Lupin III e gli altri anime da recuperare a settembre su Amazon Prime Video

Non è certo una novità che Amazon si stia aprendo sempre di più al mondo degli anime, per riuscire ad attirare l'attenzione di una fetta maggiore di appassionati: basti pensare alle produzioni in esclusiva o a quella che potremmo definire come la storica collaborazione con Dynit, che ha portato sia Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (in simulcast e una settimana dopo con doppiaggio italiano) sia gli altri anime già disponibili su VVVVID.



Negli ultimi mesi sono arrivati anche alcuni titoli di Koch Media e Anime Factory, come i più recenti film della trilogia Project Itoh, L'Organo Genocida, Harmony, e L'impero dei cadaveri, caricati sulla piattaforma streaming ancor prima dell'uscita dei DVD e dei Blu-ray. Oltre ai nuovi arrivi di settembre, vi proponiamo anche gli anime di agosto che potrebbero essere passati inosservati su Amazon Prime Video.



Le avventure di Lupin III (15 settembre)

La figura del ladro gentiluomo Arsenio Lupin III non ha forse bisogno di presentazioni: nato nel lontano 1967 dalla brillante mente del compianto Monkey Punch (pseudonimo di Kazuhiko Kato), Lupin III è il nipote di Arsenio Lupin, personaggio creato dall'autore francese Leblanc. Sin da subito, il manga di Monkey Punch è riuscito a conquistare i lettori per il carisma ed il fascino del ladro che trasparivano dalle pagine. Visto il successo sempre più crescente di Lupin III, TMS Entertainment decide di realizzare una trasposizione animata: così, nel 1971 debutta in Giappone Rupan Sansei, arrivato in Italia nel 1979 con il titolo Le avventure di Lupin III.

Come dicevamo, Lupin III è nipote di Arsenio Lupin e proprio per portare alto il nome di famiglia decide di intraprendere la stessa strada del nonno: essere un ladro gentiluomo, rubando solo ai benestanti e cercando di non uccidere. Proprio per la sua ignominia, il ladro ha attirato le attenzioni dell'ispettore dell'Interpol Zenigata, che è disposto a seguirlo fino in capo al mondo per arrestarlo, ma cade sempre nei tranelli di Lupin e dei suoi compagni.



Infatti, il Nostro non "lavora" mai in solitaria: ad accompagnarlo ci sono ci sono l'infallibile pistolero Jigen, il samurai Goemon, e la bella Fujiko, la quale non perde occasione di fare il doppio gioco, anche se in fondo ama Lupin.

Le avventure di Lupin III segna l'inizio della carriera dietro la macchina da presa di Hayao Miyazaki: infatti, insieme all'amico e collaboratore Isao Takahata subentra alla regia dal nono episodio, cambiando drasticamente l'intera serie in modo da renderla più allegra.



Su Amazon Prime Video, oltre al primo adattamento del 1971, lo stesso giorno si aggiungono anche le prime 4 stagioni de Le nuove avventure di Lupin III e Lupin, l'incorreggibile Lupin. Un'occasione ideale per riscoprire personaggi immortali.



Lupin III - The First (15 settembre)

Oltre alle prime serie, su Amazon Prime Video arriva anche l'ultima incarnazione cinematografica dedicata al ladro gentiluomo: Lupin III - The First, primo lungometraggio in 3DCG.

Questa volta, Lupin e la sua banda devono cercare di rubare il diario di Bresson, un avventuriero che si dice abbia nascosto un inestimabile tesoro.



Il protagonista non può farsi sfuggire questa occasione per realizzare il sogno di suo nonno. Lupin non è l'unico che ha messo gli occhi sugli appunti di Bresson: anche l'archeologa Laetitia vuole ottenere il diario, perché sembra che il suo fato sia strettamente legato all'avventuriero.

Oltre all'archeologa, anche una misteriosa organizzazione si mobilita per mettere le mani sull'ambito tesoro. Ovviamente, anche in questa avventura l'ispettore Zenigata sarà alle calcagna di Lupin, Jigen, Goemon, e Fujiko.

In origine, Lupin III - The First sarebbe dovuto arrivare nei cinema italiani il 27 febbraio, ma a causa dell'emergenza sanitaria è stato posticipato, senza una finestra di lancio ben definita.



Grazie a Koch Media ed Anime Factory, Lupin III - The First arriva direttamente per lo streaming su Amazon Prime Video.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Lupin III - The First.



La grande avventura del piccolo principe Valiant

Un giorno, il giovane Hols viene inseguito da un branco di lupi, ma riesce a salvarsi grazie al provvidenziale aiuto del gigante di pietra Mog. Il ragazzo, per ricambiare il favore, gli estrae una spada dalla schiena: questa è la Spada del Sole, ma al momento è inutilizzabile. Un giorno, il padre di Hols, sul letto di morte, gli rivela di essere scappato da un villaggio in balia del terrificante demone Grunwald.

Rimasto ormai solo, il giovane intraprende un lungo viaggio, accompagnato dal piccolo orso Koro ed armato della Spada del Sole, per ritrovare il suo villaggio natale e liberarlo dall'egemonia di Grunwald.



Dopo il debutto su Amazon Prime Video dei primi Toei Classics, tra cui La leggenda del Serpente Bianco, si è aggiunto anche La grande avventura del piccolo principe Valiant, primo film diretto da Isao Takahata.



Garo: Vanishing Line

La città di Russell è colpita da misteriose manifestazioni di emozioni negative chiamate Horror, che seminano caos e distruzione. L'Ordine Makai è l'unica speranza per eliminare le pericolose creature: dietro la copertura di piccole aziende, l'ordine arruola nuovi cavalieri ed alchimisti tra le proprie fila, per combattere gli Horror.



Il protagonista è Sword, il quale ha ricevuto il più alto grado conferito dall'associazione, il Golden Knight; ora può utilizzare l'armatura e la spada di Garo. Durante la sua avventura, Sword/Garo viene a conoscenza di un complotto che minaccia la stabilità dell'Ordine Makai, ma l'unico indizio che è riuscito a trovare è la frase "El Dorado".

Seguendo le tracce, il protagonista incontra Sophia Hennis, una giovane a cui anni prima è stato rapito il fratello e che ha ritrovato la stessa citazione. Sembra dunque esserci un legame tra "El Dorado" e la misteriosa sparizione del fratello di Sophia.

Garo è un eroe che fa parte dei cosiddetti tokusatsu, film e serie TV di fantascienza o fantasy (come Godzilla e Kamen Rider) ed è nato dalla matita del character designer Keita Amemiya, noto nell'ambiente per aver collaborato ad alcuni titoli della saga di Kamen Rider. La prima serie tv con protagonista Garo ha debuttato sulle emittenti giapponesi nel 2005, mentre in Italia è arrivata nel 2007 su MTV.

Il successo del cavaliere dorato ha portato alla nascita di un vero e proprio franchise costituito da videogiochi, romanzi, film, ed anche anime. Le serie ed i lungometraggi animati sono stati curati dallo studio MAPPA, ma al momento da noi è disponibile solo la terza incarnazione Garo: Vanishing Line, arrivata prima su VVVVID e solo di recente su Amazon Prime Video.



Baccano!



è un autore che alcuni potrebbero ricordare per aver scritto la light novel, da cui sono stati tratti un manga ed un anime. Lo scrittore ha raggiunto la notorietà nel 2003 con la novel; Brain's Base ed Aniplex hanno realizzato una trasposizione anime uscita nel 2007. Dopo essere stato distribuito su VVVVID e su Netflix, Baccano! arricchisce la libreria di Amazon Prime Video, con doppiaggio giapponese e sottotitoli in italiano.

Nel 1711, a bordo della nave Advena Avis, alcuni alchimisti scoprono il caro prezzo che devono pagare per ottenere l'immortalità. Nel 1930, invece, a Chicago il treno transcontinentale Flying Pussyfoot ha iniziato un lungo viaggio che lascerà dietro di sé una scia di morte. Contemporaneamente, a New York lo scienziato Szilard ed il suo assistente Ennis stanno cercando di recuperare una boccetta contenente l'elisir dell'immortalità. Nel frattempo, si inaspriscono i dissapori tra le famiglie mafiose.



All'apparenza, Baccano! può risultare confusionario, ma le varie storie che si dipanano nel corso del tempo poco alla volta s'intersecano tra di loro, e l'unico punto di congiunzione sono i ladri Isaac e Miria.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla recensione di Baccano!



Tobot

I gemelli Ryan e Kory custodiscono un segreto: loro sono piloti di Tobot, auto in grado di trasformarsi in potenti mecha. Quando la città di Daedo viene attaccata da pericolosi criminali, Ryan e Kory devono intervenire in quanto sono gli unici eroi in grado di proteggere la città.

Tobot è una serie sudcoreana che si rivolge ad un pubblico prevalentemente di bambini, ed ha debuttato per la prima volta in Italia nel 2017 su K2; in seguito è stato caricato anche su Netflix e solo di recente si è aggiunto ad Amazon Prime Video. Al momento, però, la serializzazione italiana si è interrotta dopo l'ultimo episodio della seconda stagione (su Prime Video è disponibile solo la prima) e non sappiamo se riprenderà.



Katsugeki Touken Ranbu



, esono abili guerrieri che hanno il compito di affrontare i, creature che vogliono cambiare il passato. Infatti, il gruppo viaggia nelle ere del Giappone per evitare che la storia possa cambiare e così anche il futuro.

Katsugeki Touken Ranbu è l'adattamento del browser game Touken Ranbu di Nitroplus; la trasposizione è stata affidata allo staff di ufotable, noto soprattutto per aver realizzato serie come Fate/Zero, Fate/stay night: Unlimited Blade Works ed il più recente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Grazie a Dynit Katsugeki Touken Ranbu è arrivato nel 2017 su VVVVID, e da poco è disponibile anche a tutti gli abbonati di Amazon Prime Video.