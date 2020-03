Io resto a casa: i migliori manga e fumetti a prezzi scontati

In questi giorni, sulle pagine di Everyeye abbiamo evidenziato con forza il ruolo che la magia della lettura può giocare in questi strani giorni di isolamento forzato. Lo abbiamo rimarcato con forza nel suggerire manga, opere italiane e comics americani da scoprire durante questa quarantena nazionale, e lo abbiamo ulteriormente ribadito con cristallina convinzione nel presentare interessanti opportunità di lettura di fumetti completamente gratuiti.



Con il medesimo spirito, dunque, vi proponiamo un'ulteriore rassegna, volta a mettere in evidenza le lodevoli azioni messe in campo da molte Case Editrici nostrane. Diverse realtà editoriali hanno infatti risposto alla sfida lanciata dall'epidemia di Coronavirus/COVID-19 con l'avvio di promozioni e sconti su di una selezione del proprio catalogo di fumetti digitali. Se siete in cerca di una buona lettura ad un prezzo più che contenuto, vi invitiamo a seguirci in questa sintetica ma densa panoramica sulle iniziative attualmente attive.



Universo Marvel

In casa Panini Comics hanno deciso di fare le cose in grande, attingendo a piene mani dal proprio catalogo di opere firmate Marvel. Sino a venerdì 3 aprile è infatti possibile acquistare trenta diverse produzioni al prezzo simbolico di 0,99 €. La promozione, ovviamente, riguarda le versioni digitali dei fumetti coinvolti, disponibili su molteplici piattaforme di distribuzione: Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e altri. La selezione operata dalla Casa Editrice è sicuramente interessante e spazia in maniera efficace tra i massimi esponenti della tradizione supereroistica della Casa delle Idee. Invitandovi a consultare l'elenco completo dei comics Marvel scontati, vi segnaliamo e suggeriamo di seguito alcune delle letture incluse nella promozione Panini.



Circa duecento interessantissime tavole firmate da Joe Quesada compongono Daredevil: Padre, un intenso arco narrativo legato al Diavolo di casa Marvel. Una miniserie di sei volumi all'interno della quale un Matt Murdock sempre più cupo e tormentato vive i propri giorni immerso nel ricordo del defunto padre. Una riflessione sul complesso rapporto che lega Devil alla memoria di Battlin' Jack Murdock e sul ruolo che l'uomo ha avuto nel plasmare l'uomo e l'eroe che vegliano su Hell's Kitchen.



Gli appassionati dell'universo degli eroi plasmati da quantomeno insoliti aracnidi potrebbero invece voler dare uno sguardo a Spider-Man. Affari di famiglia e a Miles Morales: Spider-Man Collection 1.

Il primo porta la firma di Mark Waid e James Robinson, pronti a far intersecare le strade di Spider-Man e di Kingpin in una raccolta che non esita ad esplorare con piglio deciso la storia famigliare dei Parker. Il tutto impreziosito dalle matite di Wether Dell'Edera e dai colori di Gabriele Dell'Otto, che definiscono un comparto grafico di preziosa fattura. Il secondo è invece frutto dal tandem formato da Brian Bendis e Sara Pichelli, che portano in scena le origini di Miles Morales e la sua progressiva trasformazione nell'erede di Peter Parker. Una lettura interessante, per un personaggio che si è rapidamente conquistato l'approvazione dei fan, in trepidante attesa di vederlo nuovamente in azione anche su grande schermo in occasione della futura uscita del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo.



Meritevoli di segnalazione, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta ai

personaggi, sono inoltre i volumi Io sono Iron Man e Io sono Capitan America. Entrambi includono un'interessante selezione di storie particolarmente rappresentative, firmate da numerosi autori e provenienti da svariate epoche, il tutto per oltre 300 pagine di contenuti per ogni raccolta. Impossibile infine non segnalare un arco narrativo ormai divenuto un classico: Infinity Gauntlet - Il Guanto dell'Infinito. L'epopea di Thanos datata 1991 e fonte d'ispirazione dell'Inifnity Saga del Marvel Cinematic Universe è infatti tra i titoli Panini Comics attualmente acquistabili a 0,99 €. Un'occasione imperdibile per recuperare l'opera fumettistica firmata da Jim Starlin, George Pérez e Ron Lim.



Leo Ortolani

Superando l'ampia offerta di letture Marvel, segnaliamo ai lettori in cerca di toni umoristici che sono numerose le opere firmate da Leo Ortolani ad essere oggetto di interessanti promozioni. Sino a venerdì 3 aprile, è infatti possibile acquistare a un prezzo di favore le versioni digitali di Star Rats, The Walking Rat e Il Signore dei Ratti. Le reinterpretazioni parodistiche legate agli universi di Star Wars, The Walking Dead e Il Signore degli Anelli sono tutte disponibili a 0,99 €.



Presente inoltre all'appello anche il più recente C'è Spazio per tutti, opera che vede Rat-Man incrociare il cammino del nostrano Paolo Nespoli, astronauta italiano che ha avuto l'onore di varcare la soglia della Stazione Spaziale Internazionale. Oltre 250 pagine in cui Leo Ortolani racconta, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, la storia della conquista dello spazio da parte dell'uomo: ora disponibile a 4,99 €.



Tra manga e fumetti: promozioni J-POP, Edizioni BD e Dentiblù

Proseguiamo la nostra rassegna con le iniziative #MangaAtHome e #FumettiAtHome, lanciate da J-POP, Edizioni BD e Dentiblù. Nell'ambito di queste ultime, sono state rese disponibili diverse selezioni di opere acquistabili in versione digitale alla simbolica cifra di 1 euro: l'intero ricavato delle vendite sarà donato all'Ospedale Luigi Sacco di Milano. Le promozioni resteranno attive sino al prossimo 15 aprile, per quanto riguarda i fumetti, e sino a fine aprile, per quanto riguarda i manga.



La lista delle opere incluse è in evoluzione, consigliamo perciò una consultazione periodica dei cataloghi, ma al momento possiamo comunque indicare alcune letture specifiche. Sul fronte manga, in particolare, l'iniziativa coinvolge alcune celebri serie di successo, tra cui segnaliamo senza esitazioni The Promised Neverland (numeri dall'1 al 6, inclusi) e Tokyo Ghoul (numeri dall'1 al 14, inclusi). La promozione è inoltre attiva anche per The Quintessenzial Quintuplets (numeri dall'1 al 4, inclusi) e Golden Kamui (numeri dall'1 all'8, inclusi).

Diverse le proposte interessanti sul fronte del fumetto occidentale, con opere che includono diversi generi letterari. Si spazia infatti da narrazioni più intimistiche, come Ruggine (Francesco Vicentini Organi e Fabiana Mascolo), graphic novel che segue le vicende di Tullio, giovane universitario che in seguito alla rottura di una lunga relazione decide di costruire attorno a sé un'impenetrabile armatura emotiva, nel tentativo di proteggersi da nuovi dolori, a omaggi di carta e inchiostro a importanti icone del mondo musicale. Tra questi ultimi possiamo citare The Last Goodbye, biografia a fumetti del celebre cantautore Jeff Buckley.



Gli Autori BAO Publishing

Chiudiamo questa carrellata segnalando l'interessante promozione "The BAO Countdown", con la quale BAO Publishing ha scelto di rendere disponibili 21 opere al prezzo di 1,99 € su tutti gli store digitali. L'iniziativa resterà operativa sino alla giornata di venerdì 3 aprile e include al suo interno un catalogo di produzioni davvero intrigante e variegato, in grado di soddisfare i gusti più disparati. Anche in questo caso, ovviamente, vi invitiamo a consultare l'intero elenco di titoli coinvolti, dai quali abbiamo estratto alcune segnalazioni.



Citiamo tra tutti Guardati dal beluga magico , di Daniel Cuello (Residenza Arcadia; Mercedes): una raccolta delle strisce pubblicate dall'autore di origini argentine impreziosita da una storia inedita di oltre trenta pagine, che offre un'accogliente cornice narrativa in grado di donare coerenza interna all'opera composta di tante istantanee di vita quotidiana. Atmosfere fatate avvolgono invece Alice di sogno in sogno, di Giulio Macaione. Un volume che segue le tracce della giovane Alice, ragazza dotata della capacità, che lei considera una maledizione, di insinuarsi nei sogni e negli incubi di chi le dorme accanto.

La prospettiva della fanciulla sulle proprie capacità muterà radicalmente quando inizierà a vedere in queste ultime uno strumento per offrire aiuto al migliore amico Jamie, in un racconto di crescita intriso di misteri ed emozioni.



In chiusura, segnaliamo con particolare piacere la presenza nella selezione BAO de Il porto proibito, di Teresa Radice e Stefano Turconi. Un'opera affascinante e coinvolgente, della quale vi abbiamo però già parlato diffusamente solo pochi giorni fa: se siete in cerca di una pregevole lettura avventurosa e romantica, vi invitiamo dunque a recuperare la nostra selezione di fumetti italiani da leggere durante la quarantena, per scoprire ogni dettaglio su quest'intenso esponente della letteratura disegnata.