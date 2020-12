My Hero Academia e gli altri anime in arrivo su Netflix a gennaio 2021

È finito un nuovo anno e per quanto riguarda gli anime non è stato privo di sorprese, alcune delle quali prodotte proprio da Netflix. Negli ultimi mesi, per giunta, il colosso americano ha annunciato i titoli attualmente in lavorazione e che debutteranno nel corso dell'anno, ma già a partire da gennaio possiamo avere un assaggio di quello che ci aspetta nel 2021: se dal 14 gennaio verrà rimosso Yu Yu Hakusho, nel corso del mese arriveranno nuovi anime, sia prodotti da Netflix, sia che arrivano per la prima volta sulla piattaforma, sia esclusive italiane. Dopo aver dato uno sguardo alle Novità di gennaio del Catalogo Serie TV di Netflix è giunto il momento di scoprire quali sono le serie animate che apriranno il nuovo anno di Netflix.



My Hero Academia - stagione 2 (1 gennaio)



Nei primi giorni di dicembre è arrivata su Netflix la prima stagione di My Hero Academia. Un evento non del tutto inaspettato in quanto Dynit ha reso disponibile sulla piattaforma streaming statunitense, a partire dal 24 dicembre,, secondo lungometraggio dedicato a Midoriya e ai suoi compagni di classe.

La maggior parte degli abitanti della Terra sono dotati di Quirk, cioè superpoteri che spaziano dalla superforza, alla supervelocità, alla manipolazione degli elementi. Tuttavia, vi è ancora una piccola percentuale di umani che non ha sviluppato il Quirk; tra questi vi è Izuku Midoriya, che è un accanito fan dell'eroe numero 1 All Might, motivo per il quale desidera entrare nella prestigiosa scuola per supereroi Yuei, anche se non ha alcun potere.



La fortuna, però, è dalla parte del giovane protagonista: ormai rassegnatosi a non poter diventare un eroe, Izuku incontra All Might che, dopo aver assistito ad una vera prova di coraggio del ragazzo, ha deciso di donargli il suo Quirk, lo All for One.

Dopo un breve, ma estenuante allenamento per riuscire a controllare il suo nuovo potere, anche se non con poche difficoltà, partecipa all'esame di ammissione per la Yuei, che riesce a superare, non senza qualche infortunio. Finalmente, il giovane sente che il suo sogno sta per realizzarsi: entra, dunque, nella sezione 1-A, la migliore della scuola, insieme ad altri studenti, tra cui l'irruento Katsuki Bakugo, amico di lunga data, Shoto Todoroki, Teniya Iida, e Ochaco Uraraka. Nel corso dell'anno scolastico, Izuku ed i compagni dovranno seguire lezioni con stravaganti insegnanti, che li aiuteranno a diventare supereroi.



Nella seconda stagione, gli studenti della 1-A prendono parte al Torneo Sportivo, un'ottima occasione per mettere in pratica tutto ciò che hanno imparato contro altri supereroi, per farsi vedere dal grande pubblico, e per essere notati da qualche talent scout.



Memorie di Idhun - parte 2 (8 gennaio)

Tratto dall'omonima trilogia fantasy di Laura Gallego Garcia, Memorie di Idhun (a tal proposito vi consigliamo di recuperare la nostra recensione della prima parte di Memorie di Idhun) segue le vicende del giovane Jack che, una volta tornato a casa, trova i genitori morti per mano di due misteriose figure: Kirtash ed Elrion.

Jack ormai pensa che sia giunta anche la sua ora, perché i due assassini vogliono ucciderlo, ma viene salvato dal mago Shain e dal guerriero Alsain. Al termine dello scontro, Jack scopre dai due salvatori che i suoi genitori erano originari del lontano regno magico Idhun, da cui sono fuggiti, come anche molti altri abitanti, dopo che il negromante Ashran ha preso il controllo ed ha instaurato una dittatura.



Lo stregone ha inviato i suoi sicari ad eliminare gli idhunesi che si sono rifugiati sulla Terra. Inoltre, Jack scopre di essere in grado di utilizzare la magia, proprio perché nelle sue vene scorre sangue di Idhun. Insieme a Sahin, Alsain, e alla coetanea Victoria, anche lei una maga, Jack dovrà lottare per porre fine alla tirannia di Ashran e riportare la pace ad Idhun.

La prima parte dell'anime spagnolo Memorie di Idhun, prodotto dallo studio Zeppelin TV, ha debuttato lo scorso settembre ed adatta le vicende narrate nel primo romanzo della trilogia; a partire da gennaio, con la seconda parte, potremmo scoprire come prosegue la battaglia di Jack e della resistenza per liberare Idhun.



Kuroko's Basketball - stagione 1 (15 gennaio)



Per tre anni consecutivi, la squadra di basket della scuola mediaha vinto i campionati, grazie a cinque spettacolari giocatori, noti con il nome di. Questi, con le lore movenze, riuscivano a lasciare gli avversari di stucco e gli spettatori incantati. Una volta diplomatisi, i cinque giocatori si separano, per incontrarsi nuovamente sul campo da gioco, ma come avversari.

Le vicende si svolgono al liceo Seirin, dove sono arrivati due nuovi studenti, che si sono iscritti alla squadra di basket, ma che si rivelano essere ben più di semplici matricole: Taiga Kagami, un promettente giocatore che si è da poco trasferito dagli Stati Uniti, e Tetsuya Kuroko, uno studente che passa inosservato agli occhi di molti, per il suo aspetto fisico che difficilmente lascia pensare che possa essere un giocatore di basket.



In realtà, si scopre che Kuroko è il sesto giocatore della squadra della Teikou, noto con il soprannome di Sesto Uomo Fantasma, proprio perché nessuno lo notava, ma era abile nei passaggi.

Kuroko e Kagami cercheranno di portare il loro nuovo team lontano, ambendo a diventare i campioni di tutto il Giappone, partecipando al campionato nazionale; ma la loro strada per il successo sarà costellata da altre squadre agguerrite, che non accetteranno la sconfitta tanto facilmente, alcune delle quali hanno tra i giocatori gli ex membri della Generazione dei Miracoli.



Kuroko's Basketball è l'adattamento dell'omonimo spokon di Tadatoshi Fujimaki, realizzato da Production I.G. Sebbene il manga sia stato pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, l'anime è stato a lungo inedito, almeno finora: infatti, a partire da gennaio, la prima stagione di Kuroko's Basketball sarà disponibile a tutti gli abbonati Netflix.



Tra titoli di punta del momento, serie spagnole, e spokon, questi sono gli anime in arrivo a gennaio su Netflix, ma in caso di ulteriori aggiunte noi vi terremo aggiornati. Voi, quale titolo attendete maggiormente?