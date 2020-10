Dragon Quest e gli anime da vedere e recuperare a novembre su Crunchyroll

Nel corso di settembre, Crunchyroll ha presentato i primi titoli che faranno parte del palinsesto autunnale, ma non abbiamo avuto il tempo necessario per riuscire a scegliere quali ci avessero incuriositi ed affascinati di più, che la piattaforma ha mostrato le altre novità in arrivo ad ottobre e novembre. Scopriamo dunque quali sono i nuovi anime in arrivo a novembre e quali aggiunti ad ottobre che potremmo aver perso di vista.



Onyx Equinox (21 novembre)

Negli ultimi tempi, Crunchyroll ha iniziato a produrre serie in esclusiva, targate con il marchio Originals: basti pensare a titoli di successo come The God of High School o il più recente Jujutsu Kaisen. A novembre debutterà un nuovo Crunchyroll Originals, anche se non è a tutti gli effetti un anime di stampo orientale: Onyx Equinox. Similmente a produzioni come Castlevania, Onyx Equinox è una serie statunitense con uno stile fortemente influenzato dagli anime giapponesi.

Al momento non abbiamo molte informazioni sulla trama, se non ciò che è stato divulgato nei mesi precedenti: il protagonista è il giovane azteco Izel, il quale è riuscito ad evitare la morte grazie all'aiuto degli dèi. Ora Izel dovrà intraprendere un viaggio nella Mesoamerica antica per dimostrare la forza del genere umano e per chiudere i cinque cancelli dell'oltretomba.



That Time I Got Reincarnated as a Slime: OAD 5 (27 novembre)

That Time I Got Reincarnated as a Slime (noto in Italia anche con il titolo Vita da Slime), adattamento dell'omonima light novel di Fuse e Mitz Vah, è stato uno degli isekai più apprezzati del 2018.

Il 36enne Satoru Mikami è un lavoratore ordinario, che è contento della sua monotona vita, anche se non è ancora riuscito a trovare il vero amore. Un giorno, Satoru viene pugnalato, ma prima di morire sente una misteriosa voce che gli elenca una serie di comandamenti: parole all'apparenza prive di senso.



Quando si risveglia, il protagonista scopre di essere rinato nel corpo di uno Slime e di avere il potere di poter ingerire qualunque cosa e di riprodurne le sembianze e le abilità.

Nel mondo sconosciuto in cui è arrivato, Satoru s'imbatte in Veldra, il Drago delle Tempeste, che è stato imprigionato 300 anni prima per aver ridotto in cenere una città. L'eroe, dopo aver stretto amicizia con la creatura, gli promette di aiutarlo a liberarsi dai sigilli; in cambio, Veldra gli conferisce il nome Limur Tempest. Con un nuovo nome ed un nuovo aspetto, il protagonista intraprende un lungo viaggio e poco alla volta la sua fama si diffonde in tutto il mondo.



Il 12 gennaio 2021 è previsto il debutto della seconda stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime, ma per allietare l'attesa lo studio d'animazione 8bit, che ha curato l'adattamento, ha distribuito dei DVD in allegato con i volumi del manga dal 13 al 15, e l'ultimo uscirà con il numero 16. Fortunatamente, Crunchyroll ha distribuito gli OVA in simultanea con il debutto giapponese, ed il quinto ed ultimo special arriverà il 27 novembre.



Dragon Quest: Dai - La Grande Avventura



Uno degli anime più attesi di questa stagione è sicuramente, remake dell'omonima serie degli anni ‘90 tratta dalla celebre saga videoludica di Square Enix. La serie è stata annunciata da Toei Animation, la stessa che ha curato l'adattamento precedente, durante il Jump Festa del 2020; nel corso degli ultimi mesi sono state distribuite nuove informazioni che hanno fatto aumentare le aspettative dei fan.

Finalmente, il 2 ottobre ha debuttato in Giappone Dragon Quest: Dai - La Grande Avventura (recuperate le nostre impressioni sul primo episodio di Dragon Quest: Dai - La Grande Avventura), e con grande sorpresa Crunchyroll ha annunciato il simulcast.



Anni prima dell'inizio degli eventi, vi fu uno scontro tra un gruppo di eroi ed il demone Hadlar che voleva conquistare il mondo, portando morte e distruzione; la battaglia si concluse con la vittoria dei paladini. Le creature soggiogate dal flusso malefico del demone ripresero il senno e decisero di esiliarsi sull'isola Dermlin, dove poter continuare a vivere in pace. Anni dopo troviamo il giovane Dai, unico essere umano cresciuto sull'isola.

Il sogno di Dai è quello di diventare un guerriero ed eliminare le forze del male, e l'occasione gli si presenta quando sull'isola arrivano dei presunti eroi che lo raggirano per rapire una creatura rara: Dai li insegue per recuperarla. Questo è solo il primo passo di un lungo viaggio che porterà il giovane aspirante paladino a diventare il nuovo eroe che salverà ancora una volta il mondo.



Tonikawa: Over the Moon For You



viene spesso deriso per il suo ridicolo nome e vorrebbe essere ricordato per qualcosa di diverso. Riesce a dimostrare, finalmente, le sue capacità, superando una simulazione d'esame ed entrando nel liceo che ha sempre voluto frequentare. Un giorno, mentre torna a casa, incrocia una dolce ragazza, e sente di essersene innamorato a prima vista.Distratto dalla sua bellezza, lo studente non vede un veicolo che sta correndo a tutta velocità lungo la strada, rischiando così di morire. Fortunatamente, viene salvato dalla ragazza. Nasa in questa situazione si fa coraggio e le rivela di essersi innamorato di lei, temendo che quella possa essere la prima ed ultima volta che l'avrebbe vista.

Lei accetta la proposta, ma ad una sola condizione: i due devono sposarsi. Subito dopo, Nasa sviene. Quando si risveglia, la ragazza è scomparsa. Dopo essersi ripreso dalle ferite dell'incidente, Nasa decide di mettere da parte i suoi desideri per cercare la donna della sua vita, senza ottenere alcun risultato per interi anni. Finché, una notte, alla porta di casa non bussa sua moglie.



Tonikawa: Over the Moon For You è la trasposizione del manga di Kenjiro Hata per opera dello studio Seven Arcs ed è arrivato il 3 ottobre in Italia con i sottotitoli su Crunchyroll, in simulcast con la messa in onda giapponese.

Iwakakeru - Sport Climbing Girls



Quando frequentava ancora le medie, Konomi Kasahara è riuscita a farsi un nome vincendo svariati tornei di risoluzione di puzzle. Dopo essersi iscritta al liceo Hanamiya Girls' High School, la ragazza entra a far parte del club di arrampicata, rimanendo particolarmente affascinata dal mondo della scalata.

Konomi è riuscita a trovare uno sport in cui riesce ad usare le sue abilità mentali. La serializzazione in simulcast dello spokon Iwakakeru - Sport Climbing Girls è iniziata il 4 ottobre.



Golden Kamuy - Stagione 3



Durante la guerra russo-giapponese,era conosciuto come "Sugimoto l'Immortale", per la sua brutalità sul campo di battaglia. Al termine del conflitto, Saichi cerca di fare fortuna con la caccia all'oro nell', regione all'estremo nord del Giappone, cercando anche di aiutare la vedova di un suo compagno d'armi; ma la ricerca non è molto fruttuosa.

Un giorno, però, il protagonista viene a conoscenza di una leggenda su un misterioso tesoro appartenuto agli Ainu, popolo indigeno dell'Hokkaido, ma l'unico modo per recuperare l'oro è ricomporre una mappa tatuata sulla pelle di alcuni detenuti evasi. Ovviamente, visto il lauto bottino, il tesoro è ambito sia da mercenari che da militari. Saichi collabora con Asirpa, una giovane Ainu che lo aiuta a muoversi nell'inospitale regione dell'Hokkaido, per conquistare il tesoro scomparso.



Golden Kamuy è l'adattamento dell'omonimo manga di Satoru Noda (pubblicato in Italia da J-Pop), realizzato da Geno Studio. La prima stagione ha debuttato nel 2018, in simulcast su Crunchyroll, ed il 5 ottobre è arrivata la terza, sempre in contemporanea con il Giappone.



One Room - Stagione 3

One Room segue le storie di tre differenti ragazze, in puntate dalla durata di circa 4 minuti. Nella libreria di Crunchyroll sono già disponibili le prime due stagioni; mentre la terza ha debuttato lo scorso 5 ottobre. Yui Hanasaka si è da poco trasferita nel nuovo appartamento e come una brava nuova inquilina si presenta al suo vicino, che scopre essere uno studente universitario; Yui, allora, cerca di approfittare della situazione per farsi aiutare nello studio, per poter superare un esame di ammissione.

Natsuki Momohara, invece, si reca a Tokyo per far visita al fratello maggiore. Infine, l'aspirante cantante Moka Aoshima si riunisce con un suo vecchio amico d'infanzia. Particolarità di One Room è che lo spettatore è il protagonista: infatti, si vivono le varie situazioni dal punto di vista dei ragazzi incontrati da Yui, Natsuki, e Moka.



Rail Romanesque



(una versione alternativa del Giappone) un tempo era famoso per i suoi particolari treni: ogni locomotiva era affidata ai, moduli di controllo umanoidi che ricoprivano il ruolo di conducenti del treno. Tuttavia, col tempo i treni ed i macchinisti sono andati in disuso a causa degli, mezzi di trasporto volanti comodi e sicuri.Il protagonista è, un giovane che ha perso la famiglia in un incidente ferroviario e che è stato accolto nella casa dei, i quali gestiscono un birrificio.

Un giorno, Sotetsu ritorna nella sua città natale dove scopre che l'acqua rischia di essere inquinata se dovesse essere costruita una fabbrica di aerocarft. Per sbaglio Sotetsu risveglia la Raillord Hachirokou, diventando di conseguenza suo padrone. I due dovranno ritrovare la locomotiva perduta della Raillord, grazie all'aiuto di personaggi come Hibiki, sindaco della città e comandante della ferrovia locale, e Paulette.



Rail Romanesque ha debuttato lo scorso 2 ottobre in Giappone ed è arrivato in simulcast su Crunchyroll.



I'm Standing on a Million Lives



è arrivato il 2 ottobre in simulcast e segue le vicende di, compagni di classe che vengono teletrasportati in un mondo fantasy popolato da temibili creature mitologiche.

Qui, i tre entrano in contatto con una persona nota come Game Master, il quale assegna loro una quest a tempo limitato, ma vuole aiutarli donando loro dei ruoli specifici: Shindo diventa una maga; Hakozaki una guerriera; invece, Yotsuya si ritrova nelle vesti di un contadino. I tre dovranno collaborare per sopravvivere ai pericolosi mostri, per portare a termine le missioni affidategli e per salvare il mondo che hanno raggiunto.



Tsukiuta The Animation 2



Sebbene sulla piattaforma streaming americana non sia ancora disponibile la prima stagione di, dal 7 ottobre è iniziato il simulcast della seconda. I protagonisti sono i membri di due band maschili di idol, ied i, rivali sul palcoscenico, che per una pura coincidenza si ritrovano a condividere lo stesso dormitorio.

I membri dei Six Gravity rappresentano i mesi da dicembre a maggio; invece, i Procellarum i mesi da giugno a novembre. Nel corso delle puntate seguiremo la vita quotidiana dei 12 giovani cantanti che devono districarsi tra scuola, lavoro, e vita privata.



Mr Osomatsu - Stagione 3



è stato un comico e mangaka, forse poco noto in Italia perché è arrivato solo una delle opere che ha realizzato:. Tuttavia, l'autore è diventato famoso in Giappone grazie al manga, da cui sono stati tratti due adattamenti animati, uno del 1966 ed uno del 1988.Nel 2015, lo studio(lo stesso che ha curato la versione dell'88) ha voluto celebrare gli 80 anni dalla nascita del mangaka realizzando una sorta di remake in chiave moderna di Osomatsu-kun; in Italia, la serie è arrivata su Crunchyroll, dove, lo scorso 12 ottobre, ha debuttato la terza stagione.

Nella famiglia Matsuno ci sono sei fratelli del tutto identici tra di loro: l'egocentrico Osomatsu, la voce della ragione Choromatsu, il virile Karamatsu, il cinico Ichimatsu, l'iperattivo Juushimatsu, e l'amorevole Todomatsu. Sebbene i fratelli abbiano più di 20 anni, sono pigri e non si sentono ancora motivati a trovare un lavoro stabile, preferendo vivere come NEET.



Nelle rare circostanze in cui riescono ad ottenere un colloquio, il loro carattere prende il sopravvento e vengono respinti. Ogni giorno i sei affrontano problemi quotidiani, come il riuscire a trovare una ragazza o un lavoro, ma la loro vita non è affatto noiosa in quanto si trovano al centro di situazioni folli e bizzarre.



D4DJ First Mix



Dopo essere ritornata in Giappone dall'estero,si iscrive alla, una scuola nota per le esibizioni dei DJ. Affascinata dal suo primo concerto, Rinku decide di creare una propria band con, e

Le aspiranti DJ, lungo la strada che le porterà a realizzare il loro sogno di esibirsi su un palcoscenico, conosceranno altri gruppi di DJ come le Peaky P-Key e le Photon Maiden.



D4DJ First Mix, anime in CGI realizzato dallo studio Sanzigen, ha debuttato in simulcast il 22 ottobre su Crunchyroll.



That is the Bottleneck



Il 12 ottobre è arrivato su Crunchyroll, in simulcast con il Giappone,, serie ambientata nel minimarket, situato nei bassifondi della città, noto per i prelibati piatti preparati a mano.

I commessi sono singolari, tra cui spicca uno che non parla mai, ma continua a fare sempre qualcosa; inoltre sono tutti svogliati, tanto che quando arrivano dei clienti non li guardano neanche negli occhi.



IDOLiSH7 - Stagione 2

Lo scorso 5 aprile è iniziata la seconda stagione di IDOLiSH7, ma la programmazione è stata sospesa al termine del quarto episodio; dopo mesi di assenza, l'anime sembra aver ripreso la serializzazione a partire dal 18 ottobre.



Il suo primo giorno di lavoro all'agenzia di produzione del padre, Tsugumi Takanashi non si sarebbe certo aspettata di poter diventare subito manager di un gruppo maschile di idol, ma il padre le affida una band di sette aspiranti cantanti.

Tsugumi apprende che deve licenziarne quattro, perché sette membri sono difficili da gestire. Dopo aver visto un'esibizione dei sette idol, la ragazza capisce che non può licenziare nessuno perché ognuno di loro ha un proprio fascino ed insieme formano un gruppo affiatato. Con il nome di IDOLiSH7 i giovani cantanti entrano a far parte del complicato mondo degli idol.