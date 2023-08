Disney+: Bleach e gli altri anime di luglio da recuperare ad agosto 2023

Negli ultimi tempi, Disney si è affacciata sempre di più nel mondo dell'animazione giapponese: uno dei primi esempi di questo interesse è stato l'arrivo sulla piattaforma Disney+ della prima stagione di Star Wars: Visions, serie antologica realizzata da alcuni dei più influenti studi d'animazione giapponesi (a tal proposito, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Star Wars: Visions 2). A questo si deve aggiungere che lo scorso anno la compagnia ha siglato una partnership con l'editore Kodansha per la distribuzione degli anime in esclusiva: questo ha permesso l'arrivo in simulcast della seconda stagione di Tokyo Revengers.



Più di recente, invece, abbiamo potuto vedere l'adattamento dell'acclamato Heavenly Delusion, sempre in contemporanea con il Giappone. Anche se al momento il catalogo anime di Disney+ non è ampio come quello di Netflix e Amazon Prime Video, è innegabile che sia in costante crescita. Il mese di luglio è stato indimenticabile, perché è finalmente arrivato in Italia Bleach: Thousand-Year Blood War, ma non è l'unica serie.



Bleach: Thousand-Year Blood War



Dopo 10 anni di attesa, nel 2022 ha debuttato sulle emittenti televisive giapponesi, la stagione finale di, che adatta i capitoli conclusivi del battle shonen di Tite Kubo, ancora una volta a cura dello studio Pierrot. In Occidente la serie è stata trasmessa in simulcast su Disney+, ma in Italia è stata a lungo inedita.

Dopo un'estenuante attesa, finalmente è arrivata: dallo scorso 5 luglio, infatti, è possibile recuperare la prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War, anche con doppiaggio italiano. Inoltre, l'8 luglio è iniziato il simulcast dell'ultima tornata di episodi.



Mentre Ichigo Kurosaki protegge la città di Karakura dagli Hallow che la infestano, con l'aiuto dei compagni Orihime Inoue, Yasutora Sado, e Uryu Ishida, sopraggiunge Asguairo Ebern, un pericoloso Arrancar.

Questi avverte il sostituto Shinigami dell'imminente ritorno di Yhwach, un Quincy a capo del gruppo di ribelli Wandenreich. Yhwach vuole riportare la lunga faida tra Quincy e Shinigami, pronto a distruggere sia il mondo terreno che la Soul Society.



Synduality: Noir



In un lontano futuro, il genere umano è costretto a vivere sottoterra, dopo che una misteriosa pioggia velenosa si è abbattuta sulla Terra, eliminando la maggior parte degli abitanti, trasformandoli in fameliche creature note come. Con il passare degli anni, però, gli umani hanno iniziato a riconquistare la superficie, costruendo dei rifugi sicuri con l'ausilio dei, androidi evoluti.

Gli eventi principali si svolgono nel 2042 e si focalizzano su Kanata, il cui sogno è di diventare un Drifter. Un giorno, l'eroe, mentre sta esplorando delle rovine in superficie, si imbatte nella Magus Noir, la quale ha perso la memoria. Combattendo gli Ender al fianco di Noir, Kanata imparerà poco alla volta cosa significa essere un Drifter.



Lo scorso 11 luglio è arrivato in simulcast su Disney+ Synduality: Noir, nuova serie dello studio 8bit (That Time I Got Reincarnated as a Slime e Blue Lock), tratta dal videogioco sci-fi sviluppato da Bandai Namco, in uscita prossimamente.