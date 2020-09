Crunchyroll: le serie anime da recuperare a settembre 2020

Crunchyroll vanta uno dei più vasti cataloghi in circolazione, che di volta in volta diventa sempre più ampio: sono presenti serie che si adattano ai gusti dei vari iscritti ed abbonati. Per questo motivo è considerata da molti una delle migliori piattaforme streaming in circolazione.



Nell'ultimo periodo, il sito di Hime (questo è il nome della mascotte di Crunchyroll) oltre a produrre nuovi titoli con il marchio Crunchyroll Originals ha portato anime del calibro di ONE PIECE, My Hero Academia, e Digimon Adventure: 2020. Sembra quasi che non abbiamo il tempo necessario di finire di vedere una serie, che subito ne vengono aggiunte delle nuove, anche se non recenti: vediamo dunque quali sono i titoli disponibili da agosto che potrebbero esserci sfuggiti e da recuperare a settembre.



My Hero Academia - OVA

My Hero Academia è uno dei battle shonen più apprezzati e letti degli ultimi anni. Nel 2016 va in onda in Giappone l'adattamento per opera dello studio Bones, che ha conquistato sin da subito il pubblico. Al momento My Hero Academia è fermo alla quarta stagione, ed i fan aspettano trepidanti di ricevere le prime informazioni sulla quinta.

La maggior parte degli abitanti della Terra sono dotati di quirk, abilità uniche che li rendono dei supereroi. Izuku Midoriya, soprannominato Deku, ha il sogno di diventare uno dei più grandi supereroi di tutti i tempi, proprio come il suo idolo All Migth, e per diventarlo deve entrare nel liceo U.A., uno dei migliori istituti che allevano futuri supereroi.



Izuku non possiede alcun quirk, ma non si lascia abbattere tanto facilmente: in fondo è persino più coraggioso, impavido, ed altruista di molti altri eroi. Proprio queste sue caratteristiche attirano le attenzioni di All Migth, il quale decide di cedergli il suo quirk, One for All. Grazie ad un duro allenamento per controllare il nuovo potere in poco tempo, Deku entra alla U.A.

Sebbene My Hero Academia sia un'esclusiva di Dynit e VVVVID (dove è arrivato in simulcast), la quarta stagione è disponibile anche su Crunchyroll, ma al momento è riservata solo agli abbonati. Il 15 agosto, sulla piattaforma streaming statunitense hanno debuttato le due parti dell'OVA Sopravvivi! Un allenamento critico. Gli eventi si collocano verso la metà della terza stagione: poco prima di ottenere la licenza provvisoria, gli alunni della 1-A affrontano una nuova simulazione di salvataggio; questa volta devono liberare dei manichini da un centro commerciale. La situazione degenera quando un improvviso terremoto fa crollare l'edificio, bloccando gli studenti; Izuku ed i suoi compagni dovranno collaborare per riuscire a fuggire sani e salvi dall'edificio.



Hakubo

Koyama Sachi è una studentessa che vive nella città di Iwaki, a Fukushima, e sin da quando era bambina suona il violino. La protagonista è rimasta profondamente colpita dal terremoto che ha sconvolto il Giappone nel 2011; per questo motivo si è chiusa sempre di più in se stessa, allontanando la famiglia e gli amici e non provando più alcun sentimento per le persone che la circondano e per l'amore.

Proprio il violino a cui è particolarmente legata la porterà ad incontrare una persona che l'aiuterà ad affrontare le sue paure e a cambiare atteggiamento: in quanto membro di un club studentesco di musica, Koyama si esibisce durante un festival musicale organizzato dalla scuola. Qui incontra Yuusuke, il quale è rimasto bloccato ad Iwaki a causa del terremoto, poiché i genitori non sono più riusciti a fare ritorno a casa. Dopo quel primo incontro, Koyama e Yuusuke impareranno a conoscersi e poco alla volta si innamoreranno.



Hakubo è un lungometraggio del 2019 diretto da Yutaka Yamamoto, noto per aver fondato lo studio Ordet e per aver diretto Kannagi e Fractale. Hakubo è disponibile per lo streaming a partire dal 4 agosto.



Kira Kira Pretty Cure A La Mode



ama i dolci ed il suo sogno è quello di lavorare in una pasticceria. Un giorno, mentre sta preparando un dolce per festeggiare il ritorno della madre dall'estero, riceve la visita della fata, la quale vuole fermare delle oscure fate che rubano il, ovverosia i sentimenti riversi dai cuochi nei dolci.

Quando le creature privano del kirakiraru i dolci, questi perdono di colore e di vivacità. Ichika non può certo permettere che ciò accada, e dopo aver ottenuto i poteri della Leggendaria Pasticceria si trasforma in Cure Whip, una Pretty Cure, pronta a difendere i sentimenti contenuti nei dolci. Insieme a lei ci sono altre quattro paladine: Himari Arisugawa, Aoi Tategami, Yukari Kotozume, e Akira Kenjo.



Kira Kira Pretty Cure A La Mode è la quattordicesima serie del franchise Pretty Cure, nato da Izumi Todo, nome dietro cui si celano alcuni membri dello staff creativo di Toei Animation. Nel 2004 ha debuttato la prima serie, nota semplicemente con il nome di Pretty Cure, arrivata in Italia nel 2005; invece, Kira Kira Pretty Cure A La Mode è del 2017, ma i 49 episodi che la compongono sono arrivati lo scorso 20 agosto, in esclusiva agli abbonati Premium di Crunchyroll.



Cardfight!! Vanguard Extra Story -If-

Akira Ito (creatore di Yu Gi Oh! R) e Satoshi Nakamura (disegnatore di Duel Masters) hanno unito le forze per creare un nuovo gioco di carte: Cardfight!! Vanguard. Nel 2011, sulle emittenti giapponesi debutta la trasposizione del gioco, realizzata da TMS Entertainment.



Aichi Sendo è un timido ragazzo delle medie che è spesso vittima dei bulli. Quando era ancora un bambino, ricevette in dono la carta rara di Blaster Blade (Distruttore delle Lame, in italiano): un tesoro per lui inestimabile, che gli trasmette speranza e coraggio. Un giorno, però gli viene rubata, così Aichi è costretto a giocare a Cardfight!! Vanguard, pur di riottenerla.

Cardfight!! Vanguard è un gioco di carte che da tempo sta spopolando tra gli abitanti di tutto il mondo, tanto da essere entrato nella vita quotidiana di molte persone. Una particolarità del card game è che le epiche battaglie tra le creature evocate dalle carte non si svolgono sulla Terra, ma su un lontano pianeta chiamato Cray. Il mondo delle competizioni con le carte da gioco porterà Aichi ad essere un giocatore ed una persona migliore, grazie ad amici come Toshiki Kai, Misaki Tokura, e Kamui Katsuragi.

Extra Story -If- è ambientato in un universo alternativo con protagonista Kouji Ibuki (antagonista del film Neon Messiah), che viene convocato da Nome Tatsunagi per la misteriosa apparizione di una torre nera, nota anche con il nome di Santuario; questo sembra essere al centro di alcune alterazioni temporali. Kouji viaggia nell'universo -If-, dove incontra Emi Sendu e Shuka, con le quali dovrà correggere la storia.



Benché la serie principale non sia ancora disponibile, Cardfight!! Vanguard Extra Story -If- è arrivato su Crunchyroll lo scorso 21 agosto con l'episodio 13, ma le puntate precedenti verranno caricate in seguito.