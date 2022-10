Crunchyroll: le serie da non perdere in streaming a ottobre 2022

Per questo autunno, Hime (la mascotte di Crunchyroll) è pronta a salire sul palco con una chitarra elettrica per un concerto a dir poco indimenticabile. Ebbene sì, quello che Crunchyroll ha in serbo per noi per la prossima stagione può essere considerato come un grande concerto in cui si alternano diversi artisti: basti pensare che solo ad ottobre arriveranno più di 20 anime in contemporanea con il Giappone, a cui si devono aggiungere gli altri che potrebbero debuttare nei mesi successivi. I titoli di punta di ottobre di Crunchyroll sono stati svelati ormai da tempo: dalla stagione 6 di My Hero Academia, a Chainsaw Man, alla seconda parte di Spy x Family, senza dimenticare Mob Psycho 100; ma questi sono una piccola parte delle novità in arrivo. Scopriamo più nel dettaglio quali sono i nuovi simulcast da iniziare a seguire ad ottobre su Crunchyroll: le sorprese non sono poche!



My Hero Academia - Stagione 6 (1 ottobre)



Il sogno diè di diventare un supereroe, ma è nato senza. L'80% della popolazione mondiale è dotato di superpoteri, o Quirk, come la superforza, il controllo degli elementi, o la capacità di cambiare forma, ma ci sono anche umani che non hanno sviluppato alcun potere.

Nonostante ciò, Izuku è determinato a seguire le orme di All Might, il supereroe N1, ben consapevole di non poter andare molto lontano. Un giorno, il giovane incontra il suo idolo, il quale ha il One For All, che può essere trasferito ad un'altra persona: il simbolo della pace ha scelto il protagonista come suo degno successore.



Dopo mesi di estenuante allenamento per controllare il potente Quirk, Izuku riesce ad essere ammesso al liceo Yuei, una prestigiosa scuola per aspiranti supereroi. Deku (questo è il nome da eroe scelto) dovrà studiare con insegnanti che lo metteranno a dura prova per far parte della prossima generazione di supereroi. La vita dei novelli eroi non sarà affatto facile, perché nell'ombra si stanno muovendo dei giovani supercriminali pronti a far crollare la società di supereroi.



My Hero Academia è l'adattamento a cura dello studio Bones del manga supereroistico di Kohei Horikoshi. A distanza di un anno dalla fine della precedente stagione, l'1 ottobre gli studenti della Yuei e tutti i supereroi sono pronti a tornare con la sesta stagione di My Hero Academia.

Dai trailer finora divulgati, la nuova stagione si preannuncia come una delle più scoppiettanti: inizia lo scontro tra gli hero e i villain.



Spy x Family - Parte 2 (1 ottobre)



L'1 ottobre ritorna in simulcast una delle serie più seguite ed apprezzate della stagione primaverile:, adattamento di Wit Studio e CloverWorks del manga di Tatsuya Endo (edito in Italia da Panini Comics).Le confinanti nazioni disono costantemente sull'orlo di una guerra., spia di Westalis, è disposto a eseguire qualsiasi incarico che possa garantire la pace al suo paese e assicurare ai più giovani un futuro senza guerra.

L'ultima missione consiste nell'investigare su Donovan Desmond, un politico di Ostania che appare raramente in pubblico, se non alla scuola del figlio: la prestigiosa Eden Academy. La spia si infiltra nella nazione rivale con l'identità di Loid Forger e mette su famiglia: sposa Yor Briar, un'impiegata municipale che ha finalmente trovato in lui il compagno della vita, e adotta Anya, un'orfana di sei anni dal carattere curioso, che iscrive alla scuola.



Loid, però, non sa che non è l'unico ad avere dei segreti: Yor è la temuta assassina Thorn Princess, che usa il matrimonio come perfetta copertura. Anya, invece, è in grado di leggere la mente delle persone ed è elettrizzata all'idea di avere delle spie come genitori. I Forger continueranno a vivere come una normale famiglia, cercando di preservare la pace tra due nazioni in guerra.



Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition (1 ottobre)



A distanza di 10 anni dall'uscita nei cinema, la trilogiaritorna sotto forma di serie, con il sottotitolo Memorial Edition: la nuova edizione sarà una versione rimasterizzata, con nuove musiche e animazioni, e conterrà la storia inedita(Il falò dei sogni), uno dei momenti più iconici del manga, rimosso dall'edizione cinematografica.

Guts è un guerriero feroce, che desidera solo brandire la sua possente e mastodontica spada con cui ha vinto numerosi scontri. Un giorno, sul suo cammino Guts incontra Griffith, capitano dell'esercito dei mercenari dei Falchi, che è rimasto particolarmente colpito dal suo stile di combattimento: lo sfida dunque a duello per saggiare con mano le sue capacità e per convincerlo ad arruolarsi. Dopo essere stato sconfitto, Guts è costretto ad unirsi ai Falchi, combattendo sul campo di battaglia al fianco di Griffith.



I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss (1 ottobre)



Adattamento della light novel di Sarasa Nagase e Mai Murasaki,segue le vicende di una ragazza che ha trascorso la maggior parte della sua vita in ospedale, perché malata; per passare il tempo, gioca a vari otome game, un genere di videogiochi in cui l'eroina deve conquistare il cuore dei personaggi maschili.

Un giorno, la giovane si ritrova inspiegabilmente bloccata in uno dei suoi giochi, nel ruolo di Irene Loren D'Autriche, l'antagonista principale, conservando, però, i ricordi della sua vita precedente. Nel corso di un banchetto, Cedric Jeanne Elmeier, principe, amico d'infanzia ed ora fidanzato dell'antagonista, rompe il fidanzamento con lei perché innamorato di Lilia Rainworth, protagonista dell'otome game.



Ben consapevole di cosa le attende alla fine della storia, Irene decide di cambiare il suo "fato" conquistando il cuore del boss finale: Claude Jeanne Elmeier, Re dei Demoni, nonché fratellastro di Cedric.



Uzaki-chan Wants to Hang Out! - Stagione 2 (1 ottobre)



A maggio è arrivato per la prima volta in Italia e in esclusiva su Crunchyroll, serie del 2020 che segue le vicende di, una studentessa che è da poco entrata all'università, dove ritrova, compagno del liceo con cui frequentava lo stesso club.

Hana si rende conto che Shinichi è ora uno studente solitario, e fa di tutto per non lasciarlo solo, invitandolo ad andare al cinema o convincendolo a trovare un lavoro part-time. Benché Shinichi consideri l'amica sin troppo irritante, non può fare a meno di farsi coinvolgere dal suo carattere spensierato, consapevole che lo porterà a vivere situazioni assurde.

Dall'1 ottobre inizierà il simulcast della seconda stagione di Uzaki-chan Wants to Hang Out!.



Raven of the Inner Palace (1 ottobre)



Nei meandri più oscuri del palazzo imperiale, si aggira una concubina, nota da tutti come la

Alcuni la descrivono come una figura anziana, altri, invece, come una giovane, ma tutti concordano che la donna sia in grado di usare arti magiche per portare a termine qualunque incarico le venga affidato: dal ritrovamento di oggetti smarriti, allo spezzare maledizioni mortali. Un giorno l'imperatore chiede aiuto alla Consorte Corvo, ma il loro incontro proibito potrebbe cambiare per sempre la storia.



Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (2 ottobre)



Dopo 7 anni da Iron-Blooder Orphans, Mobile Suit Gundam ritorna con una nuova serie:Gli eventi si svolgono nell'A.S. 122, in un'epoca in cui le corporazioni hanno costruito un sistema economico nello spazio.

La protagonista è Suletta Mercury, una ragazza timida originaria del pianeta Mercurio che si è trasferita alla Asticassia School of Technology, un istituto gestito dal Bennerit Group, un'influente azienda che controlla l'industria dei mobile suit. Questo è solo il primo passo che porterà Suletta a pilotare il Gundam Aerial.



Beast Tamer (2 ottobre)



è un, ovvero è in grado di comunicare con ogni tipo di animale, ed era un orgoglioso membro del party di un eroe, almeno fino a quando non è stato cacciato, perché la sua capacità non era molto utile in battaglia.

Rain diventa così un avventuriero ed inizia ad esplorare il mondo da solo. Nel corso del suo viaggio, si imbatte in Kanade, una ragazza della tribù degli Spiriti Felini, una delle specie più forti del mondo. Inizia così una nuova avventura per Rain, che lo porterà ad affrontare nuovi pericoli e a conoscere nuovi alleati.



Pop Team Epic - Stagione 2 (2 ottobre)



sono due liceali che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni nonsense.Questa è in breve la trama di, trasposizione a cura dello studio Kamikaze Douga del manga omonimo di Bkub Okawa.

La serie (così come anche il manga) ha riscosso i favori del pubblico per le numerose citazioni e parodie della cultura pop. La prima stagione di Pop Team Epic ha debuttato nel 2018, arrivata in simulcast su Crunchyroll.



A partire dal 2 ottobre inizierà la seconda stagione, trasmessa dalla piattaforma streaming sempre a poche ore dalla messa in onda giapponese.



Idolish7 Third Beat! - Parte 2 (2 ottobre)



Il giorno in cui inizia a lavorare nella piccola agenzia di suo padre,diventa subito una manager di una nuova band maschile di sette idol, ma ben presto deve fare i conti con la realtà: il padre vuole che licenzi almeno quattro cantanti, perché sono troppi da gestire e perché il gruppo più in voga, i, è formato da soli tre membri.

Tuttavia, Tsumugi, dopo aver sentito i ragazzi cantare, si rende conto che ognuno di loro ha caratteristiche uniche che fanno aumentare l'interesse del gruppo: decide di non escludere nessuno. Inizia così la lenta e difficile ascesa al successo degli IDOLiSH 7.



Nel 2018 è arrivata su Crunchyroll la prima stagione di Idolish7, anime liberamente ispirato al rhythm game di Bandai Namco. Il 2 ottobre, invece, inizierà il simulcast della seconda parte della terza stagione: per celebrare il loro primo anniversario e per ringraziare i fan per averli sempre sostenuti, gli IDOLiSH7 vogliono organizzare un concerto live, ma alcuni pettegolezzi sui membri sembrano minare il legame della band.



Vazzrock the Animation (4 ottobre)



La serie Vazzrock the Animation segue le vicende delle band, gestite dalla

Vazzrock the Animation è il nuovo progetto del franchise multimediale Tsukiuta, incentrato su gruppi di giovani idol. L'anime arriverà in simulcast su Crunchyroll il 4 ottobre.



Shinobi no Ittoki (4 ottobre)



L'anime originalesi focalizza su Ittoki Sakuraba, un ragazzo ordinario, la cui vita viene stravolta inaspettatamente: un giorno, qualcuno prova ad ucciderlo. Ittoki scopre così di essere in realtà il 19esimo erede del clan ninjae che il clan rivale deista cercando di ucciderlo.

Per riuscire a sopravvivere ai continui attentati alla sua vita e per salvare la sua famiglia, il giovane è costretto ad iscriversi alla Kokuten Ninja Academy, dove imparerà ad utilizzare le tecniche ed i gadget dei moderni ninja.



Mob Psycho 100 - Stagione 3 (5 ottobre)



Sono trascorsi tre anni dalla stagione 2 di Mob Psycho 100, ma dopo mesi di attesa, alleviati da notizie e trailer, non dovremo più aspettare oltre: il 5 ottobre debutterà finalmente, come sempre in simulcast su Crunchyroll.è un ragazzo tranquillo e poco socievole, che passa inosservato, per questo viene soprannominato Mob (folla, personaggio da sfondo).

Eppure, sin da quando era bambino Shigeo è un potente psichico, ma dopo aver scoperto che il suo devastante potere è influenzato dalle emozioni, ha deciso di reprimere ogni sentimento, per evitare di ferire qualcuno. Mob lavora part-time con Arataka Reigen, che afferma di essere un sensitivo in grado di vedere e di esorcizzare gli spiriti, ma in realtà è un truffatore che sfrutta il dono del compagno per completare i lavori per cui viene ingaggiato.



The Human Crazy University (5 ottobre)



Annunciata nel corso del Crunchyroll Expo 2022,è una serie originale dalla natura nonsense. Il protagonista è, che è stato condannato a morte per aver assassinato la sua fidanzata. Satake, però, è un immortale.

La Human Crazy University porta avanti una serie di ricerche sui fenomeni paranormali legati alla vita reale, ed ora è interessata a studiare il protagonista: Satake racconterà cosa significa essere immortale e perché questo renda la sua vita infelice.



Do It Yourself (5 ottobre)



Il nuovo lavoro dello studio Pine Jam e diretto da Kazuhiro Yoneda (Glepiner),, è un tranquillo slice of life incentrato su un gruppo di ragazze dedite al bricolage.

Nel corso delle puntate vedremo come le studentesse affrontano le difficoltà che incontrano per ultimare i loro progetti.



Muv-Luv Alternative - Stagione 2 (5 ottobre)



In un futuro in cui il genere umano sta lottando da decenni contro gli alieni, che hanno invaso la Terra, il licealeè tormentato da un incubo in cui l'umanità è stata annienta.

Molto presto, il giovane scopre che quel sogno in realtà è un ricordo del se stesso di un universo alternativo in cui è stato avviato il progetto Alternative V: per preservare il genere umano, sono stati spediti migliaia di terrestri nello spazio, abbandonando al loro tragico destino miliardi di persone.



Per evitare che questo nefasto futuro si avveri, lo studente si arruola nella base militare di Yokohama, dove convince il comandante Yuko Kozuki a non dare inizio al nuovo protocollo. Per assicurare che il piano Alternative IV sia un successo, Takeru ha solo due mesi di tempo per riuscire ad imparare a pilotare i potenti mecha Tactical Surface Fighters.



A distanza di un anno dalla messa in onda della prima stagione, arriva la seconda tornata di episodi di Muv-Luv Alternative, sempre in simulcast su Crunchyroll.



Legend of Mana - The Teardrop Crystal (7 ottobre)



è un giovane che vive nei pressi della città di, che da tempo sente una misteriosa voce nei suoi sogni che gli dice che è destinato a portare a termine un'importante missione.

Un giorno, Shiloh incontra due Jumi, una razza di umanoidi che hanno pietre preziose incastonate nei petti. Qualcuno ora sta cacciando le creature sparse in tutto il mondo per impadronirsi delle loro gemme. Inizia così l'avventura di Shiloh per salvare i Jumi.



L'anime Legend of Mana - The Teardrop Crystal è l'adattamento dell'omonimo RPG di Square Enix, ed è stato realizzato per celebrare i 30 anni della saga di Mana.



Bocchi the Rock (8 ottobre)



, chiamata, è una studentessa timida, che non è ancora riuscita a trovare amici, ma che vorrebbe imparare a suonare la chitarra per entrare a far parte di una band.

Un giorno, Hitori incontra Nijika Ijichi, una batterista che è alla ricerca di una nuova chitarrista per il suo gruppo.



Bocchi the Rock è il nuovo anime dello studio CloverWorks (Spy x Family, My Dress-Up Darling), adattamento dell'omonimo manga di Aki Hamaji.



Blue Lock (8 ottobre)



è il nuovo manga scritto da Muneyuki Kaneshiro (autore di As the Gods Will) e disegnato da Yusuke Nomura (Dolly Kill Kill), che si presenta come uno spokon atipico.Dopo l'ennesima sconfitta ai Campionati Mondiali di Calcio,, nuovo membro della, decide che è giunto il momento di rinnovare il calcio giapponese: assume così il visionario ed eccentrico allenatore

Questi dà inizio al progetto Blue Lock: in un centro di addestramento simile ad una prigione, vengono accolti i 300 migliori attaccanti dei licei di tutto il Giappone, che verranno isolati e dovranno partecipare ad estenuanti allenamenti e competere uno contro l'altro. Solo il vincitore verrà scelto come il prossimo attaccante della nazionale, mentre gli altri non potranno più fare parte di una squadra di calcio.



Tra i partecipanti c'è Yoichi Isagi, che si sente in colpa per non essere riuscito a far vincere il suo team, perché ha passato la palla ad un compagno, invece di tirare direttamente in porta. Yoichi decide di approfittare dell'occasione che gli viene offerta dal programma Blue Lock per ritrovare la fiducia in se stesso e per realizzare il suo sogno: far vincere al Giappone la Coppa del Mondo.



Welcome to the Demon School! Iruma-kun - Stagione 3 (8 ottobre)



è un 14enne la cui vita non è mai stata felice, a causa di genitori irresponsabili che lo hanno costretto a lavorare, nonostante non avesse ancora l'età minima. La sua sfortuna sembra non avere fine: i genitori lo hanno venduto al demone, il quale desidera avere un nipote.

Iruma viene iscritto dal "nonno" alla scuola per demoni Babyls, dove cerca di non attirare le attenzioni degli altri studenti, mantenendo un profilo basso. È più facile a dirsi che a farsi, perché Sullivan è il preside dell'istituto e tutti si aspettano che diventi il nuovo Re dei Demoni. Inoltre, Iruma sarà coinvolto in situazioni che più volte attireranno attenzioni su di lui.

Ad ottobre inizierà la terza stagione di Welcome to Demon School! Iruma-kun.



Chainsaw Man (11 ottobre)



Tratto dal celebre manga shonen di Tatsuki Fujimoto,, un giovane orfano che vorrebbe vivere una vita tranquilla, ma a causa di ingenti debiti con la yakuza, è costretto ad affrontare i diavoli, ovvero le paure degli esseri umani che hanno preso vita con forme infernali. Il protagonista viene aiutato dal diavolo

Questo almeno fino a quando Denji non viene ucciso da un diavolo assoldato dalla yakuza, ma il compagno decide di salvargli la vita fondendosi con la sua anima. Denji resuscita con la capacità di trasformare ogni parte del suo corpo in una motosega: ora può affettare in maniera brutale tutti coloro che gli si parano davanti. Molto presto, il giovane viene avvicinato dai cacciatori di diavoli che vogliono usare il suo potere per affrontare le forze del male.



A curare l'adattamento di Chainsaw Man è lo studio MAPPA, con la regia di Ryu Nakayama, il quale ha lavorato come animatore a Jujutsu Kaisen. Sin da quando è stata annunciata lo scorso anno, la serie ha attirato le attenzioni del pubblico, ma non dovremo più attendere oltre: a partire dal 10 ottobre sarà possibile vedere in simulcast Chainsaw Man.



To Your Eternity - Stagione 2 (23 ottobre)



Un essere sferico ed immortale arriva sulla Terra e assume le sembianze di una pietra con cui è entrata in contatto; con il tempo, sulla roccia cresce del muschio, e l'entità si impossessa delle sue fattezze. Per anni, la creatura rimane un muschio, finché non diventa il lupo che muore lì vicino: in questo modo l'entità prende piena coscienza di sé.

L'essere viaggia fino a raggiungere una tundra innevata, dove incontra un ragazzo, padrone dell'animale. Il giovane vive da solo in un villaggio, in attesa del ritorno degli altri cittadini che si sono diretti a sud, alla ricerca di una terra più fertile dove vivere.



Con il tempo, il lupo si affeziona al giovane, tanto da seguirlo nella sua impresa di dirigersi a sud per ricongiungersi con gli altri. Tuttavia, il viaggio è impervio ed il giovane muore a causa di una grave ferita. L'essere immortale decide di prendere le sembianze del compagno e portare a termine la sua avventura.



To Your Eternity è il nuovo manga di Yoshitoki Oima (autrice di A Silent Voice - La Forma della Voce), da cui è stato tratta una serie che ha debuttato lo scorso anno, in simulcast su Crunchyroll, riscontrando il successo del pubblico. Dopo un anno di attesa, finalmente ad ottobre arriva in contemporanea sulla piattaforma streaming la seconda stagione di To Your Eternity.



Gli altri titoli da recuperare ad ottobre



Il 19 settembre sono arrivati in streaming i 12 episodi del fantasy. Sin da quando era bambina,sognava di seguire le orme della strega protagonista dei suoi libri preferiti, che viaggiava per il mondo.

Dopo essere diventata anche lei una strega, Elaina intraprende il suo personale viaggio, nel corso del quale visiterà nuovi luoghi ed incontrerà nuove persone.



Il 6 settembre, invece, il catalogo streaming si è arricchito con Sleepy Princess in the Demon Castle, che ha debuttato in Giappone nel 2020: la principessa Aurora Suya Rhys Kaymin è stata rapita dal signore dei demoni Tasogare.

In attesa che il suo salvatore venga a liberarla, la principessa trascorre le giornate cercando di dormire, utilizzando tutto ciò che trova nel castello, dalla soffice pelliccia degli orsi demoniaci, alle calde coperte dei fantasmi.



Il 6 settembre si è aggiunto anche The Saint's Magic Power is Omnipotent, altra serie a lungo inedita in Italia. Sei Takanashi è una giovane impiegata di ufficio che una sera si ritrova magicamente teletrasportata nel mondo di Salutania, dove scopre di essere stata evocata per sbaglio come seconda Santa: prescelta destinata a riportare la pace nel mondo, sconfiggendo i mostri che stanno seminando il caos.

Tuttavia, il rituale che l'ha evocata è andato forse sin troppo bene, perché sono state richiamate due Sante: Sei ed una seconda con i capelli castani. Il regno, però, ha bisogno solo di una salvatrice, motivo per cui viene scelta la seconda, preferita da molti. Sei continua a vivere a Salutania, aprendo un negozio di pozioni e cosmetici, dove usare i suoi poteri da Santa.



Infine, come ogni mese, l'1 settembre è arrivata una nuova stagione di Naruto Shippuden: l'arco Vita Paradisiaca in Barca, che è interamente filler. Il consiglio dei Kage di tutto il mondo ha deciso che il miglior modo di proteggere le forze portanti Naruto e Bee dall'Organizzazione Alba è quello di nasconderle il più lontano possibile, perché si teme lo scoppio di una nuova guerra.

Per questo, Naruto, Gai, Aoba e Yamato devono raggiungere un'isola nei pressi del Paese del Fulmine. Nel corso della traversata, il gruppo dovrà affrontare pirati e pericolose creature marine.