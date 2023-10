Netflix anime: il catalogo di ottobre 2023 è breve ma intenso

L'ultimo mese di Netflix è stato molto emozionante: non solo abbiamo potuto vedere il ritorno di Bleach, ma hanno debuttato nuove produzioni originali come Gamera - Rebirth e lo spin-off Castlevania: Nocturne. È giunto, però, il momento di metterci i titoli di settembre alle spalle, per scoprire che cosa ci attende nel corso del primo mese autunnale: basti pensare, infatti, che tra gli anime in arrivo ad ottobre, debutta la nuova e attesa esclusiva Pluto.



Le bizzarre avventure di JoJo: Vento Aureo (1 ottobre)



A gran sorpresa, l'1 ottobre arriva su Netflix, la quinta parte de, serie di David Production tratta dal manga cult di Hirohiko Araki: in questo modo saranno disponibili sulla piattaforma streaming tutte le stagioni di JoJo, compreso lo spin-off

Gli eventi si svolgono a Napoli, dove il giovane Giorno Giovanna sopravvive ogni giorno commettendo piccoli furti. L'incontro con Bruno Bucciarati porterà il Nostro ad entrare nell'organizzazione malavitosa Passione. L'obiettivo di Giorno è scalare i ranghi del clan, fino a spodestare il boss mafioso, per liberare le strade della sua città da crimini come lo spaccio di droga e la prostituzione.



Bleach - stagione 7 (1 ottobre)



A settembre ha debuttato anche su Netflix ladi Bleach; ad ottobre, potremo vedere che piega prende la guerra tra Shinigami e Arrancar, con la stagione 7, ovvero l'arco Infiltrazione a Hueco Mundo.

Ichigo, Chad e Ishida decidono di raggiungere Hueco Mundo, la dimensione dove risiedono gli Hollow, per salvare Orihime, rapita dagli Arrancar comandati dallo Shinigami traditore Sosuke Aizen.



The Deer King - Il re dei cervi (1 ottobre)



Un tempo,era un guerriero di, ma dopo la caduta e l'assoggettamento del suo popolo per mano dell'impero diè diventato uno schiavo, costretto a lavorare in una miniera di sale. Un giorno, nella miniera entra un branco di lupi, portatori di una malattia letale che infetta chiunque venga morso.

Gli unici a sopravvivere all'attacco sono Van, il quale ha acquisito particolari poteri, e Yuna, una bambina orfana che considera l'uomo come un padre. I due fuggono alla ricerca di un luogo dove vivere liberamente, ma a causa della loro immunità sono inseguiti dall'impero di Zol. Van e Yuna vengono aiutati da Hossal, un medico che sta cercando una cura per la malattia.



Lo scorso anno, Anime Factory ha portato nei cinema italiani The Deer King - Il re dei cervi, film di Production I.G, diretto da Masashi Ando, animatore che ha lavorato a titoli come Principessa Mononoke, La Città Incantata e Your Name.



Per approfondire la storia di Van e Yuna, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Deer King - Il re dei cervi.



Good Night World (12 ottobre)



Trasposizione dal manga di Uru Okabe,si svolge nel videogioco online, dove quattro giocatori si distinguono dagli altri per forza e abilità: sono noti come. I quattro affrontano senza paura pericolosi mostri e le gilde rivali, solo per conquistare il, il misterioso obiettivo finale del gioco.

Tuttavia, dietro gli avatar della compagnia si nascondono i membri di una famiglia ormai in rovina: un padre che non viene rispettato dai figli; una madre del tutto assente; un figlio maggiore isolato dal resto del mondo; un figlio minore di successo. Il segreto per cui nel mondo virtuale la famiglia Akabane è molto unita è che i singoli membri non conoscono le rispettive identità nella vita reale, ma poco alla volta dovranno iniziare a fare i conti con la verità.



Pluto (26 ottobre)



Il prossimo 26 ottobre arriva in streaming, adattamento del manga di Naoki Urasawa (autore die 20th Century Boys), una rivisitazione in chiave thriller sci-fi dell'arco Il più grande robot del mondo della seriedi Osamu Tezuka.

L'investigatore robotico dell'Europol Gesicht viene incaricato di indagare sulla distruzione di un androide avvenuta in Svizzera e sull'omicidio di un essere umano in Germania. Portando avanti il caso, Gesicht scopre l'esistenza di un complotto che mira a distruggere gli otto robot più potenti del mondo. Le indagini condurranno l'investigatore verso un unico colpevole: il misterioso Pluto.