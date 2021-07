Crunchyroll: i nuovi simulcast e gli anime da recuperare a luglio 2021

Ad ogni stagione il palinsesto di Crunchyroll si amplia sempre di più con titoli allettanti, altri un po' meno, ma tutti si adattano ai gusti di ogni tipo di pubblico. Attraverso una Hime (la mascotte del sito on demand) futuristica, Crunchyroll ha annunciato i primi titoli della stagione estiva: tra graditi ritorni e interessanti novità, scopriamo quali sono gli anime da recuperare ed i nuovi simulcast di luglio.



Peach Boy Riverside (1 luglio)



Adattamento dell'omonimo manga di Cool-Kyo Shinja e Yohane, Peach Boy Riverside vede come protagonista, principessa del regno di Aldarake, che è ormai stanca di stare rinchiusa all'interno della sua piccola magione di campagna e vorrebbe esplorare il mondo. Un giorno, un gruppo di mostri assalta il regno, minacciando la quiete dei cittadini.

Fortunatamente, un misterioso viaggiatore di nome Kibitsu Mikoto si sbarazza facilmente e con estrema violenza delle creature. Affascinata dalle gesta di Kibitsu e spinta dal desiderio di scoprire quali altri pericoli si celino oltre le mura di casa, Saltherine decide di intraprendere un viaggio personale, seguendo le orme di Kibitsu, che si scoprirà essere il celebre sterminatore di oni, Momotaro.



My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X (2 luglio)



Lo scorso anno abbiamo potuto vedere la prima stagione delle disavventure di, che cerca in tutti i modi di evitare il tragico destino che le spetta ad ogni conclusione del suo racconto. Il debutto della seconda stagione in simulcast è previsto per il 2 luglio.Katarina, figlia del duca Claes, dopo aver preso un forte colpo alla testa, inizia a ricordare la sua precedente vita: in passato era una giovane giapponese, che poco prima di morire stava giocando ad un otome game (un genere di videogiochi in cui la protagonista deve riuscire a conquistare il cuore dei suoi pretendenti), molto simile alla vita che sta vivendo nei panni di Katarina.

Ben presto, la giovane si rende conto di essere effettivamente rinata nelle fattezze di Katrina, l'antagonista principale dell'otome game, che cerca costantemente di frapporsi tra l'eroina ed i suoi amanti, ma a seconda di come si sviluppano le varie route alla fine è destinata ad essere uccisa o esiliata. In quanto giocatrice incallita di quel videogioco, Katrina userà tutte le sue conoscenze e vari sotterfugi per evitare di raggiungere i Bad Ending.



Remake our Life (3 luglio)



Dopo il successo di, a luglio arriva su Crunchyroll un altro anime sul viaggio nel tempo per riscrivere il passato ed il futuro, anche se con tonalità diverse.

Kyoya Hashiba è un game director di poco successo, che è costretto a tornare a casa dei genitori dopo che la sua azienda ha chiuso per bancarotta. Amareggiato per il fallimento, Kyoya passa le giornate a letto pensando a come molti altri creator della sua stessa generazione abbiano il successo che lui ha sempre ricercato.



Il protagonista si ritrova improvvisamente a 10 anni prima, quando ha iniziato il college: questa è un'occasione ideale per cambiare per sempre la sua vita. Tornato nel passato, Kyoya cerca di avvicinarsi alle persone che sa che in futuro diventeranno famose.



Girlfriend, Girlfriend (3 luglio)



Per anni,ha covato un'amore non corrisposto per l'amica d'infanzia, ma finalmente ha deciso di fare il grande passo. Intenzionato a portare avanti una relazione stabile e senza segreti, Naoya riceve un duro colpo quandogli rivela il suo amore.

Non avendo il coraggio di ferire i sentimenti di una ragazza gentile e non potendo tradire la fiducia della sua attuale fidanzata, il protagonista trova una soluzione alquanto insolita per rendere tutti felici: avere una relazione con entrambe. In un primo momento, Saki non accetta di buon grado l'idea, ma si lascia convincere dalle insistenze di Naoya e Nagisa. Inizia così uno strano triangolo amoroso tra Naoya, Saki, e Nagisa.



Girlfriend, Girlfriend è una bizzarra love story realizzata dallo studio Tezuka Productions, il cui debutto è previsto in simulcast il 3 luglio.



Vita da Slime 2 - Parte 2 (6 luglio)



Uno degli isekai più apprezzati dal pubblico negli ultimi anni è Vita la Slime, noto anche con il titolo, light novel di Fuse e Mitz Vah, da cui è stato tratto anche un manga (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics) e una serie anime, che al momento è arrivata alla seconda stagione. Lo scorso marzo si è conclusa la prima parte della seconda stagione di Vita da Slime, e dopo una lunga attesa a partire dal 6 luglio inizia il simulcast della seconda tornata di episodi.

Satoru Mikami è un lavoratore come tanti, contento della sua modesta vita, anche se non ha ancora trovato una ragazza, ma tutto è destinato a cambiare drasticamente quando viene ucciso. Satoru si risveglia in un mondo fantasy nel corpo di uno Slime, con la capacità di divorare qualunque cosa e di replicarne le sembianze e le abilità.



Esplorando il mondo, lo Slime si imbatte nel drago Veldra Tempest, che è stato imprigionato 300 anni prima per aver ridotto in cenere una città.

Provando simpatia per la creatura, il protagonista diventa suo amico e decide di liberarlo; per ricambiare il favore, il drago gli dona il nome di Limur Tempest. Con un nuovo aspetto ed un nuovo nome, Limur si avvia verso l'esplorazione del mondo fantasy e decide di cambiarlo, costruendo un luogo dove tutte le creature possano vivere in serenità.



Drug Store in Another World - The Slow Life of a Cheat Pharmacist (7 luglio)



è frustrato perché il suo lavoro e la sua vita non lo stanno portando da nessuna parte, quando improvvisamente si ritrova in un mondo dall'ambientazione fantasy. Qui, il Nostro scopre di non avere acquisito alcuna abilità combattiva, che lo avrebbe aiutato a sopravvivere più facilmente in quel luogo, bensì una che gli permette di realizzare medicinali.

In breve tempo, le medicine di Reiji diventano note in tutto il mondo, tanto che con i proventi delle vendite riesce ad aprire anche una propria farmacia. Reiji si troverà a servire clienti di ogni tipo, come elfi che hanno problemi a mirare con l'arco, o draghi che hanno la tosse e sputano involontariamente fuoco.

L'isekai Drug Store in Another World - The Slow Life of a Cheat Pharmacist è la trasposizione dell'omonima light novel, che dovrebbe arrivare in simulcast il 7 luglio.



Fena: Pirate Princess (7 luglio)



è un'orfana cresciuta su un'isola dove vengono formati solo ed unicamente schiavi, che sono usati e poi abbandonati dai soldati dell'Impero Britannico: questa condizione costringerebbe Fena ad una vita di soprusi e oppressioni.

Lei, però, non è un'orfana come tante e non vuole certo diventare una schiava, e quando il suo misterioso passato si ripresenta, decide di fuggire da quel luogo per cercare di crearsi una nuova vita, libera da ogni restrizione, e scoprire la verità dietro la parola Eden.



Fena: Pirate Princess è il nuovo anime realizzato da Production I.G. e co-prodotto da Crunchyroll e Adult Swim; la regia è stata affidata a Kazuto Nakazawa, noto per aver diretto le due stagioni di B: The Beginning (potete recuperare qui la nostra recensione di B: The Beginning Succession). Fena: Pirate Princess arriverà in anteprima mondiale su Crunchyroll a luglio, ancor prima dell'ufficiale messa in onda sulle emittenti televisive giapponesi.



Miss Kobayashi's Dragon Maid S (8 luglio)



è una programmatrice con una vita alquanto noiosa, vivendo da sola in un piccolo appartamento, ma una mattina la sua vita prende una piega inaspettata: pronta ad andare a lavoro, trova un drago fuori la porta. Questi si trasforma in una ragazza con un vestito da cameriera e si presenta con il nome di

La sera prima, la protagonista era completamente ubriaca quando si è imbattuta nella creatura mitologica, che non aveva un luogo dove riposare; allora Kobayashi le offre un letto. Tooru è pronta a riscuotere quanto promesso, ma vuole ricambiare il favore occupandosi delle faccende di casa.



Tuttavia, nonostante il drago-cameriere porti a termine ogni servizio, i suoi metodi non sono molto ortodossi; come se non bastasse, l'improvviso arrivo di Tooru attira molte altre creature mitologiche sue amiche. Kobayashi cerca di gestire al meglio la situazione in cui si è ritrovata.



Miss Kobayashi's Dragon Maid è l'adattamento del 2017 del manga di Cool-Kyo Shinja, per opera dello studio Kyoto Animation. Miss Kobayashi's Dragon Maid S è invece la seconda stagione, che finalmente arriva in simulcast, dopo un periodo di attesa costellato da spin-off e special.



The Aquatope on White Sand (9 luglio)



Diretto da Toshiya Shinohara, regista dei quattro film di Inuyasha, la nuova serie dello studio P.A. Works vede come protagonista la liceale, che lavora in un acquario.

Un giorno incontra Fuuka Miyazawa, una ex idol che dopo aver perso il lavoro è fuggita da Tokyo: ora trascorre le giornate nell'acquario, assorta nei suoi pensieri. Kukuru e Fuuka saranno più unite che mai quando scoprono che l'acquario rischia di chiudere.



I'm Standing on a Million Lives - stagione 2 (10 luglio)



è uno studente che non ha molti amici, che viene improvvisamente teletrasportato in un mondo fantasy simile ad un GDR insieme alle compagne di classe

Qui, i tre incontrano una figura nota semplicemente con il nome di Game Master, il quale affida loro una missione a tempo limitato, ma vuole comunque essere d'aiuto e dona loro delle classi: Shinodu e Hakozaki ricevono rispettivamente il ruolo di maga e di guerriera, invece, Yotsuya è più sfortunato perché diventa un semplice contadino, senza alcun potere o abilità.



I tre possono ora addentrarsi nel mondo per completare la missione per rimanere in vita, mentre affrontano varie creature pericolose.



The Idaten Deities Know Only Peace (23 luglio)



Vi fu un tempo in cui gli dèi, noti come, scesero sulla Terra per sconfiggere e imprigionare i demoni, che la stavano distruggendo con sanguinose battaglie, cancellando quasi del tutto il genere umano; al termine della guerra, è iniziato un lungo periodo di pace.

800 anni dopo, ai giorni nostri, le nuove divinità nate durante la pace non hanno conoscenza dei campi di battaglia, avendo vissuto a lungo in piena tranquillità, ma la quiete è destinata a terminare: qualcuno ha riportato in vita i demoni, pronti ad una nuova guerra.



The Idaten Deities Know Only Peace è il nuovo anime dello studio MAPPA.



Naruto - stagione 5



Uno degli annunci più clamorosi fatti da Crunchyroll è stato lo streaming di Naruto, che è disponibile a tutti, anche a chi non ha sottoscritto un abbonamento, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Di mese in mese la piattaforma aggiunge le varie stagioni: dall'1 giugno è infatti disponibile la quinta.è un giovane ed esuberante ninja del Villaggio della Foglia, che sin da quando era un bambino veniva tenuto in disparte, come se su di lui gravasse un'oscura maledizione. Anni prima degli eventi narrati, il villaggio subì l'attacco del demone della, che venne fermata dall'allora Hokage, che la imprigionò all'interno del corpo di un neonato: Naruto.

Con il tempo il giovane è riuscito a sconfiggere la solitudine e gli sguardi spaventati dei cittadini con il sorriso ed ora vorrebbe diventare Hokage del villaggio. Nell'ultima stagione arrivata in streaming avevamo lasciato Naruto alla ricerca di Tsunade, affinché diventasse la nuova Hokage, nel mentre apprendeva il Rasengan con il suo mentore Jiraiya.



La stagione 5 ricopre l'arco della Missione di recupero di Sasuke: Naruto deve impedire all'amico di unirsi all'esercito di Orochimaru, ma Sasuke desidera diventare più forte per sconfiggere il fratello Itachi, da poco ricomparso, per vendicare così il clan Uchiha.



Aware! Meisaku-kun!



A partire dal 4 giugno è iniziato il simulcast della sesta stagione di, ma Crunchyroll ha rassicurato che le precedenti verranno aggiunte prossimamente.

Un tempo esisteva una prestigiosa scuola nota come Ryugu Elementary School che formava personaggi unici ed indimenticabili. Meisaku Matsuda, un ragazzo ordinario, decide di iscriversi all'istituto, ma in poco tempo si ritrova circondato da studenti alquanto bizzarri come Sweets, uno stupido energico; Musubi, una polpetta di riso che si inalbera quando viene chiamato onigiri; Nokio, un robot narcisista; Bolt, che è più veloce di un coniglio. Tra questi ed altri singolari studenti, Meisaku dovrà riuscire a diplomarsi per diventare un personaggio fantastico.



Farewell, My Dear Cramer: First Touch



Lo scorso aprile è iniziato il simulcast di, adattamento del manga a tema calcistico di Naoshi Arakawa (autore di).

Le abilità sportive di Nozomi Onda sono prodigiose: quando era alle medie giocava a calcio contro i maschi, affinando così le sue capacità; ma a causa di ciò, ora pensa che essere sul campo con altre ragazze sarebbe per lei un ostacolo, perché l'unico motivo che la sprona a non arrendersi è competere contro avversari alla sua altezza.



Invece, Sumire Suo è una calciatrice esordiente con un eccezionale talento, ma che non riesce ad esprimere del tutto a causa di un team che non riesce a stare al passo con lei. Nozomi e Sumire saranno destinate ad incrociare i loro destini quando entrano a far parte della squadra di calcio femminile del liceo Warabi Seinan, con altre talentuose giocatrici: il loro obiettivo è vincere ogni partita e ridare lustro al calcio femminile giapponese, la cui notorietà negli anni è diminuita.

In attesa di vedere il finale di stagione di Farewell, My Dear Cramer, Crunchyroll ha pubblicato il film prequel Farewell, My Dear Cramer: First Touch, disponibile dall'11 giugno. Quando Nozomi Onda aveva ancora 14 anni, aveva in mente solo giocare a calcio, ma sin da subito ha capito che non avrebbe mai potuto competere con la resistenza fisica dei maschi: prende dunque la decisione di allenarsi duramente, per diventare una giocatrice inarrivabile.



IDOLiSH7: Third Beat



Al suo primo giorno di lavoro all'agenzia di produzione del padre,non si sarebbe certo aspettata di lavorare come manager di un nuovo gruppo di sette Idol; ma nonostante ciò, vuole dimostrare di poter supportare i cantanti.

Dopo aver notato come il gruppo sia molto compatto, la protagonista scopre amaramente che in quanto manager deve far fuori quattro membri, perché il padre pensa che sette cantanti siano difficili da gestire e perché la band del momento TRIGGER è composta da soli tre membri. Tsugumi, però sente di non poter licenziare nessuno, perché ognuno di loro ha particolarità che rendono il gruppo unico. I sette diventano così gli IDOLiSH7 e sono pronti ad affrontare il competitivo mondo degli idol.



IDOLiSH7: Third Beat, la terza stagione, ha debuttato in simulcast il 14 giugno su Crunchyroll



The Saga of Tanya the Evil: Operation Desert Pasta



è uno dei soldati più spietati dell'Esercito Imperiale: il suo atteggiamento cinico e spietato le è valso il nome di. In realtà, Tanya è il nuovo aspetto con cui si è reincarnato un lavoratore che ha offeso un dio: la divinità lo ha avvisato che se fosse morto nuovamente senza avere fede non sarebbe più rinato.

In un mondo dominato dalla magia e devastato dalle guerre, Tanya deve trovare un modo per sopravvivere e non dare soddisfazioni al dio: l'unica soluzione è arruolarsi nell'esercito e scalare rapidamente i ranghi, fino a non dover scendere più sul campo di battaglia.



The Saga of Tanya the Evil è la trasposizione della light novel di Carlo Zen e Shinobu Shinotsuki, la cui prima stagione è andata in onda nel 2017, in simulcast su Crunchyroll; in attesa di avere qualche informazione in più sulla data di debutto della seconda stagione, lo scorso 19 giugno la piattaforma streaming ha aggiunto lo special della durata di 16 minuti The Saga of Tanya the Evil: Operation Desert Pasta.

Tanya ed il suo battaglione vengono inviati in prima linea per combattere nel deserto del sud, ma le condizioni climatiche sono sfavorevoli e le provviste sono scarse. Per aiutarli, il colonnello Rugen invia loro un rifornimento di pasta secca, ma la mancanza d'acqua rende difficile cucinarla.