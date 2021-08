Crunchyroll: le serie anime da recuperare e seguire a settembre 2021

Il catalogo anime di Crunchyroll è senza ombra di dubbio uno dei più ampi e variegati. Da piccolo sito di streaming, Crunchyroll è cresciuto nel corso degli anni, al punto da diventare un punto di riferimento per gli appassionati e un vero colosso dell'animazione giapponese: negli ultimi anni, infatti, ha iniziato a produrre titoli originali sotto il marchio di Crunchyroll Originals.



Proprio per il successo crescente della piattaforma, nell'ultimo mese, Crunchyroll è entrato a far parte della famiglia Sony, integrandosi a Funimation, il che potrebbe lasciar presagire un numero crescente di nuove produzioni, ma è ancora presto per dire esattamente quali novità potrebbe portare la partnership. Inoltre, la piattaforma on-demand organizza eventi a tema anime, l'ultimo dei quali, il Virtual Crunchyroll Expo, si è tenuto nei primi giorni del mese ed è stato un'ottima occasione per presentare i nuovi titoli in arrivo prossimamente. In attesa di avere qualche informazione in più sulle serie che debutteranno in futuro, vediamo quali sono gli anime di agosto da recuperare e da seguire in simulcast.



Naruto - stagione 7

Anni prima dell'inizio degli eventi, il Villaggio della Foglia ha subito l'attacco del demone della Volpe a Nove Code; l'Hokage per salvare il villaggio ed i suoi abitanti imprigionò il demone in Naruto, che all'epoca era appena un neonato. L'infanzia di Naruto non è stata affatto facile: a causa di ciò che era sigillato nel suo corpo, veniva spesso tenuto in disparte dagli altri abitanti. Nonostante ciò, il protagonista ha cercato di combattere la solitudine con il sorriso ed una volta cresciuto è diventato un ninja turbolento, determinato a realizzare il sogno di diventare Hokage del villaggio.

Per raggiungere il suo obiettivo, Naruto dovrà partire dal rango più basso dei ninja, ovvero quello genin: viene assegnato al Team 7, sotto la supervisione del maestro Kakashi, per allenarsi a padroneggiare le tecniche ninja; questa è anche un'opportunità per stringere un indissolubile legame con i compagni Sakura e Sasuke. Nel corso dell'avventura per diventare il ninja più forte del villaggio, il giovane conoscerà nuove persone ed imparerà anche nuove tecniche.



Non mancheranno combattimenti contro temibili avversari che cercheranno di distruggere il Villaggio della Foglia, come Orochimaru ed i suoi alleati. Inoltre, Naruto dovrà fare i conti con eventi che lo porteranno a maturare sia come ninja che come persona: tra i più significativi vi è l'abbandono di un fidato amico che è disposto a tradire il villaggio e a schierarsi tra le file nemiche per diventare più forte e ottenere la sua vendetta.

Naruto è sicuramente il manga più noto di Masashi Kishimoto, e in poco tempo è diventato uno dei battle shonen più letti degli ultimi anni in tutto il mondo. Visto il crescente successo del fumetto, lo studio Pierrot ha tratto un anime che ha debuttato nel 2002 (in Italia nel 2006). Uno degli annunci più inaspettati e clamorosi di Crunchyroll dell'ultimo anno è stato la distribuzione di Naruto in streaming, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano. Dall'1 agosto è disponibile la stagione 7 di Naruto, che ricordiamo essere un filler.



Food Wars! - OVA



Sin da quando era bambino,ha sempre aiutato il padre chef nel suo ristorante, come sous chef, e con gli anni ha imparato ad intrattenere i clienti con le sue audaci creazioni culinarie. Il sogno di Soma è quello di poter diventare un giorno capo chef nel ristorante del padre, ma probabilmente non si realizzerà mai, perché il genitore ha deciso di chiudere il locale, per testare le sue abilità culinarie nei ristoranti di tutto il mondo.

Prima di partire per la sua avventura, il padre ha iscritto il figlio all'accademia culinaria Totsuki, una prestigiosa scuola dove solo il 10% degli studenti riesce a diplomarsi. L'istituto è noto anche per le sue battaglie ai fornelli, nelle quali gli iscritti si affrontano in intense gare di cucina. Soma dovrà sopravvivere alla dura vita all'interno della Totsuki, tra studenti che faranno di tutto per essere promossi, mettendo in pratica gli insegnamenti del padre.



Food Wars! è il celebre manga di Yuto Tsukuda e Shun Saeki, pubblicato in Italia da RW Edizioni. A seguito del successo ottenuto, lo studio J.C. Staff ha realizzato una trasposizione animata che ha debuttato nel 2018. In Italia, invece, le prime due stagioni sono arrivate in simulcast grazie a Yamato Video (è possibile recuperarle sul canale ufficiale di Youtube); le stagioni dalla terza alla quinta, invece, sono state trasmesse in esclusiva da Crunchyroll, sempre in contemporanea con la messa in onda giapponese.

Lo scorso 2 agosto sono stati aggiunti per lo streaming due OVA: Food Wars! - La disfida dei Takumi nei quartieri popolari, e Erina al dormitorio Stella Polare. Inoltre, la piattaforma on-demand ha rassicurato i fan che in futuro arriveranno anche gli altri episodi special.



Monster Strike the Movie: Lucifer Dawn of Despair



Tratto dal videogioco per dispositivi mobile, la serie di Monster Strike si focalizza su, un ragazzo che è ritornato alla sua città natale, di cui non ricorda molto. Dopo aver ritirato il telefono che aveva portato in assistenza, scopre che è stato installato il gioco: senza domandarsi cosa sia, lo avvia.

Ren si ritrova improvvisamente intrappolato sul tetto di una scuola, che viene designato come arena, dove affrontare un misterioso uomo in grado di evocare dal gioco una pericolosa creatura mangia uomini. L'unica modo che Ren ha di sopravvivere è richiamare il drago Oragon, il quale può sbarazzarsi facilmente del mostro. Tuttavia, il Nostro si rende ben presto conto che Oragon è un piccolo drago all'apparenza inutile.



Monster Strike the Movie: Lucifer Dawn of Despair, invece, si ricollega alla serie animata del 2018 (disponibile su Crunchyroll), incentrata sul personaggio di Lucifer. Lucifer è uno dei comandanti della Guardia Angelica a cui è stato affidato l'incarico di recuperare delle sfere disseminate sulla Terra. La protagonista è nota tra i suoi simili per avere una natura ribelle ed un potere tale da rivaleggiare direttamente con l'Onnipotente.

Lucifer sarà accompagnata da Uriel, un'altra comandante della Guardia Angelica. Nel corso della missione, Uriel viene avvicinata da Keter, il Sacro Magistrato che regna nei cieli per volere dell'Onnipotente, che l'avvisa del piano di ribellione di Lucifer: in un primo momento Uriel non crede a quelle parole, ma in seguito si convince che la compagna potrebbe essere collegata in qualche modo ad una serie di eventi che un tempo hanno rischiato di portare alla distruzione dei cieli.



Il film Monster Strike the Movie: Lucifer Dawn of Despair è arrivato in streaming lo scorso 10 agosto.



Tonikawa: Over the Moon for You - SNS



è sempre stato preso in giro per il suo nome; per questo, crescendo, ha iniziato a studiare per voler essere annoverato nei libri di storia per qualcosa di diverso. Nasa è riuscito a qualificarsi primo in una simulazione di esame nazionale ed ora è prossimo ad entrare in uno dei licei più prestigiosi del Giappone. Sembra proprio che sia riuscito a programmare la propria vita fin nei minimi dettagli per ottenere sempre il meglio, ma il destino è mutevole.

In una nevosa sera, mentre sta tornando a casa, il giovane vede dall'altro lato della strada una meravigliosa fanciulla, Tsukasa: prova ad approcciarla, ma non si accorge di un camion che si sta avvicinando a tutta velocità. Fortunatamente, l'impatto non è fatale perché viene tempestivamente tratto in salvo da Tsukasa. Mentre viene trasportato in ospedale, Nasa vede la giovane allontanarsi e, per paura di non rivederla mai più, lotta contro il dolore e le ferite per chiederle di uscire. La fanciulla, colpita dalla sua determinazione e avventatezza, accetta la proposta, ma ad una sola condizione: la deve sposare.



Lui accetta poco prima di svenire, ma quando riprende i sensi, scopre che la ragazza è scomparsa. Dopo essere stato dimesso ed essersi completamente ripreso dalla ferite, Nasa mette da parte tutte le sue ambizioni per cercare la misteriosa ragazza. Dopo anni di ricerche a vuoto, una sera, il giovane innamorato riceve una visita inaspettata, che cambierà per sempre la sua vita: una donna che dice di essere sua moglie.

Il Crunchyroll Original Tonikawa: Over the Moon ha debuttato lo scorso ottobre in simulcast. Il 17 agosto, invece, è arrivato in streaming l'OVA Tonikawa: Over the Moon for You - SNS. Quando Nasa viene improvvisamente chiamato per andare a lavoro, Tsukasa dovrà trascorrere la prima notte da sola. Per non soffrire troppo la solitudine, la fanciulla stringe a sé il telefono che le ha regalato, così da avere sempre al suo fianco l'amato.