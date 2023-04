Crunchyroll: le serie da seguire in simulcast nel mese di aprile

Per celebrare l'inizio della primavera, Crunchyroll ha presentato un nuovo ed entusiasmante palinsesto, che, come sempre, cerca di adattarsi alle esigenze degli iscritti. Tra gli immancabili isekai, le rom-com e gli slice of life, spiccano titoli di punta a lungo attesi come Demon Slayer, Dr. Stone e Hell's Paradise. Per questa stagione, inoltre, sembra che la piattaforma streaming abbia voluto fare le cose in grande: sono stati già annunciati i doppiaggi italiani di alcune delle nuove serie primaverili. Diamo uno sguardo, dunque, a quali sono gli anime da vedere ad aprile su Crunchyroll: come sempre, non sono pochi!



Hell's Paradise (1 aprile)



Dopo essere stato tradito dai suoi compagni, l'impassibile e infallibile ninjaè condannato a morte. Eppure, lo shinobi non riesce a morire con nessuna esecuzione, perché il desiderio di ricongiungersi a sua moglie lo tiene in vita.

Notando il suo forte attaccamento alla vita, il boia Yamada Asaemon Sagiri gli offre un'occasione per fare ritorno a casa: deve recuperare l'elisir di lunga vita sull'isola di Shinsekyo, considerata un paradiso. Molto presto Gabimaru si rende conto che l'isola è ricca di misteri ed è popolata da famelici mostri.



Tratto dal manga di Yuji Kaku (edito da J-POP), Hell's Paradise è il nuovo anime dello studio MAPPA, che arriverà in simulcast l'1 aprile. Ancor prima del debutto ufficiale, la piattaforma streaming ha annunciato il doppiaggio italiano di Hell's Paradise, previsto nei prossimi mesi.



My Home Hero (2 aprile)



è un normale e tranquillo impiegato e un buon padre di famiglia, che un giorno scopre che la figliasubisce continui abusi fisici e mentali dal fidanzato. Preoccupato per la sua relazione, Tetsuo inizia ad indagare sul giovane e scopre che è membro di un'organizzazione criminale che sta approfittando di lei per estorcere i soldi ai nonni benestanti, e che ha ucciso le sue ex fidanzate.

Temendo per le sorti della figlia, il protagonista uccide il compagno e con l'aiuto della moglie Kensan occulta il corpo. I due dovranno continuare a salvaguardare l'incolumità di Reika ed evitare che possa finire nuovamente nei guai.



My Home Hero è il nuovo anime della Tezuka Production, adattamento del manga di Masashi Asaki e Naoki Yamakawa (pubblicato da Panini Comics), che farà il suo debutto in simulcast il 2 aprile.



The Aristocrat's Otherworldly Adventure: Serving Gods Who Go Too Far (2 aprile)



Dopo essere stato ucciso nel tentativo di salvare un'amica,rinasce in un mondo fantasy con le sembianze di, terzogenito di una famiglia aristocratica.

Quando a cinque anni viene benedetto dalle divinità, l'eroe scopre che le sue statistiche e la potenza magica sono fuori norma. Cain deve tenere nascosti i suoi poteri se vuole scalare i ranghi della società e regnare nel mondo in cui si è ritrovato.



Il primo episodio dell'isekai The Aristocrat's Otherworldly Adventure: Servings Gods Who Go Too Far arriverà in simulcast il 2 aprile.



My Clueless First Friend (2 aprile)



Adattamento del manga di Taku Kawamura, lo slice of lifesi focalizza sull'amicizia tra due compagni di classe.viene costantemente presa in giro dagli altri studenti per il suo carattere solitario e cupo.

Taiyo Takada, invece, è un nuovo studente, dall'animo gentile, che poco alla volta riesce a fare breccia nel carattere taciturno della compagna, creando con lei un'amicizia unica.



Kuma Kuma Kuma Bear - Punch (3 aprile)



è una 15enne che trascorre le giornate a giocare a un popolare VRMMORPG, e che un giorno riceve dagli sviluppatori del gioco una skin da orso, che aumenta notevolmente le statistiche. Quando lo indossa, Yuna viene teletrasportata nel mondo di gioco, da cui non riesce a disconnettersi.

Mentre esplora la realtà virtuale con il suo nuovo costume, affrontando i vari pericoli, la protagonista incontra Fina e poco alla volta la sua fama cresce, venendo riconosciuta come Orso Sanguinario.



Lo scorso anno si è aggiunto al catalogo Crunchyroll Kuma Kuma Kuma Bear, anche se solo con sottotitoli in inglese. A partire dal 3 aprile, inizierà la serializzazione in contemporanea con il Giappone della seconda stagione: Kuma Kuma Kuma Bear - Punch.



Skip and Loafer (4 aprile)



Dopo essersi diplomata alla medie,si trasferisce a Tokyo per iscriversi al liceo, convinta che quella sia la strada giusta per frequentare una prestigiosa università e poter cambiare il mondo.

Tuttavia, la studentessa trova difficoltà ad adeguarsi al ritmo frenetico della città e non riesce subito a relazionarsi con le persone. A scuola, Mitsumi farà la conoscenza di Sosuke Shima, con cui stringe un particolare rapporto e che potrebbe aiutarla ad ambientarsi poco alla volta a Tokyo.



KamiKatsu: Working for God in a Godless World (5 aprile)



, figlio dei leader di una setta religiosa che venera la divinità, un giorno viene sacrificato. Invece di morire, il giovane si reincarna in un mondo fantasy dove non esiste alcuna religione, ma in cui è il regno a decidere chi vive e chi muore.

Yukito si prodiga a proteggere gli abitanti del villaggio che lo hanno accolto calorosamente: per farlo è costretto a chiedere aiuto a Mitama. Il protagonista dovrà creare un culto religioso, trovando nuovi discepoli, affinché la divinità possa usare i suoi poteri.



Il 5 aprile inizierà su Crunchyroll il simulcast di KamiKatsu: Working for God in a Godless World. Inoltre, il colosso dello streaming degli anime ha confermato che KamiKatsu: Working for God riceverà un doppiaggio italiano, che dovrebbe debuttare a primavera.



Dr. Stone - New World (6 aprile)



Quando una misteriosa luce verde si diffonde sulla Terra, il genere umano viene pietrificato. Nel 5738, 3719 anni dopo l'incidente,si libera dalla pietrificazione per ritrovarsi in un mondo completamente cambiato dal tempo, regredito all'età della pietra e in cui la vegetazione ha preso il sopravvento sulla civiltà.

Esplorando il mondo, Taiju incontra Senku, il suo miglior amico: un giovane scienziato che si è liberato alcuni mesi prima ed ha iniziato a studiare un metodo per salvare le altre persone. Senku vuole capire che cosa è successo e vuole fondare una nuova società dove vivere, accelerando secoli di evoluzione umana. Tuttavia, alcuni umani liberati si oppongono ai suoi ideali, volendo dare inizio ad un mondo migliore di prima.



Dr. Stone è un manga scritto da Riichiro Inagaki e illustrato da Boichi (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics), da cui lo studio d'animazione TMS Entertainment ha tratto un anime, che ha debuttato in simulcast nel 2019. Il 6 aprile inizierà New World, la terza stagione, che continuerà gli eventi narrati nello special Dr Stone: Ryusui. Nel comunicato, Crunchyroll ha annunciato che in futuro New World verrà doppiato anche in italiano.



The Ancient Magus' Bride - stagione 2 (6 aprile)



A soli 15 anniviene venduta ad un'asta di strane creature a, un potente mago con un cranio canino al posto della testa. Dopo anni di solitudine e senza amore, la giovane è disposta a tutto pur di trovare un luogo che possa chiamare casa.

Chise viene portata nel cottage del mago, nella campagna inglese, abitato da fate e altri esseri fantastici, dove diventerà sua apprendista e sua futura moglie.



Nel 2017 è andata in onda la prima stagione di The Ancient Magus' Bride, adattamento del manga di Kore Yamazaki (pubblicato da Edizioni Star Comics), a cura di Wit Studio. Dopo quattro anni di attesa, inframmezzati solo da alcuni OVA, il 6 aprile inizia finalmente la seconda stagione di The Ancient Magus' Bride, questa volta prodotta da Studio Kafka. Inoltre, ricordiamo che il 2 marzo ha debuttato su Crunchyroll il doppiaggio italiano della prima stagione, con episodi a cadenza settimanale.



Yuri is My Job! (6 aprile)



Il 6 aprile debutterà su Crunchyroll, in contemporanea con il Giappone,, uno slice of life tratto dal manga di Mimam, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.

Hime Shigaraki è una liceale che tiene molto alla sua immagine di studentessa modello amata da tutti, con la speranza che questo possa portarla a sposare un miliardario. Un giorno, Hime ferisce accidentalmente Mai Koshiba, manager del Café Liebe, impedendole così di lavorare; per rimediare al suo errore, decide di sostituirla.



Hime scopre che al Café Liebe lavorano ragazze che fingono di essere studentesse di un istituto tedesco. Qui, la giovane ha un complicato rapporto con la collega Mitsuki: se davanti ai clienti è amorevole con lei, in privato prova un profondo odio nei suoi confronti.



The Legendary Hero is Dead! (6 aprile)



Il leggendario eroeed i suoi compagni sono riusciti a sconfiggere il Signore dei Demoni e a sigillare il portale per il mondo demoniaco. Tuttavia, il sigillo era incompleto e con il passare del tempo ha perso forza: questo ha permesso ai mostri di invadere nuovamente il mondo umano.

Shion deve tornare in azione per chiudere nuovamente il passaggio, ma, dopo aver sconfitto l'ennesima creatura, cade in una delle mortali trappole costruite da Toka Scott: un contadino egoista e perverso che vuole diventare eroe. Fortunatamente, la negromante Anri Haynesworth trasferisce l'anima di Toka nel corpo privo di vita e in decomposizione di Shion. Ora spetterà a Toka impersonare l'eroe delle leggende e salvare il mondo dalle forze del male.



The Legendary Hero is Dead! è il manga di Subaruichi (edito da J-POP con il titolo L'eroe è morto!), da cui Lidenfilms ha tratto una serie anime, in arrivo il 6 aprile. The Legendary Hero is Dead!, inoltre, verrà doppiato in italiano, ma al momento non sappiamo da quando sarà disponibile.



I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too (6 aprile)

Il prossimo 6 aprile inizierà il simulcast del nuovo isekai I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too.



Yuya Tenju è un liceale che è vittima di bullismo e costantemente maltrattato anche dai suoi genitori, per il suo aspetto poco piacevole. Quando il nonno muore, il protagonista ottiene in eredità la sua casa.

Qui, nel pulirla, Yuya trova un passaggio per un mondo dominato dalla magia e popolato da creature fantastiche, da cui può portare nel mondo reale tutto ciò che vuole. Questa possibilità potrebbe permettere a Yuya di cambiare per sempre la sua vita. Nel corso della primavera, la libreria di Crunchyroll si arricchirà anche con il doppiaggio italiano di I Got a Cheat Skill in Another World.



Rokudo no Onna-Tachi (7 aprile)



è uno studente del primo anno del liceo, una scuola frequentata da criminali, che viene costantemente bullizzato. Fortunatamente ha dei buoni amici su cui fare affidamento, anche loro nella sua stessa situazione. Un giorno, Tosuke riceve in dono una pergamena appartenente alla sua famiglia da generazioni, con cui può sottomettere i demoni.

Convinto che questa sia la soluzione ai suoi problemi, il protagonista usa la pergamena, per rendersi conto solo in seguito che non ha sortito l'effetto desiderato: ora le studentesse che prima lo tormentavano sono attratte da lui, anche Ranna Himawari, la più forte e temibile di tutte.



Rokudo no Onna-Tachi è il primo manga di Yuuji Nakamura (attualmente inedito in Italia), da cui lo studio Satelight ha tratto un anime che debutterà il 7 aprile.



Mashle: Magic and Muscle (7 aprile)



In un mondo in cui la magia viene usata in qualunque situazione,è nato senza poteri. Per questo motivo è costretto a vivere con il padre nelle profondità di una foresta, dove si allena duramente, diventando sempre più forte, compensando così alla sua mancanza di magia.

Un giorno, però, a seguito di una catena di eventi, Mash è costretto ad iscriversi alla Scuola di Magia di Easton, dove dovrà usare la sola forza fisica per diventare il Divine Visionary, il miglior studente della scuola.



Il 7 aprile inizia il simulcast di Mashle: Magic and Muscle, adattamento a cura di A-1 Pictures dell'omonimo manga di Hajime Komoto, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics. Crunchyroll ha inoltre annunciato che nel corso della primavera arriverà anche il doppiaggio italiano.



Tonikawa: Over the Moon for You - stagione 2 (7 aprile)

La rom-com Tonikawa: Over the Moon for You è la trasposizione del manga di Kenjiro Hata (disponibile dallo scorso anno anche in Italia grazie a RW Edizioni), che è arrivata in simulcast sulla piattaforma streaming arancione nel corso del 2020. Dopo un OVA e uno special, il prossimo 7 aprile debutta finalmente la seconda stagione di Tonikawa: Over the Moon for You.

Nasa Yuzaki non vuole essere ricordato da tutti solo per il suo nome, per questo studia diligentemente, riuscendo così ad essere ammesso nei migliori licei del paese. Una sera, però, la sua vita viene completamente stravolta: mentre sta tornando a casa, incrocia Tsukasa, di cui si innamora a prima vista, ma rischia di essere investito da un camion. Fortunatamente, la ragazza lo salva.



Poco prima di perdere i sensi, Nasa le chiede di uscire: lei accetta, a condizione che dovranno sposarsi. Dopo quell'incontro, il protagonista ha abbandonato gli studi e non ha più rivisto la ragazza, fino a quando, un giorno, Tsukasa si presenta a casa sua, affermando di essere sua moglie.



Birdie Wing - Golf Girls' Story - stagione 2 (7 aprile)



A primavera 2022 ha debuttato in simulcast lo spokon golfistico, serie originale di Bandai Namco Pictures; a distanza di un anno esatto, arriva la seconda stagione.

Eve è una giocatrice professionista di golf, che per guadagnarsi da vivere vince contro vari avversari in partite clandestine. Un giorno, Eve subisce la sua prima sconfitta contro Aoi Amawashi, anche lei una professionista, ma che è cresciuta giocando al vero golf. Tra le due nasce un rapporto di rivalità, che le porterà a crescere poco alla volta e che potrebbe cambiare per sempre il mondo dello sport.



Magical Destroyers (7 aprile)



Anime originale diretto da Ikehata Hiroshi (regista di Tonikawa),è ambientato in un futuro distopico in cui un'organizzazione ha deciso di eliminare la cultura: sono proibiti manga, cosplay, videogiochi, e persino trenini da collezione.

Otaku Hero è un giovane rivoluzionario che vuole riportare l'ordine nel Paese, insieme a tre ragazze che ammirano il suo operato: Anarchy, Pink e Blue.



The Café Terrace and Its Goddesses (7 aprile)



Adattamento del manga di Koji Seo (autore di Suzuka e A Town Where You Live),, nuovo anime targato Tezuka Productions, ha per protagonista il giovane

Questi, dopo la morte della nonna, eredita il suo café, con l'intenzione di venderlo, ma desiste quando incontra le cinque cameriere che ci lavorano, che lo convincono a tenerlo aperto e a gestirlo.



My One Hit-Kill Sister (8 aprile)



L'isekai My One Hit-Kill Sister, in arrivo in contemporanea l'8 aprile, si focalizza su, un liceale appassionato di videogiochi.

Un giorno viene teletrasportato in un mondo fantasy, ma non è da solo: con lui c'è Maya, che deve proteggerlo da ogni pericolo, in quanto sorella maggiore. Nel nuovo mondo, Asahi sfrutta tutte le sue conoscenze per vivere al meglio, ma si rende conto di essere molto debole, e scopre che sua sorella è invece estremamente forte.



A Galaxy Next Door (8 aprile)



Tratto dall'opera di Gido Amagakure, mangaka di Sweetness & Lightning,. Dopo la morte del padre, il fumettistaè costretto a prendersi cura dei fratelli minori con il suo lavoro, ma tra assistenti che si licenziano e scadenze da rispettare, vive con la paura di non potercela fare.

In soccorso dell'artista arriva Shiroi Goshiki, una giovane che conosce bene l'autore e che vuole diventare la sua nuova assistente. Con il tempo il loro rapporto cresce, ma Shiroi nasconde un singolare segreto, che stravolgerà per sempre la vita di Ichiro.



Summoned to Another World for a Second Time (8 aprile)



L'8 aprile inizia la serializzazione di un nuovo isekai:viene evocato in un altro mondo per salvarlo. Dopo essere riuscito nell'impresa, inizia a vivere la sua vita in totale tranquillità, almeno fino a quando non viene catturato e riportato nel mondo terrestre.

Qui, tuttavia, è costretto a ricominciare come un bambino. Da liceale, Setsu viene convocato nuovamente nel mondo che lo ha ripudiato, per salvarlo una seconda volta dalle forze del male.



Demon Slayer - stagione 3 (9 aprile)



Lo scorso 2 marzo è stato proiettato nei cinema italiani, il secondo lungometraggio tratto dal manga di Koyoharu Gotoge (ecco la nostra recensione di Demon Slayer - Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana ). Il film, oltre a mostrare il finale dell'arco del Distretto dell'intrattenimento, ci ha introdotti al successivo: quello dei

Tanjiro raggiunge il villaggio dei forgiatori di katana per chiedere al fabbro Hotaru Haganezuka di riparare la sua lama. L'attesa, però, è tutt'altro che tranquilla: il villaggio viene attaccato da due Lune Crescenti. Fortunatamente, il giovane Ammazzademoni non deve affrontare la minaccia da solo, perché al suo fianco c'è il Pilastro della Nebbia Muichiro Tokito.



Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury - stagione 2 (9 aprile)



Dopo aver lasciato il suo pianeta natale,si iscrive all', dove incontra, la figlia del preside. Questa è destinata ad una vita infelice, perché il padre e preside dell'istituto l'ha promessa in sposa al miglior pilota di Gundam dell'accademia; titolo che è detenuto attualmente dal violento

Per aiutare la nuova amica, Suletta è disposta ad affrontare in duello il pilota: vince utilizzando il suo Gundam Aerial, attirando su di sé non poché attenzioni indesiderate, e diventando la promessa sposa di Miorine.



Lo scorso anno ha debuttato in simulcast su Crunchyroll Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, la 15esima serie dedicata al mecha creato da Yoshiyuki Tomino, che, dopo 43 anni, per la prima volta ha una protagonista femminile.



Dead Mount Death Play (10 aprile)



Tratto dal manga disegnato da Shinta Fujimoto e scritto da Ryogo Narita (autore di Baccano e Durarara), e diretto da Manabu Ono, regista di Sword Art Online: Alicization,

Un potente Negromante dopo essere stato sconfitto si risveglia nel nostro mondo. Con le sembianze di Polka Shinoyama, un ragazzo che è stato assassinato, il mago spera di poter vivere una vita più tranquilla, ma è più facile a dirsi che a farsi: non sono solo i suoi poteri ad attirare attenzioni indesiderate, ma anche il corpo ospite.



Why Raeliana Ended Up at the Duke's Mansion (10 aprile)



Dopo essere morta,si risveglia come, primogenita di una barone. Rinko si rende conto di essersi reincarnata come un personaggio secondario di un romanzo che ha letto, il cui omicidio per mano del fidanzato è l'evento scatenante dell'intera storia.

Con le sembianze di Raeliana, la giovane decide di sfruttare tutto ciò che sa del romanzo per cambiare il suo tragico destino: in questo modo, stringe un accordo con il duca Noah Voltaire Wynknight, il protagonista della storia.



X&Y (12 aprile)



Il 12 aprile debutta una nuova serie mystery di produzione cinese: X&Y.Ritornato nella sua città natale per lavorare, un giornosi reca alla escape room XY, dove rimane folgorato da, la proprietaria.

Poco alla volta che i due iniziano a conoscersi, degli strani eventi coinvolgono Yan Yuechu e le persone a lui care. Per scoprire chi si cela dietro tutto, il protagonista deve risolvere le varie escape room: un percorso che lo porterà a far riemergere ricordi a lungo dimenticati.



Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage (13 aprile)



Uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni è stato(ecco la nostra recensione di Ranking of Kings ), nuova serie di Wit Studio, adattamento del manga di Sosuke Toka, che dal 26 aprile sarà pubblicato da Edizioni Star Comics.Il principeè affetto da sordità e da mutismo, e viene deriso dai sudditi perché non è in grado di brandire una spada, motivo per cui non potrebbe governare sul regno.

Eppure, Bojji è estremamente coraggioso: un giorno incontra Kage, una creatura d'ombra, di cui non ha affatto paura, anzi, è convinto di aver trovato un nuovo amico che non lo prende in giro. L'incontro dà il via ad un viaggio che porterà Bojji a lottare per diventare il miglior Re del mondo.



In attesa di avere più informazioni sulla seconda stagione, possiamo vedere Bojji e Kage vivere una nuova avventura nello special The Treasure Chest, in arrivo in simulcast il 13 aprile. Inoltre, Crunchyroll ha confermato che nel corso della primavera lo special televisivo arriverà anche doppiato in italiano.



Sacrificial Princess and the King of Beasts (19 aprile)



Al termine della guerra tra il genere umano e le bestie, venne stipulato un accordo tra le due razze: ogni anno, gli umani avrebbero dovuto portare un sacrificio femminile a, il Re delle Bestie.è stata scelta come 99esima vittima sacrificale, ma lei non teme né le creature, né la morte, perché non ha una casa dove fare ritorno.

Il Re delle Bestie è affascinato da lei, al punto da non volerla uccidere e da permetterle di vagare liberamente per il regno, in quanto sua sposa. Il loro rapporto potrebbe essere la chiave per porre fine alle ostilità tra le due razze.

Il prossimo 19 aprile inizierà il simulcast di Sacrificial Princess and the King of Beasts, adattamento del manga di Yuu Tomofuji (edito da Magic Press), realizzato da J.C. Staff.



To Every You I've Loved Before e To Me, The One Who Loved You (20 aprile)



Nel corso del 2022, nei cinema giapponesi sono stati proiettati: due film scritti da Riko Sakaguchi (Mary e il Fiore della strega), prodotti rispettivamente da Bakken Record e TMS Entertainment, ma che sono strettamente collegati tra loro.

To Every You I'Ve Loved Before e To Me, The One Who Loved You arrivano per la prima volta in Italia su Crunchyroll il prossimo 20 aprile.



I due film sono ambientati in un futuro in cui è possibile viaggiare tra universi paralleli. Nel primo lungometraggio, il protagonista è Koyomi Takashi, che vive con la madre dopo il divorzio dei suoi genitori.

A causa degli studi e della sua goffaggine, Koyomi non riesce a fare amicizie all'università. Un giorno, Koyomi viene avvicinato da Kazune Takigawa, che gli rivela di essere giunta da un universo parallelo in cui sono fidanzati.



Il secondo lungometraaggio, invece, ha per protagonista Koyomi Hidaka, il quale vive con il padre, dopo il divorzio dei genitori. Un giorno, al laboratorio di ricerca dove lavora il padre, Koyomi incontra Shiroi Sato: è subito amore a prima vista.

Tuttavia, la loro relazione viene stravolta quando i rispettivi genitori si sposano. Koyomi e Shiroi viaggiano tra i vari universi, alla ricerca di quello in cui non sono fratellastri e dove poter vivere liberamente la loro relazione.



I titoli da recuperare ad aprile



Oltre ai numerosi titoli da seguire in simulcast ad aprile, vorremmo consigliarvi anche alcuni anime arrivati a marzo, che dovreste recuperare.Sicuramente, tra tutti spicca, che ha debuttato in streaming lo scorso 3 marzo, a poche ore dalla messa in onda giapponese: uno sconvolgente special televisivo della durata di un'ora, che ci ha preparato al finale di serie (qui potete recuperare la nostra recensione dell'attesissimo Attack on Titan Final Chapters 1 ).

Prima di scoprire come si concluderà la guerra tra Eren ed i Giganti, però, dovremmo aspettare il prossimo ottobre, quando verrà trasmessa la parte conclusiva.



Il 23 marzo si sono aggiunte al catalogo di Crunchyroll le stagioni 4 e 5 di My Hero Academia, doppiate in italiano. Nella prima tornata di episodi, Midoriya e gli altri aspiranti supereroi devono affrontare gli Otto Precetti di Morte (Shie Hassaikai nella versione giapponese), un'organizzazione criminale guidata da Overhaul.

Nella stagione 5, invece, Deku scopre una nuova abilità del One For All, e per controllarla al meglio inizia il tirocinio presso Endeavor (il nuovo N1, dopo la caduta di All Might), insieme a Todoroki e Bakugo. Inoltre, viene dato più spazio anche a Tomura Shigaraki e all'Unione dei Villain.