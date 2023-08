Crunchyroll: nuovi simulcast e doppiaggi da seguire a settembre 2023

Mentre stiamo ancora gustando i titoli della stagione estiva, tra simulcast e nuovi doppiaggi, come Jujutsu Kaisen 2 (vi consigliamo di leggere i nostri pareri sulle prime puntate di Jujutsu Kaisen 2), Crunchyroll ci proietta già verso il futuro. Nelle ultime settimane, infatti, la piattaforma streaming ha arricchito la propria libreria con nuove serie, nuovi doppiaggi, e ha annunciato i primi anime in contemporanea con il Giappone da vedere a settembre, in vista della stagione autunnale.



Frieren: Beyond Journey's End (29 settembre)



Dopo anni di combattimenti contro le forze del male, la maga elfa, l'eroe, l'incantatoree il guerriero nanicoriescono a sconfiggere il Signore dei Demoni e a riportare la pace nel mondo. Dopo aver vissuto numerose avventure e aver adempiuto al loro compito, i quattro decidono a malincuore di doversi separare, ma con la promessa che si sarebbero ritrovati un giorno.

Tuttavia, lo scorrere del tempo per gli elfi è più lento degli umani e dei nani: quando Frieren ritrova i suoi compagni, scopre che sono invecchiati o prossimi alla morte. L'elfa accetta di esaudire l'ultimo desiderio di Heiter di prendersi cura di Fern, un'orfana che ha cresciuto come fosse sua figlia.



I due intraprendono un viaggio alla scoperta di nuovi incantesimi, rivisitando i luoghi di un tempo: questa è una seconda occasione per Frieren per consolidare il legame che ha rimpianto di non aver mai avuto con i suoi compagni di avventure.



Frieren: Beyond Journey's End è l'adattamento a cura di Madhouse del manga di successo di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, edito in Italia da J-Pop. Il 29 settembre inizia su Crunchyroll il simulcast di Frieren: Beyond Journey's End, con un episodio speciale della durata di 2 ore.



Captain Tsubasa



A gran sorpresa, il 15 agosto si è aggiunto al catalogo Crunchyroll, anche con doppiaggio italiano,, la serie reboot del 2018, adattamento del noto spokon di Yoichi Takahashi.Sin da quando era bambino,ha sempre avuto la passione per il calcio, tanto da non considerarlo un semplice passatempo. Per inseguire il suo sogno, il protagonista si trasferisce con la madre nella città di, nota per i club calcistici delle scuole.

Il giovane molto presto dovrà fare i conti con una dura realtà: se nella precedente città era il miglior calciatore, situazione ben diversa è a Nankatsu. Tsubasa dovrà dare il massimo se vorrà raggiungere il suo sogno di rappresentare il Giappone nei campionati mondiali di calcio, e per farlo avrà bisogno anche dell'aiuto dei suoi compagni, come il portiere Genzo Wakabayashi.



Dr. Stone - New World (doppiaggio italiano)



Ad aprile ha debuttato in simulcast New World, la terza stagione di Dr. Stone (trasposizione del manga di Riichiro Inagaki e Boichi), ma la serializzazione è attualmente in pausa, per riprendere ad ottobre. Tuttavia, Crunchyroll ha deciso di allietare l'attesa: il, che si aggiunge a quello delle precedenti stagioni.

Ai giorni nostri, una misteriosa luce verde si diffonde sulla Terra, pietrificando l'intero genere umano. Nel 5738, Taiju Oki si libera dalla pietrificazione, per scoprire di essere in un mondo in cui la natura ha preso il sopravvento sulla tecnologia, facendo regredire il tutto ad una sorta di nuova preistoria.



Nell'esplorare i territori, Taiju incontra Senku, il suo miglior amico, nonché un appassionato di scienza, che si è "risvegliato" prima di lui ed ha iniziato a studiare il fenomeno per cercare una cura per liberare le altre persone.

Senku vuole usare tutte le sue conoscenze scientifiche e la forza dell'amico per velocizzare milioni di anni di evoluzione umana e tornare all'era moderna. Nella terza stagione, Senku, Taiju ed altri sopravvissuti decidono di raggiungere una parte inesplorata del mondo, dove si dice che abbia avuto origine la luce verde.



Jujutsu Kaisen 2 (doppiaggio italiano)



Il 6 luglio è iniziato finalmente il simulcast della tanto attesa seconda stagione di, ma non abbiamo dovuto aspettare molto per vedere il debutto del doppiaggio italiano: dal; mentre gli altri verranno aggiunti ogni giovedì. Tra i nuovi doppiatori figura anche, che presta la voce aè uno studente con particolari doti atletiche, che preferisce frequentare il club di occultismo, così da poter far visita al nonno ricoverato in ospedale, a cui ha promesso che si sarebbe circondato di persone di cui fidarsi. Tuttavia, la vita di Yuji cambia quando incontra un giorno uno stregone che vuole impossessarsi del dito di, una potente maledizione.

Le maledizioni sono una manifestazione fisica delle emozioni negative degli esseri umani. Quando una mostruosa creatura attacca i compagni del club, il Nostro ingerisce l'artefatto malefico ed ottiene poteri unici. A seguito delle sue azioni, per non essere giustiziato, Yuji è costretto ad entrare nell'istituto di Arti Occulte di Tokyo, dove viene addestrato da Satoru Gojo per diventare uno stregone e rintracciare le altre parti di Sukuna.



La seconda stagione adatta l'arco del passato di Gojo e dell'incidente di Shibuya. Nella prima metà, infatti, abbiamo potuto approfondire il passato dello stregone più potente dell'istituto di Arti Occulte e del suo legame con Suguru Geto.