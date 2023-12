Dragon Ball e non solo: gli anime da vedere su Prime Video a dicembre 2023

Novembre è stato il mese di Dragon Ball: infatti, nella prima settimana del mese ha debuttato in streaming la trasposizione dell'iconico battle shonen di Akira Toriyama, compresi anche i primi film della serie. L'arrivo di Dragon Ball (a tal proposito, scoprite cosa ne pensiamo della nuova serie Dragon Ball Daima) ha sicuramente messo in secondo piano tutti gli altri titoli: scopriamo, dunque, quali sono gli anime da seguire a dicembre in streaming su Amazon Prime Video.



Naruto Shippuden - stagione 1 e 2



Lo scorso anno è arrivato on demand su Amazon Prime Video, l'adattamento del manga di Masashi Kishimoto, con episodi caricati mensilmente. Dopo la fine della prima parte della storia, a lungo gli abbonati si sono chiesti quando avrebbe debuttato la seconda.L'attesa è stata lunga ed estenuante, ma ben ripagata: finalmente, dall'1 novembre sono disponibili le prime due stagioni di Naruto Shippuden, sia con doppiaggio italiano che con sottotitoli.

Sono trascorsi due anni e mezzo da quando Naruto ha lasciato il Villaggio della Foglia con il suo mentore Jiraiya, per allenarsi per poter riportare un giorno a casa l'amico Sasuke. Ora il Nostro è tornato più forte di prima, pronto a ricongiungersi con le persone a lui care.



Tuttavia, Naruto e gli altri non hanno tempo di rilassarsi: alcuni membri dell'Organizzazione Alba hanno attaccato Gaara, Kazekage del Villaggio della Sabbia. Nella seconda stagione, invece, dopo aver ottenuto preziose informazioni dall'Organizzazione Alba, Naruto e il nuovo Team 7 si mettono sulle tracce di Sasuke.



City Hunter - stagione 3 e 4



sono una coppia di agenti che si occupano di tenere pulite le strade di Tokyo dalla criminalità: rintracciano pericolosi criminali, proteggono persone in pericolo, smantellano organizzazioni criminali e portano a termine molti altri incarichi che gli vengono affidati e che le forze dell'ordine non riescono a risolvere.

Il membro chiave dei City Hunter è Ryo Saeba, noto come "sweeper", un formidabile tiratore scelto armato della sua inseparabile Colt Python. Al suo fianco c'è Kaori Makimura, una ragazza dal carattere mascolino.



Quando i due non sono in servizio, Ryo non perde occasione di corteggiare le belle donne, ma la partner lo tiene sotto controllo utilizzando un martello da cento tonnellate.



L'1 novembre sono arrivate in streaming le stagioni 3 e 4 di City Hunter, trasposizione dell'omonimo manga cult di Tsukasa Hojo.



Dragon Ball e Dragon Ball Z



A gran sorpresa, nel corso dell'ultimo Lucca Comics & Games l'editore Dynit ha annunciato il debutto in streaming su Amazon Prime Video di, che vengono aggiunti a cadenza mensile.Non abbiamo dovuto aspettare molto, perché a partire dal 2 novembre sono già disponibili i primi episodi di Dragon Ball e Dragon Ball Z, ed i film

Potremo finalmente rivivere tutte le gesta di Son Goku, tra epiche battaglie contro indimenticabili nemici, alla ricerca delle Sette Sfere del Drago che una volta riunite evocano il Drago Shenron, in grado di esaudire qualsiasi desiderio.



Per quanto riguarda i primi film disponibili, invece, La Leggenda del Drago Shenron è una rivisitazione dei primi episodi della serie originale: Goku, Bulma, Oolong e Yamcha dovranno affrontare il malvagio re Gourmet, che vuole impossessarsi delle Sette Sfere del Drago.



La Bella Addormentata nel Castello dei Misteri vede Goku e Crilin pronti ad allenarsi con il Maestro Muten, ma questi dice loro che diventerà suo allievo solo chi riuscirà a trovare la Bella Addormentata imprigionata a Castel Demonio.



Fairy Tail - stagione 5 e 6



è una leggendaria gilda di maghi. Proprio per questo motivo,è determinata a farne parte, con il solo obiettivo di diventare una potente incantatrice.Fortunatamente, la protagonista incontra lungo il suo cammino Natsu, entrambi membri dei Fairy Tail. Dopo essere riuscita ad entrare nella gilda, Lucy porterà a termine varie missioni al fianco di Natsu e Happy, e dei maghi, affrontando minacciose creature.

Molto presto, però, il gruppo si ritroverà a fare i conti con le forze del male del temuto mago Zeref. Il 30 novembre sono arrivate in streaming le stagioni 5 e 6, e il secondo film Dragon Cry. Il primo arco, del tutto originale, vede i Fairy Tail mettersi alla ricerca dell'Orologio Infinito.



Nella seconda saga, invece, vediamo Lucy e gli altri partecipare ai Grandi Giochi di Magia, dove dovranno affrontare altre agguerrite gilde di maghi.



Nel secondo lungometraggio della serie, Dragon Cry, Lucy, Natsu, Happy, Erza e Gray raggiungono il regno di Stella per ritrovare il Grido del Drago, un potente artefatto magico rubato da Zash Caine.