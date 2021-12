Crunchyroll: i simulcast e gli anime da guardare a dicembre 2021

Crunchyroll è senza ombra di dubbio uno dei migliori siti on demand a cui gli appassionati di anime possono affidarsi, perché offre ai suoi utenti un vasto catalogo da cui attingere. Con il tempo la piattaforma streaming arancione è diventata sempre più grande, tanto che quest'anno è entrata a far parte della famiglia Sony, essendo stata acquisita da Funimation.



Inoltre, a fronte della recente acquisizione, Crunchyroll ha portato in esclusiva e in simulcast titoli come My Hero Academia e Demon Slayer, e più di recente ha annunciato che da gennaio trasmetterà in contemporanea con il Giappone L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2. Siamo ancora nel periodo autunnale e sembra che Crunchyroll abbia ancora in serbo per noi qualche sorpresa: vediamo quali sono i titoli in arrivo a dicembre in simulcast e quali quelli da recuperare.



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 - Il distretto a luci rosse (5 dicembre)



Il 28 novembre si è conclusa la prima parte di, che ripercorre gli eventi del; ma non dovremmo patire troppo il distacco dalle avventure di Tanjiro e dei suoi compagni Ammazzademoni, perché dal 5 dicembre inizierà il simulcast della seconda tornata di episodi che ripercorreranno le peripezie delDopo la morte del padre,si è preso cura della madre e dei fratelli, vendendo carbone. Un giorno, il giovane si reca nella città più vicina per i suoi soliti affari, ma si attarda fino al calare delle tenebre e soggiorna a casa di una persona che lo invita a fermarsi perché la sera si aggirano strane creature nei boschi.

Il mattino seguente, quando ritorna a casa, Tanjiro scopre che la famiglia è stata sterminata da un demone e che l'unica superstite è la sorella Nezuko, la quale si sta lentamente trasformando. Il ragazzo vuole portarla in città per trovare un medico che la possa guarire, ma durante il tragitto viene fermato dall'ammazzademoni Giyu Tomiyoka, che cerca di eliminarla.



Dopo un breve scontro, Giyu decide di risparmiare Nezuko, perché colpito da come riesca a tenere sotto controllo il suo istinto famelico e dalla determinazione del giovane: per questo, lo indirizza da Urokodaki Sakonji, il quale potrebbe aiutarlo a trovare una cura al male della sorella e a diventare uno sterminatore di demoni. Una volta raggiunto l'uomo, Tanjiro inizia un complesso addestramento per affinare le abilità combattive, al termine del quale deve affrontare un'estenuante prova finale.

Una volta riuscito a diventare un ammazzademoni di basso rango, il protagonista scopre che probabilmente l'unico modo per salvare Nezuko è uccidere Muzan, il "padre" dei demoni. Seguendo gli incarichi che gli vengono affidati, Tanjiro raggiungerà nuovi luoghi per eliminare i demoni e troverà compagni con cui proseguire la sua avventura, tra cui Zen'itsu, un ammazzademoni insicuro e spaventato, e Inosuke, uno sterminatore dal carattere irruento.



Nel corso dell'arco del Treno Mugen, Tanjiro e gli altri sono stati affiancati dal Pilastro della Fiamma Rengoku, per affrontare il nemico che minaccia la vita dei passeggeri del treno Mugen. Invece, le vicende del Distretto a luci rosse si focalizzano su Tanjiro, Zen'itsu, ed Inosuke viaggiare assieme ad Uzui Tengen, il Pilastro del Suono, verso il quartiere a luci rosse di Yoshikawa per eliminare il demone che ne infesta le strade.



ONE PIECE - Saga dell'Isola degli Uomini Pesce



Dopo alcuni mesi di fermo, l'1 novembre è tornato su Crunchyroll ONE PIECE, con la saga dell', la prima dopo il salto temporale, oltre all'immancabile prosieguo del simulcast delle avventure attualmente in corso.è un giovane pirata che ha mangiato il Frutto del Diavolo Gom Gom, che gli conferisce l'elasticità tipica della gomma: può allungare gli arti ed i proiettili rimbalzano su di lui. Rufy vuole trovare il fantomatico ONE PIECE, il tesoro nascosto da Gol D. Roger, il Re dei Pirati.

Il protagonista è pronto a solcare i mari di tutto il mondo per trovare il tesoro, ma è consapevole che sarà un viaggio tortuoso e pieno di insidie, per questo deve formare una ciurma formidabile su cui fare affidamento. Durante la traversata, il giovane riuscirà a mettere insieme un gruppo unico e scalmanato composto dalla navigatrice Nami, dallo spadaccino Zoro, dal cecchino Usopp, dallo chef Sanji, dal medico Chopper, dall'archeologa Nico Robin, dal carpentiere cyborg Franky, e dal musicista scheletro Brook: la ciurma è nota con il nome di Mugiwara.



Nel corso del viaggio, i Mugiwara visiteranno varie isole ed affronteranno temibili nemici, tra pirati, Marine che vogliono arrestarli, e Governo Mondiale che vuole fermarli a tutti i costi.

Dopo essere stati separati, e dopo che Rufy ha affrontato i Marine direttamente nel quartier generale a Marineford per salvare il fratello Ace, i Mugiwara decidono di allenarsi per due anni prima di ritrovarsi all'Arcipelago Sabaody, per continuare il loro viaggio verso il Nuovo Mondo, l'altra metà del globo ancora più impervia. Allo scadere del tempo, Rufy e gli altri si sono ritrovati e sono pronti a proseguire l'avventura: la prima tappa è l'isola sottomarina degli Uomini Pesce. Qui, i Mugiwara devono affrontare Hody Jones, che vuole portare caos e distruzione sull'isola, uccidendo i regnanti.



Di recente, ONE PIECE ha "festeggiato" il 1000 episodio, e per l'occasione Toei Animation ha mostrato il teaser del nuovo film ONE PIECE: Red.



Detective Conan



Inizialmente previsto per luglio, ma in realtà reso disponibile senza sottotitoli in italiano, l'anime di Detective Conan è finalmente arrivato il 24 novembre in streaming su Crunchyroll, con i primi 123 episodi, sottotitolati in italiano.è un liceale con un particolare talento per le investigazioni, tanto da essere paragonato a Sherlock Holmes: è riuscito a risolvere innumerevoli casi che la polizia non riusciva a chiudere.

Una sera, mentre sta seguendo due sospetti membri di una banda criminale, Shinichi viene individuato e gli viene iniettata una droga sperimentale prodotta dall'organizzazione criminale, perdendo i sensi. Quando si riprende, scopre di non essere morto, ma di essere regredito a quando aveva 7 anni, ma fortunatamente ha conservato la sua intelligenza. Per non far preoccupare i suoi conoscenti, decide di farsi chiamare Conan Edogawa (nome ispirato agli scrittori gialli Sir Arthur Conan Doyle e Ranpo Edogawa) e di celare la propria identità a tutti, anche all'amica d'infanzia Ran Mori, figlia dell'investigatore Kogoro.



In quanto tornato bambino, ora Conan deve frequentare nuovamente le elementari: qui conosce Ayumi Yoshida, Genta Kojima, e Mitsuhiko Tsuburaya, con i quali forma i Detective Boys. Il protagonista si ritroverà nuovamente a risolvere i casi, grazie all'aiuto dei suoi nuovi amici e ai gadget fornitigli dal Professor Agasa, come il Papillon Modulatore di Voce e l'orologio spara-narcotizzanti. Nel frattempo, Conan dovrà indagare sull'oscura organizzazione segreta e trovare un antidoto che lo possa guarire.