Netflix: gli anime di dicembre sono davvero pochi

Sicuramente novembre è stato segnato dall'arrivo della serie animata di Scott Pilgrim (qui potete recuperare la nostra recensione di Scott Pilgrim - La Serie), ma nel corso del mese Netflix ha saputo regalarci anche qualche altra sorpresa. Tra il 6 e il 12 novembre si è tenuto il Geeked Week, nel corso del quale il colosso dello streaming ha annunciato nuove produzioni in arrivo, tra cui anche il film Ultraman: Rising e la serie anime di Terminator, realizzata da Production I.G. Non abbiamo ancora una data di lancio per i nuovi titoli in arrivo il prossimo anno, ma in attesa di avere più informazioni possiamo vedere le serie disponibili dal mese natalizio su Netflix.



Bleach - stagione 9 (1 dicembre)



La saga del nuovo capitano Shusuke Amagai, arco originale dell'anime di Bleach, mette momentaneamente da parte lo scontro tra glie gliper concentrarsi su, il nuovo capitano della terza divisione del

Nel frattempo, nel mondo terreno arriva la principessa Ririchiyo Kasumioji, membro di un'importante casa nobiliare della Soul Society, che stringe un legame con Ichigo e Rukia: i due dovranno proteggerla da un gruppo di assassini.



La concierge Pokémon (28 dicembre)



Durante iltenutosi lo scorso febbraio, Netflix e The Pokémon Company hanno annunciato una nuova serie in esclusiva:, realizzata dallo studio, specializzato in produzioni in stop-motion.

Haru lavora come concierge al Pokémon Resort: questo le permette di entrare in contatto con i vari allenatori e con i loro fedeli compagni che vi soggiornano.