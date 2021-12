Netflix: gli anime in arrivo in streaming a gennaio 2022

L'ultimo mese dell'anno di Netflix potremmo definirlo indimenticabile, perché l'1 dicembre abbiamo potuto vedere i primi 12 episodi dell'attesissimo Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, mentre il 15 è arrivato in streaming Tokyo Godfathers, film del genio Satoshi Kon (qui potete recuperare il nostro speciale su Tokyo Godfathers), ma questi sono solo alcuni dei titoli di punta arrivati nel mese natalizio. L'inizio del nuovo anno non sarà affatto da meno, anzi preannuncia un 2022 ricco di sorprese. Scopriamo, dunque, quali sono gli anime di gennaio 2022.



Shaman King - Parte 3 (13 gennaio)



Dopo la serie realizzata dallo studio Xebec, nel 2021è ritornato con una nuova veste, grazie allo studio Bridge.Tratto dal manga di Hiroyuki Takei, gli eventi si svolgono in un mondo in cui gli sciamani sono in grado di comunicare con spiriti ed altre entità sovrannaturali normalmente invisibili agli umani.Ogni 100 anni, gli sciamani di tutto il mondo si riuniscono per partecipare allo, un torneo che designa lo: questi è l'unico in grado di evocare il Grande Spirito e di modellare il mondo a proprio piacimento.

Tra coloro che ambiscono a diventare Shaman King c'è Yoh Asakura, un giovane sciamano ancora alle prime armi, in grado di evocare lo spirito di Amidamaru, un samurai vissuto 600 anni prima. Nel corso dell'avventura che lo porterà a migliorarsi per riuscire a diventare Shaman King, il protagonista conoscerà nuovi alleati e affronterà pericolosi avversari che vogliono diventare Shaman King, come Hao, che vuole usare il potere del Grande Spirito per creare un mondo dove possano vivere unicamente gli sciamani.



Lo scorso agosto ha debuttato su Netflix (anche con doppiaggio italiano) la prima parte della nuova iterazione di Shaman King; invece, a dicembre è arrivata la seconda. Dal 13 gennaio sarà disponibile una nuova tornata di episodi di Shaman King.



Dota: Dragon's Blood - Libro 2 (18 gennaio)



A marzo ha debuttato su Netflix, ovvero i primi 8 episodi della serie ispirata al videogioco MOBA. Dota: Dragon's Blood è co-prodotto da Valve, la casa di sviluppo del videogioco, è realizzato dallo studio coreano Mir con uno stile che ricorda quello degli anime, ed è scritto da, uno degli sceneggiatori dei film. Il 18 gennaio arriveranno in streaming le nuove puntate di Dota: Dragon's Blood, ma al momento non sappiamo ancora quante.

Davion è un Cavaliere del Drago che ha come unico obiettivo quello di dare la caccia e sterminare tutti i draghi, per rendere il mondo un posto pacifico dove vivere. Tuttavia, anche i demoni stanno cercando di portare caos e distruzione. Il destino del cavaliere Davion viene segnato quando un antico drago si fonde con la sua anima.



Con un nuovo potere e con l'aiuto di Mirana, la Principessa della Luna, il Cavaliere del Drago intraprende un viaggio per fermare il pericoloso Terrorblade, un demone che vuole impossessarsi delle anime dei draghi per aumentare il suo potere e distruggere il mondo.



The Orbital Children (28 gennaio)



Nel 2045, lo sviluppo tecnologico è talmente avanzato che ha permesso di portare le IA ed Internet nello spazio e di rendere i viaggi spaziali all'ordine del giorno per tutti quanti.

I bambini nati sulla Terra e quelli nati sulla Luna si incontrano sulla base/albergo spaziale giapponese Ashin, ma a causa di un incidente rimangono bloccati: l'unico modo che hanno per sopravvivere è il misterioso Seven Poem.



The Orbital Children è la nuova serie diretta da Mitsuo Iso, tornato dietro la macchina da presa dopo 15 anni dal suo ultimo lavoro, Coil - A Circle of Children. I primi episodi dello sci-fi The Orbital Children si aggiungeranno al catalogo anime di Netflix a gennaio; invece, le restanti puntate dovrebbero arrivare nel corso di febbraio.