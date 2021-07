Netflix: gli anime da non perdere ad agosto 2021

Luglio è stato un mese sicuramente interessante, almeno per quanto riguarda gli anime Netflix perché abbiamo potuto vedere la nuova produzione original Resident Evil: Infinite Darkness (ecco la nostra recensione di Resident Evil: Infinite Darkness), ma non sono mancate anche altre valide serie che si sono fatte attendere a lungo: come Mobile Suit Gundam Hathaway e Beastars 2 (per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Beastars 2). Eppure, le novità in arrivo ad agosto non sembrano essere affatto da meno, perché debutteranno altri titoli molto succulenti. Scopriamo dunque quali sono gli anime che ci faranno compagnia in questo torrido agosto, dal remake di Shaman King a The Witcher: Nightmare of the Wolf.



Shaman King (9 agosto)



Gli sciamani sono in grado di vedere e comunicare con i fantasmi, entità normalmente invisibili agli altri esseri umani. Ogni 500 anni, gli sciamani di tutto il mondo si riuniscono per partecipare allo, un torneo in cui lottano tra di loro usando i poteri dei fantasmi, per decretare chi sarà il prossimo: l'unico in grado di invocare il Grande Spirito e di unirsi a lui per plasmare il mondo come meglio crede.

In questo contesto seguiamo le vicende di Yoh Asakura, discendente di un'antica famiglia di sciamani, il quale sogna di diventare il nuovo Shaman King, benché sia ancora alle prime armi; al suo fianco ha Amidamaru, lo spirito di un samurai condannato a morte 600 anni prima, per aver ucciso numerose persone. Una sera, Yoh incontra in un cimitero Manta Oyamada, un ragazzo che è in grado di vedere gli spiriti anche se non è uno sciamano, e lo salva da un gruppo di teppisti.



Da quel momento in poi i due saranno inseparabili, fino a diventare buoni amici. Questo è solo l'Inizio dell'incredibile avventura di Yoh per diventare il prossimo Shaman King, ma non sarà da solo perché ad aiutarlo ci saranno Manta, Amidamaru, la sua compagna Anna Asakura, e altri fidati sciamani, che incontrerà lungo il suo cammino.

La strada per riuscire a veder realizzato il suo sogno non sarà affatto priva di imprevisti e pericoli: infatti, Yoh dovrà affrontare caparbi e pericolosi avversari, come Hao, uno sciamano che ambisce a diventare anche lui il prossimo Shaman King, con l'unico scopo di eliminare gli esseri umani e creare un mondo dove possano vivere solo sciamani.



Shaman King è il manga più celebre di Hiroyuki Takei, che è stato pubblicato dal 1998 al 2004 (in Italia dal 2003 al 2006). Al termine delle avventure di Yoh e dei suoi compagni, il mangaka ha esteso l'immaginario con un sequel ed una serie di spin-off. Nel 2001 va in onda in Giappone l'adattamento animato di Shaman King, realizzato dallo studio Xebec, arrivato in Italia nel 2005.

Lo scorso aprile ha debuttato sulle emittenti televisive giapponesi il remake di Shaman King, questa volta curata dallo studio Bridge (qui potete recuperare le nostre impressioni sul primo episodio del remake di Shaman King). Netflix ha acquisito i diritti per la distribuzione internazionale: la nuova iterazione di Shaman King, infatti, sarà disponibile per lo streaming a partire dal 9 agosto, anche con doppiaggio italiano.



Siccome la nuova serie sarà composta da 52 episodi ed è attualmente in corso in Giappone, al momento non sappiamo quanti episodi saranno disponibili al lancio.



Monster Hunter: Legends of the Guild (12 agosto)



Nei giorni scorsi, Netflix ha presentato, non con poche sorprese, il trailer del film in 3D CGI, tratto dalla fortunata saga videoludica di CAPCOM (per maggiori informazioni sull'ultimo videogioco pubblicato, vi rimandiamo alla nostra recensione di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ).

La pellicola è una produzione giapponese ed americana, realizzata dallo studio Pure Imagination, diretta da Steve Yamamoto (alla sua prima prova da regista); a supervisionare il progetto figurano il produttore di Monster Hunter Ryozo Tsujimoto, l'executive director Kaname Fujioka, e l'art director Takahiro Kawano.



Il protagonista di Monster Hunter: Legends of the Guild è Aiden, un giovane cacciatore di mostri. Un giorno, come di consueto, l'eroe si reca a caccia, ma la creatura che deve affrontare è ben più forte di quanto si aspettasse, tanto da rischiare persino di diventare lui stesso la preda. Fortunatamente, viene salvato dall'esperto cacciatore Julius.

Questi gli spiega che un Drago Anziano ha appena iniziato ad emigrare, distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino e a breve passerà anche per il villaggio del giovane. Come se non bastasse, l'arrivo del Drago Anziano ha attirato molti altri pericolosi mostri. Ora, Aiden e Julius dovranno collaborare con altri cacciatori e con gli abitanti del villaggio per fermare la forza distruttrice del Drago Anziano.



L'attacco dei giganti 4 - Parte 1 (15 agosto)



Vi fu un tempo in cui il genere umano si trovò sull'orlo dell'estinzione a causa di ciclopiche creature antropomorfe note come titani. Queste hanno costretto i pochi sopravvissuti a rifugiarsi in una città concentrica protetta da alte e spesse mura che i titani non potevano valicare.

A lungo gli umani hanno vissuto in pace, ma un giorno, un gigante colossale, più grande, potente e minaccioso, ha aperto una breccia nelle mura più esterne, permettendo ai suoi simili di invadere e distruggere la città ed i suoi abitanti.



In quell'occasione Eren Jaeger ha assistito alla morte della madre: questa fu la motivazione che lo convinse ad unirsi all'Armata Ricognitiva, un gruppo di soldati scelti che ha il compito di esplorare l'esterno delle mura e di eliminare i titani che potrebbero penetrare in città e minacciare la vita delle persone. Ad aiutarlo nella sua guerra personale contro i giganti ci sono la sorella adottiva Mikasa Ackerman e l'amico Armin Arlert.

Nel corso delle stagioni abbiamo imparato a conoscere i numerosi personaggi de L'attacco dei giganti e il loro mondo, e siamo stati catturati dai vari colpi di scena, alcuni dei quali legati proprio ai nemici principali.



Dopo anni ricchi di emozioni e suspense, siamo arrivati ormai alla conclusione: L'attacco dei giganti 4, infatti, ricopre gli ultimi archi narrativi del manga di Hajime Isayama (se siete interessati, qui potete recuperare la nostra recensione del manga de L'attacco dei Giganti).

Dopo tre stagioni curate da Wit Studio, L'attacco dei giganti 4 è stato affidato a MAPPA. In attesa di scoprire come si concludono le vicende di Eren e degli altri (la seconda parte dell'ultima stagione è prevista per questo inverno), possiamo recuperare su Netflix la prima tornata di episodi della stagione finale de L'attacco dei giganti.



Ecco i nostri pareri sul midseason finale de L'attacco dei Giganti 4.



The Witcher: Nightmare of the Wolf (23 agosto)



Una delle serie TV più apprezzate del 2019 prodotta da Netflix è(qui potete leggere la nostra recensione della prima stagione di The Witcher ), trasposizione dei libri fantasy di, che hanno anche ispirato la trilogia videoludica di The Witcher sviluppata da

Nel corso del mese di luglio, Netflix, in collaborazione con la software house polacca, ha organizzato il WichterCon, un evento dedicato al franchise di The Witcher, nel corso del quale, oltre ad essere stati annunciati i DLC gratuiti di The Witcher 3 legati alla serie TV, sono stati presentati i trailer della seconda stagione di The Witcher (che debutterà il 17 dicembre) e del film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf.



Al momento non abbiamo molte informazioni sulla trama del lungometraggio, se non ciò che ci è stato rivelato nei mesi precedenti e dai due trailer, l'ultimo dei quali mostrato nei giorni scorsi. Il film è un prequel incentrato sulla giovinezza dello strigo Vesemir (mentore di Geralt, che sarà presente anche nella seconda stagione della serie TV) e si baserà su quanto raccontato nei libri: in quanto witcher, Vesemir viene ingaggiato per affrontare temibili mostri che si nutrono di esseri umani.

La pellicola è realizzata dalla compagnia coreana Studio Mir (La leggenda di Korra) ed è prodotta da Lauren S. Hissrich e scritta da Beau DeMayo, già autori della serie TV. Per scoprire più dettagli su The Witcher: Nightmare of the Wolf e in che modo si collegherà alle nuove avventure di Geralt, Siri e Yennefer, dovremmo attendere il 23 agosto.



Edens Zero (26 agosto)



Il mangaka Hiro Mashima è venuto alla ribalta soprattutto per, il cui ultimo capitolo è stato pubblicato nel 2017. Al termine della serializzazione, Mashima ha rassicurato i suoi lettori di essere al lavoro su un nuovo progetto. Così, nel 2018, viene pubblicato il primo volume di(arrivato in Italia con Edizioni Star Comics), attualmente in corso.

A seguito del buon successo riscosso tra il pubblico, lo studio J.C. Staff ha curato la trasposizione animata di Edens Zero (per maggiori dettagli vi rimandiamo alle nostre impressioni sul primo episodio di Edens Zero) che ha debuttato in Giappone lo scorso aprile, ma dal 26 agosto sarà disponibile a tutti gli abbonati Netflix.



Shiki è un orfano che non ha mai visto un essere umano, essendo cresciuto sul pianeta Granbell, all'interno di un parco di divertimento abbandonato chiamato Regno di Granbell, circondato unicamente da macchine senzienti. Dal canto suo, Shiki, essendo l'unico umano, cerca di aiutarli riparando i robot malfunzionanti. Un giorno, arrivano al parco a tema Rebecca Bluegarden ed il suo amico felino Happy, con l'intento di girare un video divertente per i loro iscritti.

Rebecca è la prima umana che visita la struttura dopo cento lunghi anni. Sul pianeta, la ragazza incontra Shiki, il quale non sa come relazionarsi con le altre persone. Subito dopo, Rebecca e Happy vengono rapiti dalle macchine, che vogliono rubare la loro astronave per vendicarsi degli umani perché non hanno più visitato il parco di divertimenti, abbandonandoli a loro stessi.



Dopo aver salvato Rebecca e Happy, Shiki parte insieme a loro per un lungo viaggio nel Cosmo Sakura alla ricerca della dea Madre; nel mentre cercherà di farsi quanti più amici possibili, preferibilmente un centinaio.

Il viaggio non sarà affatto facile, perché nessuno sa esattamente dove si trovi la divinità, ma Shiki è pronto ad esplorare ogni anfratto dello spazio sconfinato pur di raggiungerla.



L'agosto di Netflix sembra essere veramente promettente, tra sciamani, cacciatori di mostri, e viaggi spaziali. Al momento questi sono gli anime previsti per agosto, ma in caso di ulteriori aggiunte vi terremo aggiornati. Voi quale titolo attendete maggiormente?