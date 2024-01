Crunchyroll: una valanga di nuovi anime per gennaio 2024

Il 2023 di Crunchyroll è stato a dir poco scoppiettante: non solo hanno debuttato nuove serie in esclusiva come Hell's Paradise, ma abbiamo assistito al ritorno di amate produzioni tra cui Spy x Family, Dr Stone, Jujutsu Kaisen, e soprattutto L'Attacco dei Giganti, con l'atteso finale di serie (ecco la nostra recensione di Attack on Titan - The Final Season). Un anno che ci ha lasciato più di qualche emozione, ma è ora giunto il momento di guardare al futuro per preparaci ad un 2024 ricco di sorprese. Nei giorni scorsi, infatti, Crunchyroll ha annunciato gli anime della stagione invernale: scopriamo, dunque, che cosa seguire già a partire da gennaio.



Fluffy Paradise (1 gennaio)



Dopo essere morta per eccesso di lavoro,si ritrova in un mondo parallelo dove la divinità che lo governa sta decidendo se gli esseri umani siano degni di sopravvivere.

Rinata con le sembianze di Nefertina, la figlia minore di una potente casa nobiliare, la protagonista scopre di aver il dono di essere amata da tutti gli esseri non umani: potrà avvicinarsi senza pericolo anche alle creature più pericolose, come una tigre bianca.



Bottom-Tier Character Tomozaki - stagione 2 (3 gennaio)

Fumiya Tomozaki è il miglior giocatore del Giappone di Attack Families, un popolare videogioco online, ma la vita reale è ben diversa. Fumiya non è molto socievole e simpatico, non riuscendo a trovare amici e a cavarsela nelle difficoltà di tutti i giorni.

Dopo aver scoperto che un altro giocatore di alto livello con cui ha stretto un legame non è altri che la compagna di classe Aoi Hinami, la vita del protagonista prende una piega diversa. Aoi cercherà di aiutarlo ad affrontare il complicato gioco della vita.



Classroom of the Elite - stagione 3 (3 gennaio)



Il liceoè il miglior istituto a cui i giovani studenti possono ambire ad iscriversi: non solo non ci sono regole molto rigide, ma è in grado di garantire un futuro di successo a tutti. Almeno, questo è ciò che traspare in superficie.

L'istituto è diviso in quattro differenti sezioni, dalla A alla D, ma solo le prime in classifica ricevono trattamenti di favore; sebbene uno studente non possa ambire a cambiare classe, può sempre collaborare con i compagni per far salire la sezione in classifica.



Dopo aver sbagliato una domanda all'esame di ammissione, Kiyotaka Ayanokoji viene inserito nella sezione D, dove sono presenti gli studenti peggiori. Qui, il Nostro fa la conoscenza di Suzune Horikita, che è convinta di essere finita nell'aula sbagliata perché avrebbe dovuto essere nella A, e di Kikyo Kushida, che vuole farsi quanti più amici possibili. Kiyotaka dovrà lottare al fianco dei suoi nuovi compagni di classe per riuscire a conquistare la cima della classifica.



Classroom of the Elite è l'adattamento della light novel di Shogo Kinugasa e Shunsaku Tomose. Il prossimo 3 gennaio inizia la stagione 3 di Classroom of the Elite, in contemporanea con la messa in onda giapponese.



The Demon Prince of Momochi House (4 gennaio)



Al compiere dei 16 anni, l'orfanaeredita la villa: decide di trasferirsi, anche se circolano voci che sia infestata. Nella nuova casa, Himari incontra, i quali le intimano di lasciare l'abitazione, ma lei è ostinata a non farlo, anzi, è pronta a scacciare gli ospiti indesiderati.

La situazione prende una piega inaspettata, quando la protagonista viene attaccata da uno yokai, scoprendo in questo modo che Casa Momochi si trova in realtà tra il mondo umano e quello degli spiriti, e che Aoi è stato maledetto, costretto ad essere il guardiano della villa, mentre nel mondo umano qualsiasi traccia della sua esistenza è stata cancellata. Himari, dunque, decide di aiutare il nuovo amico a spezzare la maledizione.



The Demon Prince of Momochi House è l'adattamento del manga di Aya Shoto (pubblicato in Italia da J-POP con il titolo Gli spiriti di Casa Momochi), che debutterà in streaming in simulcast il prossimo 4 gennaio.



The Wrong Way to Use Healing Magic (5 gennaio)



è un liceale come tanti, ordinario, che non vuole attirare le attenzioni su di sé, il quale un giorno stringe amicizia con il presidente ed il vicepresidente del consiglio studentesco, entrambi molto popolari.

Quando i suoi due nuovi amici vengono evocati in un mondo fantasy, anche lui si ritrova per errore a viaggiare insieme a loro. Nella nuova realtà, Ken si rende conto di poter controllare la rara magia di guarigione, ma lui la usa nel modo sbagliato, per avere una forza e una resistenza ineguagliabili.



Sasaki and Peeps (5 gennaio)



è stanco e insoddisfatto della propria vita fatta di solo lavoro. Alla ricerca di un compagno che possa aiutarlo ad allietare le sue giornate, si reca in un negozio di animali dove compra un uccello.

Da questo momento in poi, Sasaki vivrà un'avventura incredibile. Il volatile, in realtà, è un saggio di un altro universo che conferisce al suo compagno umano poteri unici e la capacità di raggiungere numerosi mondi paralleli. Sasaki approfitta dei suoi nuovi doni per poter vivere una vita tranquilla, ma non sarà affatto semplice.



Solo Leveling (6 gennaio)



Nel corso del 2022, lo studio di animazione A-1 Pictures e Crunchyroll hanno annunciato l'adattamento di, la trasposizione dell'acclamato fumetto coreano di Chugong e Dubu, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics. Dopo mesi di silenzio e posticipi, finalmente Solo Leveling debutta in simulcast il prossimo 6 gennaio. La piattaforma streaming ha annunciato che nel corso dell'inverno arriverà anche il

Quando apparve il Gate, un portale che metteva in comunicazione il mondo terrestre con quello magico popolato da minacciose creature, ad alcuni esseri umani vennero donati poteri sovrannaturali che li aiutassero a combattere i mostri.



In questo contesto, seguiamo le vicende di Sung Jin-Woo, che affronta le entità del Gate solo per poter pagare le spese per le cure mediche della madre, ma è conosciuto per essere uno degli avventurieri più deboli al mondo. Unico sopravvissuto di un party, Sung Jin-Woo scopre di avere una seconda possibilità, completando un particolare e duro programma di addestramento.



A Sign of Affection (6 gennaio)



Trasposizione del manga di Su Morishista (distribuito in Italia da Edizioni Star Comics),è una rom-com che arriverà in simulcast su Crunchyroll il prossimo 6 gennaio.è una studentessa universitaria affetta da sordità sin dalla nascita. Un giorno, la sua vita viene stravolta quando, nel tragitto da casa all'università, incontra, un coetaneo poliglotta.

Lei rimane affascinata dalle sue numerose esperienze all'estero; lui, invece, vorrebbe imparare la lingua dei segni per comunicare con lei. Dopo quel fatidico incontro, Yuki e Itsuomi inizieranno a frequentarsi e a conoscersi sempre di più, fino a creare un solido legame.



Mashle: Magic and Muscles - stagione 2 (6 gennaio)



Dopo il suo debutto lo scorso aprile in contemporanea con il Giappone,(adattamento del manga di Hajime Komoto) è pronto a tornare con la seconda stagione, per raccontare come proseguono le peripezie dinell'Accademia Magica di Easton. Similmente a quanto accaduto con la prima stagione, anche la nuova tornata di episodi di Mashle sarà presto disponibile anche doppiata.

In un mondo in cui chi non è in grado di utilizzare la magia viene eliminato, Mash Burnedead è nato senza poteri, motivo per cui è costretto a vivere in una foresta lontano dalla società con il nonno. Il protagonista ha trascorso la sua vita ad allenare il corpo, così da compensare la mancanza di magia con la forza fisica, ma la sua vita cambia quando le autorità scoprono la verità.



Mash, per proteggere la famiglia, è costretto a frequentare la rinomata Accademia Magica di Easton per diventare Visionario Divino, superando le prove magiche usando solo la sua forza fisica.



Tales of Wedding Rings (6 gennaio)



è pronto a dichiarare il suo amore ad, la sua amica d'infanzia nonché vicina di casa, che è arrivata insieme a suo nonno da un mondo fantasy, circa 10 anni prima dell'inizio degli eventi. Tuttavia, quando lui è pronto a fare il grande passo, lei è costretta a fare ritorno a casa.

Il protagonista decide di seguire Hime nel mondo fantasy, dove si imbuca al suo matrimonio, diventando suo sposo, dopo che lei lo ha baciato. A seguito di questo gesto, Sato diventa il Re degli Anelli, l'eroe prescelto che dovrà sconfiggere il Re dell'Abisso.



Il prossimo 6 gennaio arriva in simulcast Tales of Wedding Rings, adattamento del manga di Maybe, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.



Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside - stagione 2 (7 gennaio)



Un tempo,era membro del gruppo dell'Eroe, che aveva il compito di sconfiggere il Signore dei Demoni, ma è stato espulso perché considerato troppo debole.

Da quel giorno, il protagonista ha iniziato a vivere una vita tranquilla lontana dai combattimenti e da creature demoniache, gestendo una propria farmacia. Tuttavia, il passato di Red riemerge quando ritrova Rit, una sua vecchia amica, con cui inizierà una nuova avventura.



Il prossimo 7 gennaio ritorna in streaming Banished from the Hero's Party, con la seconda stagione.



7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Her Worst Enemy! (7 gennaio)



è morta e resuscitata ben sette volte, vivendo ogni tipo di avventura ed esperienza: dall'essere una semplice mercante, ad affrontare i pericoli brandendo una spada.

Ora è determinata a condurre una vita tranquilla. Tuttavia, per realizzare il suo sogno, Rishe dovrà sposare il principe, la stessa persona che l'ha uccisa nelle sue precedenti vite.



The Foolish Angel Dances with the Devil (8 gennaio)



Il demoneha assunto le fattezze di un liceale, per cercare di reclutare nuove leve per l'eterna lotta contro gli angeli del Paradiso.

Il primo giorno di scuola, Akutsu incontra Lily Amane, una nuova studentessa, e rimane affascinato dalla sua bellezza, pensando che potrebbe essere il candidato adatto. Purtroppo, Lily è in realtà un angelo.



The Undead Unwanted Adventurer (8 gennaio)



è un giovane avventuriero non molto pratico, che ogni giorno caccia solo nemici di basso rango come slime e goblin, per guadagnare una cifra misera. Un giorno, l'eroe si addentra in un nuovo dungeon, ma alla fine non trova ricchezze, bensì un potente drago che lo divora all'istante.

Quando si risveglia, Rent si rende conto di non essere morto, ma di essere diventato uno scheletro: intraprende così un viaggio attorno al mondo, brandendo la sua fedele spada, alla ricerca di un rimedio per la sua maledizione.



TSUKIMICHI - Moonlit Fantasy - stagione 2 (8 gennaio)



La vita del licealecambia quando si ritrova improvvisamente in un altro mondo in quanto eroe, evocato da una dea. La divinità, però, non apprezza il suo aspetto e gli revoca il titolo di paladino e lo spedisce ai confini più remoti del mondo, lontano dagli altri esseri umani.

Il protagonista si rende conto di avere capacità uniche, che lo rendono uno dei guerrieri più potenti del mondo fantasy dove è stato teletrasportato. Nel corso del suo viaggio, Makoto incontrerà diverse creature fantastiche con cui inizierà a costruire una comunità dove tutti potranno vivere pacificamente, senza discriminazioni.

A gennaio ritorna in simulcast con la seconda stagione l'isekai Tsukimichi - Moonlit Fantasy.



High Card - stagione 2 (8 gennaio)



Arrivato lo scorso gennaio sia su Crunchyroll che su Amazon Prime Video, l'anime diè parte di un media franchise creato da Homura Kawamoto, autore diQuando scopre che l'orfanotrofio dove è cresciuto rischia di chiudere i battenti,decide di cercare un casinò dove spera di fare fortuna e salvare l'istituto. Tuttavia, assiste ad una sparatoria per il possesso di una carta da gioco. Molto presto, Finn scoprirà che quella non era una semplice carta, bensì era una delle 52 carte, che conferiscono abilità uniche a chi ne entra in possesso.

Il re di Fourland ha dato l'ordine ad un'organizzazione segreta di recuperare le carte che sono state sparse per tutto il regno; i membri del gruppo agiscono nell'ombra, celando la propria identità dietro la casa automobilistica di lusso Pinochle.



Finn diventerà il quinto membro della Pinochle e dovrà collaborare con i suoi nuovi compagni per trovare le X-Playing Cards, affrontando sia le forze degli Who's Who, una compagnia automobilistica rivale, che dei Klondikes, un'organizzazione malavitosa.



Hokkaido Gals Are Super Adorable! (8 gennaio)



Trasferitosi in pieno inverno nella città di Kitami, nell'Hokkaido, il liceale Tsubasa incontra una gal girl, di cui si innamora a prima vista.



Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I'm Not the Demon Lord (9 gennaio)



Il 9 gennaio inizia il simulcast di, adattamento della light novel omonima di Satori Tanabata e Tea.La protagonista è una liceale che si reincarna nel corpo di, boss segreto di un otome-game. Yuemilia è la figlia di un conte di Varschein, un regno che discrimina tutte le persone con i capelli scuri.

Con il tempo, la giovane prende coscienza della sua vita passata e decide di disinteressarsi del lato romantico del gioco, per vivere una vita del tutto tranquilla, sviluppando le sue abilità magiche oscure. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi: avendo un livello combattivo troppo alto, Yuemilia attira su di sé attenzioni indesiderate, tra cui anche quelle dell'eroina del videogioco, che sospetta che possa essere il signore dei demoni.



Metallic Rouge (10 gennaio)



, nuovo anime originale dello studio Bones, è ambientato in un futuro in cui esseri umani e androidiconvivono.

L'androide Rouge Redstar, nota come Metal Rouge, e la sua partner umana Naomi Orthmann vengono incaricati di raggiungere Marte per rintracciare ed eliminare i Nove Immortali, un gruppo di Nean che si è ribellato alla società.

Crunchyroll ha annunciato che questo inverno Metallic Rouge farà parte degli anime doppiati in italiano.



Sengoku Youko (10 gennaio)



Gli eventi disi svolgono in un mondo diviso in due fazioni: quella degli umani e quella delle creature note come. I fratelliintraprendono un viaggio affrontando numerosi pericoli. Tama è un Katawara, che ha deciso di proteggere gli esseri umani, anche a costo di combattere i suoi stessi simili.

Jinka, suo fratellastro, è invece un umano che prova un profondo odio per la sua stessa razza. A loro si unisce Shinsuke, uno spadaccino poco coraggioso, che vuole diventare più forte. Molto presto i tre dovranno fare i conti con un'organizzazione che vuole trasformare gli esseri umani in mostri.



Sengoku Youko è la trasposizione del manga di Satoshi Mizukami (pubblicato in Italia con il titolo Creature Arcane), già autore di Lucifer and the Biscuit Hammer, il cui anime è disponibile sempre su Crunchyroll.



Doctor Elise (10 gennaio)



Il 10 gennaio debutta in simulcast il nuovo isekai, tratto dal manhwa di Yuin e mini, attualmente inedito in Italia.era la moglie di un regnante che a causa della sua avidità e gelosia ha portato poco alla volta il regno alla disgregazione, motivo per cui è stata condannata a morte dal suo stesso marito.

In seguito, Elise rinasce nel nostro mondo come Aoi Takamoto, una rinomata chirurga che si prodiga a salvare le vite delle persone: un tentativo di fare ammenda dei peccati commessi nella vita precedente. Tuttavia, i buoni propositi di Aoi vengono rovinati quando muore a seguito di un incidente aereo.



Aoi ritorna nelle fattezze di Elise, 10 anni prima della sua morte, ma con i ricordi della sua ultima vita vuole evitare di commettere gli stessi errori, per non essere giustiziata nuovamente, ma per farlo deve evitare di incontrare Linde, l'uomo che l'ha condannata a morte.



The Witch and the Beast (11 gennaio)



Il fantasy The Witch and the Beast è la trasposizione del manga omonimo di Kosuke Satake (pubblicato in Italia da Panini Comics), e segue le vicende di

Guideau è una ragazza aggressiva, con lunghe zanne e occhi ferini; Ashaf, invece, è un uomo dalla voce soave, che porta la barba legata dietro la schiena. I due, un giorno, raggiungono una città dove si dice essere apparsa una strega che ha convinto gli abitanti di essere un'eroina.



Guideau e Ashaf sanno bene che le streghe sono portatrici di maledizioni e di disgrazie, quindi dovranno eliminarle tutte.



Delusional Monthly Magazine (11 gennaio)



Nuovo anime originale diretto da Chizuru Miyawaki (uno dei registi di Gintama) per lo studio OLM, Delusional Monthly Magazine è ambientato a Most City.

Taro, Jiro, e il cane Saburo sono i dipendenti di una piccola casa editrice, che stampa una rivista mensile dove vengono segnalati gli eventi più stravaganti. La tranquilla vita dei tre viene stravolta quando incontrano lo scienziato Goro Sato.



Bucchigiri?! (13 gennaio)



Nuovo anime originale dello studio Mappa,si focalizza su, che si è da poco iscritto alla Ichizu High School, una scuola frequentata prevalentemente da giovani criminali.

Qui, il Nostro non avrà vita facile, perché si troverà a sua insaputa a combattere contro gli altri studenti, ma ad aiutarlo ci sarà l'amico di lunga data Mataka Asamine, dall'animo gentile. Un giorno, il protagonista evoca un potente spirito che gli promette di esaudire un qualunque desiderio: questo potrebbe migliorare la vita di Araji.



Meiji Gekken: 1874 (14 gennaio)



Nel 1874, il Giappone è in pieno periodo Meiji.un tempo era un samurai, ma a causa del cambiamento che ha coinvolto il Paese ha dovuto deporre la katana, diventando un conducente di risciò per le strade di Tokyo.

Shizuma è alla ricerca della moglie scomparsa da tempo: questa strada lo porterà ad utilizzare nuovamente le sue abilità da samurai al servizio delle forze dell'ordine. Contemporaneamente, lo spadaccino Kyoshiro Shuragami diventa membro del clan yakuza Moriya, che punta a far cadere il nuovo governo, per ridare lustro ai guerrieri. Le vite di Shizuma e Kyoshiro saranno destinate ad intrecciarsi.

Il prossimo 14 gennaio debutterà in simulcast su Crunchyroll la nuova serie Meiji Gekken: 1874.



The Fire Hunter - stagione 2 (14 gennaio)



Lo scorso gennaio ha debuttato in contemporanea con il Giappone la prima stagione di; a partire dal 14 gennaio inizierà la nuova tornata di episodi.A seguito dell'ultima guerra esplosa, il mondo è stato invaso da una vasta foresta popolata da creature di fuoco. Gli umani si sono rifugiati in comunità, perché rischiano di morire anche solo avvicinandosi al fuoco.

Nonostante ciò, è stata scoperta una particolare pietra che funge da nuova fonte di energia, che può essere recuperata solo dai corpi delle creature della foresta. Le uniche persone che possono recuperare il materiale sono i Cacciatori di Fuoco.



In questo contesto, seguiamo le vicende di Toko, una ragazza che viene salvata da un Cacciatore dall'attacco di una delle creature, e che ora deve viaggiare verso la capitale per riportare ai genitori della persona che ha sacrificato la propria vita per salvarla la sua arma ed il fedele cane Kanata.