Netflix: gli anime in arrivo in streaming a maggio 2022

Ad aprile abbiamo potuto vedere su Netflix il debutto di anime a lungo attesi e di nuove produzioni in esclusiva: basti pensare al ritorno di Tiger & Bunny, di Pacific Rim (leggete qui la nostra recensione di Pacific Rim: La Zona Oscura 2), e di Komi Can't Communicate, ma anche al debutto del film Bubble, targato Netflix e realizzato dagli stessi autori delle prime stagioni de L'Attacco dei Giganti. A conti fatti, aprile è stato un mese ricco di anime di ogni tipo, ma è giunto ora il momento di metterceli alle spalle per scoprire le (poche) novità che ci attendono a maggio.



Vampire in the Garden (16 maggio)



Annunciata nel 2019, la nuova serie prodotta da Netflix,, è ambientata in un mondo in cui, dopo un lungo e rigido inverno, il genere umano ha perso la guerra contro i vampiri. I pochi superstiti si sono asserragliati in una piccola città protetta da un muro di luce, dove poter continuare a vivere in pace.

In questo contesto seguiamo le vicende di Momo, una ragazza che vive una vita repressa a causa della guerra e di ciò che comporta, ma che cova il sogno di poter convivere un giorno con i signori della notte. Una catena di eventi la porterà ad incontrare Fine, la regina dei vampiri che è molto affezionata agli umani, motivo per il quale è scomparsa durante gli scontri. Momo e Fine intraprenderanno un viaggio alla ricerca del Paradiso: si dice che un tempo fosse un luogo dove umani e vampiri potessero vivere in armonia e in pace.



Vampire in the Garden è il nuovo anime di Wit Studio (come accennato, lo stesso che ha curato le prime trasposizioni de L'Attacco dei Giganti ed il film Bubble) ed è diretto da Ryotaro Makihara, regista della pellicola L'Impero dei Cadaveri (ecco la nostra recensione de L'Impero dei Cadaveri).



Ghost in the Shell: SAC_2045 - Film e Stagione 2 (9 e 23 maggio)



Dopo gli eventi di, nel 2045 la Terra è dilaniata da continue guerre e conflitti interni che scoppiano in ogni angolo del mondo, come conseguenza della Guerra Sostenibile. In questo clima, la sezione 9 diè stata sciolta, mae gli altri membri del gruppo sono ancora operativi: lavorano come mercenari ingaggiati dai governi mondiali per portare a termine diverse operazioni in tutto il mondo.

Durante una missione per rintracciare un trafficante d'armi, Motoko e gli altri rimangono invischiati in un conflitto contro i posthuman, individui ciberneticamente modificati, dotati di un'intelligenza e di una forza fisica che superano quella umana e quella degli umani con innesti cibernetici. Motoko deve riunire la vecchia squadra della sezione 9 per riuscire a fronteggiare la nuova minaccia ed evitare che scoppi il caos.



Lo studio d'animazione Production I.G è tornato ad approfondire l'universo di Ghost in the Shell con la nuova serie SAC_2045, che ha debuttato nel 2020 su Netflix: primo capitolo del franchise ad essere realizzato interamente in 3D CGI. Dopo aver atteso due anni, il 23 maggio Motoko e gli altri membri della sezione 9 sono pronti a tornare in azione con la seconda stagione di Ghost in the Shell: SAC_2045.



Inoltre, il 9 maggio arriva in streaming Ghost in the Shell: SAC_2045 - Guerra Sostenibile, un film riassuntivo della prima parte, con un nuovo montaggio e con scene inedite: un'ottima occasione per rispolverare le nuove avventure di Motoko, Bato, e della sezione 9, in vista dell'imminente debutto della seconda tornata di episodi.