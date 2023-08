Crunchyroll: tutte le novità di agosto, nel segno di Kenshin

I primi giorni dell'estate sono stati ricchi di sorprese: tra i numerosi anime del nuovo palinsesto di Crunchyroll, sicuramente il più atteso di tutti è stato Jujutsu Kaisen 2; inoltre, sono arrivate nuove serie doppiate in italiano, alcune delle quali anche in simuldub. Eppure, nonostante il gran parco di titoli già annunciati (qui potete recuperare gli altri anime estivi arrivati in streaming su Crunchyroll), sembra che la piattaforma avesse ancora qualche colpo nel caricatore: infatti, nel corso di luglio il catalogo si è arricchito con nuovi simulcast e anime inediti. Scopriamo quali sono gli altri titoli estivi che hanno debuttato nel mese di luglio su Crunchyroll.



Psycho-Pass - stagione 3 e First Inspector



In vista dell'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi del film, Crunchyroll ha deciso di portare in streaming la stagione 3 die l'ONA sequel diviso in tre parti, in lingua originale e con sottotitoli in italiano.

In un futuro prossimo, il governo avrà a disposizione il Sibyl System, una tecnologia che permette di analizzare e monitorare gli stati mentali delle persone, determinando se possano essere potenzialmente pericolose, in modo da fermarle ancor prima che commettano dei crimini.



In questo contesto seguiamo gli eventi dal punto di vista dei nuovi ispettori della Sezione Anticrimine della Pubblica Sicurezza, Kei Mikhail Ignatov e Arata Shindo, che si ritroveranno molto presto a dover indagare sull'incidente di una nave che trasportava immigrati.

Nel corso della loro indagine, i due investigatori vengono spiati dalla misteriosa organizzazione Bifrost. Mano a mano che cerca di portare a galla quanto accaduto alla nave, la coppia inizierà a dubitare sull'efficacia del Sibyl System.



In First Inspector, Kei Mikhail e Arata Shindo dovranno contrastare i membri della Bifrost che hanno occupato la sede della Sezione Anticrimine, prendendo numerosi ostaggi, con il solo intento di far crollare la società e di distruggere il Sibyl System.



Zom 100: Bucket List of the Dead



ha 24 anni, ma la sua vita è tutt'altro che semplice: vive in un appartamento circondato da spazzatura, dove guarda film di zombie, e non riesce a dichiararsi alla persona di cui è innamorato.

Ad aggravare il tutto c'è un lavoro sottopagato, che dopo tre anni lo ha reso psicologicamente e fisicamente vecchio e stanco. Quando un'apocalisse zombie si abbatte sul Giappone, Akira capisce che finalmente non dovrà più andare a lavoro e che ha tutto il tempo del mondo per iniziare a dedicarsi alla sua lista delle 100 cose da fare prima di morire...o di essere morso da un non morto.



Il 9 luglio è arrivato in simulcast su Crunchyroll Zom 100: Bucket List of the Dead, trasposizione dell'omonimo manga (edito in Italia da J-POP) di Haro Aso e Kotaro Takata, rispettivamente autori di Alice in Borderland e di Hallelujah Overdrive. La piattaforma streaming ha confermato che nei prossimi mesi sarà disponibile anche il doppiaggio italiano di Zom 100: Bucket List of the Dead.



Shadowverse Flame: Seven Shadow Arc



Dopo che il mondo è finito nel caos, è stato istituito lo, un istituto dove vengono addestrati i migliori giocatori di, un popolare gioco di carte.

Dopo aver ricevuto un invito ufficiale dal fondatore della struttura, Light Tenryu entra a far parte di uno dei sette club scolastici che si dedicano al gioco di carte: il Seventh Flame. Insieme a lui c'è anche il suo amico Makabe Subaru. Il circolo, però, rischia di essere chiuso, perché è composto da un solo membro, Itsuki Mitsugawa. I tre dovranno cercare nuovi studenti per tenere in vita il club, tra epiche battaglie a Shadowverse.



Nel corso del 2022 ha debuttato in contemporanea con il Giappone Shadowverse Flame, la seconda serie animata tratta dal videogioco per dispositivi mobile sviluppato da Cygames. Lo scorso 7 luglio è iniziata la serializzazione degli episodi del Seven Shadow Arc.



The Duke of Death and His Maid - stagione 2



Adattamento del manga di Koharu Inoue (pubblicato in Italia da),è una complicata love story tra due persone che sembrano essere destinate a non poter stare insieme.Quando era ancora bambino, il duca venne maledetto da una strega: qualunque essere vivente avrebbe toccato, sarebbe morto all'istante.

A causa della sua capacità, il protagonista viene allontanato dalla famiglia ed è costretto a vivere in isolamento, lontano dalla civiltà, in una villa diroccata nel cuore di una foresta; le uniche persone che può vedere sono l'anziano maggiordomo Rob e la domestica, nonché amica di lunga data, Alice.



Dal canto suo, lei stuzzica in continuazione il padrone di casa: una situazione che con il passare del tempo porterà i sentimenti che il duca prova per lei a crescere sempre di più; ma il suo potere gli impedisce di andare oltre la semplice amicizia. Determinato a trovare l'amore, il duca decide di scoprire un modo per spezzare la maledizione.



Dal 9 luglio è disponibile il simulcast della seconda stagione di The Duke of Death and His Maid.



Theatre of Darkness: Yamishibai - stagione 11



Il 9 luglio è iniziata la stagione 11 della serie antologica, pronta a terrorizzarci con nuovi racconti horror.

Al calare del sole, un uomo con una maschera gialla che trascina un carretto si ferma nei luoghi dove si riuniscono i bambini che escono da scuola. Con il suo kamishibai (un teatrino di carta), la misteriosa figura raccoglie attorno a sé i giovani spettatori e racconta loro spaventose storie dell'orrore ispirate alle leggende metropolitane giapponesi.



Rurouni Kenshin



Dopo anni di guerre interne che hanno spaccato il paese, portando alla caduta dello shogunato, il Giappone si stava avvicinando ad un'epoca di cambiamenti e di modernizzazione con il periodo Meiji. In un contesto in cui le spade sono state bandite in pubblico, costringendo i samurai a ritirarsi, ma in cui la criminalità ancora dilaga, lo spadaccinoviaggia per il paese, per scoprire se il cambiamento è valso la pena.

Kenshin in passato era uno spietato assassino, che con le sue azioni è riuscito a far cadere lo shogun, ma a causa delle mani sporche del sangue di troppe vittime ha deciso di non uccidere più nessuno: per questo porta al fianco una katana con la lama invertita, affilata dal lato dell'utilizzatore.



Nel corso del suo viaggio, il protagonista raggiunge Tokyo, dove conosce Kaoru Kamiya, maestra di un piccolo dojo che rischia di chiudere: accetta di aiutarla a rimettersi in piedi.

Eppure, la pace che ha sempre agognato non durerà a lungo, perché molto presto Kenshin sarà costretto a brandire nuovamente la sua katana per difendere le persone a lui care, mentre il suo oscuro passato riemergerà poco alla volta.



Dopo una prima serie degli anni ‘90 (tuttora inedita in Italia), lo scorso 6 luglio ha debuttato il simulcast di Rurouni Kenshin, nuovo adattamento del celebre manga di Nobuhiro Watsuki, pubblicato in Italia da Star Comics.



Me & Roboco



Il 4 luglio si è aggiunto al vasto catalogo Crunchyroll, commedia sci-fi trasmessa sulle emittenti televisive giapponesi lo scorso inverno, le cui puntate durano solo una manciata di minuti.In un futuro prossimo, nelle case di tutti ci saranno le, cameriere robotiche che si occupano delle faccende domestiche., un bambino di 10 anni, ha scoperto che il suo migliore amico ha un bellissimo robot che fa massaggi e serve da bere, sempre con il sorriso.

Con la speranza di poter vivere la stessa esperienza, il protagonista chiede alla madre di averne uno, ma l'OrderMaid che riceve in regalo non è esattamente come se l'aspettava. Roboco, questo il nome datogli, è muscolosa e goffa, tanto che a volte distrugge casa mentre cerca di tenerla in ordine.