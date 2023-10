Disney+, gli anime di ottobre 2023? Pochi, ma buonissimi

Disney ha mostrato in pochi anni interesse per l'animazione giapponese. Sono varie, infatti, le iniziative che ha intrapreso: non solo producendo original come la prima stagione della serie antologica Star Wars: Visions (ecco la nostra recensione della prima stagione di Star Wars: Visions), ma anche stringendo una storica partnership con la casa editrice giapponese Kodansha, per la distribuzione di anime in esclusiva. Senza dimenticare, ovviamente, il simulcast dell'ultima stagione di Bleach. Sebbene il catalogo non venga aggiornato regolarmente, per il mese di ottobre vi consigliamo quali sono i titoli da recuperare e da seguire in contemporanea con il Giappone su Disney+.



Tokyo Revengers - stagione 3 (3 ottobre)



La vita infelice diviene ulteriormente stravolta quando sente al telegiornale della morte di, la sua fidanzata delle medie, e di suo fratello, entrambi vittime di un attentato della, una temuta banda criminale.

Ancora scosso da quanto accaduto, un giorno Takemichi viene spinto sotto un treno, ma invece di morire ritorna indietro nel tempo di 12 anni prima, quando frequentava le medie ed era popolare e rispettato a scuola. Quando riesce a tornare nel presente, il protagonista si rende conto che le sue azioni nel passato influenzano e cambiano il corso della storia.



Takemichi decide di sfruttare tutte le sue conoscenze per diventare membro della Tokyo Manji e stringere amicizia con Mikey, il capo, con l'unico obiettivo di raggiungere i ranghi più alti, per impedire che Hinata possa essere uccisa.



Anche se la prima stagione è disponibile su Crunchyroll, sia sottotitolata che doppiata, a gennaio ha debuttato su Disney+ il simulcast della seconda stagione di Tokyo Revengers, per un totale di 13 episodi. Non dovremmo aspettare molto per scoprire come prosegue l'avventura nel passato di Takemichi, perché il 3 ottobre inizierà la terza stagione, in contemporanea con il Giappone.



Phoenix: Eden17



è una raccolta di racconti scritti e disegnati da, pubblicata tra il 1967 e il 1988. Nel corso degli anni, sono stati realizzati diversi adattamenti tratti dai singoli racconti, tra film, OVA e serie. Il più recente èdi Studio 4°C (lo stesso di), trasposizione de, che si è aggiunto lo scorso 13 settembre al catalogo Disney+, al momento solo con sottotitoli in italiano.

Romi fugge con suo marito George da una Terra ormai distrutta, per raggiungere il pianeta Eden 17, con la speranza di vivere una vita migliore, ma le loro aspettative vengono rovinate quando scoprono che è un mondo desolato e inospitale.



A seguito della morte del compagno a causa di un incidente, Romi è più determinata che mai a trovare una casa per lei e per suo figlio Cain, disposta persino ad ibernarsi per 1300 anni. Quando si risveglia, Romi si ritrova in una città fiorente.