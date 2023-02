Disney+: gli anime di febbraio 2023, torna Tokyo Revengers

Verso la fine dello scorso anno, Disney si è avvicinata al mondo degli anime: infatti, nel mese di novembre hanno debuttato sulla piattaforma on demand le prime produzioni giapponesi, come Tatami Time Machine Blues e il cortometraggio di Studio Ghibli, Zen - Grogu and Dust Business. Inoltre, Disney ha siglato un accordo con l'editore giapponese Kodansha per la distribuzione in esclusiva dei titoli tratti dai manga pubblicati sotto il marchio; anche se al momento non sappiamo esattamente cosa arriverà. Sebbene a rilento rispetto alla concorrenza, il catalogo di Disney+ si sta arricchendo poco alla volta con nuove produzioni animate giapponesi. Nel mese di gennaio, infatti, sono arrivate altre serie, anche in simulcast: ecco quali sono.



Tokyo Revengers - stagione 2

Il primo titolo arrivato in streaming su Disney+ dopo la partnership con Kodansha è il simulcast di Tokyo Revengers 2 (la prima serie in contemporanea con il Giappone ad approdare sulla piattaforma), che è iniziato l'8 gennaio. Purtroppo, al momento, la prima stagione è disponibile solo su Crunchyroll, dove è presente anche il doppiaggio italiano.

Quando era alle medie, Takemichi Hanagaki era popolare e rispettato da tutti: aveva un gruppo di fidati amici di scorribande ed una ragazza, Hinata Tachibana. Tuttavia, 12 anni dopo la sua vita è cambiata: viene costantemente preso in giro dai bambini e deve sempre chiedere scusa al suo datore di lavoro, più giovane di lui.



Takemichi rimane scosso quando apprende al telegiornale della morte di Hinata e di suo fratello, vittime di un attentato della Tokyo Manji, un'organizzazione criminale.

Un giorno, il protagonista viene spinto sotto un treno, ma invece di morire viaggia indietro nel tempo a quando era ancora alle medie. Molto presto, Takemichi si rende conto che le sue azioni nel passato modificano il futuro: decide, dunque, di entrare a far parte della Tokyo Manji e di scalarne i ranghi, anche modificando gli eventi del passato, per salvare Hinata.



Ecco la nostra recensione della prima stagione di Tokyo Revengers.



Summer Time Rendering



Dopo la morte dei genitori,è cresciuto con la famiglia Kofune e con le sorelle, con cui stringe un particolare legame. Per continuare gli studi, il giovane lascia la città natale per andare a Tokyo, ma alla notizia della morte per annegamento di Ushio fa ritorno sull'isola di

La presenza di lividi attorno al collo della ragazza fanno dubitare Shinpei dell'effettiva causa della morte; come se non bastasse, in città iniziano a verificarsi inspiegabili eventi, come le misteriose sparizioni di alcune persone.



Mano a mano che indaga su cosa sta accadendo, il protagonista ricorda una storia popolare secondo cui l'incontro con la propria Ombra preannuncia la morte imminente. Preoccupato per quanto sta accadendo, Shinpei farà di tutto per proteggere Mio.



Summer Time Rendering è l'adattamento del manga di Yasuki Tanaka (pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics). Benché nel resto del mondo la serie sia arrivata in streaming su Disney+ lo scorso anno, solo a partire dall'11 gennaio ha debuttato in Italia, anche con doppiaggio italiano.