcast della rom-com, tratto dal manga di Yuki Kanamaru (al momento inedito in Italia). Il licealepartecipa ad un corso scolastico obbligatorio di simulazione di matrimonio: gli studenti devono dimostrare di avere le capacità necessarie per poter convivere con un partner del sesso opposto, portando a termine una serie di obiettivi registrati su video.

Il giovane vorrebbe seguire il corso insieme alla compagna di classe Shiroi Sakurazaka, ma si ritrova a dover far coppia con Akari Watanabe, il suo esatto opposto, che, invece, avrebbe voluto studiare in compagnia di Minami Tenjin.



Quando scoprono che Shiroi e Minami fanno coppia, Jirou e Akari decidono di impegnarsi al massimo per un comune obiettivo: raggiungere la vetta della classifica, unico modo per poter cambiare partner.



Akiba Maid War



Nella primavera del 1999,si trasferisce nel quartiere di, dove spera di poter realizzare il suo sogno di diventare una maid in uno dei tanti locali della zona.

Qui riesce a farsi assumere al Ton Tokoton, dove lavora insieme a Ranko, una collega che non sorride mai. Nagomi non si lascia certo abbattere, perché la vita ad Akihabara è ben diversa da come se l'aspettava, ma è determinata a dare il massimo per rendere il Ton Tokoton il miglior locale del quartiere.



Il 6 ottobre è iniziato il simulcast di Akiba Maid War, il nuovo anime originale dello studio P.A. Works, prodotto da Cygames.



The Little Lies We All Tell



sono amiche inseparabili, che frequentano la stessa scuola. La loro amicizia si fonda su innocenti bugie, siccome ognuna di loro cela un oscuro segreto che la rende diverse da come appare agli occhi delle altre: una in realtà è un ragazzo con vestiti da studentessa.

Un'altra è una ninja in fuga che ha perso il suo clan; una è un'alieno; l'ultima, invece, è dotata di superpoteri. Basterebbe che uno di questi segreti venga a galla per stravolgere una solida amicizia e per mettere a repentaglio le sorti della Terra.



Il simulcast della commedia scolastica The Little Lies We All Tell (adattamento del manga di Madoka Kashihara) è iniziato il 15 ottobre.



Yowamushi Pedal: Limit Break



Nel 2013 ha debuttato lo spokon ciclistico, tratto dal manga di Wataru Watanabe, che ha riscosso un discreto successo, tanto che nel corso degli anni sono stati pubblicati film e live action.Benché il 9 ottobre sia arrivata su Crunchyroll la stagione 5 di Yowamushi Pedal, con il sottotitolo Limit Break, al momento sono disponibili in streaming solo le stagioni 3 e 4, ma non escludiamo che in futuro possano arrivare anche le mancanti.

Sakamachi Onda è un otaku che nella sua nuova scuola vorrebbe iscriversi ad un club di anime, per trovare amici con cui condividere la stessa passione, ma scopre con rammarico che è stato chiuso. Sakamachi decide dunque di cercare personalmente i membri del club, ma la ricerca non va a buon fine, così sale in sella alla sua bici per intraprendere un viaggio di 90 km da Akihabara e ritorno: un percorso che ha sempre fatto sin da quando era bambino.



Shunsuke Imaizumi è un giovane ciclista del primo anno che sta percorrendo la ripida salita nei pressi della scuola, e rimane particolarmente colpito dalla semplicità con cui il protagonista percorre quel tratto con una bicicletta da città. Shunsuke sfida il compagno di scuola, con la promessa che se dovesse perdere si unirà al club di anime: questo è solo il primo passo che porterà Sakamachi ad entrare nel mondo del ciclismo agonistico.



Golden Kamuy - Stagione 4



Gli eventi si svolgono nei primi anni del ‘900, al termine della guerra russo-giapponese.è un veterano, noto come l'per la sua ferocia sul campo di battaglia, che vuole trovare l'oro nell'Hokkaido per aiutare la vedova di un commilitone morto in guerra a ricevere le cure necessarie per una malattia degenerativa agli occhi.

Saichi non riesce a trovare la fortuna desiderata, ma un giorno sente il racconto di un uomo che ha rubato una cospicua quantità di oro agli Ainu (una tribù che vive nell'Hokkaido) e l'ha nascosta sull'isola del Giappone prima che venisse arrestato; l'uomo ha tatuato parti della mappa del tesoro sulle schiene dei suoi compagni di cella, con la promessa di dividere la fortuna qualora fossero riusciti ad evadere.



In un primo momento, l'avventuriero non crede alla storia, ma si ricrede quando scopre che l'uomo che l'ha raccontata ha una mappa tatuata sulla schiena. Saichi inizia così la caccia all'oro, al fianco della giovane cacciatrice Ainu Asirpa, che l'aiuterà ad affrontare l'inospitale territorio dell'Hokkaido. Tuttavia, i due dovranno competere con altri avventurieri che ambiscono al tesoro.



Golden Kamuy è il manga che ha decretato il successo di Satoru Noda (edito in Italia da J-Pop), da cui, nel 2018, lo studio d'animazione Geno Studio ha tratto un anime, arrivato in simulcast su Crunchyroll.

Il 3 ottobre ha debuttato in contemporanea con il Giappone la quarta stagione di Golden Kamuy, questa volta affidata a Brain's Base, lo stesso pool creativo che ha realizzato In/Spectre e To your Eternity.



Fruits Basket: Prelude



Nel 2019 è andato in onda (in simulcast su Crunchyroll) il remake di, trasposizione del manga di Natsuki Takaya. Dopo aver perso tragicamente entrambi i genitori,è rimasta da sola ed ha iniziato a vivere in una tenda, all'interno della proprietà della famiglia Soma. Un giorno, Tohru incontra i cugini Yuki e Shigure, a cui rivela di vivere nella loro proprietà; i due decidono dunque di ospitarla a casa.

Quando la sua vita sembra aver preso una piega migliore, la giovane scopre che sulla famiglia Soma pende una maledizione: quando uno dei membri viene abbracciato da una persona del sesso opposto, si trasforma in un animale dello zodiaco cinese.



Benché le tre stagioni di Fruits Basket siano una trasposizione del manga, non adattano la storia dei genitori di Tohru. Il film Prelude, arrivato in streaming il 13 ottobre, non è solo un riassunto degli eventi narrati nella serie, ma è anche un prequel che si focalizza sulla storia d'amore tra Kyoko e Katsuya: dopo essere stata abbandonata dalla famiglia, Kyoko decide di rinunciare agli studi, mettendo a repentaglio il proprio futuro. Ritorna sulla retta via quando incontra Katsuya, che ha da poco iniziato il suo tirocinio come insegnante.



The Millionaire Detective - Balance: Unlimited



Arrivato solo lo scorso 4 ottobre on demand,è una serie originale del 2020 di CloverWorks, diretta da Tomohiko Ito (regista delle prime due stagioni di Sword Art Online e di Hello World).

I detective Daisuke Kanbe e Haru Katu usano metodi di investigazione diversi, ma dovranno collaborare per risolvere i vari crimini: il primo è un milionario, che usa i suoi soldi per chiudere i casi; il secondo, invece, è un investigatore di vecchio stampo, che mette la giustizia davanti a tutto e non crede che i soldi risolvano ogni cosa.



Anche se sono uno l'opposto dell'altro, scontrandosi in continuazione, Daisuke e Haru devono usare le proprie capacità per assicurare i colpevoli alla giustizia.



Spy x Family - Doppiaggio italiano



Nel mese di luglio sono arrivate su Crunchyroll le prime serie doppiate:The Rising of the Shield Hero, My Dress-Up Darling e. Nelle ultime settimane, sulla piattaforma streaming sono arrivate nuove acclamate produzioni in italiano:La spiaè pronta a portare a termine qualunque missione che possa assicurare un giorno la pace tra, la sua nazione, e. Come ultimo incarico, la spia deve intrufolarsi ad Ostania per ottenere informazioni sul politico, che, tuttavia, appare in pubblico solo alla Eden Academy, la prestigiosa scuola del figlio.

Per questa missione, Twilight ha costruito la copertura perfetta: con l'identità di Loid Forger, uno stimato psichiatra, sposa Yor Briar, una dipendente comunale che ha finalmente trovato l'anima gemella, con cui adotta Anya, una brillante bambina di sei anni, che iscrive alla Eden Academy.



Loid non sa che non è l'unico a nascondere un segreto: Yor è un'assassina di Ostania nota come Thorn Princess. Anya, invece, è in grado di leggere nella mente delle persone e l'idea di avere delle spie come genitori la elettrizza. I Forger dovranno usare tutte le loro capacità per scongiurare una guerra tra due nazioni.



Il 14 ottobre ha debuttato il doppiaggio italiano di Spy x Family; inoltre, ricordiamo che da poche settimane è iniziato anche il simulcast della seconda parte della prima stagione.



Tokyo Revengers - Doppiaggio italiano



vive in un umile appartamento, ha pochi amici, ed ha un lavoro part-time che non lo appaga, ma lo umilia ogni giorno dovendo sempre scusarsi con il suo capo, molto più giovane di lui.

Quando sente al telegiornale della morte di Hinata Tachibana, unica ragazza che abbia amato veramente, e di suo fratello per mano della banda criminale Tokyo Manji, la notizia lo spiazza.



La sua vita viene stravolta quando cade sui binari di un treno, ma invece di morire si ritrova catapultato indietro nel tempo di 12 anni, quando frequentava le medie ed era popolare tra gli studenti. Dopo essersi reso conto che è tutto reale e che le sue azioni nel passato influenzano il futuro, Takemichi decide di arruolarsi nei Tokyo Manji, determinato a scalare i ranghi per salvare l'amata Hinata.

Lo scorso anno è arrivato in simulcast Tokyo Revengers, acclamato adattamento del manga di Ken Wakui per opera dello studio Lidenfilms (per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima stagione di Tokyo Revengers).



In attesa di vedere la seconda stagione, prevista per dicembre, a partire dal 17 ottobre sono disponibili su Crunchyroll i primi episodi doppiati in italiano di Tokyo Revengers.



Naruto Shippuden - Stagione 12



Da un anno a questa parte, ogni mese vengono aggiunte al catalogo Crunchyroll le varie stagioni di Naruto, unicamente sottotitolate in italiano. Lo scorso 6 ottobre, la piattaforma streaming si è arricchita con la stagione 12, ovvero lae dell'incontro del destino.

Scortato dalle sue guardie del corpo, Naruto raggiunge finalmente l'isola Tartaruga, dove dovrà allenarsi duramente con Killer Bee, forza portante dell'Ottocode, per controllare il potere distruttivo del Demone a Nove Code, la sua più grande forza, ma al contempo anche il suo punto debole.