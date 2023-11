Crunchyroll: a novembre tanti anime importanti e doppiaggi bomba

Come ormai accade ogni anno, Crunchyroll continua a sorprenderci con un parco titoli che diventa di mese in mese sempre più vasto. A settembre è iniziata la stagione autunnale, segnando il debutto di nuovi simulcast, tra ritorni e novità: basti pensare, ad esempio, a Shangri-La Frontier, o al ritorno di Spy X Family e di The Rising of the Shield Hero. Nonostante i numerosi annunci, la piattaforma streaming di Hime ne aveva ancora molti da fare: infatti, nel mese di ottobre si sono aggiunti al catalogo nuovi simulcast, tra cui la seconda stagione di Captain Tsubasa. Tuttavia, siamo convinti che nonostante le tante novità, i riflettori saranno rivolti tutti sul finale di Attack on Titan. Detto ciò, scopriamo cosa dobbiamo vedere e recuperare a novembre su Crunchyroll.



Attack on Titan Final Chapters Special 2 (4 novembre)



Nel corso degli anni, Attack on Titan è riuscito a conquistare l'interesse del pubblico con rivelazioni e colpi di scena sempre più incalzanti.

Il prossimo 4 novembre sarà trasmesso Attack on Titan Final Chapters 2, il capitolo conclusivo: potremo finalmente scoprire come si chiuderà la lunga guerra tra Eren, Mikasa, Armin e gli altri contro i temibili Giganti, per la salvezza del genere umano.



In attesa di scoprire come si chiude la storia, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Attack on Titan Final Chapters 1.



Power of Hope - Precure Full Bloom



Parte del franchise, creato da Izumi Todo, pseudonimo dietro cui si cela un pool creativo di Toei Animation,è la quarta serie del longevo maho shojo.Un giorno,trova in biblioteca il misterioso libro. Qui, la protagonista incontra, due creature provenienti dal regno di, che chiedono il suo aiuto per salvare il loro mondo ormai in rovina a causa dell'operato della

L'unico modo per farlo è ritrovare i 55 Pinky del Dream Collet, di cui vogliono impossessarsi i nemici, perché una volta riuniti possono esaudire qualunque desiderio. Nozomi accetta di aiutare i due, i quali le donano la capacità di trasformarsi in Cure Dream. Mentre Nozomi è alla ricerca dei Pinky, dovrà trovare quattro fedeli compagne che l'aiuteranno ad affrontare le temute creature note come Incubi, che hanno iniziato ad infestare il mondo terreno.



Per celebrare il 20esimo anniversario della nascita del franchise Pretty Cure, Toei Animation ha collaborato con Studio DEEN per la realizzazione di una serie sequel/spin-off: Power of Hope - Precure Full Bloom, che ha debuttato lo scorso 7 ottobre, anche in simulcast su Crunchyroll.

Il nuovo anime segue le vicende di Nozomi e delle sue compagne di numerose avventure diventate ormai adulte, tra lavoro e vita privata.



Kawagoe Boys Sing



è un ex membro di un coro, che ormai da tempo canta da solo nella sua stanza. La sua vita prende una svolta inaspettata quando un giorno incontra, un giovane ex direttore d'orchestra che è stato allontanato a causa del suo atteggiamento troppo aggressivo nei confronti degli strumentisti.

Haruo cerca di coinvolgere Dei nel suo progetto di fondare un coro di voci maschili all'accademia di Kawagoe, per vincere il Concorso Nazionale di Cori Maschili: unico modo che ha per essere riammesso come direttore d'orchestra.



Dopo aver riunito cantanti provetti, iniziano ad emergere le prime difficoltà: l'incompatibilità tra i membri del coro ed il direttore d'orchestra, che non perde occasione di offendere. Tuttavia, il fascino di Haruo riesce a rendere ancora più partecipi i coristi.





Kawagoe Boys Sing è il primo anime del neonato studio d'animazione evg, la cui serializzazione è iniziata lo scorso 9 ottobre.



Let Me Check the Walkthrough First



Serie di produzione cinese, l'isekaiha debuttato in patria nel corso del 2022, ma solo lo scorso 6 ottobre è iniziata la messa in onda sulle emittenti televisive giapponesi; Crunchyroll porta l'anime in contemporanea con la serializzazione nipponica.

Liu Yinuo viene evocata per sbaglio nel mondo di un videogioco. La protagonista dovrà collaborare con Tian Enya, usando tutte le sue conoscenze da videogiocatrice provetta per liberare il mondo dalle forze del male, con la speranza di poter fare ritorno a casa.



Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me



sono l'uno l'opposto dell'altra: lui è cupo e poco socievole a scuola; lei, invece, è di nobili origini ed è molto popolare.

Dopo aver perso una scommessa, Ryuto chiede a Runa di uscire insieme; lei accetta. Questo è solo l'inizio della nascita del rapporto tra i due, che si svilupperà poco alla volta, accettando le reciproche differenze.



Lo scorso 6 ottobre è iniziato il simulcast della commedia romantica Our Dating Story: The Experienced You and The Inexperienced Me.



The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You

Tratto dall'omonimo manga di Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa, The 100 Girlfriends è la storia di un ragazzo sfortunato in amore, che si ritroverà ad avere 100 anime gemelle. Al termine delle medie, Rentaro Aijo confessa i suoi sentimenti alla persona di cui è innamorato, ma viene respinto: questo segna il centesimo rifiuto consecutivo per lui.

Disperato per la sua situazione amorosa, Rentaro si reca al santuario per pregare il Dio dell'Amore affinché lo aiuti a trovare finalmente l'anima gemella. La divinità ascolta le sue preghiere, ma fraintende la richiesta: al liceo, il protagonista troverà 100 anime gemelle.



Scettico, Rentaro si ricrede non appena inizia il nuovo anno scolastico: le prime compagne di scuola si dichiarano a lui. Tuttavia, il giovane scopre che la divinità ha omesso che se una delle ragazze non dovesse riuscire ad avere una relazione con lui, morirà. Per evitare che ciò accada, Rentaro è costretto ad avere 100 relazioni amorose differenti.



Il simulcast di The 100 Girlfriends è iniziato l'8 ottobre.



Umamusume: Pretty Derby - stagione 3



In un mondo parallelo in cui famosi cavalli da corsa di tutti i tempi rinascono con le fattezze di ragazze con orecchie e code di cavalli, l'accademiaè il miglior istituto per tutte coloro che vogliono continuare a gareggiare, vincendo importanti premi.

Special Week si iscrive alla Tracen, dove rimane affascinata dalle abilità di Silence Suzuka. Special Week sa che deve entrare nella stessa squadra di Silence Suzuka se vuole realizzare il suo sogno di diventare il miglior cavallo da corsa del Giappone.



Dallo scorso 6 ottobre è disponibile il simulcast della terza stagione di Umamusume: Pretty Derby.



The Yuzuki Family's Four Sons



Arrivato in contemporanea con il Giappone il 5 ottobre,(adattamento del manga I quattro fratelli Yuzuki, disponibile su J-POP) segue le vicende dei quattro fratelli, rimasti orfani due anni prima dell'inizio degli eventi.

Hayato, il maggiore, è un lavoratore infaticabile ed è anche il pilastro della famiglia; Mikoto, il secondogenito, ha un animo tranquillo; Minato è pieno di energie, ma allo stesso tempo è anche goffo; infine Gakuto, il più piccolo di tutti, frequenta ancora le elementari, ma è molto studioso, tanto che viene considerato il più saggio di tutti. I quattro fratelli si aiuteranno a vicenda per affrontare le difficoltà di tutti i giorni.



Captain Tsubasa 2: Junior Youth Arc



Nel 2018 ha debuttato, reboot del popolare spokon calcistico di Yoichi Takahashi. Dopo 5 anni di incertezze, l'1 ottobre è finalmente arrivata in simulcast in esclusiva su Crunchyroll la seconda stagione di Captain Tsubasa, che adatta l'arco delSin da quando era bambino,ha sempre avuto la passione per il calcio, motivo per cui si è trasferito con la madre nella città di, nota per i rinomati club di calcio delle scuole.

Tsubasa si rende conto che mentre nella precedente città era il miglior calciatore, ora è nella media: dovrà dunque dare il massimo per spiccare sugli altri. Il protagonista è ben consapevole che il calcio è uno sport di squadra, per questo deve collaborare con i suoi compagni, come il formidabile portiere Genzo Wakabayashi, se vuole raggiungere il suo obiettivo di far vincere alla nazionale del Giappone la coppa del mondo.



La seconda stagione si svolge dopo la conclusione del campionato tra scuole medie. La nazionale del Giappone seleziona i migliori giocatori delle scuole medie di Nankatsu e Toho per partecipare al torneo internazionale Junior Youth. Tsubasa ed i suoi compagni viaggeranno in Francia, dove dovranno competere contro altre squadre più determinate che mai a vincere il titolo.



Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana (doppiaggio italiano)



Lo scorso aprile ha debuttato in simulcast la terza stagione di, che adatta gli eventi del Villaggio dei Forgiatori di Katana. L'8 ottobre, invece, è arrivato il primo episodioDopo gli avvenimenti del. sua sorella e i compagni di viaggio vengono indirizzati al villaggio dei forgiatori di katana per riparare la lama spezzata del giovane ammazzademoni.

La quiete è destinata a durare poco, perché arrivano due demoni dello schieramento di Muzan per eliminare una volta per tutte gli ammazzademoni. Tanjiro dovrà unire le forze con i Pilastri della Nebbia e dell'Amore per fermare la nuova minaccia.