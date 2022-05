Crunchyroll: le serie anime da recuperare in streaming a giugno 2022

Dopo l'acquisizione da parte di Sony, Crunchyroll si è ampliato ulteriormente, in modo da offrire agli abbonati il catalogo anime più vasto attualmente in circolazione: oltre ai titoli che vengono annunciati ad ogni stagione, si aggiungono anche gli anime distribuiti da Funimation, la società statunitense specializzata nel settore dell'animazione giapponese. Nel corso di maggio, il catalogo primaverile di Crunchyroll si è arricchito ulteriormente con l'arrivo di nuove serie, alcune delle quali distribuite da Funimation e finora inedite in Italia: scopriamo quali sono.



Horimiya

Tratto dall'omonimo manga di HERO e Daisuke Hagiwara (edito in Italia da J-POP), la serie Horimiya si focalizza sul complesso rapporto tra Kyoko Horo e Izumi Miyamura, tanto diversi, ma che hanno molto in comune.

Kyoko è una studentessa bella, intelligente e molto popolare a scuola; invece, Izumi viene visto dagli altri come il classico otaku, indossando gli occhiali ed essendo mite e poco socievole, anche con i compagni di classe.



Il fato vuole che i due si incontrino al di fuori della scuola, rivelando così la loro vera indole: benché Kyoko sia popolare tra gli altri studenti, non ha modo di consolidare le amicizie perché nel tempo libero si prende cura del fratello minore e si occupa delle faccende di casa, a causa di genitori quasi sempre assenti.



Diversamente, nel privato Izumi è un affascinante ragazzo dall'animo ribelle con piercing e tatuaggi, che cela ogni giorno a scuola.

Hanno personalità diverse, ma nascondono entrambi dei segreti: i due, trascorrendo il tempo insieme, hanno modo di conoscersi, tanto da diventare amici.



L'adattamento di Horimiya ha debuttato in Giappone nel 2021, ma a partire dal 17 maggio è disponibile a tutti gli abbonati Crunchyroll.



SK8 the Infinity



è un liceale che ha una sola passione: lo skateboard. Ogni sera, si reca in una miniera abbandonata per partecipare alla, una spericolata competizione tra skater. Nel corso di una gara, però, il protagonista sbaglia un'acrobazia che lo porta alla distruzione del suo skateboard e alla rottura di un braccio.

A seguito di quanto accaduto, ora non riesce più ad allenarsi con la tavola. Un giorno, Reki incontra Ranga Hasegawa, un nuovo compagno di classe di origini canadesi che si è da poco iscritto al liceo; Ranga non ha alcun interesse per lo skateboard, ma ha bisogno di soldi.



Il giovane ex-skater lo porta alla S, ma finiscono nei guai e rimangono invischiati in una scommessa che prevede che il nuovo arrivato partecipi ad una gara. Anche se il novellino non ha alcuna esperienza con lo skate, ha un asso nella manica che potrebbe aiutarlo a prevalere sugli altri avversari.

SK8 the Infinity è una serie originale dello studio Bones, diretta da Hiroko Utsumi (regista di Banana Fish e Free!), che ha debuttato lo scorso anno; ma a partire dal 17 maggio è disponibile in streaming su Crunchyroll, con sottotitoli in italiano.



Naruto Shippuden - Stagione 6



Sono trascorsi due anni e mezzo da quandoha lasciato il Villaggio della Foglia per allenarsi con il mentore Jiraya per diventare abbastanza forte da sconfiggere, così da convincerlo a tornare a casa. Sasuke ha tradito il villaggio ed i suoi amici, corrotto dall'odio e dalla vendetta, per allenarsi con il potente ninjaper poter sconfiggere suo fratello.

Tornato al Villaggio della Foglia dopo un estenuante allenamento, Naruto è una persona diversa: è sempre testardo ed irruento, ma ora è più determinato che mai a proteggere le persone a lui care e a riportare sulla retta via l'amico.



Nuovamente a casa, il giovane ninja si ricongiunge con i compagni con cui ha affrontato numerose avventure, tra cui soprattutto Sakura ed il precedente maestro Kakashi, ma non ha il tempo di rilassarsi, perché deve combattere una nuova minaccia: l'Organizzazione Alba, un gruppo di ninja traditori di tutto il mondo che vogliono far vacillare i vari governi utilizzando i Cercoteri, i demoni con le code.

Il 2 maggio si è aggiunta al catalogo di Crunchyroll la stagione 6 di Naruto Shippuden, una delle più intense: divampa lo scontro tra Pain (capo dell'Organizzazione Alba) e Jiraiya; inoltre, Sasuke rintraccia finalmente suo fratello Itachi, pronto ad ottenere la sua vendetta.