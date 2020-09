Dragon's Dogma e gli altri anime in arrivo a settembre su Netflix

Per quanto riguarda i titoli in esclusiva, luglio è stato un mese interessante per Netflix, tra The Seven Deadly Sins L'ira degli Dèi, il nuovo e brillante Great Pretender, e la terza stagione di Aggretsuko. Settembre non sarà meno affascinante, perché debutta Dragon's Dogma, adattamento dell'omonimo videogioco di casa Capcom. Dopo aver dato uno sguardo alle novità del Catalogo Serie TV di Netflix e del Catalogo Film di Netflix, vediamo più nel dettaglio quali sono gli anime da vedere a settembre in streaming.



Arriva YooHoo (1 settembre)

Il galago senegalese YooHoo, la volpe del deserto Pammee, il lemure Lemmee, il cebo dorato Roodee, e lo scoiattolo Chewoo sono cinque teneri animali che vivono sul pianeta Yootopia. Il gruppo viaggia a bordo dell'astronave Wonderbug per aiutare gli animali in difficoltà e stringere con loro amicizia.

YooHoo & Friends è un franchise creato dall'azienda sudcoreana Aurora Company nel 2006; i personaggi si ispirano ad animali rari o in via d'estinzione. Dopo una serie coreana del 2009 ed una statunitense del 2012, Arriva YooHoo (noto anche con il titolo inglese YooHoo to the Rescue) è la terza incarnazione ispirata alle simpatiche creaturine, ed è la prima prodotta dalla collaborazione tra Netflix, Aurora Company e l'italiana Mondo TV.



Memorie di Idhun (10 settembre)

Quando i tre Soli e le tre Lune si sono allineati sopra i cieli di Idhun, il negromante Ashran ha riottenuto i suoi poteri, instaurando il regno di terrore dei Serpenti Alati. Alcuni abitanti di Idhun sono riusciti a scappare dalla tirannia di Ashran.



Le vicende si svolgono sulla Terra e ruotano attorno a Jack e Victoria: il primo è un tredicenne dal carattere impulsivo, ma ottimista, il quale non riesce a capire per quale motivo quando è nervoso gli oggetti che lo circondano prendano fuoco. Victoria è una ragazza tranquilla e risoluta, che è a conoscenza di possedere dei poteri magici: per questo viene addestrata da Shail, mago della resistenza.

I due giovani sono costretti ad affrontare Kirtash, un assassino inviato dal negromante per eliminare gli Idhunesi che si sono rifugiati sulla Terra. Jack e Victoria non sanno di avere un ruolo importante in una profezia che li porterà a liberare Idhun da Ashran.



Memorie di Idhun è l'adattamento della trilogia fantasy della scrittrice Spagnola Laura Gallego, ed è il primo anime di produzione iberica: allo stesso modo di Castlevania, anche lo stile dei disegni di Memorie di Idhun ricorda quello utilizzato nelle produzioni giapponesi. Memorie di Idhun arriva su Netflix anche in italiano.



Dragon's Dogma (17 settembre)



Lo scorso anno, Netflix ha annunciato di essere al lavoro sulla trasposizione di, videogioco di Capcom del 2013. Finalmente, Dragon's Dogma arriva sulla piattaforma streaming il 17 settembre, anche conDopo che un drago ha distrutto il suo villaggio, ucciso la moglie e gli ha esportato il cuore,, noto ora come, decide di intraprendere un lungo viaggio per eliminare la creatura che gli ha portato via la sua vita.

Ad accompagnarlo ed aiutarlo vi è una Pedina, una guardia del corpo dall'aspetto umano a cui dona il nome Anna, evocata dalla Faglia. Nel corso dell'avventura, i due conosceranno nuovi personaggi e dovranno affrontare mostri di varie forme e dimensioni.



Dragon's Dogma è stato realizzato dallo studio Sublimation, e come molti dei più recenti anime prodotti da Netflix è in 3DCG; questo è stato fonte di critiche da parte di alcuni fan del videogioco Capcom che attendono di vedere la serie. Dragon's Dogma è solo uno dei tanti videogame che diventeranno anime e comics.