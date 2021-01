Demon Slayer e non solo: ecco gli anime in arrivo su Netflix a febbraio

Netflix sembra non voler deludere le aspettative dei suoi iscritti e cerca di accontentare anche gli appassionati di anime, proponendo titoli in esclusiva ed adattamenti a lungo attesi: infatti, nell'ultimo anno ha annunciato di essere a lavoro su numerose produzioni che ci faranno compagnia nel corso del 2021. Dopo un gennaio che a livello di titoli prodotti dal colosso americano è stato un po' scarno, nel mese di febbraio potremo finalmente vedere il primo anime targato Netflix.



Questo, però, non sarà l'unico a farci compagnia per tutto il mese, in quanto saranno disponibili anche altri titoli, tra cui Demon Slayer. È l'ora di scoprire quali sono le produzioni che arricchiranno la libreria anime di Netflix.



Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (1 febbraio)



Nel mese di gennaio era trapelata la notizia che sarebbe arrivato sulla piattaforma streaming americana uno dei titoli più acclamati degli ultimi anni: Demon Slayer (per maggiori dettagli recuperate la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ). Ora abbiamo la conferma che l'adattamento da parte di ufotable dell'omonimo manga disi aggiunge al catalogo anime, a partire da febbraio.L'arrivo di Demon Slayer su Netflix potrebbe essere una buona occasione per recuperare le peripezie di Tanjiro e della sorella Nezuko, in vista dell'arrivo in Italia del film sequeldi cui, però, non conosciamo ancora la data di uscita.

Tanjiro vive con la famiglia in una piccola casa tra i monti, e dopo la morte del padre ha deciso di prendersi cura dei familiari: vende il carbone con la speranza di poter guadagnare qualcosa per il loro sostentamento. Un giorno, come di consueto, si reca in città, ma si attarda fino al calare delle tenebre e trova rifugio nella dimora di un conoscente, che lo ha avvisato di non addentrarsi nella foresta di notte, perché popolata da strane creature.



Tornato a casa il mattino seguente, Tanjiro assiste ad una scena agghiacciante: trova la famiglia massacrata da un demone; l'unica superstite è la sorella Nezuko, la quale, però, si sta lentamente trasformando a sua volta in una creatura assetata di sangue e carne umani.

Il protagonista vuole portare la sorella in città per curarla, ma nel tragitto si imbatte in un Ammazzademoni, che, dopo aver cercato di eliminare Nezuko, lo indirizza da Urokodaki Sakonji, un maestro che potrebbe insegnargli a combattere i demoni e a trovare una cura per la sorella.



Il giovane accetta di andare dall'uomo e dopo un estenuante allenamento ed un'ardua prova da superare riesce a diventare un Ammazzademoni di basso rango: inizia così l'avventura di Tanjiro che lo porterà a visitare varie regioni, affrontando pericolosi demoni e conoscendo nuove persone.



Così parlò Rohan Kishibe (18 febbraio)



Lo scorso ottobre, Netflix aveva annunciato che avrebbe portato i recenti OVA de Le Bizzarre avventure di JoJo e finalmente abbiamo una data di uscita:, anche con doppiaggio italiano. Per chiarezza vi diciamo che, sebbene gli OVA arrivino per la prima volta in Italia su Netflix, non sono produzioni originali. Vi ricordiamo, inoltre, che sulla piattaforma è possibile recuperare anche le prime due stagioni de Le Bizzarre avventure di JoJo: Phantom Blood e Battle Tendency , e Stardust Crusaders

Nel 1987, Hirohiko Araki pubblicò il primo capitolo de Le Bizzarre avventure di JoJo, che nel corso degli anni si fece conoscere in tutto il mondo, tanto da diventare un cult; al momento l'opera è arrivata all'ottava parte, il cui ultimo capitolo è stato pubblicato a dicembre. Dopo un primo adattamento del complesso e longevo manga da parte di Studio APPP, suddiviso in 13 OVA usciti tra il 1993 ed il 2002; il testimone è passato a David Production, che ha deciso di trasporre tutte le avventure dei vari JoJo.



Attualmente lo staff si è fermato a Vento Aureo, ma ha rassicurato di essere al lavoro anche sugli altri capitoli della saga. Nel 2017 lo studio ha realizzato Così parlò Rohan Kishibe, una serie di 4 OVA, adattamento dello spin-off di Diamond Is Unbreakable incentrato sul personaggio di Rohan Kishibe, un mangaka.

In uno degli episodi, Rohan accompagna l'editrice Kyoka Izumi a comprare una nuova casa in un villaggio lontano dalla civiltà. Quando raggiungono la piccola cittadina, scoprono che è abitata da persone che all'età di 25 anni sono diventate misteriosamente milionarie. I due rimangono intrappolati all'interno di una delle case da un oscuro potere e l'unico modo che hanno per uscire è seguire delle specifiche regole.



High-Rise Invasion (25 febbraio)



Ritrovatasi sul tetto di un grattacielo, la licealevede una figura mascherata spaccare il cranio di una persona con un'accetta, ma si rende conto che c'è qualcosa di ancora più strano: è bloccata in un mondo del tutto isolato, con soli grattacieli dalle porte sbarrate, quindi è possibile muoversi solo sui tetti, collegati tra loro attraverso lunghi ponti.

Le figure mascherate sono efferati assassini che vogliono solo saziare la loro sete di sangue. Spaventata, Yuri deve trovare un modo per sopravvivere e trovare una via di fuga, anche perché ha scoperto che anche suo fratello ed altri studenti sono bloccati sui grattacieli in balia di killer mascherati.



High-Rise Invasion è l'adattamento dell'omonimo manga di successo di Tsuina Miura e Takahiro Oba, pubblicato in Italia da Panini Comics con il titolo di Sky Violation. Come annunciato lo scorso anno, Netflix ha acquisito i diritti per realizzare una trasposizione di High-Rise Invasion, affidando il lavoro allo studio Zero-G, ed è di fatto la prima produzione original a debuttare in questo 2021.



Tra esclusive e nuove produzioni, i titoli in arrivo a febbraio si prospettano essere veramente interessanti. Al momento sono questi gli anime previsti nel mese di febbraio, ma in caso di ulteriori aggiunte vi terremo aggiornati. Nel frattempo, diteci quale serie attendete maggiormente.