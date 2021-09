Netflix: i nuovi anime in arrivo ad ottobre 2021

Negli ultimi tempi, Netflix sta cercando di dare sempre più spazio agli anime, producendo e distribuendo titoli in esclusiva, tra cult ed inediti in Italia. L'interesse del colosso dello streaming per il mondo dell'animazione giapponese lo si può notare nelle iniziative che intraprende: basti pensare che ha annunciato la distribuzione di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, che debutterà a dicembre. Inoltre, nell'ultimo anno ha organizzato eventi a tema come il Netflix Geeked e più di recente il Tudum, nel corso dei quali sono stati presentati i nuovi titoli animati che debutteranno prossimamente. A fronte dell'evidente interesse per gli anime, Netflix ci prepara ad un ottobre ricco di contenuti, tra graditi ritorni e novità.



Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (1 ottobre)



Dopo gli ultimi eventi che lo hanno visto protagonista,ora lavora per la compagnia RATH, per testare il nuovo sistema di FullDive, il Soul Translator, che permette a chi lo utilizza di provare la sensazione di trovarsi realmente nel mondo virtuale di; un'esperienza resa ancora più realistica dagli NPC che agiscono come se fossero reali.

Quando entra in Underworld, Kazuto è un bambino che si diverte con gli amici Eugeo e Alice; ma quando effettua il logout, non ricorda nulla di ciò che ha vissuto, tranne il nome di Alice, anche se non sa esattamente chi sia. Durante un'uscita con Asuna Yuuki, Kazuto viene aggredito da un vecchio nemico, il quale gli inietta una neurotossina che gli provoca un grave danno cerebrale. L'unica soluzione per tenere in vita il giovane è di collegarlo al Soul Translator.



Questo dà il via ad una catena di eventi che porteranno l'eroe a salvare il mondo di Underworld. Sword Art Online: Alicization - War of Underworld continua a raccontare le avventure di Kirito all'interno di Underworld.

Sword Art Online è una light novel di Reki Kawahara e abec, che in poco tempo ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, tanto da diventare anche un manga ed una serie anime, realizzata dallo studio A-1 Pictures. Al momento la serie è ferma a War of Underworld, ma ad ottobre è previsto il debutto in giappone del secondo film Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night.



Dopo essere arrivato in simulcast e simuldub su VVVVID e su Amazon Prime Video, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld arricchisce la libreria Netflix, aggiungendosi agli altri titoli di Sword Art Online già disponibili.



The Promised Neverland - stagione 2 (1 ottobre)



è il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu che è riuscito ad appassionare i lettori grazie ad una storia avvincente, ricca di colpi di scena. Lo studio CloverWorks ha curato la trasposizione animata, di cui solo la prima stagione ha riscontrato i favori del pubblico e della critica; invece, la seconda ha completamente disatteso ogni aspettativa, a causa di problemi di produzione che hanno inficiato sulla qualità complessiva del prodotto.La prima stagione di The Promised Neverland è già disponibile su Netflix, anche con doppiaggio italiano, mentre la seconda approderà ad ottobre.L'orfanotrofioè circondato da una foresta ed ha l'ingresso recintato, ma nonostante ciò è un luogo felice, dove i bambini vivono in allegria, sotto la vigile ed amorevole supervisione di "mamma" Isabella.

Anche se ogni giorno devono affrontare dei test, gli orfani possono divertirsi liberamente, sia all'interno, che nel giardino esterno, a condizione che non superino il confine dell'orfanotrofio. I protagonisti del racconto sono Emma, Norman e Ray, tre bambini brillanti che decidono di sgattaiolare fuori dalla struttura per restituire un pupazzo all'amica Conny, da poco adottata da una famiglia amorevole. Una volta oltrepassata la zona delimitata dal cancello, i tre scoprono la sconvolgente verità per cui sono isolati dal resto del mondo.



Ecco la nostra recensione di The Promised Neverland 2.



The Seven Deadly Sins: Cursed by Light (1 ottobre)



Un tempo, ierano celebri e potenti cavalieri al servizio del re di, ma sono stati accusati di alto tradimento per aver cercato di sovvertire il regno: sulle loro teste è stata messa una taglia da far gola a molti. Nonostante ciò, la principessaè determinata a trovarli perché il padre è tenuto sotto sequestro dai, l'armata reale che ora comanda sulla nazione.Nel corso del suo viaggio, Elizabeth raggiunge la taverna Boar Hat, situata sulla schiena di un maiale di dimensioni gigantesche, dove incontra un ragazzo dall'aspetto minuto, nonché proprietario della locanda: molto presto la principessa scopre che questi in realtà è, il Drago dell'Ira, capitano dei Sette Peccati Capitali.

Meliodas non può certo lasciare una bella donna in difficoltà, per questo accetta di aiutarla, ma prima deve rintracciare gli altri Peccati Capitali. Nel corso dell'avventura per salvare il regno e riunire il gruppo, Meliodas ed i suoi compagni dovranno affrontare temibili nemici: non solo Cavalieri Sacri, ma anche demoni.



La serie anime di The Seven Deadly Sins è arrivata in Italia nel 2015, su Netflix, anche con doppiaggio italiano. Invece, lo scorso giugno e lo scorso settembre è approdata sulla piattaforma streaming l'ultima stagione (Il giudizio del drago), divisa in due parti.

A distanza di pochi mesi, arriva anche il lungometraggio The Seven Deadly Sins: Cursed by Light, uscito il 2 luglio nelle sale cinematografiche giapponesi, supervisionato da Nakaba Suzuki in persona. Per evitare di cadere in sgradevoli spoiler, perché il film si svolge dopo gli eventi dell'ultima tornata di episodi, ci limitiamo a dire che questa volta Meliodas e i Peccati Capitali dovranno affrontare una nuova minaccia.



Scissor Seven - stagione 3 (3 ottobre)



A prima vista, il cacciatore di tagliepotrebbe sembrare un temibile e spietato assassino, in grado di usare la telecinesi per controllare un paio di forbici. In realtà, è un ragazzo normale con un carattere non adatto per il lavoro da assassino: a volte pasticcia nell'eliminare qualcuno, altre volte, invece, sbaglia persino bersaglio.

In realtà, il protagonista si è ritrovato quasi per caso a seguire la strada del cacciatore di taglie, perché, dopo aver perso la memoria, il pollo blu Dai Bo, suo fedele compagno, lo ha spronato a diventare un sicario professionista, così da guadagnare abbastanza soldi per raggiungere il regno di Stan, dove potrebbe trovare una cura per la sua amnesia. Per nascondere i suoi loschi affari, Seven apre un salone di bellezza dove utilizzare al meglio le sue forbici.



Nel corso della varie peripezie per recuperare la memoria, il giovane incontrerà personaggi assurdi come Xiao Fei, un piccolo pollo blu che all'occorrenza mette in mostra un fisico nerboruto, e Thirteen, una misteriosa combattente con il volto coperto da una maschera.

Lo scorso anno sono state pubblicate su Netflix le prime due stagioni della serie cinese Scissor Seven, disponibili in lingua originale e con sottotitoli in italiano. Dopo una lunga attesa, ad ottobre arriva finalmente anche Scissor Seven 3.



Per scoprire dove si sono fermate le avventure di Seven, vi rimandiamo alla nostra recensione di Scissor Seven 2.



La via del grembiule - lo yakuza casalingo - Parte 2 (7 ottobre)



Lo yakuzaè un uomo rude, noto come il Drago Immortale, temuto da tutte le gang della città, essendo riuscito a sgominare da solo 10 basi rivali in una sola notte.

Eppure, un giorno Tatsu si ritira dalla criminalità organizzata per dedicarsi ad una vita più tranquilla, ma non per questo meno impegnativa: dopo aver sposato Miku, l'ex criminale ora è un perfetto casalingo che si prende cura della casa, cucina, cerca di approfittare delle migliori offerte nei market, e si occupa di altre faccende. Ogni giorno Tatsu si deve barcamenare tra le difficoltà di una vita normale.



La via del grembiule - lo yakuza casalingo è un manga di Kosuke Ono (edito in Italia da J-Pop), da cui lo studio d'animazione J.C. Staff ha tratto un ONA, ovvero una serie animata distribuita esclusivamente online, che ha debuttato in tutto il mondo lo scorso aprile su Netflix. Ad ottobre arriveranno i nuovi episodi de La via del grembiule - lo yakuza casalingo.



Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima parte de La via del grembiule - lo yakuza casalingo.



Il film Pokémon - I segreti della giungla (8 ottobre)



La foresta diè un'oasi naturale per i Pokémon, protetta solo da una legge che vieta a chiunque venga da fuori di mettervi piede. Eppure,è l'unico umano ad essere cresciuto nella foresta, essendo stato allevato da unoparlante, che vede come un padre, motivo per il quale si considera lui stesso un Pokémon.

Nel frattempo, Ash e Pikachu continuano il loro viaggio e raggiungono proprio Okoya, dove incontrano Koko. I due dovranno unire le proprie forze per difendere la foresta, quando un gruppo di uomini vuole distruggerla per i propri loschi fini. L'8 ottobre il film Pokémon - I segreti della giungla arriva in esclusiva su Netflix, anche con doppiaggio italiano.



Blue Period (9 ottobre)



Adattamento dell'omonimo manga di Tsubasa Yamaguchi, vincitore del premio, Blue Period segue le vicende di, un liceale che da tempo è stanco della sua vita sin troppo ordinaria: anche se è uno studente diligente e si diverte con i suoi amici, in realtà non riesce a trovare più alcuno stimolo in ciò che fa.

Quando però vede un disegno di uno studente del club di arte, Yatora rimane particolarmente colpito dai colori usati. Influenzato da quanto visto, durante un esercizio di arte il protagonista cerca di dare vita a tutto ciò che prova attraverso i disegni: capisce in quel momento che vuole continuare a dipingere.



Tuttavia, Yatora dovrà superare diversi ostacoli: come i genitori che non condividono la sua scelta, i colleghi che hanno più esperienza sulle spalle, e lo studio di un tema molto più complesso ed intimo di quanto avrebbe potuto immaginare.



Bright: Samurai Soul (12 ottobre)



Nel corso della Geeked Week, Netflix ha annunciato vari titoli, tra cui anche l'anime, diretto da Kyohei Ishiguro, già regista di Bugie d'aprile e di(qui potete recuperare la nostra recensione di Words Bubble Up Like Soda Pop ).

La pellicola si pone come spin-off del film Bright, di David Ayer e con Will Smith, prodotto da Netflix, in quanto è ambientato nello stesso universo fantasy in cui umani e creature fantastiche convivono. Bright: Samurai Soul si svolge in Giappone, a cavallo tra la fine dello shogunato e l'inizio del periodo Meiji.



I protagonisti sono il ronin Izou e l'orco Raiden, i quali devono unire le proprie forze per scortare una giovane elfa e la sua bacchetta magica a Nord, nel regno degli elfi.



Violet Evergarden: Il film (13 ottobre)



è una ragazza che è cresciuta sul campo di battaglia, con il solo scopo di decimare le linee nemiche, ma nel corso dell'ultima guerra rimane vittima di uno scontro e viene trasportata d'urgenza in ospedale. Quando riprende i sensi, scopre di aver perso le braccia e l'unica cosa che ricorda dell'uomo che l'ha soccorsa sono le parole che ha pronunciato poco prima di perdere i sensi:, ma non ne comprende il significato.

Dopo essere guarita dalle ferite, Violet inizia a lavorare nella società postale CH, dove rimane particolarmente colpita dalle bambole di scrittura automatica, un gruppo di donne che trascrivono su carta i pensieri ed i sentimenti delle persone. La protagonista decide di iniziare a lavorare anche lei come bambola: un'esperienza che potrebbe aiutarla a scoprire le proprie emozioni.



Dopo il successo della serie di Violet Evergarden, lo studio Kyoto Animation ha realizzato due film: il primo, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll (recuperate qui la nostra recensione di Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll) è arrivato in streaming lo scorso anno; il secondo, invece, noto semplicemente come Violet Evergarden: Il film, si pone come degno finale del racconto di Violet. Il mondo si sta ancora riprendendo dalle conseguenze della guerra.

A causa del costante sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione dei telefoni, le bambole di scrittura automatica stanno perdendo poco alla volta di importanza; eppure, c'è ancora qualcuno che chiede ancora i servigi di Violet. Ancora una volta, la protagonista sarà portata a comprendere le emozioni umane e a trovare il significato dell'amore: questo ravviva in lei la speranza di poter trovare la persona che le ha detto Ti amo.



Komi can't communicate (21 ottobre)



Il primo giorno di scuola al prestigioso liceo privato Itan,scopre che gli è stato assegnato il banco vicino a quello di, attirando su di sé l'odio degli altri ragazzi. Shouko, infatti, è la ragazza più bella che sia mai arrivata a scuola: è alta, ha lunghi capelli corvini, ed è aggraziata; riesce a far girare la testa a tutti gli studenti che la guardano.

Un giorno, dopo aver perso i sensi, Hitohito si risveglia sentendo Shouko miagolare, ma mente dicendo di non aver sentito nulla, il che spinge la ragazza a fuggire imbarazzata. Quando la vede allontanarsi, il protagonista si rende conto che Shouko in realtà ha problemi a comunicare con le altre persone. Il giovane, dunque, decide di aiutarla a superare il suo blocco e a diventare amica di un centinaio di persone.



Komi can't communicate è l'adattamento del primo manga di Tomohito Hoda (attualmente in corso su J-POP), che debutterà sulle emittenti televisive giapponesi il 7 ottobre; invece, a partire dal 21 ottobre sarà distribuito su Netflix al di fuori del Giappone, con un episodio a settimana.



ONE PIECE: Stampede (24 ottobre)



Nel corso del viaggio alla ricerca del ONE PIECE,e la sua ciurma ricevono un invito per partecipare al Festival dei Pirati: un evento organizzato dal pirata Buena Festa, rivolto unicamente a tutti i pirati del mondo. Quello che attira i bucanieri è il premio in palio:

Al Festival, i Mugiwara incontrano i pirati con cui hanno avuto a che fare nel corso della loro lunga avventura, ma devono anche affrontare un nuovo temibile nemico: Douglas Bullet, che in passato era membro dei pirati di Roger.



ONE PIECE: Stampede è il 14esimo film dedicato alla longeva saga creata da Eiichiro Oda, realizzato per celebrare il ventennale della serie animata. Il film è uscito nel 2019, ed è arrivato in Italia nello stesso anno. A partire da ottobre, ONE PIECE: Stampede farà parte del catalogo anime di Netflix.



Qui potete recuperare la nostra recensione di ONE PIECE: Stampede.