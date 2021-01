Crunchyroll: i nuovi simulcast in streaming a gennaio 2021

Con un'immagine che rievoca le copertine delle riviste, con Hime come modella principale, Crunchyroll ha annunciato i primi anime in arrivo nella stagione invernale, e in questa sede ci concentreremo sugli arrivi di gennaio 2021. I titoli sono veramente tanti e spaziano in ogni genere, dimostrando come la piattaforma voglia proporre anime adatti sia a chi cerca qualcosa dalle tonalità più mature, sia a chi è alla ricerca di produzioni più leggere. Vi anticipiamo che vedremo il debutto di anime tanto attesi ed il ritorno di altri di cui si aspettava il seguito.



Re:Zero - stagione 2 - parte 2 (6 gennaio)



Uno degli isekai più acclamati degli ultimi tempi è. Lo scorso luglio ha debuttato la prima parte della seconda stagione (per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima parte della seconda stagione di Re:Zero ). La seconda parte arriva il 6 gennaio, come sempre in simulcast.

Subaru Natsuki è un hikikomori che una sera, dopo essere uscito da un minimarket, si ritrova improvvisamente in una città fantasy, con solo la busta della spesa ed un cellulare inutilizzabile. Dopo un primo momento di esaltazione per aver raggiunto un mondo parallelo, convinto di essere stato evocato in quanto eroe, il giovane viene aggredito da un gruppo di criminali di basso rango.



Fortunatamente arriva in suo soccorso un'incantatrice che solo in seguito si rivelerà essere Emilia, la quale sta inseguendo un ladro che le ha rubato il suo stemma. Subaru, per ringraziarla per averlo soccorso, decide di aiutarla con la sua ricerca: gli indizi li conducono in una bottega nei bassifondi della città.

Qui vengono uccisi da un'assassina. Eppure, non è ancora giunta l'ora per il Nostro: si risveglia un attimo prima dell'incontro con Emilia. Dopo essere morto altre volte, Subaru si rende conto di essere in grado di ritornare in vita e di essere l'unico a ricordare tutti gli eventi accaduti prima della sua dipartita. Il Ritorno dalla Morte (così ha battezzato il suo dono) gli permette di rimediare agli errori che lo hanno portato verso una rovinosa fine.



Heaven Design Team (7 gennaio)



Nell', i designer creano ogni giorno una grande varietà di animali, mentre devono costantemente lottare contro le numerose richieste del loro esigente datore di lavoro:

Grazie a questa serie, che debutta in simulcast il 7 gennaio, riusciremo a capire perché non esistono creature come gli unicorni o perché alcuni animali siano carini e coccolosi.



Laid-Back Camp - stagione 2 (7 gennaio)



Il 7 gennaio arriva in streaming in contemporanea con il Giappone la seconda stagione di: la serie segue le vicende di, una ragazza con la passione per il campeggio. La protagonista considera il campeggio una perfetta via di fuga dalla caotica vita cittadina, ed il punto ideale dove accamparsi è ai piedi del monte Fuji. Rin ama tutto del camping, dal piantare la tenda, al raccogliere la legna, ma ciò che veramente adora è il senso di solitudine che aleggia sul monte.

Quando un giorno la ragazza è pronta per il suo ennesimo campeggio, riceve l'inaspettata visita di Nadeshiko Kagamihara, una ragazza che ha perso il suo gruppo di esplorazione, poiché si è addormentata mentre stava scalando il monte Fuji per vedere lo splendido panorama.



Fortunatamente, Nadeshiko ha trovato riparo nell'accampamento di Rin: le due trascorrono la fredda notte insieme e stringono subito amicizia, tanto che, quando sono costrette a separarsi, pensano di ripetere ancora una volta quell'esperienza unica.



So I'm a Spider, so What? (8 gennaio)



Un'improvvisa esplosione fa saltare in aria la classe di un liceo non ben specificato, ed inevitabilmente gli studenti perdono la vita: i ragazzi si reincarnano come esseri umani in un mondo fantasy. Tuttavia, vi è un'alunna che non ha avuto la stessa fortuna dei compagni, forse perché poco popolare a scuola, che è rinata come un piccolo ragno, in un nido di altri migliaia di "fratelli".Essendosi ritrovata in un mondo che si basa sull'esperienza accumulata e sui livelli, la protagonista dovrà salire rapidamente di livello se vuole riuscire a sopravvivere ad ogni tipo di minaccia che le riserva il

Mano a mano che il piccolo ragno esplora il fitto labirinto sotterraneo, salendo di livello, imparerà a conoscere sempre di più il mondo fantasy in cui si è ritrovata e a scoprire la verità dietro la misteriosa esplosione che ha distrutto la sua sezione ed ucciso i suoi compagni di classe.



So I'm a Spider, so What?, come si evince già dalla trama, è un isekai, trasposizione dell'omonima light novel di Okina Baba e Tsukasa Kiryu, da cui è stato tratto anche un manga, pubblicato in Italia da J-POP a partire dallo scorso luglio. Per alleviare l'attesa del debutto del simulcast del nuovo anime targato Crunchyroll Originals, previsto per l'8 gennaio, il colosso dello streaming degli anime ha reso disponibile sul canale di Youtube un'anteprima di 10 minuti di So I'm a Spider, so What?.



The Quintessential Quintuplets - stagione 2 (8 gennaio)



Sebbene il licealesia uno studente diligente, la sua vita non è affatto facile, sia a causa della suo carattere riservato che non gli ha permesso di avere amici, sia per colpa del padre che è sommerso dai debiti.Un giorno, durante la pausa pranzo, ha uno screzio con una studentessa per il posto a sedere, ma questo non smuove il suo animo, perché sembra che la fortuna abbia iniziato a girare, in quanto ha trovato un'occasione imperdibile per risolvere i problemi della famiglia: deve lavorare come tutor serale per la figlia di una famiglia benestante, che sarebbe disposta a pagarlo profumatamente.

Purtroppo, la studentessa a cui deve dare ripetizioni è Itsuki Nanako, ovvero la ragazza con cui ha avuto dei dissapori in mensa. Come se non bastasse, la studentessa ha 4 gemelle, Miku, Yotsuba, Nino e Ichika, le quali non sono molto dedite allo studio e non vogliono avere niente a che fare con Futaru. Il protagonista non vuole certo lasciarsi sfuggire questa occasione per aiutare la famiglia: farà di tutto per far conseguire la laurea alle sorelle Nanako.



La seconda stagione di The Quintessential Quintuplets, adattamento dell'omonimo manga di Negi Haruba (pubblicato in Italia da J-POP) arriva in simulcast su Crunchyroll l'8 gennaio.



Dr. Ramune - Mysterious Disease Specialist (10 gennaio)



Le malattie di cui non si riconoscono i sintomi sono numerose, ma il medicoha dedicato la sua carriera a studiarne una che pochi conoscono, nota semplicemente come. Questo morbo può colpire chiunque, in quanto si manifesta nelle persone che hanno un cuore fragile: quando qualcosa di strano fa breccia nella loro mente, i sintomi della malattia sono ben visibili sul corpo.

Quando il Dr. Ramune ha in cura un paziente, non si limita a trattare i sintomi, ma vuole scoprire sempre le vere motivazioni per cui una persona sia stata colpita dalla Malattia Misteriosa.



La trasposizione di Dr. Ramune - Mysterious Disease Specialist, realizzata dallo studio Platinum Video (lo stesso di Devils Line), debutta in simulcast il 10 gennaio.



Ex-Arm (11 gennaio)

Nel 2030, l'agente di polizia Minami Uezono e l'androide Alma stanno indagando su dei traffici illeciti nel porto di Tokyo, quando vengono attaccati da un modello di macchina da guerra Ex-Arm: l'unico modo che i due investigatori hanno per sopravvivere è attivando l'Ex-Arm 00. Ben presto, si scopre che l'IA dell'Ex-Arm 00 in realtà è il cervello di Akira Natsume.

Questi, nel 2014, era un liceale che aveva un'insana fobia per i dispositivi elettronici, ma aveva deciso di cambiare vita e di essere una persona diversa. Un giorno, però, il giovane è vittima di un'incidente stradale e per evitare che potesse morire definitivamente, il suo cervello è stato tenuto in vita all'interno di una macchina. Ora, Akira deve collaborare con Minami, Alma, e la divisione della polizia contro le Ex-Arm, per riottenere la memoria ed il suo corpo.



Ex-Arm è un manga sci-fi di Shinya Komi e HiRock, distribuito in Italia da Edizioni Star Comics. La trasposizione animata di Ex-Arm, primo lavoro dello studio Visual Flight, fa parte delle produzioni Crunchyroll Originals ed il suo debutto per lo streaming è previsto per l'11 gennaio, in simulcast.



True Cooking Master Boy - stagione 2 (11 gennaio)



Nel 1997 fece il suo debutto sulle emittenti televisive giapponesi, trasposizione dell'omonimo manga di, realizzato dallo studio. Nel 2019, invece, viene trasmessoa cura di, che arriva in Italia in simulcast su Crunchyroll. A partire dall'11 gennaio, sulla piattaforma streaming inizia la serializzazione in contemporanea con il Giappone della seconda stagione.Nella Cina del XIX secolo, gli chef erano visti con grande rispetto, tanto che se qualcuno provava a deriderli o a sostituirsi a loro veniva arrestato. I cuochi si allenavano duramente per migliorare le loro capacità culinarie e per poter affrontare altri colleghi con la speranza di ottenere fama e potere, ma correvano anche il rischio di perdere tutto.

Il protagonista è Liu Maoxiang, il quale è il più giovane cuoco ad essere diventato Super Chef, ma sa che la strada per il successo è ancora lunga: decide di intraprendere un lungo viaggio attraverso tutta la Cina, per migliorare le sue capacità culinarie. La vera avventura, però, inizia quando il giovane chef è costretto ad affrontare in sfide ai fornelli la Underground Cooking Society.



Vita da Slime - stagione 2 (12 gennaio)



Dopo essere stato assassinato, l'impiegatosente una misteriosa voce che gli elenca una serie di ordini, per poi esalare l'ultimo respiro. Quando si risveglia, il protagonista si ritrova in un mondo parallelo fantasy, e scopre di essersi reincarnato nelle sembianze di uno: l'unico potere che ha è quello di assorbire ogni cosa e di riprodurne sia l'aspetto che le abilità.

Mentre esplora il nuovo mondo, Satoru incontra Veldra, il Drago delle Tempeste, incatenato da più di 300 anni per aver ridotto in cenere una città. Dopo aver simpatizzato con la gigantesca creatura, lo Slime decide di liberarla: il drago, per ricambiare il favore, gli dona il nome di Limur Tempest. Con un nuovo aspetto ed un nuovo nome, Limur intraprende un viaggio attorno al mondo con l'obiettivo di creare una nazione in cui tutte le razze siano uguali.



Vita da Slime, adattamento dell'omonima light novel di Fuse e Mitz Vah, è stato uno degli anime più seguiti tra il 2018 ed il 2019, ed a lungo i fan hanno aspettato una seconda stagione. Dopo aver visto i 5 OVA, a partire dal 12 gennaio sarà disponibile in simulcast su Crunchyroll la seconda stagione di Vita da Slime.



Dr. Stone: Stone Wars (14 gennaio)



è emozionato perché finalmente dichiarerà il suo amore a, grazie anche al supporto morale dell'amico, il quale è un appassionato di scienza, dalla fisica alla chimica. Quando Taiju sta per aprire il suo cuore, una luce verde accecante ricopre la Terra: gli esseri umani rimangono pietrificati.Nel 5738, dopo 3700 anni dalla catastrofe, Taiju si risveglia e scopre che il mondo come lo conosceva non esiste più: nei tre millenni in cui l'umanità è rimasta ferma, la natura ha avuto modo di crescere e di svilupparsi, al punto da prendere il sopravvento delle città, ora coperte da una fitta vegetazione.

Taiju è convinto di essere l'unico superstite, ma Senku si è svegliato cinque mesi prima e non ha perso tempo: ha fabbricato armi per procacciarsi il cibo, costruito una casa dove riposare, ed ha iniziato a studiare il fenomeno della pietrificazione per trovare una cura e per capire che cosa sia successo. Siccome il mondo è improvvisamente regredito all'età della pietra, il giovane scienziato lo ha rinominato Stone World. Taiju e Senuku dovranno usare tutte le loro abilità fisiche e mentali per salvare le altre persone pietrificate e cercare di riportare la Terra all'epoca moderna.



Nel corso del 2019 ha debuttato in simulcast sulla piattaforma "arancione" la prima stagione di Dr. Stone (recuperate la nostra recensione della prima stagione di Dr. Stone), trasposizione del manga di Riichiro Inagaki e di Boichi, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che ha riscontrato i favori del pubblico. Per un intero anno i fan sono stati stuzzicati con key visual, trailer, ed annunci, ma finalmente l'attesa è finita: a partire dal 14 gennaio, su Crunchyroll inizia il simulcast di Dr. Stone: Stone Wars.



Umamusume: Pretty Derby - stagione 2



Gli eventi disi svolgono in un mondo simile al nostro in cui i migliori cavalli da corsa di un tempo si sono reincarnati in: giovani fanciulle con la coda e le orecchie da cavallo e dotate anche della velocità e resistenza fisica di un cavallo.

Le migliori ragazze-cavallo possono entrare alla Tracen Academy di Tokyo, una scuola che spiana loro un futuro ricco di fama e fortuna, sia come cavalli che come idol. Special Week è pronta ad entrare nella prestigiosa accademia, per mantenere la promessa fatta alla madre di essere la migliore ragazza-cavallo del Giappone.



Sebbene al momento su Crunchyroll non sia ancora disponibile la prima stagione di Umamusume: Pretty Derby, la seconda inizia la serializzazione, con un episodio a settimana, il 5 gennaio.



Armor Shop for Ladies & Gentlemen - stagione 2



Il primo gennaio è iniziato su Crunchyroll il simulcast della seconda stagione dell'ecchi Armor Shop for Ladies & Gentlemen, anche se al momento non è presente la prima.

Il protagonista è il giovane Kautz, che vorrebbe iniziare a lavorare, e fortunatamente viene assunto da Narden, proprietario di un negozio di armature per avventurieri. La bottega, però, non è come le altre: infatti, vende unicamente armature sexy per giovani avventuriere.