Crunchyroll: le serie anime da recuperare a marzo 2022

Ormai l'inverno è quasi agli sgoccioli, e Crunchyroll sembra aver terminato di presentare le serie in simulcast del palinsesto stagionale: dal prosieguo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e dell'ultima stagione de L'attacco dei giganti (recuperate qui la nostra recensione de L'attacco dei giganti 4x23), all'arrivo di nuovi titoli promettenti come Sabikui Bisco o Shenmue. Il desiderio di scoprire che cosa ha in serbo la piattaforma streaming per la stagione primaverile (oltre al debutto di The Rising of Shield Hero 2) è veramente alto, ma in attesa di avere le prime notizie possiamo dare uno sguardo alle ultime novità arrivate a febbraio.



ONE PIECE - Saga di Dressrosa



L'1 febbraio si sono aggiunti allo streaming su Crunchyroll i primi episodi della saga di, in cui i Mugiwara devono affrontare un ex membro della Flotta dei Sette.

Monkey D. Rufy vuole diventare Re dei Pirati, trovando il One Piece, il fantomatico tesoro nascosto anni prima da Gol D. Roger in qualche parte del mondo. Per raggiungere il suo obiettivo, Rufy sa che ha bisogno di una nave che possa solcare i mari più impervi e che deve formare una ciurma di cui potersi fidare anche nei momenti più difficili.



Nel corso del viaggio, l'aspirante Re dei Pirati incontra nuovi compagni: Nami, l'abile navigatrice; Zoro, il formidabile spadaccino; Usopp, l'infallibile cecchino, nonostante sia molto timoroso; Sanji, il cuoco di bordo dongiovanni; Chopper, la piccola renna medico; Nico Robin, l'enigmatica archeologa; Franky, il carpentiere cyborg; infine Brook, il musicista di bordo. Tutti sono uniti dal desiderio di riuscire a vedere realizzati i propri sogni.

La traversata porta i Mugiwara (questo è il nome che viene dato alla ciurma) a visitare nuove isole, a fare nuove conoscenze, e a combattere contro temibili nemici, sia altri pirati che minacciano le vite degli abitanti, sia marine che cercano di fermarli. Ora, le avventure di Rufy e degli altri si svolgono nella seconda metà del mondo, dove i pericoli sono ancora più mortali. Dopo aver sconfitto Caesar Clown a Punk Hazard, i Mugiwara continuano la traversata, raggiungendo Dressrosa.



Tra graditi ritorni e colpi di scena, vedremo Rufy e la sua ciurma stringere nuove alleanze e combattere contro altri temibili nemici, tra cui il signore di Dressrosa: Donquijote Do Flamingo, ex membro della Flotta dei Sette.



Naruto Shippuden - Stagione 3



La prima serie di Naruto si è conclusa con il giovane e turbolento ninja protagonista che ha lasciato il Villaggio della Foglia per allenarsi con il mentore, spinto dal desiderio di diventare abbastanza forte da essere al pari livello del migliore amico, che ha tradito i ninja del villaggio per unirsi ad Orochimaru.è convinto che sconfiggendo Sasuke possa in qualche modo riuscire a farlo rinsavire e a riportarlo sulla retta via. Gli eventi di Naruto Shippuden si svolgono due anni e mezzo dopo.

Naruto è tornato al Villaggio della Foglia cambiato: continua ad essere il ragazzo testardo e turbolento, ma è più forte di prima e più determinato che mai a proteggere le persone a lui care. Nuovamente al villaggio, il protagonista si può ricongiungere agli amici da cui si è separato, tra cui Sakura. Tuttavia, Naruto e gli altri non hanno un attimo di quiete, perché devono fronteggiare un nuovo potente nemico: l'Organizzazione Alba, che sta minacciando la serenità dei villaggi ninja, cercando di distruggere le varie istituzioni.



L'1 febbraio si è aggiunto al catalogo Crunchyroll l'arco dei dodici ninja guardiani, nel corso del quale vediamo Naruto allenarsi duramente con Kakashi e Yamato per padroneggiare una nuova tecnica.



Ranking of Kings - Parte 1



Il 6 gennaio è iniziato il simulcast della seconda parte di Ranking of Kings, uno dei titoli più apprezzati dello scorso anno (candidato anche come miglior anime ai Crunchyroll Anime Awards), benché non fosse ancora disponibile la prima tornata di episodi. Il 24 febbraio Crunchyroll ha aggiunto alla libreria i primi 11 episodi di Ranking of Kings.

Bojji è appena un bambino ed è il principe che un giorno dovrà ereditare il regno di suo padre, ma è affetto da sordità e da mutismo. I sudditi considerano questo come una debolezza e lo guardano dall'alto in basso, chiamandolo il Principe Inutile, perché non lo ritengono degno di regnare.



Bojji potrebbe non avere la forza di brandire neanche una spada per bambini, ma non è certo privo di coraggio: un giorno incontra Kage, una piccola creatura d'ombra, ma invece di esserne spaventato vi si affeziona, convinto di aver trovato il suo primo ed unico amico.

I due continuano ad incontrarsi con frequenza, tanto che poco alla volta anche la creatura si affeziona al giovane principe. Bojji e Kage iniziano un'avventura nel corso della quale il principe affronterà le sue paure e le sue insicurezze: un percorso che lo porterà a diventare il miglior re del mondo.