Crunchyroll: tantissimi anime da guardare a dicembre 2022

Ormai la stagione autunnale di Crunchyroll è quasi giunta a termine, ma è stata forse una delle più emozionanti degli ultimi tempi: con più di 20 anime arrivati in simulcast, tra cui Chainsaw Man (ecco la nostra recensione di Chainsaw Man 1x07), My Hero Academia 6, e Mob Psycho 100; senza dimenticare il debutto del doppiaggio italiano di Spy x Family e di Tokyo Revengers. Benché siamo ormai quasi agli sgoccioli, la piattaforma streaming arancione sembra non volerci lasciare del tutto insoddisfatti: nel mese di novembre, infatti, sono stati annunciati i primi anime di dicembre e hanno debuttato nuovi titoli. Scopriamo quali sono le novità da seguire a dicembre su Crunchyroll.



Mob Psycho 100 - Doppiaggio italiano (5 dicembre)



Mentre la stagione 3 di Mob Psycho 100 è ormai alle battute finali, Crunchyroll Italia ha annunciato, durante il Milan Games Week & Cartoomics, l'imminente arrivo del doppiaggio italiano della prima stagione, con un episodio a settimana.Sin da quando era bambino,ha scoperto di essere uno psichico, ma il suo potere è influenzato dalle sue emozioni e può essere altamente distruttivo.

Per questo motivo, Shigeo ha deciso di reprimere ogni emozione e di passare inosservato agli occhi degli altri, venendo per questo soprannominato Mob. Il giovane continua ad usare parte dei suoi devastanti poteri lavorando con Aratake Reigen, un sedicente sensitivo ed esorcista, che sfrutta le capacità del collega per guadagnare qualche soldo extra.



Dr. Stone - Doppiaggio italiano (12 dicembre)



Sempre nel corso della fiera di Milano, Crunchyroll ha annunciato anche l'arrivo del doppiaggio italiano della prima stagione di Dr. Stone, adattamento del manga di Riichiro Inagaki e Boichi. Recuperare la prima stagione di Dr. Stone potrebbe essere un buon palliativo, in attesa di vedere la terza in arrivo il prossimo anno.Quandoè riuscito finalmente a trovare il coraggio di confessare i propri sentimenti a, una luce verde avvolge la Terra, pietrificando tutti gli esseri umani.

Circa 3000 anni dopo, Taiju si risveglia in un mondo in cui la natura ha prolificato. Qui, incontra il suo miglior amico Senku, un amante della scienza che si è risvegliato prima di lui ed ha iniziato a studiare un modo per liberare le persone pietrificate.



Grazie alla forza dell'amico, Senku può dare inizio al suo progetto: usare tutte le sue conoscenze scientifiche per velocizzare secoli di evoluzione umana, raggiungendo in poco tempo l'era moderna.



The Ancient Magus' Bride: OAD 3 (24 dicembre)



Tra il 2017 e il 2018 è arrivato in simulcast su Crunchyroll, adattamento a cura di WIT Studio del manga di Kore Yamazaki (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics). Una serie incentrata sulla 15enne, che, dopo essere rimasta orfana, viene venduta ad una strana asta per 5 milioni di sterline a, un potente mago con la testa a forma di cranio canino.

La giovane è disposta ad accettare qualsiasi situazione pur di poter trovare un luogo che può considerare casa. Elias porta la ragazza nel suo cottage nella campagna ingelse, popolato da fate ed altre creature fantastiche. Qui, Chise diventerà moglie e apprendista dell'antico mago Elias Ainsworth.



Dal termine della serializzazione, per quasi cinque anni non si hanno avuto notizie sull'arrivo di un'eventuale seconda stagione di The Ancient Magus' Bride, almeno fino allo scorso settembre, quando Studio Kafka, che ha preso il testimone da Wit Studio, ha annunciato ufficialmente che i nuovi episodi debutteranno il prossimo aprile. Nel corso dell'Anime NYC, Crunchyroll ha confermato che la seconda stagione sarà disponibile in simulcast.



Fortunatamente, l'attesa è alleviata da The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm: una serie di OAD (Original Animation DVD) divisa in tre parti, pubblicate tra il 2021 e il 2022, sempre a cura di Studio Kafka.

Il primo episodio della miniserie è arrivato su Crunchyroll lo scorso dicembre; mentre il secondo a giugno. A partire dal 24 dicembre, sarà disponibile a tutti gli abbonati Crunchyroll l'ultima parte dell'OAD di The Ancient Magus' Bride.

Ogni decennio, la Caccia Selvaggia si risveglia per ridare nuova vita alla natura, sostituendo le piante ormai appassite con le nuove.



Questa volta, però, la Caccia Selvaggia ha perso il controllo: dopo che un fulmine si è abbattuto sul monumento dove riposano, i cavalieri hanno perso il loro comandante ed hanno iniziato a vagare per la foresta, portando morte e distruzione lungo il loro cammino.

Elias viene incaricato di riportare il destriero al comandante della Caccia Selvaggia. Nel frattempo, Gabriel, un ragazzo che si è da poco trasferito a Londra, rinunciando a tutte le amicizie, trova un frammento di pietra: evoca in questo modo il capitano della Caccia Selvaggia. Questi sa che deve riunirsi al più presto ai suoi vecchi compagni, prima che possano portare caos ovunque.



Laid-Back Camp: The Movie



A differenza delle sue coetanee,preferisce trascorrere il tempo libero campeggiando ai piedi del monte Fuji: piantare una tenda, raccogliere la legna per accendere un falò, contemplare il panorama sottostante sono tutti momenti che la portano lontano dal caos cittadino.

Un giorno, Rin si ritrova a dover condividere il campeggio con Nadeshiko Kagamihara, una ragazza che faceva parte di un gruppo di escursionisti intento ad ammirare il paesaggio del Fuji, ma si è addormentata durante il tragitto. Rimasta sola, Nadeshiko è stata aiutata da Rin. Le due trascorrono la giornata insieme, parlando e mangiando al calore del falò, creando un nuovo legame, tanto che decidono di ripetere quell'esperienza.



Nel 2018 è arrivata in simulcast su Crunchyroll la prima stagione dello slice of life Laid-Back Camp; mentre la seconda ha debuttato nel 2021. In attesa di avere più informazioni sulla terza stagione, al momento solo annunciata, possiamo vedere il film Laid-Back Camp: The Movie: le protagoniste sono ora cresciute, ma non hanno perso la loro passione per il campeggio.



Tonikawa: Over the Moon for You - Uniform



vorrebbe essere ricordato dalle persone, non solo per il suo nome, per cui viene spesso deriso. Per questo motivo ha iniziato a studiare duramente, tanto da poter puntare ad entrare nei migliori licei del Giappone. La sua vita ed i suoi piani per il futuro vengono stravolti una sera nevosa, quando, mentre sta tornando a casa, incrocia: Nasa cerca di approcciarla, ma viene investito da un camion. Fortunatamente, il giovane viene salvato dal tempestivo intervento della ragazza.

Salvo per miracolo, il protagonista le chiede di uscire insieme un giorno, prima di essere portato via dall'ambulanza. Tsukasa accetta, ma ad una sola condizione: deve sposarla. Dopo quell'incontro, Nasa ha accantonato i suoi obiettivi per cercare la ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore, senza riuscire a trovarla. Almeno fino a quando una sera qualcuno bussa alla porta di casa: è sua moglie.



Nel 2020 è arrivato in simulcast la rom-com Tonikawa: Over the Moon for You, adattamento del manga di Kenjiro Hata, pubblicato in Italia a partire da maggio da RW Edizioni. Lo scorso 22 novembre ha debuttato in streaming su Crunchyroll il secondo OVA, Uniform: un ottimo modo per prepararsi in attesa dell'uscita della seconda stagione di Tonikawa: Over the Moon for You, prevista per il prossimo anno.



That Time I Got Reincarnated as a Slime - Doppiaggio italiano



Durante l'ultimo Lucca Comics & Games, Crunchyroll ha annunciato l'arrivo del, con un episodio a settimana. Il 10 novembre ha debuttato il primo episodio doppiato di That Time I Got Reincarnated as a Slime.è un lavoratore medio che è soddisfatto della propria vita, anche se non ha ancora trovato l'amore. Tutto improvvisamente cambia quando un giorno viene pugnalato in strada: prima di morire, sente una misteriosa voce che gli pone una serie di domande.

Quando si risveglia, Satoru si rende conto di essere rinato in un mondo fantasy con le sembianze di uno Slime in grado di assorbire ogni cosa e di replicarne le fattezze e le abilità. Il protagonista inizia ad esplorare il nuovo mondo, quando incontra il drago Veldra Tempest, che è stato imprigionato 300 anni prima per aver ridotto in cenere una città.



Lo Slime diventa amico del drago e decide di liberarlo; dal canto suo, la potente creatura gli dona il nome Limur Tempest, garantendogli in questo modo una protezione divina. Con un nuovo nome, il protagonista inizierà a viaggiare per il mondo, incontrando nuovi compagni. Poco alla volta, Limur getta le fondamenta per una comunità dove tutte le creature fantastiche possano vivere in tranquillità.



Naruto Shippuden - Stagione 13



Come ogni mese, il 15 novembre è arrivata su Crunchyroll una nuova stagione di Naruto Shippuden, unicamente in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Questa volta, si è aggiunta al catalogo streaming la, interamente filler, che si focalizza sulla battaglia tra i ninja alleati e i Sette Spadaccini Leggendari.

Nel frattempo, Naruto deve affrontare la Volpe a Nove Code che gli instilla il dubbio sulla sua incapacità di poter impedire lo scoppio di una guerra ormai imminente, ricordandogli di non essere riuscito neanche ad evitare che Sasuke lo tradisse e abbandonasse il Villaggio della Foglia.