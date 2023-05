Crunchyroll: tanti anime in italiano tra le uscite di maggio 2023

La stagione primaverile di Crunchyroll è iniziata in maniera a dir poco esplosiva: abbiamo potuto vedere i primi episodi di serie a lungo attese come Hell's Paradise e Mashle, ma anche di alcuni attesi ritorni, tra cui spicca sicuramente Demon Slayer 3 (se siete curiosi, vi invitiamo a scoprire che cosa pensiamo del terzo episodio di Demon Slayer 3). Questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo a primavera, annunciati da Crunchyroll. Nel corso dell'ultimo mese, la piattaforma streaming ha presentato nuovi simulcast e esclusive italiane, da recuperare a maggio.



My Love Story With Yamada-kun at Lv999



Il 2 aprile è iniziato il simulcast di, una nuova commedia romantica a tema videogiochi.Dopo essere stata tradita dal fidanzato con una persona che ha conosciuto in un videogioco online,sfoga tutta la sua rabbia sui mostri di, gioco che aveva iniziato per condividere gli stessi interessi dell'ex.

Durante le sue scorribande, la protagonista incontra Akita Yamada, un compagno di gilda al livello massimo, poco socievole e inesperto nelle questioni amorose. Akane non rimane particolarmente colpita da lui e dal suo carattere, ma deve ricredersi quando lo incontra nella vita reale.



In Another World With My Smartphone - stagione 2



muore in giovane età colpito da un fulmine, per uno sbaglio di Dio. Questi, per rimediare, gli offre la possibilità di reincarnarsi in un altro mondo e di esaudire un suo desiderio: il giovane chiede di poter rinascere con il suo smartphone.

Toya viene portato in un mondo fantasy dominato dalla magia con il suo telefono dotato di tutte le mappe e con elevate abilità fisiche e magiche. Inizia così ad esplorare la nuova realtà. Il suo viaggio lo porta ad incontrare le sorelle Linze e Elze Silhoeska, Yumina Urnea Belfast, Leen, e Yae Kokone, che lo aiuteranno ad affrontare le difficoltà del nuovo mondo.



Lo scorso 3 aprile è iniziata la seconda stagione di In Another World With My Smartphone, in contemporanea con la messa in onda giapponese, aggiungendosi alla prima già disponibile nel catalogo on demand. Sebbene la prima tornata di episodi sia stata realizzata da Production Reed, la seconda è stata affidata a J.C. Staff.



Stella of the Theater: World Dai Star



Nel XX secolo la notorietà degli artisti teatraliè cresciuta esponenzialmente, al punto da conquistare il pubblico di tutto il mondo.desidera far parte delle Dai Star e recitare sul palco, per questo partecipa alle audizioni presso la compagnia teatrale Sirius.

Il 9 aprile è iniziato il simulcast di Stella of the Theater: World Dai Star, nuovo anime dello studio Lerche, che fa parte del media franchise creato da Takahiro (autore di Akame ga Kill!) e Bandai Namco Filmworks.



The Marginal Service



L'11 aprile si è aggiunto al palinsesto primaverile un nuovo titolo in simulcast:, anime originale prodotto da Cygames.è un investigatore che, dopo aver assistito ad un inspiegabile evento durante uno dei suoi casi, riceve una lettera misteriosa.

Viene introdotto al Marginal Service, un'organizzazione governativa che ha il compito di fermare e tenere segreta l'esistenza dei cosiddetti Confinanti: creature aliene dotate di superpoteri che per anni hanno convissuto con gli umani e che ora stanno minacciando la quiete pubblica con crimini violenti.



I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too (doppiaggio italiano)

Yuya Tenjo viene costantemente bullizzato dai compagni di classe e dai familiari per il suo aspetto fisico. La sua vita cambia quando un giorno, assentatosi da scuola per riprendersi dall'ennesimo atto di bullismo, decide di ripulire la casa del nonno, l'unica persona che gli ha veramente voluto bene. Qui, il protagonista trova un passaggio per un mondo fantasy.

Yuya esplora la nuova realtà, affrontando i vari pericoli: sale di livello rapidamente e si rende conto di essere diventato estremamente forte e che il suo aspetto fisico è cambiato. Una volta tornato nella realtà, ha ancora l'esperienza accumulata e le abilità ottenute nel mondo fantasy. Yuya ora viene visto diversamente dai compagni di classe.



A poche settimane dal debutto del simulcast, il 24 aprile è arrivato il primo episodio doppiato in italiano di I Got a Cheat Skill in Another World.



Hell's Paradise (doppiaggio italiano)



A gran sorpresa, il 22 aprile ha debuttato il primo episodio con, una delle serie di punta di questa primavera.Il nuovo anime dello studio MAPPA vede come protagonista, un impassibile ninja, che viene condannato a morte dopo essere stato tradito dai suoi compagni. Non volendo più combattere ed uccidere, il protagonista decide solo di morire, ma il desiderio di ricongiungersi almeno un'ultima volta con la moglie lo tiene in vita.

Il boia Yamada Asaemon Sagiri gli offre un'opportunità per riscattarsi e per fare ritorno a casa: deve raggiungere l'isola di Shinsekyo, considerata un paradiso, e recuperare l'elisir di lunga vita. Dopo aver raggiunto l'isola insiema a Asaemon, Gabimaru scopre di non essere l'unico condannato a morte con lo stesso obiettivo e che l'isola non è affatto un paradiso.



L'Attacco dei Giganti - stagione 2 e 3 (doppiaggio italiano)



Manca veramente poco per scoprire come si concluderà la lunga guerra trae i Giganti, perché il prossimo autunno debutterà l'ultima parte della stagione finale de

In attesa di vedere il finale, potremo recuperare gli eventi precedenti: il 14 aprile, infatti, si sono aggiunte al catalogo le stagioni 2 e 3 de L'Attacco dei Giganti, con doppiaggio italiano. Due stagioni ricche di colpi di scena che ci permettono di iniziare a comprendere meglio le origini dei giganti e che gettano le basi per l'arco finale.



In attesa di vedere il finale, vi consigliamo di recuperare anche la nostra recensione dello special di Attack on Titan Final Chapters.



The Quintessential Quintuplets Movie



Il 28 aprile la libreria anime di Crunchyroll si è arricchita con il film di, che adatta gli ultimi capitoli del manga omonimo di Negi Haruba, proiettato in anteprima europea con sottotitoli in italiano durante il Lucca Comics & Games 2022.La serie ruota attorno a, uno studente intelligente che viene allontanato dagli altri compagni di scuola per il suo carattere schivo e poco socievole. Un giorno, Futaro accetta un'offerta di lavoro come insegnante privato per la figlia di una famiglia benestante.

Tuttavia, il giovane scopre che dovrà dare ripetizioni alle gemelle Itsuki, Miku, Yotsuba, Nino, e Ichika Nakano, che non sono portate per lo studio e che rischiano di essere bocciate. Poco alla volta, Futaro instaura un particolare legame con le cinque sorelle. Nel film conclusivo, il protagonista ha portato a termine il compito da tutor, aiutando le gemelle a diplomarsi, ma ora deve chiarire i propri sentimenti con loro.



Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island



Dopo aver completato l'ultima missione,e i suoi compagni vengono incaricati di raggiungere l'Isola del Non Ritorno per eliminare i nemici rimasti indietro. Qui, il protagonista, dopo aver perso il Gundam, trova dei bambini, che dovrà portare in salvo, ma sarà costretto ad affrontare il misterioso

Il film Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island, proiettato in Giappone lo scorso anno e arrivato su Crunchyroll il 28 aprile, rielabora gli eventi narrati nell'episodio 15 della serie originale, assente nell'edizione del 2004 della versione italiana.



Kaguya-sama: Love is War - The First Kiss That Never End



sono i migliori rappresentanti del corpo studentesco che l'accademiaabbia mai avuto. Il primo è il presidente ed è il miglior studente della nazione, rispettato tanto dai coetanei, quanto dai più anziani. Kaguya è la vice di Miyuki, è di famiglia benestante, ed eccelle in tutto.

I due provano sentimenti l'uno per l'altra, ma non li hanno ancora svelati perché chi dovesse dichiararsi perderebbe l'orgoglio e verrebbe deriso dall'altro. Nel corso delle tre stagioni, di cui solo le ultime due sono disponibili su Crunchyroll, abbiamo visto Miyuki e Kaguya cercare di tenere nascosti i propri sentimenti e di far crollare il compagno.



Il 20 aprile ha debuttato su Crunchyroll il film The First Kiss That Never End (diviso in quattro parti sulla piattaforma), con sottotitoli in italiano, che si svolge dopo gli eventi della terza stagione. Si avvicina il Natale e il romanticismo è nell'aria: un periodo che metterà a dura prova i due innamorati.



That Time I Got Reincarnated as a Slime The Movie: Scarlet Bond



Uno degli isekai più apprezzati degli ultimi anni è, tratto dalla light novel di Fuse e Mitz Vah, che dallo scorso anno è disponibile anche con doppiaggio italiano su Crunchyroll. Dopo essere stato assassinato, Satoru Mikami rinasce in un mondo fantasy con le fattezze di unoin grado di replicare l'aspetto e le abilità di tutto ciò che divora.

Lo Slime incontra il drago Veldra Tempest, che è stato imprigionato 300 anni prima per aver ridotto in cenere una città. Il protagonista stringe amicizia con lui e lo libera dalla prigionia. Il drago, per ringraziarlo, gli conferisce il nome Limur Tempest, dandogli in questo modo una protezione divina. Limur inizia ad esplorare il mondo e decide di fondare una comunità dove tutte le creature possano vivere in tranquillità e in armonia.



Il 21 aprile è arrivato sulla piattaforma on demand il film Scarlet Bond, disponibile anche con doppiaggio italiano. Limur ed i suoi compagni raggiungono Raja, un piccolo paese vicino alla comunità fondata dal protagonista. Qui Limur e gli altri rimangono coinvolti in una cospirazione che ruota attorno alla regina del paese.



SSSS. Dynazenon



Un giorno, al termine delle lezioni,, studente del primo anno del liceo, incontra, il quale afferma di poter controllare i, ma non è ancora in grado di sfruttare appieno il suo potere.

Quando appare una creatura gigantesca che minaccia i cittadini, Gauma evoca il potente mecha Dynazenon, che per essere attivato ha bisogno di quattro piloti: Yomogi, Yume Minami, sua compagna di classe, Gauma, e Koyomi Yamanaka, un disoccupato che girava per strada in quel momento. Questo è solo l'inizio dell'avventura che porterà i quattro ad affrontare persone che seminano il panico in città, controllando i kaiju.



Il 3 aprile la libreria di Crunchyroll si è arricchita con SSSS. Dynazenon, serie del 2021 dello studio Trigger.



Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation - stagione 2



Lo scorso 3 aprile è arrivata in streaming la seconda stagione di, aggiungendosi così alla prima, che è già disponibile sulla piattaforma.

Muhyo e Roji sono esperti di magia che vengono ingaggiati per risolvere casi soprannaturali, che coinvolgono fantasmi ed altre creature mostruose.



Scar on the Praeter



Trasmesso per la prima volta in Giappone nel 2021 e disponibile in streaming su Crunchyroll a partire dal 3 aprile,si svolge nel rione indipendente di, a Tokyo, dove non vigono leggi. In uno stato anarchico, emergono gli Scard: individui dotati di tatuaggi divini che conferiscono loro diversi superpoteri.

Tra questi c'è Eiji Arashiba, considerato l'eroe del rione, che, nel tentativo di salvare il giovane Yamato Kai, è costretto a cedergli il suo tatuaggio e ad affidargli la protezione del quartiere. Yamato dovrà imparare a padroneggiare i poteri da Scard per diventare il nuovo eroe di Akatsuki.



Back Arrow



Il continente diè circondato da un muro che viene venerato dai cittadini come una divinità. Una volta al mese, le mura rilasciano dei doni che precipitano su una delle città: le capsule, che contengono provviste e armi.

Alcune di queste, invece, hanno dei bracciali che permettono di controllare creature meccaniche note come Briheight: il possesso di questi potenti artefatti ha generato dei conflitti tra le varie nazioni.



Un giorno, una capsula cade in una campagna e dal cui interno esce un essere umano che afferma di provenire da oltre il muro. Questi si fa chiamare Back Arrow e cerca un modo per ritornare a casa: nel corso della sua avventura scoprirà la verità sulle sue origini e sul misterioso muro.



Il 3 aprile la libreria di Crunchyroll si è arricchita con Back Arrow, anime originale di Studio Voln (lo stesso di Voglio mangiare il tuo pancreas), diretto da Goro Taniguchi, regista di Code Geass: Lelouch of the Rebellion.