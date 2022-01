Netflix: gli anime in arrivo in streaming a febbraio 2022

Il primo mese dell'anno, Netflix ci ha regalato alcune interessanti novità, come i nuovi episodi del remake di Shaman King e di DOTA: Dragon's Blood (qui la nostra recensione di DOTA: Dragon's Blood - Libro 2); ma nel corso di gennaio si è aggiunto al catalogo streaming anche lo sci-fi The Orbital Children. Febbraio, però, non sarà affatto privo di sorprese, perché nuovi anime arricchiranno la piattaforma on demand. Tra classici che hanno fatto la storia dell'animazione giapponese, ritorni, e novità in esclusiva, diamo uno sguardo ai titoli in arrivo a febbraio su Netflix.



Conan il ragazzo del futuro (1 febbraio)



In un 2008 alternativo, il genere umano è stato sull'orlo dell'estinzione a causa dello scoppio di bombe elettromagnetiche: questo ha comportato lo spostamento dell'asse terrestre, con conseguente sommersione dei continenti; ora la natura sta prendendo il sopravvento.

I pochi superstiti al cataclisma hanno trovato rifugio sulle isole. Su una di queste si è stanziato un gruppo di persone che ha cercato di lasciare il pianeta prima della catastrofe; dopo anni di sacrifici e di stenti sull'isola è nato il primo essere umano, ovvero Conan. Sono trascorsi 20 anni dal tragico evento e sull'atollo sono rimasti solo il giovane e suo nonno.



Il protagonista è cresciuto affrontando i pericoli della natura, che lo hanno temprato, e con la convinzione che sulla Terra gli unici umani rimasti fossero lui e il nonno; ma si ricrede quando trova sulla spiaggia Lana, una ragazza originaria dell'isola di High Harbor, che è ricercata dagli uomini di Indastria, perché è l'unica a conoscere l'ubicazione del Dr. Briac Rao.

Il governo di Indastria vuole usare le conoscenze dello scienziato per attivare la potenza dell'energia solare. Dopo che l'esercito di Indastria ha rapito Lana ed ucciso suo nonno, Conan si imbarca in un viaggio per salvare la fanciulla in pericolo, nel corso del quale approderà su varie isole ed incontrerà nuovi alleati: come Jimsey, un bambino che è cresciuto lontano dalla civiltà, e Dyce, il capitano della nave Barracuda.L'avventura porterà Conan ed i suoi compagni a combattere per salvare il pianeta da una nuova imminente catastrofe portata dall'uomo.



Conan il ragazzo del futuro è la prima serie diretta interamente da Hayao Miyazaki (leggete qui il nostro speciale alla riscoperta di Conan il ragazzo del futuro), e rappresenta un punto di svolta per la carriera del regista: è il primo anime a trattare le tematiche che hanno reso famosi i film dello Studio Ghibli. Dopo essere approdato in HD su VVVVID e su Amazon Prime Video lo scorso aprile, Conan il ragazzo del futuro arriva finalmente anche su Netflix a partire dall'1 febbraio.



Il mese degli dèi (8 febbraio)



A seguito della morte della madre, la 12ennescopre di far parte di una famiglia che ogni anno ha il compito di consegnare le offerte provenienti da tutto il Giappone alla città di, dove si tiene il raduno degli dèi.

La piccola protagonista deve terminare il lavoro che la madre non è riuscita ad ultimare: viaggiare per tutto il paese per raccogliere le offerte e portarle ad Izumo. Ad aiutarla e a guidarla lungo il suo cammino ci saranno Yato, un ragazzo demone, e Shiro, un coniglio parlante. Kanna spera che, completando in tempo le consegne, possa ricongiungersi con sua madre.



Il film Il mese degli dèi ha debuttato nelle sale cinematografiche giapponesi ad ottobre, ma da febbraio sarà disponibile a tutti gli abbonati Netflix.



The Orbital Children - Parte 2 (11 febbraio)



Il 28 gennaio è arrivata su Netflix la prima parte di, il nuovo anime di fantascienza diretto da Mitsuo Iso, già regista di; ma non dobbiamo attendere molto per vedere la seconda parte, perché debutterà l'11 febbraio.Gli eventi si svolgono nel 2045, in un futuro in cui l'uomo è riuscito a portare nello spazio internet e le IA, e a rendere i viaggi spaziali accessibili a tutti.

Le vicende seguono un gruppo di bambini, alcuni nati sulla Luna e altri sulla Terra, che si ritrovano bloccati nella stazione spaziale giapponese Ashin, a causa di un'incidente. Ora, l'unico modo che i giovani ospiti hanno per sopravvivere è usare una tecnologia obsoleta: tra cui, social network, un'intelligenza artificiale non molto evoluta, e droni controllabili con uno smartphone.