Disney+: i primi anime in streaming da recuperare a dicembre 2022

Il debutto di Star Wars: Visions (ecco la nostra recensione di Star Wars: Visions), serie antologica realizzata da alcuni dei più influenti studi d'animazione giapponesi contemporanei, ha segnato un punto di svolta per la Disney: si è avvicinata al mondo degli anime. A fronte di questa iniziativa, basti pensare, infatti, che in futuro arriveranno Bleach: Thousand-Year Blood (l'adattamento dell'ultimo arco narrativo del manga di Tite Kubo), Summer Time Rendering, e La Fenice: Eden 17, trasposizione del manga di Osamu Tezuka. Inoltre, di recente l'azienda ha annunciato una partnership con l'editore Kodansha: una collaborazione che potrebbe portare alla produzione e alla distribuzione in esclusiva di numerose produzioni animate giapponesi. Eppure, sembra che non dovremmo più attendere oltre per vedere i primi anime su Disney+: a novembre sono arrivate i primi, tra sorprese e titoli annunciati da tempo.



Black Rock Shooter: Dawn Fall



Gli eventi si svolgono nel 2062, dopo 20 anni dal fallimento del progetto di realizzazione di forza lavoro autonoma: l'intelligenza artificiale, che avrebbe dovuto gestire e organizzare il progetto, si è ribellata ed ha deciso di colpire il genere umano, portando distruzione sulla Terra.

In un laboratorio sotterraneo si risveglia Empress, uno dei tre guardiani incaricati di proteggere l'umanità. L'eroina, senza alcun ricordo del suo passato, si limita semplicemente ad eseguire gli ordini del colonnello delle forze di pace: distruggere l'ascensore spaziale che collega la Terra alla Luna, che Artemis sta costruendo. Se il progetto dovesse essere ultimato, il pianeta sarebbe invaso da giganteschi esseri meccanici.



Dawn Fall è il nuovo anime ambientato nello stesso universo di Black Rock Shooter, serie del 2012 realizzata da Ordet, a cui hanno collaborato Mari Okada, alla sceneggiatura, e Hiroyuki Imaishi, fondatore della Trigger, come capo animatore. A differenza dell'opera originale, Dawn Fall è prodotta da Bibury Animation Studio.

La serie ha debuttato in Giappone lo scorso aprile, ma Disney ha annunciato che l'avrebbe portata in streaming in tutto il mondo sulla sua piattaforma, senza specificare quando. Benché i primi tre episodi di Black Rock Shooter: Dawn Fall siano stati pubblicati su Disney+ Italia lo scorso 2 novembre, a partire dal 9 novembre vengono aggiunti a cadenza settimanale, anche con doppiaggio italiano.



The Tatami Time Machine Blues



è il sequel di The Tatami Galaxy, acclamata serie del 2010 di Madhouse, che ha portato alla ribalta il regista Masaaki Yuasa. Sebbene il sequel non sia più diretto da Yuasa, è realizzato comunque da Science SARU, lo studio da lui fondato, e ne ripropone lo stesso stile artistico.

Dopo essere stato proiettato in esclusiva per il Giappone su Disney+, il 9 novembre è arrivata anche in Italia la serie completa di The Tatami Time Machine Blues, sebbene al momento sia disponibile solo in lingua originale e con sottotitoli in italiano; non sappiamo se in futuro verrà aggiunto anche il doppiaggio italiano.



È un'afosa giornata estiva, e il protagonista, Io, vorrebbe rinfrescarsi con l'aria condizionata, ma Ozu, il suo amico combinaguai, ha rotto l'unico telecomando funzionante.

Mentre Io e la compagna Akashi stanno discutendo della loro situazione sentimentale, vengono interrotti dall'improvviso arrivo di uno studente che afferma di essere giunto da 25 anni nel futuro. Questi sprona il protagonista ad usare una macchina del tempo per salvare il telecomando dell'aria condizionata prima che si rompa.



Ovviamente, sarà un'impresa più facile a dirsi che a farsi, perché Ozu si divertirà ad interferire con gli eventi del passato, rischiando di distruggere l'intero universo.



Zen - Grogu and Dust Business



Lo scorso 10 novembre, attraverso i social, loha annunciato una collaborazione con la LucasFilm, la casa di produzione dietro la saga di Star Wars: una notizia che ha scosso non poco il web.Alcuni giorni dopo è stato rivelato che lo studio fondato da Miyazaki e Takahata ha realizzato un cortometraggio per celebrare il terzo anniversario della serie The Mandalorian.

A distanza di pochi giorni, il 12 novembre, ha debuttato su Disney+ Zen - Grogu and Dust Business, con protagonista Grogu (noto tra i fan anche come Baby Yoda). Il breve filmato è diretto dall'animatore Katsuya Kondo, alla sua seconda prova da regista, e vede la collaborazione straordinaria del compositore Ludwig Göransson, lo stesso che ha curato la colonna sonora della serie sul Mandaloriano.